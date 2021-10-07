"Це бардак і лайно. Я вже готуюся до нової історії України, в якій ми будемо владою", - нардеп ОПЗЖ Кива про відставку Разумкова. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що проігнорував голосування за відставку спікера РВ Дмитра Разумкова, назвавши те, що відбувається "бардаком і лайном".

Про це він заявив кореспонденту Цензор.НЕТ у кулуарах Верховної Ради.

"Я давно перестав давати будь-які оцінки того бардаку і лайна, які сьогодні відбуваються в нашій країні в органах влади ... Я вже готуюся до нової історії України, в якій ми будемо владою", - сказав Кива.

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