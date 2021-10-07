Гончаренко привітав Путіна з днем народження і заспівав йому з трибуни ВР пісню "Путін-х#йло". ВIДЕО

Нардеп Олексій Гончаренко привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження, заспівавши йому з трибуни українського парламенту пісню "Путін-х#йло".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про день народження Путіна Гончаренко нагадав депутатам, виступаючи з трибуни парламенту в ролі кандидата в спікери ВР. Ініціативу заспівати для Путіна підтримали і деякі депутати в сесійній залі.

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