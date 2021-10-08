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Новини Відео Помер нардеп Поляков
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За три дні до смерті Поляков заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР. ВIДЕО

Померлий сьогодні вночі член депутатської групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков стверджував, що народні депутати від "Слуги народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Коли було минуле голосування щодо олігархів, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - сказав Поляков.

Поляков раніше входив до фракції "Слуга народу". Його, як і Ганну Скороход, виключили з неї в листопаді 2019 року. Глава СН Олександр Корнієнко тоді сказав, що депутати були виключені через відмову голосувати за ті законопроєкти, за якими було спільне рішення фракції. Він сказав, що вони не демонстрували командної роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

У грудні того ж року Поляков вирішив вийти і зі складу партії СН. Він також додав, що не може перебувати в партії, де є "кнопкодави, порохоботи, любителі "рішалова" і керівники, які до цього причетні і все це покривають".

Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету. У вересні 2020 року на Полякова напали. Підозрюваним виявився незнайомець, з яким у депутата виник конфлікт.

Автор: 

олігарх (931) смерть (6754) Слуга народу (2813) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+51
За голосование закона против олигархов, олигархи раздавали слугам деньги прямо на параше, что бы те знали, где их место 😅🤡
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08.10.2021 08:42
+45
В смысле Бутусов намекает, что надо рассмотреть все версии, в т.ч. и убийство.
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08.10.2021 08:45
+33
Согласно закона об олигархах, зелох сам олигарх.
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08.10.2021 08:38
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Так ото ж.
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08.10.2021 08:36 Відповісти
Согласно закона об олигархах, зелох сам олигарх.
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08.10.2021 08:38 Відповісти
Все так, але рішення "хто саме олігарх" приймає особисто Зе-олігарх. Рок-музиканти проти наркотиків?
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08.10.2021 14:25 Відповісти
90-е возвращаются! Или, уже, вернулись.
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08.10.2021 08:41 Відповісти
А они уходили ? )
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08.10.2021 08:52 Відповісти
Спортивные костюмы, малиновые пиджаки и цепуры поменяли на костюмы Бриони и элитные украшения, стали депутатами, банкирами, олигархами ...- ВЛАСТЬЮ! А Зеленский с кварталом 95 их ВСЕГДА обслуживал!
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08.10.2021 08:55 Відповісти
рашка уже в правительстве! ура, товарищи
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08.10.2021 09:18 Відповісти
В смысле Бутусов намекает что его убил Зеленский?
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08.10.2021 08:41 Відповісти
В смысле Бутусов намекает, что надо рассмотреть все версии, в т.ч. и убийство.
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08.10.2021 08:45 Відповісти
Ермак по методичкам ФСБ
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08.10.2021 09:00 Відповісти
Бутусов никогда не намекает! Он всегда чётко констатирует факты!
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08.10.2021 10:19 Відповісти
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08.10.2021 19:35 Відповісти
Много говорил.
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08.10.2021 08:42 Відповісти
Лерос "говорил" в 10 раз больше.
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08.10.2021 10:06 Відповісти
А вы не знаете сколько Леросу угрожали и сколько уже гадостей сделали?!! Какая-то дикая логика - если Лероса не прикончили, значит и Полякова тоже не не они !!!
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08.10.2021 10:17 Відповісти
Не приписывайте мне ВАШИ мысли. Я не говорил, что это "не они".
И если бы у вас была эта самая "логика", то вы бы прочитали в статье: "Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету". И у меня ооочень большие сомнения, что этот "заказ" был связан с политической позицией или высказываниями Полякова. Перефразируя известную поговорку: "ищите деньги". Или вы считаете, что Поляков был ангел с крылышками и не мутил темных делишек и схем? На зарплату депутата жил?
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08.10.2021 10:30 Відповісти
Ваша «логика» понятна до отвращения! Не умничайте так примитивно!
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08.10.2021 10:37 Відповісти
Стандартно: когда загнали под лавку аргументами - переходим на личности. Не поддержу.
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08.10.2021 10:44 Відповісти
Под лавкой давно сидишь ты, зелёный дурашка.
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08.10.2021 10:54 Відповісти
Чел высказывает свое мнение, неоднозначное, но аргументированное.
С чего его в ******* записывать?

Ну лерос у него ... Ну и куй с ним с леросом... истерся, хотя и использовал инсайдерскую инфу
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08.10.2021 20:32 Відповісти
За голосование закона против олигархов, олигархи раздавали слугам деньги прямо на параше, что бы те знали, где их место 😅🤡
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08.10.2021 08:42 Відповісти
символічно
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09.10.2021 14:58 Відповісти
У Кучмы есть Гонгадзе
то почему бы поцЗеденту не сделать Полякова!?
наказания нет..
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08.10.2021 08:46 Відповісти
Жесть, уже начались зачистки неугодных в партии, все идет к полной диктатуре.
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08.10.2021 08:47 Відповісти
В какой партии?
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08.10.2021 08:58 Відповісти
он был в партии зебилов
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08.10.2021 16:17 Відповісти
Зеля разошолся не нашутку... как и говорили что власть он не отдаст уже ни по каким предлогом.. появился ещё один кровавый диктатор в центре европы
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08.10.2021 08:51 Відповісти
По меншій мірі, дуже старається ним стати.
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08.10.2021 10:40 Відповісти
Фантомас разбушевался )))
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08.10.2021 11:12 Відповісти
Сигнал для зе-депутатов. Будете много болтать - попадете в мир иной.

Получай свои 10-50 тыс. долларов кэша в месяц и нажимай нужные кнопки. Большего от тебя не требуется.
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08.10.2021 08:52 Відповісти
Поляков кстати с самого начала говорил правду о конвертах депутатам.
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08.10.2021 08:54 Відповісти
Таким не место среди слуг
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08.10.2021 10:41 Відповісти
Зашибись. Выбор прост: либо ты берешь конверты и не бликуешь, либо тебя зачистят нахрен. А где гарантия, что слуг урода сам урод не начнет зачищать после парламентских выборов? И зелю вместе с ними, как участника операции "Буратино"?
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08.10.2021 08:53 Відповісти
"И зелю вместе с ними..."

Беручі до уваги той факт, що Зєлупа не слідкує за власним базаром, зіграти жмура він має шанси немалі.
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08.10.2021 10:48 Відповісти
Осень. Уже ВСЕМ! Понятно что Слуги Уроды!
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Ну не дарма ж говорили про роздачу грошей за голосування, ось і перші жертви, винних не знайдуть, бо може бути причетна тусовка до влади.
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Вбивство.
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Почалось...зекрыса уже убивать начала...хотя что удивительного -эта мразь спокойно наблюдала,как человек четыре дня на жаре кровью истекал,взявши этот ужас "под свой особый контроль"...
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08.10.2021 08:55 Відповісти
Топорная работа...
Убить депутата, системно ругающего власть, а затем обвинить в убийстве власть Зеленского
Такие методы стары, как мир. Гебистский почерк.
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08.10.2021 08:55 Відповісти
Чем наглее и примитивнее....
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08.10.2021 08:56 Відповісти
Насколько же тупо вы пытаетесь защитить это криворогульное мстительное ничтожество !!!
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08.10.2021 10:21 Відповісти
як не дивно але ФСБшніки теж могли це зробити.
Але тут штука така - клоун тепер змушений тих ФСБшників знайти, якщо дійсно вони хотіли його підставити.
Але якщо шукати він не схоче - то тут він просто оформить явку з повинною
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09.10.2021 15:03 Відповісти
Ну, вот и мотив для убийства...
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08.10.2021 09:01 Відповісти
Не підсліпуватий кіллер шифера "наслідив"? Полював на шофера, але помилився.
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08.10.2021 09:09 Відповісти
Спрут 95 опутал Украину своими щупальцами...
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08.10.2021 09:13 Відповісти
ранній путін в усій красі, всіх неугодних не буде ...Зе дуже старається, і тепер напевно варто напрягтись жителям багатоповерхівок...
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08.10.2021 09:18 Відповісти
перпективы хреновые...во всем.
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08.10.2021 09:36 Відповісти
ЗЕнелох Пардорський зачищає опонентів як пуйло на роісі
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08.10.2021 10:00 Відповісти
Почему 25% олигофренов думают, что они должны указывать путь куда идти 73% нормальных людей?
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09.10.2021 02:32 Відповісти
А кому нужно, чтобы сейчас, как и всегда, обвинять Зеленского в том, что он якобы узурпирует власть? Что он якобы подобен раннему путину и убирает конкурентов?..
Эта песня льётся чуть ли не на всех СМИ.
То есть, Зеленский, зная 100%, что его обвинят в этом, заказывает убийство депутата, постоянно льющего грязь на Зеленского?!
Это явно гэбистский почерк.
Все очевидно и банально, до рвоты
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08.10.2021 10:02 Відповісти
Читай мой комментарий внизу
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08.10.2021 10:11 Відповісти
Да прекратите опять писать о гебистском почерке! ЯКОБЫ узурпировал?!! ЯКОБЫ не подобен раннему Путину?!! Вы слепая, глухая или просто упоротая зебилоидная идиотка?! Вот уж действительно- до рвоты!!
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08.10.2021 10:27 Відповісти
Може ви ще і не вірите що він наркоша?
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09.10.2021 15:07 Відповісти
Дебилы избрали дебилов, но признаться в этом не могут потому что дебилы (Эффект Да́ннинга - Крю́гера). Потом спрашиваете почему у Вас родители получают маленькую пенсию, ответ потому что вы 75% дебилы (в этом избрание по приколу; офшоры и воровство Зеленского и вывод денег из бюджета; воровство денег из Укрэксимбанка и т.д.). Вы заслужили на такую жизнь, кто не думает головой за него думают деты Авраама, с чем Вас и поздравляю. Слуги делают зачистку по примеру старшего брата.
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08.10.2021 10:10 Відповісти
Кацапчик, пенсионеры Украины начали получать маленькую пенсию до Зеленского
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08.10.2021 10:21 Відповісти
ЗеленсьКИЙ лиш один з клоунського кодла. До цього був ЧерновецьКИЙ - мером Києва, можна було б давно зробити висновки щодо цього. Але дехто вважає за потрібне танцювати по граблях.
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09.10.2021 15:11 Відповісти
Советский народ избрал сказочника из ящика
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08.10.2021 10:42 Відповісти
Молчи, не говори, не называй имен, все одно убьют! Угрохали парня! Но Венедиктова не Разумков, "своя", и скажет то, что "устроит" "слуг"! К примеру, "по пьяни отравился паленым алкоголем, вел разгульный образ жизни, делал ложные заявления, бабник, связан с преступным миром, проигрался в карты..." Будут искать убийц? Кто в это верит, кроме "зелёных" и "слуг народа"? Только после поражения Зеленского, возможно, они в том туалете станут подт..., фу, грубо, свои зады! Только рвать бабло не надо, пусть народ Украины попользуется после очистных!
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08.10.2021 10:14 Відповісти
Всегда в ВР что-то раздавали, все 30 лет. Эка новость.
При этом все Бродские и прочие раздавалы и разоблачители живы, ну, кроме автопрыгунов в окно и самострелов

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08.10.2021 10:18 Відповісти
А чере три дня один борцун с коррупцией нам скажет - "Новичек" продается в каждом ларьке" и что тут такого ...
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08.10.2021 10:26 Відповісти
Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области,

но 15 ноября 2019 года "слуги народа" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/15/7232036/ исключили его из фракции - как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 ДЕКАБРЯ ПОЛЯКОВ ПОПРОСИЛ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/16/7235043/ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" ПО "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/8/7309783/
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08.10.2021 10:29 Відповісти
Так Поляков сам голосував за закон про олігархів, просто гроші не отримав, от і образився

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15540
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08.10.2021 10:46 Відповісти
Хтось повірив що в туалеті роздавали конверти з грошима? В наш час! АГА. Кодла засмикалась.
Якщо хтось так смітить грошима ( а в кого вони є?) то в когось горить!!!!!
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08.10.2021 10:53 Відповісти
ОЛИГАРХИ - ЭТО УДАВКА НА ШЕЕ КАЖДОГО УКРАИНЦА, КОТОРАЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ !
Думаю это понимают даже самые глупые граждане, когда им приходят платёжки.
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08.10.2021 11:04 Відповісти
Пока не начнется отопительный сезон, часть граждан этого не поймет. Понимание придет примерно к Новому Году.
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08.10.2021 19:27 Відповісти
Ну якщо плата за обслуговування лічильників при відсутності такових нікого не врозуміла, то і підняття тарифів вони не побачать
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09.10.2021 15:14 Відповісти
только вчера говорил - придется зе-крысе новое покушение готовить, чтоб информационно забыть шухер с офшорами...
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08.10.2021 11:06 Відповісти
продєлки бакланова
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08.10.2021 11:17 Відповісти
Теоретически это возможно. Но сочетание возраста и оппозиционности делает это заключение с точки зрения вероятности минимальным. Ну не больше, чем у Навального приступ гипогликемии от которого он должен был умереть в самолете.
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08.10.2021 11:19 Відповісти
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21

АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:19 Відповісти
Зорян Шкіряк відмітив, що таксі, в якому помер депутат Антон Поляков, БУЛО ВИЗВАНЕ В ДОСИТЬ НЕЗВИЧНИЙ СПОСІБ.
ПРЯМИЙ ЕФІР "Україна 24" https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FdEvlyRE https://cutt.ly/dEvlyRE
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08.10.2021 11:21 Відповісти
Зеленський йде шляхом путєна й вже вбиває опонентів???
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08.10.2021 11:28 Відповісти
После таких смелых заявлений разумно было бы воздержаться от ночных пьянок.
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08.10.2021 11:30 Відповісти
Обиженки большие!
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08.10.2021 11:51 Відповісти
не исключено , что "слуги народа " убрали-отравили , неугодного им врага в лице Полякова! С этим дебильным зеленским в Украину возвращаются времена сталинизма.
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08.10.2021 13:34 Відповісти
Яка смішна конспірологія)) почитайте пост https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=-UC%2CP-R Oleksii Bratushchak на цю тему

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08.10.2021 14:58 Відповісти
Молода людина... Сказав правду - і серце не витримало? не вірю! До речі, є багато речей які викликають смерть через інфаркт міокарда. КДБ розпилювало дисидентам в дих.шляхи ціанід. При розтині - саме серцева недостатність.
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08.10.2021 14:38 Відповісти
А за пів години до смерті Поляков бухав з кримінаьним авторитетом. Не треба будувати дибільні конспірологічні версії, що його убили за якісь слова. Кому він треба:

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=-UC%2CP-R Oleksii Bratushchak

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/4984621354900751?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=%2CO%2CP-R 50 хв ·



Не писав би це, якби не маніпуляції на смерті Полякова.
Поляков помер, а іншій депутатці - Скороход стало погано.
Як це пов'язано?
Перше. Вони - Поляков і Скороход жили разом. Нещодавно розійшлися. Через побутове.
Друге. У Скороход є такий собі помічник - Джамбулатов Руслан Адамович. Сьогодні його допитують. Допитують по справі Полякова.
Чому саме Джамбулатова? Бо вчора він разом із Поляковим, скажімо так, випивали. Це дуже м'яко кажучи. Ну а потім Поляков помер, його не змогли відкачати ані поліцейські, ані лікарі. Головне питання: що сталося між бухачєм та смертю? Одна з версій - до алкоголю додали наркоту.
Ну і ще. Цей Джамбулатов дуже відома людина. Як кажуть "відомий у вузьких колах".
Не чули? Дивно. Він же був у санкційних списках РНБО за травень цього року. Ну той, що про "воров в законе". Разом зі своїм братом Рустамом. Останнього називають "королем конфіскату".
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08.10.2021 14:57 Відповісти
0,1 промилле, это бухал? Вы это серьёзно?
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08.10.2021 19:32 Відповісти
ага, а за несколько часов кушал водку с корешом по раде
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08.10.2021 17:29 Відповісти
Вот только количество алкоголя по первому протоколу вскрытия тела показывает, что там максимум кефир или хлебный квас.
А может клофелин?
Машину остановила патрульная полиция, возможно Полякова везли в лес, как когда-то Гонгадзе.
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08.10.2021 19:35 Відповісти
уф, Поляков не того полета птица что б так мараться
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09.10.2021 08:52 Відповісти
За трое суток до своей смерти Поляков официально обвинил нардепов от СН, что они получали наличные доллары в туалете ВР. У Полякова был свидетель, который испугался идти давать показания в правоохранительные органы, а вот сам Поляков заявил, что пойдет и напишет заявление.
Подкуп народных депутатов, это очень серьёзно. Это нерукопожатость Зеленского и всей его команды на Западе. Это прекращение любых финансовых отношений с членами его команды, так как получилось бы, что у них КОРРУПЦИОННЫЕ деньги!
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10.10.2021 11:50 Відповісти
да на постоей кто-то говорил что за голосование депутатом налом башляют - чем высказывание Поляково круче от прочиих, что его мочканули за это?
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11.10.2021 10:34 Відповісти
Говорить и иметь свидетеля преступления - огромная разница.
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11.10.2021 20:44 Відповісти
Консолидация "моносброда"!
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08.10.2021 19:02 Відповісти
Зеля - убийца, уже по-любому.. и просто так она уже не уйдёт..
спасибА 73%ным дебилам-экспериментаторам
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08.10.2021 23:00 Відповісти
Сам не видел, одна бабка сказала, но потом отказалась от своих слов, но любители шоколада сожрут с удовольствие и попросят еще добавки.
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09.10.2021 02:37 Відповісти
... в Украине никогда не будет ПОРЯДКА (в этом отношении у Сомали гораздо больше уважения) потому-что Украину "прикончили" малиновые пиджаки... а, потенциальные пердставители Мессии тотально стерилизуються , ярчайший пример с Чорновилом / и посмотрите по сторонам - у нас нет ЧЕЛОВЕКА за которым можно идти. А, Европа глядя на нас давно сняла розовые очки
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09.10.2021 08:13 Відповісти
Такое говорит практически каждый оппозиционер-политик и все живы, и прекрасно себя чувствуют.
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09.10.2021 08:49 Відповісти
 
 