Кива привітав Путіна з днем народження і назвав його "великим лідером дружнього нам народу". ВIДЕО
Народний депутат "ОПЗЖ" Ілля Кива записав відеозвернення з привітанням на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна.
Відео він опублікував на своїй сторінці в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера своєї нації і дружнього нам народу", - говорить Кива у зверненні.
Він називає Путіна людиною, яка повернула своїй країні "колишню велич" і тим, хто пише "нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності".
"І ви той, чиє ім'я записано в історії людства як ім'я великого правителя. Хай буде з вами сила", - підсумував Кива.
Топ коментарі
+54 Юрий Васильевич #445407
показати весь коментар07.10.2021 19:21
+53 Andriy Kalnyshevsky
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+49 Перехватчик
показати весь коментар07.10.2021 19:24
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Хоча Киві і так і так капець прийшов
Остальные слова очень не цензурные...
ну не могут же все спортики только в титушню рядится..
очень на презерватив похож!
и внешне, и по сущности внутри! использованный презерватив!!!