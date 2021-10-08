Розслідування "Схем" щодо "Укрексімбанку": 60 млн дол. кредиту бізнесмену Брюховецькому, який платить податки в "ДНР". ВIДЕО

Запитання, після якого до знімальної групи "Схем" застосували фізичну силу в кабінеті голови "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, стосувався видачі 60 млн дол. кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донецької області і платить податки окупаційній "владі". Як гарантію повернення цих грошей, під заставу держбанк взяв об'єкт, ліквідність якого сумнівна.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У розпорядження "Схем" потрапив кредитний договір, укладений між "Укрексімбанком" та позичальником у квітні 2021 року. Дві компанії беруть кредит на 60 млн доларів. Власником обох є Сергій Брюховецький. Він же виступає поручителем за договором.

Публічно доступної інформації про цю людину небагато. Бізнесмен родом із Горлівки Донецької області. У двохтисячних він був депутатом Горлівської міської ради від Партії регіонів. Брюховецький – тесть Федора Христенка, теж вихідця з Донеччини – нині народного депутата від партії "ОПЗЖ".

При цьому, як вдалося встановити журналістам, Брюховецький – власник бізнесу на окупованій території в рідній Горлівці. Мова йде про компанію "Спец-реммаш". Ця компанія, зареєстрована у Горлівці, є в українському реєстрі юридичних осіб. Але 11 грудня 2014 року окупаційна "влада" у Горлівці зареєструвала компанію "Спец-реммаш" вже за так званими місцевими "законами".

Ці дані "Схеми" отримали та перевірили з двох незалежних одне від одного поінформованих джерел – у "фінансових органах" на окупованих територіях. І співвласником цієї компанії там значиться Сергій Григорович Брюховецький.

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, компанія ремонтує обладнання для місцевих шахт. Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють: "Шахта Комсомолець Донбасу", "Макіїввугілля", "Торезантрацит", "Шахта імені О.Ф. Засядька" та інші. Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання "ДНР". Як повідомляється, фірма Брюховецького "Спец-реммаш" тільки за 2020 рік заробила понад 5 млн рублів (на той час – близько 2 млн гривень).

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За словами журналістів, про те, що компанія справді веде активну діяльність у Горлівці, існує чимало згадок на різних сайтах, пов’язаних з угрупованням "ДНР". Тут проходять практику місцеві студенти. Проводячи активну господарську діяльність, бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий "бюджет" ОРДО. Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше 3,5 мільйони рублів. Це приблизно 1,4 мільйона гривень.

В Україні Кримінальний кодекс тлумачить такі дії як фінансування тероризму. "Схеми" намагалися зв’язатися і з самим Сергієм Брюховецьким, а також пробували передати прохання про коментар через його зятя, народного депутата Христенка. Але він не вийшов на зв'язок.

Чому державний "Укрексімбанк" на чолі з Євгеном Мецгером видав багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, який веде бізнес та платить податки на окупованій території? Чи проводились усі необхідні перевірки? Якщо так, чи дійсно у банку не змогли встановити цих даних? А якщо встановили – чому це не зупинило кредитний комітет банку? Саме ці запитання журналісти "Схем" й намагались поставити Євгену Мецгеру під час того самого інтерв’ю.

Не менш важливо було з’ясувати й інші обставини видачі цієї позики. Зокрема, під які цілі було видано кредит та чи достатні гарантії отримав банк, що він коли-небудь поверне собі цю велику суму.

Щоб отримати багатомільйонний валютний кредит в "Укрексімбанку", державній фінустанові запропонували заставу. Це – один з найбільших в Україні, київський торгово-розважальний центр SkyMall. Цей актив відомий тим, що навколо нього вже десятиліття точиться боротьба, йдеться в журналістському розслідуванні.

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З 2010 року цей ТРЦ перебував в епіцентрі корпоративного конфлікту між естонським інвестором Хілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським. Сторони застосовували "важку артилерію" – наприклад, за часів Петра Порошенка на боці Адамовського до справи долучався соратник президента Олександр Грановський. Коли до влади прийшов Володимир Зеленський, про ситуацію навколо SkyMall йому в не надто дипломатичному тоні натякнула президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Заплутана судова тяганина навколо ТРЦ із залученням сторонами різних можновладців тривала ціле десятиліття. Також досі триває кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт.

У журналістів виникло запитання: чи можна вважати таку заставу під кредит у 60 млн дол "Укрексімбанку" надійною? Чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути свої гроші, коли навколо нього стільки суперечок та судів?

Зазначається, що корпоративний конфлікт давно вийшов за межі України. Справу слухали і в Лондоні, і на Кіпрі. Тепер інша сторона конфлікту, компанія естонця Хіллара Тедера заявила про намір витребувати вже у держави Україна 750 мільйонів доларів компенсації – через Міжнародний інвестиційний суд. "Суперечка стосується насамперед втрати вартості понад 750 мільйонів доларів США через спірне право власності на торговий центр SkyMall", – сказано в заяві компанії Тедера.

Залишається запитання – а як ТРЦ взагалі опинився в руках бізнесмена Брюховецького? Як він зміг його закласти у банк? Як випливає з документів – суть кредиту, виданого "Укрексімбанком" саме і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні "Схем".

У сухому залишку: "Укрексімбанк" видав кредит бізнесмену з Горлівки, щоб той за ці гроші придбав проблемний ТРЦ у однієї із сторін конфлікту – структур з орбіти бізнесмена Адамовського.

Державний банк, який часто працює зі збитками і потребує мільярдних фінансових вливань з українського бюджету, видає багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, чия компанія провадить діяльність в ОРДО та сплачує податки окупаційній владі. Кредит цей видається на викуп проблемного активу в однієї зі сторін гучного корпоративного конфлікту, – торгово-розважального центру у столиці, на який наполегливо заявляють право інші особи.

Як таке можливо? Хто і як ухвалив таке рішення у банку, де нібито діють системи суворого внутрішнього і зовнішнього фінансового моніторингу? Де валютні кредити мають перевіряти особливо прискіпливо?

Ці питання "Схеми" і намагались поставити під час візиту до голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. У результаті, Мецгеру не сподобалося запитання журналіста, він наказав підлеглим забрати камери і знищити відеозаписи.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

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