"Слуга народу" Третьякова про смерть нардепа Полякова: "Одним ворогом менше". ВIДЕО
Нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".
Про це з трибуни Ради заявив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця, передає Цензор.НЕТ.
"Хочемо звернутися насамперед до фракції "Слуга народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має дбати про дітей, пані Третьякова, написала, що "одним ворогом менше" про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити Вас, шановна фракція "Слуга народу", зробити висновок зі слів Третьякової. Вона всім відома ставленням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом або людиною не був Антон Поляков, померла людина - звичайна людина", - сказав нардеп.
Після цих слів нардепа Палиці нардепи почали скандувати "Ганьба!".
Далі нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова взяла слово.
"У мене два зауваження. Звідки "За майбутнє" знають про те, що пишуть у чаті "Слуга народу"? А по-друге: коли люди борються за свободу слова... і вважають, що можуть накидати комусь якісь хустки на рот, то мені здається, що "ганьба" - вам", - сказала Третьякова.
Віцеспікер Стефанчук перервав "слугу народу" і закликав вимкнути їй мікрофон.
"Життя кожної людини - є найвищою соціальною цінністю ... Припинімо спекуляції", - сказав Стефанчук.
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Депутат, тля, від Слуги народу, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів , знову ж від Зеленського
Не здивуюся, якщо і смерть Антона Полякова була помстою від цих істот
Доречі, обрана за списком Слуги народу №54
Ой люди-люди, шо-ж вы *** понавыбирали????
А? 73% где вы сцыкливые?
А может вам это нравится, и вы такие же ублюдки?
А если вдруг не урод, то они уже, не в этом сборище! Иначе нацистов там не было бы. Начиная с зЕлоха и до 73%, все согласны и всем это нравится!
PS: Не оскорбляйте животных, таких как третьякова в природе не существует, даже из простейших...
"божьенародистов"
І який же виборчий округ вирішив, що цей лантух лайна буде відстоювати ЙОГО інтереси?
ой революции. Но,хотя бы на какое-то время, возникает ощущение торжества справедливости.
С ее моралью она б, наверное, также радовалась, чтобы побольше поумирало пенсионеров, инвалидов - чтобы не платить им пенсии и соцвыплаты.