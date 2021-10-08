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Стерненко розповів про невиконані передвиборчі обіцянки Зеленського: "Я вам отвечаю, я вам ничего не должен". ВIДЕО

Одеський активіст Сергій Стерненко нагадав президенту Володимиру Зеленському про його передвиборчі обіцянки, які він не виконав досі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному відеоролику Стерненко говорить про безліч обіцянок, які Зеленський не виконав або відмовився виконувати. Стерненко акцентує увагу на нещодавньому офшорному скандалі, але говорить про подвійні стандарти у словах президента і в інших випадках. Наприклад, коли він говорив про нетверезого "слугу народу" Трухіна, який потрапив у ДТП, про заступника голови ОП Олега Татарова, який служив Януковичу і виправдовував убивства активістів на Майдані.

"Таких історій дуже багато... Ситуація з офшорами – очікувана, тому що кандидат Зеленський, який обіцяв змінити систему, дуже відрізняється від президента Зеленського, який цю систему просто очолив і вирішив скористатися системою, яку до нього збудував олігархат. Він користується давно відомою формулою: ворогам - закон, а своїм - усе. "Свої" у президента Зеленського можуть робити все що завгодно, і якщо що - їх відмаже "око государеве" - Ірина Венедиіктова", - говорить Стерненко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голобородько vs Зеленський. Які обіцянки коміка виконав президент. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6693) Зеленський Володимир (23913) обіцянки (30) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+25
Да и на здоровье, верблюд. Не сдерживайся.

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08.10.2021 11:40
+19


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08.10.2021 11:30
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08.10.2021 11:53
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А если и хочет - это плохо? Или только корабельным соснам в депутаты хорошо?
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08.10.2021 11:27 Відповісти
Он хоть день в своей жизни работал?
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08.10.2021 11:30 Відповісти
А не работал?
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08.10.2021 11:32 Відповісти
судя по доступной в Интернете биографии Стерненко - он профессиональный балабол и провокатор.
Вот его две главные профессии.

Родился 20 марта 1995 в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Отец Сергея - бывший пограничник, мать - учительницаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . До https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года занимался «раскруткой» групп в соцсетях. В 18 лет стал активным участником протестов против Виктора Януковича. В конце 2013 года присоединился к Евромайдану в Одессе, вскоре стал его лидером. Участвовал в столкновениях с Беркутом, в частности в противостояниях на ул. Грушевского 20 февраля 2014.

В июне 2016 окончил Государственный ВУЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» по специальности «Правоведение», младший специалист по праву. Работает юрисконсультом в компании «Оскар Т». Студент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесского национального университета имени И. И. Мечникова .

После создания https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля 2014 года в Одессе «Правого сектора» 22 марта возглавил областной центр. Был непосредственным участником и организатором закрытия наркоточек по реализации https://ru.wikipedia.org/wiki/Spice_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C) спайс , «мусорной люстрации», в частности, Нестора Шуфрича, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_(2013%E2%80%942014) противостояния 2 мая 2014 года , срыва концерта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA Ани Лорак в Одессе в 2014 году, пикетирования консульства Российской Федерации, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B блокады Крыма осенью 2015 года, привлечения к уголовной ответственности Игоря Бычкова (пойманного на взятке главного врача Раздельнянского центральной районной больницы, которого осудили на пять лет), содействия осуждению Валентина Дубовенко (причастного к коррупционным схемам и злоупотреблению служебным положением) и других мероприятий.
В апреле 2014 года, во время начала войны на Донбассе, Стерненко выезжал на фронт в качестве добровольца, но пробыл там всего неделю.
и т.д.
провокатор и балабол.
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08.10.2021 12:48 Відповісти
Даже в это твоём посте написано, что он РАБОТАЕТ
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08.10.2021 12:53 Відповісти
А зеленый преЗЕдент у тас всю жизнь работал )))
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08.10.2021 15:42 Відповісти
Тут такое дело ... Нормальные люди считают, что работал, а быдло что нет.
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08.10.2021 11:37 Відповісти
И ты можешь рассказать, то где и сколько он не работал?
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Забагато ви бажаєте від барана з ідіотським ніком.
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08.10.2021 11:55 Відповісти
вот с рождения он кроме учебы в школе и в институте нигде ни дня не работал.
Судя по его биографии в Википедии, которая им лично вылизана и вычищена донельзя.
Числился где-то младшим юрисконсультом пару месяцев - и все.
Балаболи провокатор - вот чем он занимался всю свою жизнь.
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08.10.2021 12:50 Відповісти
Так если википедия вычищена, что ты там ищешь?
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08.10.2021 12:52 Відповісти
так розумію ви є виборцем зеленського?
а оскільки ви декларуєте, що для вас є важливими професійні навички, знання та досвід, то як в такому разі ви проголосували за довбойоба, який навіть замість навчання в КВВ грався, а вся його "трудова" діяльність це низькосортні жарти?
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09.10.2021 09:05 Відповісти
Мусора также не работают, а мрази только людям жизни ломают, твари получат по заслугам и их дети будут их же проклинать
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09.10.2021 12:41 Відповісти


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08.10.2021 11:30 Відповісти
Да пелевать на твоего Пецу Ляксеича.
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08.10.2021 11:38 Відповісти
Да и на здоровье, верблюд. Не сдерживайся.

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08.10.2021 11:40 Відповісти
зекретина только очень ленивый не пнул и не пнет -у него уже на лбу "пожизненное с конфискацией" горит
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08.10.2021 11:30 Відповісти
фото вчерашнее. страну угадаете?

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08.10.2021 11:27 Відповісти
Шо они его никак не достроят? Сколько они еще собираются мусолить этот долгострой?
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08.10.2021 11:31 Відповісти
ты про Саграда Фамилия?
Так Гауди умер. чертежи больше напоминают наброски. строят по маленьку. архитектор трошки на голову был "нестандартный" вот и мучаются

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08.10.2021 11:34 Відповісти
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08.10.2021 11:37 Відповісти
Я его первый раз видел 1973 году. Там убрали архитектора, какого-то бывшего ученика Антониса Гауди и всё вокруг капеллы полностью перестроили.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
Есть пару неплохих документальных фильма на Discovery и NG. Там об этом подробно.
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08.10.2021 11:43 Відповісти
его стройка финансируется исключительно пожертвованиями
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08.10.2021 12:16 Відповісти
судя по этому фото, у Стерненко есть еще одна профессия - путешествовать на чужие бабки.
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08.10.2021 12:51 Відповісти
Ты еще и специалист по чужим бабкам
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08.10.2021 14:19 Відповісти
шо "рабам" гарно то украинцу Пете зло и низзя ну прям.. Лещенко просто образчик жабогадости.... член кибуца брехни.....
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08.10.2021 11:28 Відповісти
А что говорить? Все с точностью НАОБОРОТ! Если бы он обещал то что сейчас вытворяет со своими Зе ублюдками то он бы 5% не набрал в Первом туре. А то что он говорил Пороху на стадионе это ОН Себе говорил!
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08.10.2021 11:28 Відповісти
Погано, що Стерненко вірив тим обіцянкам в 2019.
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08.10.2021 11:29 Відповісти
Стерненко кроме себя родного и своего кармана никому не верит. Говорит то, что ему выгодно.
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08.10.2021 11:31 Відповісти
Образец его "творчества" после потопа в Киеве. После рекордного ливня. Чмо

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08.10.2021 11:36 Відповісти
А він якраз той хто не вірив. І ще тоді до виборів попереджав, що це тихне диктатурою, коли мусора загребли дівчину з антиклоунським плакатом.
Потім надавав тій дівчині юридичну підтримку.
Шкода, що більшість тутешніх порохоботів не бажають сприймати цей факт. Ставлять його в один ряд з Саакашвілі, Семенченком і що зовсім безглуздо рівньяють його з Савченко. Це їм м'яко кажучи не личить.
Це я сам як порохобот (в здоровому сенсі цього слова) кажу.
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08.10.2021 20:51 Відповісти
А что ему оставалось делать во втором туре? Второй-то кандидат, в 2014-м врал столько и так много и так нагло, что уж ему-то верить было никак нельзя.
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10.10.2021 18:45 Відповісти
Ага, теперь и Поросюк и Стерненка, ранее влюбленные в театральный образ стали иногда попискывать. А шо не нравицца то? От кино отличаецца?
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08.10.2021 11:33 Відповісти
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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08.10.2021 11:34 Відповісти
Решение предвыборного ******** уже многие предлагали, но никому из власти реализовать механизм контроля власти избирателями не интересен.

Концепция перманентной легитимности.


Нова виборча система та відповідальне громадянство. Перезавантаження
https://hvylya.net/analytics/politics/nova-viborcha-sistema-ta-vidpovidalne-gromadyanstvo-perezavantazhennya.html
Так что круговорот украинских политиков ******** успешно продолжиться...
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08.10.2021 11:37 Відповісти
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10.10.2021 23:08 Відповісти
Его за похищение человека не посадили ? Или то другой был, сейчас этих "активистов" уголовников много очень. Честно то работать никому нехочется, мало платят.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
А тебя, как поганого мусора, еще не отправили на специальную зону, где будущий генпрокурв Юга Луценга конверты клеил?
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08.10.2021 11:44 Відповісти
Умно. Сразу видится высокий интеллект автора.
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08.10.2021 11:45 Відповісти
Який є, але не як у мусора поганого
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08.10.2021 11:57 Відповісти
Абинепорохи перевзулися.
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08.10.2021 11:39 Відповісти
А порохаті постійно цим займаються.
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08.10.2021 11:58 Відповісти
а давай про ТЮльку поспілкуємось? Мені так до вподоби її омолодження- це вже не чудодійна сперма Шуфрича, не скажеш?
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08.10.2021 13:24 Відповісти
А ЦЕ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДВИБОРНИХ ОБІЦЯНОК Зе ))

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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08.10.2021 11:47 Відповісти
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08.10.2021 11:53 Відповісти
ОПг 95
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08.10.2021 11:54 Відповісти
Такі як Стерненко це майбутнє України.
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08.10.2021 11:58 Відповісти
Херове майбутнє у держави, де "майбутнє" голосує по-пріколу
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08.10.2021 12:03 Відповісти
Погане значить майбутнє...
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08.10.2021 12:05 Відповісти
согласен, с таким количеством безответственных балаболов - будущее сильно мрачное...
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08.10.2021 12:54 Відповісти
Ось якби Стерненко згадував лише про офшори Зе і не згадував про офшори По.... тоді був би гарним для педрофілів...
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10.10.2021 19:31 Відповісти
Этот ******* стерненко, до сих пор не понял, что его, как и остальные 73% *******ов ******* офшорные клоуны
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08.10.2021 12:02 Відповісти
Как и члены его секты Спамят тут всех, кто "кривое" слово сказал за великого борцуна за бабки.
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08.10.2021 12:24 Відповісти
за які бабки?
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08.10.2021 13:08 Відповісти
За которые безработный уже несколько лет борцун отдыхает сейчас в Испании и простит оттуда фоточки.
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08.10.2021 13:11 Відповісти
Років через 4-5 згадувати про Стерненка буде так само зашкварно як і про Лєщенка. Всі вони мутні та продажні чорти.
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08.10.2021 12:34 Відповісти
судя по комментам, у ас уже будущее.
Кому еще интересен этот гандон?
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08.10.2021 12:55 Відповісти
И не только они. Найем, Соболев\Зимин, Коротких, Михеев, Мочанов, Парасюк, Арестович и т.д по списку.

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08.10.2021 12:55 Відповісти
ви тільки подивіться як бидло зелебабуїни тут розкудахтались змішуючи Стерненка зі своїм лайном🤣

зебуінізм - важкий діагноз а тому думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
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08.10.2021 13:12 Відповісти
А чого Стерненко розказує про невиконани обіцянки Зелі? Ми це вже забули. Ми в захваті від кожної нової авантюри Бені та Зелі: то захоплення влади Бенєй замість Зелі, то Декрет про Мир, і відведення військ, то Декрет про Землю, і її продаж за 10 000 га, то Закон про єврейську расу, то Закон про олігархів.
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08.10.2021 14:56 Відповісти
 
 