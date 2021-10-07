Соболєв про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: Рада стала абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів. ВIДЕО
Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів, чому його колеги проголосували за відставку спікера Дмитра Разумкова.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Дмитро Разумков - це людина, яка є представником більшості. Це людина, яка для нас не є членом фракції. Якби постало питання про відставку Олени Кондратюк як віцеспікера, тоді абсолютно логічно ставити це питання нам. У цій ситуації це питання до більшості", - зазначив Соболєв.
За словами нардепа, для "Батьківщини" парламент став "абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів", коли нехтували правами опозиції.
Відповідаючи, на запитання кореспондента Цензор.НЕТ, чому під час голосування за відставку Разумкова в залі не було лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, Соболєв заявив: "Це питання до Юлії Володимирівни".
Зауважимо, що за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера ВР проголосували 20 нардепів "Батьківщини" (всього у фракції 25 депутатів).
Фото: Результати голосування за відставку Разумкова з поста спікера ВР по фракціях
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.
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ну и что что он из большинства - за зачем проголосовали?