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"Він не поділяє наші ідеали", - "слуга народу" Тищенко про відставку Разумкова. ВIДЕО
Ексспікер парламенту Дмитро Разумков не поділяє ідеали "Слуги народи", з якими партія прийшла до влади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив "слуга народу" Микола Тищенко у кулуарах парламенту.
"Він не поділяє тих ідеалів, з якими ми прийшли в парламент. Він обрав зовсім інший шлях - барикадний. Він обрав ту команду проти якої ми боремося разом з усією Україною - він залишився з олігархами", - сказав Тищенко.
За словами Тищенка, в деяких робочих моментах він відчував саботаж у діях Разумкова і навіть вороже ставлення до команди "Слуги народу".
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Ту нак не хочется пошлить!!!
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.
Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.
Будьмо уважні (с).
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
шо анал не табу?)
Двор сумасшедшего дома. Прогуливающейся доктор видит такую картину: все ветки большого дерева облеплени пациентами, а один стоит под деревом.
- Сидоров, чем вы тут занивмаетесь?- Интересуется психиатр.
- Играем в Яблочки!
- ??? А ну покажите.
Сидоров громко кричит:
- Созрели!?
Пациенты на ветках:
- Дааа!!!
- Падайте !!!
Все сумасшедшие попадали на землю, но один остался висеть, боязливо уцепившись за ветку.
- Ребята, а Вася не созрел! Збивайте его палками и камнями!!!
Так что Разумкова-в отставку!
штА, не може так трясти дупою, як коля кАтлєта?
чи не може так красти, як iншi Зебiли?
.
Ой нарід кого Ви обрали....
его идеалы - Бабло в носках в трусах в туфлях
Шо-шо?
А чому ж не сказав, що то є - ваші ідеали ?
жлобьё выбрало жлобья-аниматоров - жрите