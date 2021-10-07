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Соболєв про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: Рада стала абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів. ВIДЕО

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів, чому його колеги проголосували за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дмитро Разумков - це людина, яка є представником більшості. Це людина, яка для нас не є членом фракції. Якби постало питання про відставку Олени Кондратюк як віцеспікера, тоді абсолютно логічно ставити це питання нам. У цій ситуації це питання до більшості", - зазначив Соболєв.

За словами нардепа, для "Батьківщини" парламент став "абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів", коли нехтували правами опозиції.

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Відповідаючи, на запитання кореспондента Цензор.НЕТ, чому під час голосування за відставку Разумкова в залі не було лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, Соболєв заявив: "Це питання до Юлії Володимирівни".

Зауважимо, що за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера ВР проголосували 20 нардепів "Батьківщини" (всього у фракції 25 депутатів).

Соболєв про голосування Батьківщини за відставку Разумкова: Рада стала абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів 01

Фото: Результати голосування за відставку Разумкова з поста спікера ВР по фракціях

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (14976) відставка (1464) Соболєв Сергій (101) Тимошенко Юлія (4697) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+35
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07.10.2021 13:22
+34
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс
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07.10.2021 13:05
+24
маячня какая то
ну и что что он из большинства - за зачем проголосовали?
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07.10.2021 13:05
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Дурня! Ригал і рускамірець Разумков в опозиції до ЗЕлуп? Ой, насмішили.
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07.10.2021 15:34 Відповісти
Старый приживальщик при престарелой проституирующей хозяйке.
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07.10.2021 16:01 Відповісти
Соболєв для мене помер...вірніше здох...І вся ота продажна "Батьківщина" теж...
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07.10.2021 17:26 Відповісти
днепропетровская шайка
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07.10.2021 22:31 Відповісти
бют + голос = слуги
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07.10.2021 18:09 Відповісти
Что за тупой лохторат, что не знаете, что Ермак и Ко начали кошмарить бизнес юлиного зятя и этим шантажировать Юлю! Теперь следите за новостями....
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07.10.2021 18:26 Відповісти
Юля така ж єврейка, як і Бєня та Янелох -- це одна зграя. Там же і За майбутнє та Довіра.
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07.10.2021 21:31 Відповісти
І Разумков такий же точно. А конфлікт між ними це технології.
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07.10.2021 22:44 Відповісти
Архітектором Шмарклі і його партії був Разумков. Якби не він, Ю.В. Тимошенко мала б усі шанси виграти останні през. вибори і країна була б тепер зовсім іншою, наскільки це було б можливо взагалі під час війни. Голоси Зе-лохторату розподілилися б між іншими, ну, до ВР ще міг пролізти хтось типу Смєшка. Так за що підтримувати Разумкова?! Навіть при тому, що ЮВТ ще з рік тому, говорячи про СН, характеризувала спікера як ще відносно пристойного їх представника
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07.10.2021 19:27 Відповісти
Олеже!!! Ти або ІВАН СУЛИМА,або зовсім наївний!!!!😀 Все зрозуміло,ЮВТ,щось конкретно пообіцяли і навіть коаліцію з Зе шоблом. Вона на все піде,якби тільки до корита і сам Бог допоміг,що не ЮВТ у керма,краще вже клоун,ця відразу-б у карлика .... ну, щось зробила-б і все здала-б.
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07.10.2021 20:03 Відповісти
Вана де тільки не була при владі, завжди шкодила, робила розкол, розбрат, і не забувала красти з бюджету. Лазаренко назвав її куртизанкою за гроші.
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07.10.2021 21:36 Відповісти
1. Я не пам"ятаю, щоб він про неї казав. 2. Не має абсолютно жодного значення, що стосовно ЮВТ кажуть канали Пінчука, Порошенка, Коломойського, Ахметова і Медведчука (коли такі були). Тільки прямі дії і пряма мова
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07.10.2021 22:22 Відповісти
Навіщо Шмарклі коаліція з кимсь, якщо в нього монобільшість?!
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07.10.2021 22:16 Відповісти
"Здала" б більше, ніж Петя з Медведчуком, його безпосереднім кумом?! Як це?!
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07.10.2021 22:32 Відповісти
Ви самі себе заганяєте в глухий кут. Для Вас, якась **дурня**, коли жопоблок проголосував проти,а з іншого боку Порох здав карлику всю НЕНЬКУ,але для Вас нічого,що Порох найлютіший ворог у карлика і якщо вірити презу Франції Оланду,то на переговорах Порох **дуже любязно** спілкувався з шизіком. Я не бачу логіки у Ваших коментарях,щось не зростається,хіба що Ви припускаєте Гордоновські припущення про здачу Маріуполя,тоді у Вас все вірно,але то повна маячня,Порох не такий вже і дурний,щоб про таке домовлятись з тим придурком,а Гордон міче ікру,бо йому треба пропихувати Смешка,от і вся казочка.
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07.10.2021 23:44 Відповісти
Хто сказав, "що Порох найлютіший ворог у карлика"? При ньому з карликом більше розмовляв про Україну його кум Медведчук, ніж він сам. Петю Україна, звісно цікавила, як і, ясна річ, доля його фабрик у Ліпецьку і не лише там, тож він і шукав розумного для себе компромісу, заради належного самопіару в Україні, адже він і досі мріє про повернення на посаду, щедро оплачує ботів і, здається, досі не визначився зі своїм наступником в "ЄС". Зараз всі більш-менш незалежні політологи з РФ стверджують, що з цих двох карлик вважає небезпечнішим для себе саме Зе... От Льоша Гончаренко з "ЄС" - це для нього справді найлютіший з усіх ворогів))) Хоча й не так давно, до вступу в БПП/ЄС, захищав публічно Одесу як "місто російської культури"
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08.10.2021 08:41 Відповісти
Байдуже до Розумкова. Він лише чергове прізвище в ряду Богдан, Гончаренко, Рябошапка, Аваков, Розумков... Кожен з цих персон несе свою порцію відповідальності за художества зеленою пошесті, але вищеперелічені особи мали самоповагу і певні межі, за які не переходили. А на їх місце зєрмак поставив на 200% своїх гвинтиків, абсолютно слухняних та безголосих. Отже, голосування за зняття Розумкова - це погодження руху до тотальної диктатури кремлівських агентів, до тотальної узурпації влади. І БЮТу від цього вже не відмитися, що би там Соболєв не розпатякував.
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07.10.2021 22:15 Відповісти
Дурня якась! Якщо "це погодження руху до тотальної диктатури кремлівських агентів", чому самі ці агенти, тобто ОБЗЖ, голосували ПРОТИ відставки?
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07.10.2021 22:29 Відповісти
Що ви наробили. Противники хапаються за вашу помилку і рейтинг ваш падає
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07.10.2021 23:16 Відповісти
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