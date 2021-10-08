За три дні до смерті Поляков заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР. ВIДЕО

Померлий сьогодні вночі член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков стверджував, що народні депутати від "Слуги народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Коли було минуле голосування щодо олігархів, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - сказав Поляков.

Поляков раніше входив до фракції "Слуга народу". Його, як і Ганну Скороход, виключили з неї в листопаді 2019 року. Глава СН Олександр Корнієнко тоді сказав, що депутати були виключені через відмову голосувати за ті законопроєкти, за якими було спільне рішення фракції. Він сказав, що вони не демонстрували командної роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

У грудні того ж року Поляков вирішив вийти і зі складу партії СН. Він також додав, що не може перебувати в партії, де є "кнопкодави, порохоботи, любителі "рішалова" і керівники, які до цього причетні і все це покривають".

Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету. У вересні 2020 року на Полякова напали. Підозрюваним виявився незнайомець, з яким у депутата виник конфлікт.