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Новини Відео Відставка Разумкова
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Ви не реагували, коли депутати ображали президента, - "слуга народу" Неклюдов назвав гріхи спікера Разумкова. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Владлен Неклюдов звинуватив спікера парламенту Дмитра Разумкова у відсутності його реакції на критику опозицією президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Неклюдов сказав, ставлячи запитання Разумкову, під час розгляду питання щодо відставки спікера ВР.

Також читайте: Корнієнко озвучив претензії "Слуги народу" до Разумкова: "Він відступив від загальних принципів"

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Разумков Дмитро (1527) Неклюдов Владлен (13)


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Топ коментарі
+30
Якби ж то ...
Диктатура.
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07.10.2021 11:49
+30
Еще один Зелин жополиз детектед.
Нехлюев,вы там когда язык в жопу гринпоцу так глубоко засовываете,то хоть спросите-может ему больно.
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07.10.2021 11:51
+27
Детский сад
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07.10.2021 11:44
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Детский сад
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07.10.2021 11:44 Відповісти
Якби ж то ...
Диктатура.
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07.10.2021 11:49 Відповісти
В цих недолугих може бути тільки пародія на диктатуру, монозбрід не моноліт.
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07.10.2021 11:56 Відповісти
Це зброд ницих повій, які слухняно виконують команди своїх сутенерів із замашками диктаторів.
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07.10.2021 11:58 Відповісти
Сралинский процесс прям в чистом виде....
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07.10.2021 11:44 Відповісти
Разумков мав замість Зеленського написати заяву в суд про захист честі, гідності і ділової репутації чи як він мав захищати Зеленського?
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07.10.2021 11:47 Відповісти
Ну замість того наркома мав робити усе, навіть лєнку жарити. Чи там після богдана лєнку забавляє єрмак?
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07.10.2021 12:16 Відповісти
Когда у 200 "слуг" оказывается своя отдельная причина, значит причины вообще НЕТ!
Просто приказали, они и проголосовали, как куклы.
А настоящая причина в ОП на Банковой и ее никто не озвучит.
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07.10.2021 11:48 Відповісти
Его называли земляным червяком, да-да - земляным червяком!))
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07.10.2021 11:49 Відповісти
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07.10.2021 11:50 Відповісти
Еще один Зелин жополиз детектед.
Нехлюев,вы там когда язык в жопу гринпоцу так глубоко засовываете,то хоть спросите-может ему больно.
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07.10.2021 11:51 Відповісти
ВладимирЛенин. С таким именем нельзя бить нормальним.
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07.10.2021 22:13 Відповісти
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07.10.2021 22:17 Відповісти
Ему бы подошло имя Даздраперм(Да здрасвстует Первое мая).
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07.10.2021 22:19 Відповісти
у нас в доме новорожденного пару месяцев назад назвали ВИЛен (Владимир Ильич Ленин сокращенно) жесть конечно....
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07.10.2021 22:27 Відповісти
Его родители лизали комунякам, а єтот нашел новую жопу.
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08.10.2021 08:52 Відповісти
за 20 тыс. баксов в месяц зеленый моносброд готов обвинить кого угодно в чем угодно, точнее в том, что закажут на Банковой ...
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07.10.2021 11:54 Відповісти
Думаю, что гораздо дешевле.
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07.10.2021 14:32 Відповісти
Лерос сказал єто минимальная ставка.
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08.10.2021 08:49 Відповісти
Господи! Мені байдуже той Разумков, без куска хліба він не залишиться. Але яка може бути реакція, коли на міжнародному рівні Монікою обізвали! Це вже і країну принизили і образили!
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07.10.2021 11:54 Відповісти
Нехай тепер ніжкою тупне і кулачком по столу стукне.
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07.10.2021 12:18 Відповісти
Чудно. Значит, Украина = Зе? Вы больной на голову?
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07.10.2021 13:51 Відповісти
А яка була реакція, коли він з ТВ екранів називав краіну повією? Де ви тоді були, такі розумні?
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07.10.2021 14:20 Відповісти
Когда кандидат в презы оскорблял свою страну - это было нормально?

Когда он называл Томос термосом, когда он хихикал в день голодомора- это было нормально?
и называл президента Ющенко - синьор Голодомор - это было нормально?
Что посеешь, то пожнешь.
Бумеранг к мерзавцу рано или поздно прилетает
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07.10.2021 14:51 Відповісти
Ліплять вже з того Разумкова наступного лідера зебілят. Він такий вже правильний, що ніби то не він був спікером коли вся ця шобла в парламенті творила, що хотіла. І на регламент було йому так само насрати. А тепер борець!
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07.10.2021 11:55 Відповісти
Таварисщ зиленский лудшый ***** планеты:!!
Ура ура ура десятиминутные овации. выпускайте сирожу лещенку пусть сасет
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07.10.2021 11:59 Відповісти
Як би ще в черзі не прийшлося стояти.
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07.10.2021 12:01 Відповісти
Кому?
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07.10.2021 14:52 Відповісти
В заглавии ошибка - неправильно написали фразу "оскорбляли клоуна"
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07.10.2021 12:11 Відповісти
Що ще можна було чекати від лизожопого ушльопка на прізвище Неклюдов...
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07.10.2021 12:13 Відповісти
Земразотская власть
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07.10.2021 12:23 Відповісти
Як швидко слуга народу перетворюється на партію регіонів
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07.10.2021 12:42 Відповісти
Да по-моему, похлеще будет.
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07.10.2021 13:47 Відповісти
Fzzzq бубочку обидели.
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07.10.2021 12:46 Відповісти
Это прям напоминает парламент России, там критиковать президента преступление, кощунство. Ну слуга, правда не народа, а президента. Кошмар на улице Вязов.
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07.10.2021 13:46 Відповісти
У нас скрізь можна казати шо Бубочка тупоголовий осел і кусок гімна.
Намахав стадо зебілів тепер ждемо коли це стадо розродиться маленькими зебенятами.
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07.10.2021 13:53 Відповісти
Так то президент всіх оскорбіл своєю діяльністю. Він зневажив український народ.
През на правду образився ?
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07.10.2021 14:12 Відповісти
чем меньше клоп - тем больше у него обижaлка и мстя ))
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07.10.2021 14:17 Відповісти
Зеля давно впіймав звізду..
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07.10.2021 14:26 Відповісти
Мал клоп, да вонюч
Народная мудрость
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07.10.2021 14:53 Відповісти
видно Зеля крепко наступил на хвост кацапским прихлебаям когда в коментах стоит такой визг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2021 14:20 Відповісти
Зеля с Дерьмаком на службе у московских.
Про дело вагнеровцев не слыхали?
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07.10.2021 14:55 Відповісти
Прогиб засчитан. "Зеля наступил на хвост кацапским прихлебаям"...такого анекдота еще не было.
Здесь не визг, а объективная оценка зеленой команде и ее вождю. Точнее - карлику, возомнившему себя диктатором и его прихлебателям.
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07.10.2021 15:08 Відповісти
такая глупость написана, что просто
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07.10.2021 16:32 Відповісти
Какое к этому имеет отношение спикер ? Пусть каждый несет публичную и личную ответственность за оскорбление личности и достоинства другого , даже президента. Вопрос считаю из пальца надуманным. Главная причина по которой и после реакции Разумкова на которую взялись ща него. Это легализация мед. канабиса. Он свою позицию высказал потом покатились бочки.

Еще сам Зеленский во время шоу 95 квартала шутил мол скоро все будем курить марихуану. Возможно обещал кому-то с экрана. А Разумков понимаети что такое в корупционной стране наладить производство оегкого наркотика пусть даже в мед. целях.
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07.10.2021 14:42 Відповісти
А по поводу Разумкова

НЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ, А УПОРСТВО В НЕЙ РОНЯЕТ ЧЕСТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ.

Бенджамин Франклин
Разумков хотя бы признался в своих ошибках. А это уже путь к "выздоровлению.
Если бы 73% также признали свою ошибку, Украина бы начала выздоравливать
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07.10.2021 14:59 Відповісти
Правильно, но нереально.
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07.10.2021 15:09 Відповісти
я би йому кричав не "Ганьба", а Дибіл !
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07.10.2021 15:41 Відповісти
Бедный бубочка никто его не защищает
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07.10.2021 15:44 Відповісти
А скільки разів блаЗЕнь ображав людей зі сцени свого задрипаного кварталу? За що боровся...
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07.10.2021 16:18 Відповісти
Все життя тільки те й робив . .
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07.10.2021 20:19 Відповісти
А почему он должен был реагировать?, ведь все "оскорбления" базировались на поступках Зеленского, он должен был реагировать только на откровенную ложь какой в словах оскорблявших не наблюдалось...
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07.10.2021 16:22 Відповісти
здесь даже обсуждать нечего
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07.10.2021 16:35 Відповісти
Ще один, користуючись ситуацією, лизнув зелений зад. Дивись і якусь посаду вилиже.
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07.10.2021 16:51 Відповісти
І такі неклюдови керують Україною.
ЗЕдурні! Яких недоумків ви обрали керувати Україною?!!!
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07.10.2021 16:54 Відповісти
"Официально лизнул" Когда уже выкинут за шкирку этого самозванца, называющего себя президентом?
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07.10.2021 17:54 Відповісти
Зе-чмо.

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07.10.2021 18:01 Відповісти
Депутаты не оскорбляли, а называли пре...та.
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07.10.2021 20:25 Відповісти
Слуги Наркомана - они и есть слуги наркомана.
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07.10.2021 20:55 Відповісти
Лизун 1013 уровня.
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07.10.2021 21:52 Відповісти
Надеюсь зебилов будут скоро садить.
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07.10.2021 22:10 Відповісти
73% не посадишь...
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08.10.2021 07:31 Відповісти
в отношении "слуг народа" язык не поворачивается кого нибуть из них назвать "державним діячем". и играют роль государственного деятеля - отвратительно. слова -"не верю" просто из за того что постоянно брешут.
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07.10.2021 22:51 Відповісти
Це ГОЛОВНА ПРОВИНА Розумкова перед найвеличнішим лідором і ГОЛОВНА ПРИЧИНА відставки...
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07.10.2021 22:51 Відповісти
От он падла. Найвелычнишого с Кривого Рога оскорбляли, а он промолчал?! Гнать его старой метлой!!
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08.10.2021 07:30 Відповісти
 
 