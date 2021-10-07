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Кива привітав Путіна з днем ​​народження і назвав його "великим лідером дружнього нам народу". ВIДЕО

Народний депутат "ОПЗЖ" Ілля Кива записав відеозвернення з привітанням на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера своєї нації і дружнього нам народу", - говорить Кива у зверненні.

Він називає Путіна людиною, яка повернула своїй країні "колишню велич" і тим, хто пише "нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності".

"І ви той, чиє ім'я записано в історії людства як ім'я великого правителя. Хай буде з вами сила", - підсумував Кива.

Дивіться також: Гончаренко привітав Путіна з днем народження і заспівав йому з трибуни ВР пісню "Путін-х#йло". ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23838) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+54
Вот ублюдок.
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07.10.2021 19:21
+53
А заметьте, - Киву никто не лишает мандатов, не вводит санкций и он вполне себе неплохо чувствует. Даже диссертацию защитил
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07.10.2021 19:26
+49
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07.10.2021 19:24
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Кива- дебил и спрос с него как с иобнутого на всю голову
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08.10.2021 05:22 Відповісти
Плохо, когда дебилы пытаются говорить от имени народа.
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08.10.2021 07:28 Відповісти
Готов скинутся на "маслины" и "волыну"!!! Если таких ублюдков не останавливать, эта зараза хуже чумы!!!
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08.10.2021 10:28 Відповісти
Вот же мразь! Можно ли представить чтобы к примеру так в году в 1943 кто то из Верховного Совета додумался подобным образом поздравить Гитлера с днем рождения?! Он бы не прожил бы и дня! Вопрос: почему эта мразь еще жива?
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08.10.2021 07:33 Відповісти
Вся країна, окрім ідіотів які голосують за Шмарклю, задається цим питанням. Коли патріоти сидять у вязницях, ця наркоманівська потвора жирує за народний кошт.
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09.10.2021 19:43 Відповісти
******...еще и на фоне украинских флагов...**** чупа-чупс
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08.10.2021 08:23 Відповісти
Цікаво а що ви виложить коли Путін здохне....??? Типу "Повернись падло ти мені грошей не заплатив" чи " Япіду разом з тобою".
Хоча Киві і так і так капець прийшов
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08.10.2021 08:24 Відповісти
Мразь....
Остальные слова очень не цензурные...
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08.10.2021 08:35 Відповісти
Кива ты такое же х..йло как и Путин. Лысая ты жаба.
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08.10.2021 08:55 Відповісти
бл,ну я не знаю,ну хотя бы спортивный союз какой-нибудь из патриотов,для начала - для решения подобных казусов..
ну не могут же все спортики только в титушню рядится..
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08.10.2021 08:57 Відповісти
Заметьте, Киву никто ни привлекает к ответственности за подобные выступления, за восхваление Путина, который напал на Украину, убил 15 тысяч украинцев, больше миллиона оставил без жилья . Сквозь пальцы смотрят на его выступления СБУ, прокуратура и другие силовые органы. Но как только грохнут Киву, в чем я уверен, сколько сразу будет воплей, как усердно начнут искать истинных патриотов Украины.
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08.10.2021 09:17 Відповісти
не поверил бы, если бы своими глазами не увидел.
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08.10.2021 09:39 Відповісти
На відео треба вимкнути звук і намалювати жопу х..ла!! Кива так маше своєю лисою гривою, якраз в акурат!! А потім і передом повернути лисого до лисого!! Бо саме із-за таких га…нів в нас ніколи не буде спокою!
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08.10.2021 09:40 Відповісти
обкурился и забылся, и упал на дно колодца...
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08.10.2021 10:02 Відповісти
После подобных выступлений Кивы, вероятность, что его грохнут, очень высока. Почему для сохранения ему жизни, его сегодня не посадить. И не над будет искать виновных. Ведь скоро Венедиктова браво так доложит, что смерть Кивы наступила следствие …
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08.10.2021 10:03 Відповісти
Кива, соси взахлеб!
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08.10.2021 10:14 Відповісти
Зарядить Киву в пушку и выстрелить в сторону Москвы.
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08.10.2021 10:18 Відповісти
ЛЮДИ!!!! Вот какие дебилы выбрали этого долбона?? Кто то же за него голосовал, раз такая мразь пролезла в ВР??? И несмотря на то что этот ублюдок наговорил, на делал насрал на на с вами, будут следующие выборы и опять найдутся долбодятлы которые отдадут за это чмо свой голос!!! КАК ТАКИЕ ЛЮДИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС??? Этому и конца и края не будет никогда??
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08.10.2021 10:24 Відповісти
Хайпует из последних сил. Ждем заявления от Илюши, что в 14-м Украина напала на расею.
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08.10.2021 10:40 Відповісти
З@лупа конская.
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08.10.2021 10:48 Відповісти
Просто низкий пи*ор.
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08.10.2021 11:08 Відповісти
Чому цього прокацапського вчоного адвоката-рукоблуда ніхто не чіпає?Чи це не є доказом того,що ніби то українська влада нашпигована кремлівськими агентами?
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Дебил! до каких пор мы будем это терпеть?????
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08.10.2021 11:14 Відповісти
во лизнул!!
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Идиот!!!!! просто идиот!!!
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08.10.2021 11:22 Відповісти
Яке гідке чмо цей ківа
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08.10.2021 11:47 Відповісти
Воно кончене.
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Во шо с людьми жомовая яма делает, аж страшно!!!
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08.10.2021 15:08 Відповісти
Невже фін думає що йому фуйло памятник поставить?
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09.10.2021 10:54 Відповісти
на него из далека глянуть, в детали не вдаваясь -
очень на презерватив похож!

и внешне, и по сущности внутри! использованный презерватив!!!
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09.10.2021 12:03 Відповісти
Долго этот козел будет тут воду мутить?
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10.10.2021 23:00 Відповісти
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