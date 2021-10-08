Стерненко розповів про невиконані передвиборчі обіцянки Зеленського: "Я вам отвечаю, я вам ничего не должен". ВIДЕО

Одеський активіст Сергій Стерненко нагадав президенту Володимиру Зеленському про його передвиборчі обіцянки, які він не виконав досі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному відеоролику Стерненко говорить про безліч обіцянок, які Зеленський не виконав або відмовився виконувати. Стерненко акцентує увагу на нещодавньому офшорному скандалі, але говорить про подвійні стандарти у словах президента і в інших випадках. Наприклад, коли він говорив про нетверезого "слугу народу" Трухіна, який потрапив у ДТП, про заступника голови ОП Олега Татарова, який служив Януковичу і виправдовував убивства активістів на Майдані.

"Таких історій дуже багато... Ситуація з офшорами – очікувана, тому що кандидат Зеленський, який обіцяв змінити систему, дуже відрізняється від президента Зеленського, який цю систему просто очолив і вирішив скористатися системою, яку до нього збудував олігархат. Він користується давно відомою формулою: ворогам - закон, а своїм - усе. "Свої" у президента Зеленського можуть робити все що завгодно, і якщо що - їх відмаже "око государеве" - Ірина Венедиіктова", - говорить Стерненко.

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