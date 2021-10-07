УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8254 відвідувача онлайн
Новини Відео
14 184 123

Гончаренко - Качурі: Вас навіть у "95-й квартал" не візьмуть. Навіть "Дизель-шоу" не світить. ВIДЕО

Делегований кандидатом на посаду спікера ВР нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко під час обговорення його кандидатури посварився зі "слугою народу" Олександр Качура.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після емоційного виступу Гончаренка з трибуни ВР, Качура зазначив, що тепер його можуть взяти в "95-й квартал".

"Не знаю, як спікером, але в "Квартал-95" після вашого виступу вас можуть взяти", - заявив він.

На це Гончаренко зазначив: "Вас якраз навіть у "95-й квартал" не візьмуть. "Дизель-шоу" вам також не світить. Для це потрібно хоч якісь дані мати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос зняв свою кандидатуру на посаду спікера: Вішайте фото Єрмака і Зеленського, вони стали для вас богом і царем

Автор: 

ВР (14977) Гончаренко Олексій (488) Качура Олександр (170)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Він той регіонал, який не злякався і попер в Крим, протистояти загарбникам. Який не злякався протистояти ваті в рідному місті.
Знаєте, в Україні кажуть, що за межу можна битися, поки в країні мир. Коли ворог напав, приходить час забути про межу і єднатися.
показати весь коментар
07.10.2021 15:09
+32
показати весь коментар
07.10.2021 15:16
+30
Гончаренко респект! Зняв напругу та порвав залу!
показати весь коментар
07.10.2021 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так у тебя мозгов не хватает даже чтоб два слова связать - зачем что-то крутить?
показати весь коментар
07.10.2021 16:23 Відповісти
То по логіці речей і бувших сраколизів Мудачука не буває тож , яким являється Качура.
показати весь коментар
07.10.2021 15:24 Відповісти
Сумніваюсь,що ригонал О.Гончаренко віддасть спадок свого тата,на зміцнення української армії..Патріотичні злодії-це вже було.
показати весь коментар
07.10.2021 15:29 Відповісти
колись ти був маленьким і вкакувався, але ти стало доросле і продовжуєш всиратись вже. час міняє людей, але не тебе.
показати весь коментар
07.10.2021 15:43 Відповісти
Ні Олександре,аферист-це незмінно на все життя...
показати весь коментар
07.10.2021 15:46 Відповісти
то ти серливий аферист тоді.
показати весь коментар
07.10.2021 17:29 Відповісти
Не погоджусь з цим висловлюванням Олексія. Квартал - це гівно для недоумків. Дизель-шоу набагато цікавіші за них.
показати весь коментар
07.10.2021 15:14 Відповісти
"Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти." (с) Цитаты великих людей
показати весь коментар
07.10.2021 15:15 Відповісти
я бы даже сказал "найвелычниших"
показати весь коментар
07.10.2021 15:17 Відповісти
Гончаренку респект , так как сумел опустить слугу урода ниже плинтуса✊👍🏼😃
показати весь коментар
07.10.2021 15:18 Відповісти
Качура чомусь нічого не хоче розказати за свій досвід коли головував київським осередком ''український вибір'' Мудачука.
показати весь коментар
07.10.2021 15:22 Відповісти
у гончаренко интересно тоже такой же смешной кацапский позывной как у порошенко-лолиты?
показати весь коментар
07.10.2021 15:30 Відповісти
У тваво ***** так вообще погоняло на весь мир!
показати весь коментар
07.10.2021 16:05 Відповісти
Я подписался на его телеграм канал ))
показати весь коментар
07.10.2021 15:38 Відповісти
Качура оно такое-подлый дебил
или дебильный подлец т.е. лицо Зе-команды
показати весь коментар
07.10.2021 15:51 Відповісти
за таких регионаловцев я б наверно голосовал
показати весь коментар
07.10.2021 16:04 Відповісти
т.н."качуро" еще пишет заявы на девочек мусорским ?
показати весь коментар
07.10.2021 16:45 Відповісти
Это та качура.которая в зе-команду из медведчуковской перешла????

показати весь коментар
07.10.2021 17:20 Відповісти
Качур, є качур, що з обісраного птаха взяти.
показати весь коментар
07.10.2021 18:01 Відповісти
В этой кампании лакеев ни профессионалов,ни порядочных людей просто нет.И где только зеленский собрал весь этот сброд?
показати весь коментар
07.10.2021 19:20 Відповісти
вот это высочайший, просто недосягаемый уровень парламентаризма.
показати весь коментар
08.10.2021 09:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 