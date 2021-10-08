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"Слуга народу" Третьякова про смерть нардепа Полякова: "Одним ворогом менше". ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".

Про це з трибуни Ради заявив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця, передає Цензор.НЕТ.

"Хочемо звернутися насамперед до фракції "Слуга народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має дбати про дітей, пані Третьякова, написала, що "одним ворогом менше" про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити Вас, шановна фракція "Слуга народу", зробити висновок зі слів Третьякової. Вона всім відома ставленням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом або людиною не був Антон Поляков, померла людина - звичайна людина", - сказав нардеп.

Після цих слів нардепа Палиці нардепи почали скандувати "Ганьба!".

Далі нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова взяла слово.

"У мене два зауваження. Звідки "За майбутнє" знають про те, що пишуть у чаті "Слуга народу"? А по-друге: коли люди борються за свободу слова... і вважають, що можуть накидати комусь якісь хустки на рот, то мені здається, що "ганьба" - вам", - сказала Третьякова.

Віцеспікер Стефанчук перервав "слугу народу" і закликав вимкнути їй мікрофон.

"Життя кожної людини - є найвищою соціальною цінністю ... Припинімо спекуляції", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних депутатів, - Кучеренко

Автор: 

ВР (14985) Палиця Ігор (62) Слуга народу (2813) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+58
А этой фразе все лицо слуг этого народа ....
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08.10.2021 11:48
+55
они вообще берега потеряли от власти
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08.10.2021 11:49
+42
А поздравлєніє ***** ківою не хочуть обговорити?
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08.10.2021 11:48
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Нагадаю, що ця істота розмірковувала про "стерилізацію безробітних" і про "дітей низької якості"

Депутат, тля, від Слуги народу, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів , знову ж від Зеленського

Не здивуюся, якщо і смерть Антона Полякова була помстою від цих істот
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08.10.2021 12:24 Відповісти
какая-то эта третьякова ипанутая, матрасом по голове
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08.10.2021 12:26 Відповісти
Зато голосує як скажуть.

Доречі, обрана за списком Слуги народу №54
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08.10.2021 12:34 Відповісти
Арахамия заявлял, что довира и майбах будут голосовать за снятие Размукова и за "это им ничего не будет"
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08.10.2021 12:33 Відповісти
Виходить обманув. Хоча, хто його питав? Він так, проміжна ланка
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08.10.2021 13:01 Відповісти
когда эта зеленая мразь сдохнет ее также помянут ..незлим тихим словом.. на одну падлу стало меньше
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08.10.2021 12:33 Відповісти
Знаете что еще удивляет и оскор***ет до глубины души, там в этом чате три сотни уродов, каждый из которых прочел эту дичь, и ни у одного не шевельнулось ничего, а даже если шевельнулось то он/она струсили заткнуть ей ******** во самом фракционном чате......
Ой люди-люди, шо-ж вы *** понавыбирали????
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08.10.2021 12:34 Відповісти
Пы.Сы. Сами слуги и те кто за них холосовал! Самим не стыдно за свою конченную соратницу/избранницу???
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08.10.2021 12:39 Відповісти
ж2 сер... Хронічний недосекс і у гіпопотамів зриває дах.
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08.10.2021 15:15 Відповісти
Понавыбирали дол::**** по объявлению, теперь забились по щелям и отмалчиваются.
А? 73% где вы сцыкливые?
А может вам это нравится, и вы такие же ублюдки?
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08.10.2021 12:46 Відповісти
В этом сборище каждый второй если не первый конченный урод и мразь, но эта любительница матрасов просто законченная животное.
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08.10.2021 12:49 Відповісти
В этом сборище все поголовно конченый урод ... (дальше по тексту)...
А если вдруг не урод, то они уже, не в этом сборище! Иначе нацистов там не было бы. Начиная с зЕлоха и до 73%, все согласны и всем это нравится!
PS: Не оскорбляйте животных, таких как третьякова в природе не существует, даже из простейших...
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08.10.2021 13:13 Відповісти

"божьенародистов"
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08.10.2021 18:29 Відповісти
Бидло є бидло,нехай дивляться ті дебіли 73% що вони до влади привели
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08.10.2021 12:55 Відповісти
Какие еще нужны зашквары, чтобы мы вышли на улицы!
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08.10.2021 13:28 Відповісти
Майдан показал, что на месте одного дерьма появляется такое же.
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08.10.2021 13:55 Відповісти
Мариш? До чого тут Майдан?
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Малано-мокшанська мразота.
І який же виборчий округ вирішив, що цей лантух лайна буде відстоювати ЙОГО інтереси?
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08.10.2021 13:29 Відповісти
В Верховной Раде одни животные. ХЗ как они туда пролазят.
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08.10.2021 13:54 Відповісти
Это верно для люб
ой революции. Но,хотя бы на какое-то время, возникает ощущение торжества справедливости.
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08.10.2021 14:06 Відповісти
А скорбеть она будет исключительно по партийному принципу. 🤓💯💩
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08.10.2021 14:12 Відповісти
Дно от СН еще оказывается пробито не полностью.
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08.10.2021 14:15 Відповісти
Там есть только ДВА депутата, за которыми я бы плакал-Гончаренко и Лерос. Будьте осторожны, ребята! Не доставьте етим козлам удовольствия!
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08.10.2021 14:30 Відповісти
На могилаг "слуг" так і буде написано.
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08.10.2021 14:37 Відповісти
Цю мерзоту треба ізолювати від людей!!
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08.10.2021 14:48 Відповісти
Кинути за ґрати, а на стіні написати "мінус один ворог України". Щоб ця мерзота прокидалася й бачила його кожен день.
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11.10.2021 09:34 Відповісти
Даже Стефанчук закрыл ей рот - выключил микрофон. А то б она еще многого наговорила.
С ее моралью она б, наверное, также радовалась, чтобы побольше поумирало пенсионеров, инвалидов - чтобы не платить им пенсии и соцвыплаты.
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08.10.2021 14:58 Відповісти
Зелёная гнида притащила воров,не украинцев,безграмотных калек,чтоб на их фоне быть не хуже.А что их ещё объединяет?Родились все у х.я на рогах.Как этот целлюлитный паровоз,без кобылячои трищины,тот кто пытался на нее залесть,влюблён уже в Элтона Джона или повесился.По своим преступлениям и аморальности они давно заслужили высшую меру.
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08.10.2021 15:34 Відповісти
)))))))))!Ви зробили мій день!
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08.10.2021 19:15 Відповісти
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08.10.2021 16:25 Відповісти
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08.10.2021 16:27 Відповісти
Конченная ****!
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08.10.2021 16:56 Відповісти
...сподіваюсь, не всі забули про першого? невгодного крихітці Зелі Сраліній - бійця, який раптово, молодий, помер від онкозахворювання, де вона казала, що вона не ЛОХ?.... зелень вбиває.. 73%ві зебіли, ви - співучасники злочинів Зєлі Сраліної, на вас,дебілів-експериментаторів...
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08.10.2021 16:58 Відповісти
Хайль бригаденфюрер "ЖопанекакуКим"! Фашизм он и в Африке фашизм.
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08.10.2021 16:59 Відповісти
Правду сказала... Что у хитрож***го на уме -то у дуры на языке. Всё сходится. Конвульсии и рвота - у любого медэкспера спросите типичные симптомы отравления... Здравствуй рашка-бацкивщина...
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08.10.2021 17:43 Відповісти
Эта Третьякова постоянно подает законы, грабящие народ. Она протянула закон, что повесит на жильцов домов оплату всей инфраструктуры, которая подводится к дому. Она протянула много и других грабительских законов.
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08.10.2021 18:02 Відповісти
ТВАРЬ!!!!!!!!! КОНЧЕНАЯ ТВАРЬ!!!!!!!!
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09.10.2021 11:18 Відповісти
Бессердечная баба. Вместо того, чтобы тактично промолчать и принести извинения за свой гнилой базар, оно решило огрызнуться. Интересно, а её выдворят из фракции?
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11.10.2021 09:29 Відповісти
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