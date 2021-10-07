"Він не поділяє наші ідеали", - "слуга народу" Тищенко про відставку Разумкова. ВIДЕО

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков не поділяє ідеали "Слуги народи", з якими партія прийшла до влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив "слуга народу" Микола Тищенко у кулуарах парламенту.

"Він не поділяє тих ідеалів, з якими ми прийшли в парламент. Він обрав зовсім інший шлях - барикадний. Він обрав ту команду проти якої ми боремося разом з усією Україною - він залишився з олігархами", - сказав Тищенко.

За словами Тищенка, в деяких робочих моментах він відчував саботаж у діях Разумкова і навіть вороже ставлення до команди "Слуги народу".

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