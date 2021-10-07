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Ви не реагували, коли депутати ображали президента, - "слуга народу" Неклюдов назвав гріхи спікера Разумкова. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Владлен Неклюдов звинуватив спікера парламенту Дмитра Разумкова у відсутності його реакції на критику опозицією президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Неклюдов сказав, ставлячи запитання Разумкову, під час розгляду питання щодо відставки спікера ВР.
Топ коментарі
+30 Алла Новосад #194524
показати весь коментар07.10.2021 11:49
+30 олег иванов #434516
показати весь коментар07.10.2021 11:51
+27 Перехватчик
показати весь коментар07.10.2021 11:44
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Диктатура.
Просто приказали, они и проголосовали, как куклы.
А настоящая причина в ОП на Банковой и ее никто не озвучит.
Нехлюев,вы там когда язык в жопу гринпоцу так глубоко засовываете,то хоть спросите-может ему больно.
Когда он называл Томос термосом, когда он хихикал в день голодомора- это было нормально?
и называл президента Ющенко - синьор Голодомор - это было нормально?
Что посеешь, то пожнешь.
Бумеранг к мерзавцу рано или поздно прилетает
Ура ура ура десятиминутные овации. выпускайте сирожу лещенку пусть сасет
Намахав стадо зебілів тепер ждемо коли це стадо розродиться маленькими зебенятами.
През на правду образився ?
Народная мудрость
Про дело вагнеровцев не слыхали?
Здесь не визг, а объективная оценка зеленой команде и ее вождю. Точнее - карлику, возомнившему себя диктатором и его прихлебателям.
Еще сам Зеленский во время шоу 95 квартала шутил мол скоро все будем курить марихуану. Возможно обещал кому-то с экрана. А Разумков понимаети что такое в корупционной стране наладить производство оегкого наркотика пусть даже в мед. целях.
НЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ, А УПОРСТВО В НЕЙ РОНЯЕТ ЧЕСТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ.
Бенджамин Франклин
Разумков хотя бы признался в своих ошибках. А это уже путь к "выздоровлению.
Если бы 73% также признали свою ошибку, Украина бы начала выздоравливать
ЗЕдурні! Яких недоумків ви обрали керувати Україною?!!!