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Розслідування "Схем" щодо "Укрексімбанку": 60 млн дол. кредиту бізнесмену Брюховецькому, який платить податки в "ДНР". ВIДЕО

Запитання, після якого до знімальної групи "Схем" застосували фізичну силу в кабінеті голови "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, стосувався видачі 60 млн дол. кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донецької області і платить податки окупаційній "владі". Як гарантію повернення цих грошей, під заставу держбанк взяв об'єкт, ліквідність якого сумнівна.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У розпорядження "Схем" потрапив кредитний договір, укладений між "Укрексімбанком" та позичальником у квітні 2021 року. Дві компанії беруть кредит на 60 млн доларів. Власником обох є Сергій Брюховецький. Він же виступає поручителем за договором.

Розслідування Схем щодо Укрексімбанку: 60 млн дол. кредиту бізнесмену Брюховецькому, який платить податки в ДНР 01

Публічно доступної інформації про цю людину небагато. Бізнесмен родом із Горлівки Донецької області. У двохтисячних він був депутатом Горлівської міської ради від Партії регіонів. Брюховецький – тесть Федора Христенка, теж вихідця з Донеччини – нині народного депутата від партії "ОПЗЖ".

При цьому, як вдалося встановити журналістам, Брюховецький – власник бізнесу на окупованій території в рідній Горлівці. Мова йде про компанію "Спец-реммаш". Ця компанія, зареєстрована у Горлівці, є в українському реєстрі юридичних осіб. Але 11 грудня 2014 року окупаційна "влада" у Горлівці зареєструвала компанію "Спец-реммаш" вже за так званими місцевими "законами".

Ці дані "Схеми" отримали та перевірили з двох незалежних одне від одного поінформованих джерел – у "фінансових органах" на окупованих територіях. І співвласником цієї компанії там значиться Сергій Григорович Брюховецький.

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, компанія ремонтує обладнання для місцевих шахт. Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють: "Шахта Комсомолець Донбасу", "Макіїввугілля", "Торезантрацит", "Шахта імені О.Ф. Засядька" та інші. Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання "ДНР". Як повідомляється, фірма Брюховецького "Спец-реммаш" тільки за 2020 рік заробила понад 5 млн рублів (на той час – близько 2 млн гривень).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мецгера розсердило запитання журналістів про кредит $60 млн, виданий біженцю Брюховецькому

За словами журналістів, про те, що компанія справді веде активну діяльність у Горлівці, існує чимало згадок на різних сайтах, пов’язаних з угрупованням "ДНР". Тут проходять практику місцеві студенти. Проводячи активну господарську діяльність, бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий "бюджет" ОРДО. Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше 3,5 мільйони рублів. Це приблизно 1,4 мільйона гривень.

В Україні Кримінальний кодекс тлумачить такі дії як фінансування тероризму. "Схеми" намагалися зв’язатися і з самим Сергієм Брюховецьким, а також пробували передати прохання про коментар через його зятя, народного депутата Христенка. Але він не вийшов на зв'язок.

Чому державний "Укрексімбанк" на чолі з Євгеном Мецгером видав багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, який веде бізнес та платить податки на окупованій території? Чи проводились усі необхідні перевірки? Якщо так, чи дійсно у банку не змогли встановити цих даних? А якщо встановили – чому це не зупинило кредитний комітет банку? Саме ці запитання журналісти "Схем" й намагались поставити Євгену Мецгеру під час того самого інтерв’ю.

Розслідування Схем щодо Укрексімбанку: 60 млн дол. кредиту бізнесмену Брюховецькому, який платить податки в ДНР 02

Не менш важливо було з’ясувати й інші обставини видачі цієї позики. Зокрема, під які цілі було видано кредит та чи достатні гарантії отримав банк, що він коли-небудь поверне собі цю велику суму.

Щоб отримати багатомільйонний валютний кредит в "Укрексімбанку", державній фінустанові запропонували заставу. Це – один з найбільших в Україні, київський торгово-розважальний центр SkyMall. Цей актив відомий тим, що навколо нього вже десятиліття точиться боротьба, йдеться в журналістському розслідуванні.

Читайте також: Мецгера розсердило запитання журналістів про кредит $60 млн, виданий біженцю Брюховецькому

З 2010 року цей ТРЦ перебував в епіцентрі корпоративного конфлікту між естонським інвестором Хілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським. Сторони застосовували "важку артилерію" – наприклад, за часів Петра Порошенка на боці Адамовського до справи долучався соратник президента Олександр Грановський. Коли до влади прийшов Володимир Зеленський, про ситуацію навколо SkyMall йому в не надто дипломатичному тоні натякнула президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Заплутана судова тяганина навколо ТРЦ із залученням сторонами різних можновладців тривала ціле десятиліття. Також досі триває кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт.

У журналістів виникло запитання: чи можна вважати таку заставу під кредит у 60 млн дол "Укрексімбанку" надійною? Чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути свої гроші, коли навколо нього стільки суперечок та судів?

Зазначається, що корпоративний конфлікт давно вийшов за межі України. Справу слухали і в Лондоні, і на Кіпрі. Тепер інша сторона конфлікту, компанія естонця Хіллара Тедера заявила про намір витребувати вже у держави Україна 750 мільйонів доларів компенсації – через Міжнародний інвестиційний суд. "Суперечка стосується насамперед втрати вартості понад 750 мільйонів доларів США через спірне право власності на торговий центр SkyMall", – сказано в заяві компанії Тедера.

Залишається запитання – а як ТРЦ взагалі опинився в руках бізнесмена Брюховецького? Як він зміг його закласти у банк? Як випливає з документів – суть кредиту, виданого "Укрексімбанком" саме і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні "Схем".

У сухому залишку: "Укрексімбанк" видав кредит бізнесмену з Горлівки, щоб той за ці гроші придбав проблемний ТРЦ у однієї із сторін конфлікту – структур з орбіти бізнесмена Адамовського.

Державний банк, який часто працює зі збитками і потребує мільярдних фінансових вливань з українського бюджету, видає багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, чия компанія провадить діяльність в ОРДО та сплачує податки окупаційній владі. Кредит цей видається на викуп проблемного активу в однієї зі сторін гучного корпоративного конфлікту, – торгово-розважального центру у столиці, на який наполегливо заявляють право інші особи.

Як таке можливо? Хто і як ухвалив таке рішення у банку, де нібито діють системи суворого внутрішнього і зовнішнього фінансового моніторингу? Де валютні кредити мають перевіряти особливо прискіпливо?

Ці питання "Схеми" і намагались поставити під час візиту до голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. У результаті, Мецгеру не сподобалося запитання журналіста, він наказав підлеглим забрати камери і знищити відеозаписи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрексімбанку" відсторонили голів департаментів безпеки та інформполітики

Автор: 

Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+48
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07.10.2021 23:56
+37
Вавин дружбан кредитував маладую ріспубліку?
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07.10.2021 23:43
+33
А это уже попахивает государственной изменой кума зеленого президента. С чем зелебобиков и поздравляем. Это уже барыги на крови или еще нет?
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07.10.2021 23:49
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Вавин дружбан кредитував маладую ріспубліку?
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07.10.2021 23:43 Відповісти
Ст. 111 УК Украины. Высшая мера.
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07.10.2021 23:50 Відповісти
Кожен ларьок фінансує тероризм
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07.10.2021 23:57 Відповісти
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08.10.2021 00:10 Відповісти
Та бидлу пох, якщо неможливо когось хочаб з найдальнішого з оточення Петра приплести..
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08.10.2021 10:26 Відповісти
А это уже попахивает государственной изменой кума зеленого президента. С чем зелебобиков и поздравляем. Это уже барыги на крови или еще нет?
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07.10.2021 23:49 Відповісти
Метко
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07.10.2021 23:52 Відповісти
1. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест. Источник:

Так в момент заключения кредитного договора ТРЦ был под арестом ?

2, Как сообщается, фирма Брюховецкого "Спец-Реммаш" только в 2020 году заработала более 5 млн рублей (в то время - около 2 млн гривен). Источник:

на какой период был рассчитан кредит и под какие проценты
исходя из статьи заёмщик мог зарабатывать только 7 млн долларов в год ( С зарплатами коллективу, коммунальными и прочими накладными доходами)
ТО ЕСТЬ ЗАЁМЩИК НЕ КРЕДОТОСПОСОБЕН на сумму 60 млн долларов.

хотелось бы увидеть экспертную оценку Майна и фио оценщика
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07.10.2021 23:52 Відповісти
Скорее всего присутствует 50% откат в 30 Лимонов ( руководству банка и прочим лицам) 😀😀😀
МОЖЕТ И НБУ В ТЕМЕ
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07.10.2021 23:58 Відповісти
Мелко мыслите. Там откат в 120% "прочим" лицам. Ему отдан один из крупнейших банков страны - "ты сделай так чтобы мы довольны были, а сам кормись со своих наработок".
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08.10.2021 00:29 Відповісти
Пусть для начала найдут эти 30+30 Лимонов , а попутно такое найдётся !!! 😀😀😀
это наверно не единственный банк в Украине финансирующий сепаратистов
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08.10.2021 00:56 Відповісти
Да сепаратисты те им вообще побоку, про них больше подходит - "бабки надо делать!!!", - говорят фраза ху%ла .
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08.10.2021 01:07 Відповісти
Кто "найдут"? Быдлохарьковчанка венедиктова?
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08.10.2021 03:03 Відповісти
И еще важные вопроы: "Где наше СБУ???!!! Почему их работу должны делать журналисты-расследователи? И не работают ли некоторые сотрудники СБУ на врага?"
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08.10.2021 00:47 Відповісти
Так в офшорах же, где же ещё
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Как где... Баканов по корпоративам у олигархов шарится, типа агент под прикрытием. )
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08.10.2021 09:11 Відповісти
Або ж дзвіночок з ОПи.
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08.10.2021 06:20 Відповісти
И гадать не надо. 100% должен быть откат, и бооольшой откат Мецгеру, а он поделится с кем нужно. Все просто.
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08.10.2021 10:15 Відповісти
Хотя, чему тут удивляться если сам Зеля платит налоги с бизнеса в Раше, получает бабки в Раше, платит коммуналку и выплаты за свои царские апартаменты тоже в Раше. То чем его кум хуже самого?
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07.10.2021 23:53 Відповісти
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07.10.2021 23:56 Відповісти
О це так кореша-сєпари у Янелоха. Хоча, що тут дивуватись, коли у нього навіть дружина сєпарша.

Ойц! Як же гірко буде плакати мама Рима, коли її синоню за смичок підвісять на Хрещатику. Він таки довидригується
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07.10.2021 23:57 Відповісти
Государственная Измена

или

Финансирование терроризма

...

на выбор, что больше нравится... или и то и то ВМЕСТЕ!
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07.10.2021 23:57 Відповісти
пасматрите в чесные глаза этага маладога республиканца !
такому ж сразу хоцца занять 60 млн. долларов , не меньше
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07.10.2021 23:58 Відповісти
во первых - не было кредита никому.
во вторых нет такого пана как пан Брюховецкий - то выдумки Госдепа с целью опорочить и дискредитировать сами знаете кого.
к товарищу Мецгеру претензий у мусарни нет...
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08.10.2021 00:08 Відповісти
СБУ воды в рот набрало 😀😀😀
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08.10.2021 00:12 Відповісти
вы уверены шо там вода
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08.10.2021 00:16 Відповісти
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08.10.2021 00:38 Відповісти
Это дно
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08.10.2021 00:13 Відповісти
еще нит - пол глубины на пока шо ...
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08.10.2021 00:15 Відповісти
клятый порох - гадит бубе и гадит....
чисто зверь шoколадный........
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08.10.2021 00:14 Відповісти
Классная схема, как срубить 60 лямов. Ну не вернет Бруховецки этот кредит? Банк станет третьей стороной в судебном споре? И пройдет еще пару десятилетий в судах?
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08.10.2021 00:26 Відповісти
Так супер же схема!
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08.10.2021 00:31 Відповісти
Как х#йло сказало так клоун и действует...
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08.10.2021 00:27 Відповісти
первое правило депутатца - ты никогда за рулем не был.
второе правило депутатца - перед тыцаньем немедленно пописять - там мотивация в конвертах...
именно етому амеб и обучают в трускавце - партийный перетрах возможен по согласию, если нет согласия? - исключение из фрикции и возвращение в родные *****...
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08.10.2021 00:29 Відповісти
даже с большого бодуна - если донесли тебя до рады.....
упал на табло чумной тыквой? - ты "ЗА"!
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08.10.2021 00:38 Відповісти
должны пули от народа лететь по всем предателям, олигархам, и по всем ворам во власти!
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08.10.2021 00:45 Відповісти
Пастор ты меня слышишь? - кроме тебя вроде и людей не осталось....
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08.10.2021 00:45 Відповісти
Пусть берет, государство не обеднеет.
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08.10.2021 00:52 Відповісти
Украинцы, вдумайтесь - друг Президента финансирует террористов ДНР - убийц наших солдат деньгами их родителей и жен (банк - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)!
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
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08.10.2021 00:55 Відповісти
Зебіли, пропоную цікаву гру:
вдікриваєте стрічку новин і замість прізвища ЗЕ підставляєте Порошенко.

"Кум Порошенка, якого він влаштував на посаду голови державного банку, фінансує терористів."

або

" Pandora Papers оприлюднила дані про те що офшорні компанії самого Порошенка та його друзів дитинства, одного з котрих він влаштував на посаду керівника СБУ України,
а іншого на посаду першого помічника президента, отримали 40 мільйонів доларів від компанії яку підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку» - співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський, український олігарх, який перебуває під звинуваченнями у багатомільярдному шахрайстві. "

Спробуйте, вам сподобається.
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08.10.2021 00:55 Відповісти
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08.10.2021 02:18 Відповісти
Одной из деятельности Горловской "Спец-реммаш" ремонт военной техники,
используемой для ведения войны против Украины!!!
А сколько еще подобных кредитов подобным кидарам дал этот куманек поцЗедента??
Сколько сребников получил Ермак??
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08.10.2021 02:57 Відповісти
... походу все там на пианино мастаки Ризарда Вагнера членом отстукивать...
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08.10.2021 04:50 Відповісти
...рихарда, Рихарда
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08.10.2021 04:51 Відповісти
Сегодня каждый ФОН может взять кредит в госбанке под адресованное майно,хахахаха.
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08.10.2021 06:36 Відповісти
это гос измена....
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08.10.2021 08:02 Відповісти
Зеля с бандой передвинула украинско-кацапскую границу уже к Киеву..
ну шо, зебилы, понавыбирали?, дерьма в рот и молчите?, прикололись-хоть посмеялись?.. приколисты-хйловы
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08.10.2021 08:02 Відповісти
теперь понятно, чего запаниковал этот "директор" банка. думаете там всего 1 такой "кредит"?
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08.10.2021 08:16 Відповісти
Тепер ясно чому Захід вимагає приватизувати держбанки, це ж така годівниця (кормушка) +безвідповідальність при ручному НБУ, котрий по дзвіночку з ОПи рефінансує на мільярди навіть збанкрутілу фінансову піраміду.
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08.10.2021 08:52 Відповісти
ладно пирамиду, черт бы с ней. госбанк финансирует террористов, участвующих в агрессии против своего же государства. деньги налогоплательщиков идут на зарплаты террористам.
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08.10.2021 08:57 Відповісти
Ненажерливі ЗЕтварі ! Пересічному кредит в 10кг дервяних на холодильник чи пралку дають під 30% річних під заставу квартири вартістю 40кг $ оціненою кредитними "експердами"на 100кг деревяних. Избраним дають кредити по 100кг $ під 15 % річних під заставу собачої будки. Ну що ЗЕбелоїди - "снижение тарифов, дармовой газ и електричество, честная власть, конец олигархии и корупции"
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08.10.2021 08:47 Відповісти
А це вже точно торгівля на крові, чи то дрібниці, бо кожен власник кіоску сплачує податки "ДНР" через виплату пенсій сепарам, як говорив старший провідник потяга "Україна-Офшори" і кожна жінка має там свої рахунки, як казав полудикий Хломідія.
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08.10.2021 09:27 Відповісти
следствие должно разобраться. без хайпа.
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08.10.2021 09:56 Відповісти
Новий "Приват банк". Знову нам, народу, розхльобувати схеми Коломойського, тепер Менгера-Зеленського.
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08.10.2021 11:07 Відповісти
Зелена поросль вже увімкнула режим "дерибанимо все, що можемо" у турбо.
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08.10.2021 15:49 Відповісти
Черты лица у бенефициара явно не славянские
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09.10.2021 09:36 Відповісти
когда ж вас тварей уже убивать будут???????
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09.10.2021 10:42 Відповісти
 
 