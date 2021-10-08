Стерненко розповів про невиконані передвиборчі обіцянки Зеленського: "Я вам отвечаю, я вам ничего не должен". ВIДЕО
Одеський активіст Сергій Стерненко нагадав президенту Володимиру Зеленському про його передвиборчі обіцянки, які він не виконав досі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному відеоролику Стерненко говорить про безліч обіцянок, які Зеленський не виконав або відмовився виконувати. Стерненко акцентує увагу на нещодавньому офшорному скандалі, але говорить про подвійні стандарти у словах президента і в інших випадках. Наприклад, коли він говорив про нетверезого "слугу народу" Трухіна, який потрапив у ДТП, про заступника голови ОП Олега Татарова, який служив Януковичу і виправдовував убивства активістів на Майдані.
"Таких історій дуже багато... Ситуація з офшорами – очікувана, тому що кандидат Зеленський, який обіцяв змінити систему, дуже відрізняється від президента Зеленського, який цю систему просто очолив і вирішив скористатися системою, яку до нього збудував олігархат. Він користується давно відомою формулою: ворогам - закон, а своїм - усе. "Свої" у президента Зеленського можуть робити все що завгодно, і якщо що - їх відмаже "око государеве" - Ірина Венедиіктова", - говорить Стерненко.
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Вот его две главные профессии.
Родился 20 марта 1995 в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Отец Сергея - бывший пограничник, мать - учительницаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . До https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года занимался «раскруткой» групп в соцсетях. В 18 лет стал активным участником протестов против Виктора Януковича. В конце 2013 года присоединился к Евромайдану в Одессе, вскоре стал его лидером. Участвовал в столкновениях с Беркутом, в частности в противостояниях на ул. Грушевского 20 февраля 2014.
В июне 2016 окончил Государственный ВУЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» по специальности «Правоведение», младший специалист по праву. Работает юрисконсультом в компании «Оскар Т». Студент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесского национального университета имени И. И. Мечникова .
После создания https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля 2014 года в Одессе «Правого сектора» 22 марта возглавил областной центр. Был непосредственным участником и организатором закрытия наркоточек по реализации https://ru.wikipedia.org/wiki/Spice_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C) спайс , «мусорной люстрации», в частности, Нестора Шуфрича, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_(2013%E2%80%942014) противостояния 2 мая 2014 года , срыва концерта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA Ани Лорак в Одессе в 2014 году, пикетирования консульства Российской Федерации, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B блокады Крыма осенью 2015 года, привлечения к уголовной ответственности Игоря Бычкова (пойманного на взятке главного врача Раздельнянского центральной районной больницы, которого осудили на пять лет), содействия осуждению Валентина Дубовенко (причастного к коррупционным схемам и злоупотреблению служебным положением) и других мероприятий.
В апреле 2014 года, во время начала войны на Донбассе, Стерненко выезжал на фронт в качестве добровольца, но пробыл там всего неделю.
и т.д.
провокатор и балабол.
Судя по его биографии в Википедии, которая им лично вылизана и вычищена донельзя.
Числился где-то младшим юрисконсультом пару месяцев - и все.
Балаболи провокатор - вот чем он занимался всю свою жизнь.
а оскільки ви декларуєте, що для вас є важливими професійні навички, знання та досвід, то як в такому разі ви проголосували за довбойоба, який навіть замість навчання в КВВ грався, а вся його "трудова" діяльність це низькосортні жарти?
Так Гауди умер. чертежи больше напоминают наброски. строят по маленьку. архитектор трошки на голову был "нестандартный" вот и мучаются
Потім надавав тій дівчині юридичну підтримку.
Шкода, що більшість тутешніх порохоботів не бажають сприймати цей факт. Ставлять його в один ряд з Саакашвілі, Семенченком і що зовсім безглуздо рівньяють його з Савченко. Це їм м'яко кажучи не личить.
Це я сам як порохобот (в здоровому сенсі цього слова) кажу.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Концепция перманентной легитимности.
Нова виборча система та відповідальне громадянство. Перезавантаження
https://hvylya.net/analytics/politics/nova-viborcha-sistema-ta-vidpovidalne-gromadyanstvo-perezavantazhennya.html
Так что круговорот украинских политиков ******** успешно продолжиться...
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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зебуінізм - важкий діагноз а тому думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси