"Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - Разумков про смерть нардепа Полякова. ВIДЕО

Ексспікер українського парламенту Дмитро Разумков висловив співчуття рідним і близьким померлого нардепа Антона Полякова і закликав правоохоронні органи провести об'єктивне розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Разумков відмовився говорити про можливі версії смерті Полякова і запропонував дочекатися хоча б попередніх результатів офіційного розслідування.

"Насамперед хотів би висловити співчуття рідним і близьким. Це трагедія. Сьогодні багато версій починає гуляти у ЗМІ і про те, що були свідчення в НАБУ, стан здоров'я і багато іншого. Дуже хотілося б, щоб ми найближчим часом почули реальну версію, яка була б не чутками, а фактами і ми зрозуміємо що сталося... Це може бути пов'язано з чим завгодно, і потрібно почекати хоча б попередніх результатів слідства. Я не прокурор і не суддя і слідчий з мене такий собі. Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - сказав Разумков.

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