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"Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - Разумков про смерть нардепа Полякова. ВIДЕО

Ексспікер українського парламенту Дмитро Разумков висловив співчуття рідним і близьким померлого нардепа Антона Полякова і закликав правоохоронні органи провести об'єктивне розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Разумков відмовився говорити про можливі версії смерті Полякова і запропонував дочекатися хоча б попередніх результатів офіційного розслідування.

"Насамперед хотів би висловити співчуття рідним і близьким. Це трагедія. Сьогодні багато версій починає гуляти у ЗМІ і про те, що були свідчення в НАБУ, стан здоров'я і багато іншого. Дуже хотілося б, щоб ми найближчим часом почули реальну версію, яка була б не чутками, а фактами і ми зрозуміємо що сталося... Це може бути пов'язано з чим завгодно, і потрібно почекати хоча б попередніх результатів слідства. Я не прокурор і не суддя і слідчий з мене такий собі. Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - сказав Разумков.

Також читайте: Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура

Автор: 

смерть (6756) Разумков Дмитро (1527) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+5
Как правили братки с 90-х, так и правят. Перерыв был на пять лет с 2014-го; но закончился.
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08.10.2021 10:44
+4
у него был телефон. отследить по биллингу всё его передвижение и выяснить место где его могли отравить.
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08.10.2021 10:56
+3
вован пандорский пересядет на танк?
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08.10.2021 10:46
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Как правили братки с 90-х, так и правят. Перерыв был на пять лет с 2014-го; но закончился.
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08.10.2021 10:44 Відповісти
Менты правильно работать будут (с)

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08.10.2021 10:45 Відповісти
вован пандорский пересядет на танк?
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08.10.2021 10:46 Відповісти
Поляков обраний до Ради від СН і входив до цієї фракції.
Потім вийшов із СН і на момент смерті був у групі "За майбутнє".
Таким чином, фракція СН незабаром поповниться на одного члена.
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08.10.2021 10:49 Відповісти
Ну да,еще одним "членом " пополнится.
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08.10.2021 10:55 Відповісти
Могу ошибаться, но по моему он был мажоритарщик
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08.10.2021 11:09 Відповісти
- отправьте лучших из лучших.
- лучшие из лучших зализывают раны...
- отправьте лучших из худших.
(c)
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08.10.2021 10:50 Відповісти
у него был телефон. отследить по биллингу всё его передвижение и выяснить место где его могли отравить.
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08.10.2021 10:56 Відповісти
Моя история пример, как работает украинское следствие, медэкспертиза и суд. Я, жертва преступления, сегодня вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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08.10.2021 11:02 Відповісти
судя по всему, г-н Поляков (царствие небесное) вчера бухал с госпожой Скороход
https://news.obozrevatel.com/politics/nardep-skorohod-poteryala-soznanie-v-rade-k-parlamentu-pribyila-skoraya.htm?_ga=2.178246693.1070500185.1633325465-173117947.1551083014&_gl=1*3993il*_ga*MTczMTE3OTQ3LjE1NTEwODMwMTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY4MDAwOC42MTQuMS4xNjMzNjgwMDUzLjA.
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08.10.2021 11:08 Відповісти
Мутная история.. Полякову и Скороход уже угрожали этим летом и тут такое...
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08.10.2021 12:55 Відповісти
напомню свои слова - чтоб забить шумок от расследования зекрысиных офшоров... жабам придется опять на кого-то сделать покушение... вот и случилось ! не считаю это совпадением !!!
у *****, п*лдюки учатся... талантливые подражатели!!! артисты-пародисты!!!
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08.10.2021 11:09 Відповісти
В Україні останній раз труїли політичного опонента януковича у 2004 році Віктора Ющенка.

https://www.jnsm.com.ua/h/0905P/ Повертаючись з передвиборчої поїздки до Чернігова, 5 вересня 2004 року Віктор Ющенко мав три приватні зустрічі, на останній з яких вечеряв на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка на Осокорках у Києві у компанії голови СБУ Ігора Смешка і свого соратника народного депутата Давида Жванії. Наступного дня Ющенко поскаржився на нудоту, нестерпні головні і шлункові болі
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Может кто-то не захотел за 6000 поправок деньги выплатить? Версия для полиции №1. Не благодарите...
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Достаточно молодой для инфаркта, а потому и есть подозрения. Может вылезти все что угодно
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08.10.2021 12:45 Відповісти
 
 