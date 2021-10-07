Гончаренко - Качурі: Вас навіть у "95-й квартал" не візьмуть. Навіть "Дизель-шоу" не світить. ВIДЕО
Делегований кандидатом на посаду спікера ВР нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко під час обговорення його кандидатури посварився зі "слугою народу" Олександр Качура.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після емоційного виступу Гончаренка з трибуни ВР, Качура зазначив, що тепер його можуть взяти в "95-й квартал".
"Не знаю, як спікером, але в "Квартал-95" після вашого виступу вас можуть взяти", - заявив він.
На це Гончаренко зазначив: "Вас якраз навіть у "95-й квартал" не візьмуть. "Дизель-шоу" вам також не світить. Для це потрібно хоч якісь дані мати".
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или дебильный подлец т.е. лицо Зе-команды