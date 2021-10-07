"Для мене - це просто маніяк", - в'язень "Ізоляції" Репетило про переданого Україні за обміном у 2019 році соратника терориста Гіркіна Бражникова. ВИДЕО

У списку для передачі українській стороні під час обміну в 2019-му році виявився соратник російського терориста Гіркіна Євген Бражников.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський. Причетність Бражникова до діяльності російських терористів на Донбасі підтверджують в'язні в'язниці "Ізоляція" Станіслав Асєєв і Олександр Репетило. Бражников активно брав участь у боях проти української армії, а потім в результаті розборок між різними групами бойовиків потрапив "на підвал" з обвинуваченням у шпигунстві на користь України і підготовці терактів. Втім, у в'язниці він не був звичайним в'язнем, а, по суті, працював тюремником.

"Коли мене почали виводити на роботи, я познайомився з Бражниковим. Він був головний, добре спілкувався з адміністрацією, спокійно переміщався, без охорони. Його направляли наглядачем за декількома полоненими. Коли він був у підвалі, йому приносили особливу їжу ... Він харчувався не як полонений", - розповів Репетило.

Крім того, Бражников був постійним учасником улюбленої розваги начальника в'язниці на прізвисько Палич - побиття в'язнів.

"Для мене - це людина-маніяк", - говорить Репетило про Бражникова.

"Було б цікаво дізнатися, як така людина могла взагалі потрапити в списки і чому Україна його звідти дістала. У мене є тільки припущення. Справа в тому, що Євген Бражников ще з довоєнних часів людина дуже не бідна. У нього немає проблем з фінансами. Очевидно, що у нього була тут "криша" і це дозволило йому провернути цю комбінацію і в підсумку опинитися на волі", - говорить у коментарі Казанський.

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