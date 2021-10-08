"Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - Разумков про смерть нардепа Полякова. ВIДЕО
Ексспікер українського парламенту Дмитро Разумков висловив співчуття рідним і близьким померлого нардепа Антона Полякова і закликав правоохоронні органи провести об'єктивне розслідування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Разумков відмовився говорити про можливі версії смерті Полякова і запропонував дочекатися хоча б попередніх результатів офіційного розслідування.
"Насамперед хотів би висловити співчуття рідним і близьким. Це трагедія. Сьогодні багато версій починає гуляти у ЗМІ і про те, що були свідчення в НАБУ, стан здоров'я і багато іншого. Дуже хотілося б, щоб ми найближчим часом почули реальну версію, яка була б не чутками, а фактами і ми зрозуміємо що сталося... Це може бути пов'язано з чим завгодно, і потрібно почекати хоча б попередніх результатів слідства. Я не прокурор і не суддя і слідчий з мене такий собі. Хотілося б, щоб хороші слідчі цим займалися і ми отримали реальну інформацію", - сказав Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
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Потім вийшов із СН і на момент смерті був у групі "За майбутнє".
Таким чином, фракція СН незабаром поповниться на одного члена.
- лучшие из лучших зализывают раны...
- отправьте лучших из худших.
(c)
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
https://news.obozrevatel.com/politics/nardep-skorohod-poteryala-soznanie-v-rade-k-parlamentu-pribyila-skoraya.htm?_ga=2.178246693.1070500185.1633325465-173117947.1551083014&_gl=1*3993il*_ga*MTczMTE3OTQ3LjE1NTEwODMwMTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY4MDAwOC42MTQuMS4xNjMzNjgwMDUzLjA.
у *****, п*лдюки учатся... талантливые подражатели!!! артисты-пародисты!!!
https://www.jnsm.com.ua/h/0905P/ Повертаючись з передвиборчої поїздки до Чернігова, 5 вересня 2004 року Віктор Ющенко мав три приватні зустрічі, на останній з яких вечеряв на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка на Осокорках у Києві у компанії голови СБУ Ігора Смешка і свого соратника народного депутата Давида Жванії. Наступного дня Ющенко поскаржився на нудоту, нестерпні головні і шлункові болі