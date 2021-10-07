Кива привітав Путіна з днем ​​народження і назвав його "великим лідером дружнього нам народу". ВIДЕО

Народний депутат "ОПЗЖ" Ілля Кива записав відеозвернення з привітанням на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера своєї нації і дружнього нам народу", - говорить Кива у зверненні.

Він називає Путіна людиною, яка повернула своїй країні "колишню велич" і тим, хто пише "нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності".

"І ви той, чиє ім'я записано в історії людства як ім'я великого правителя. Хай буде з вами сила", - підсумував Кива.

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