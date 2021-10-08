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"Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", - Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Телефонний дзвінок, який став причиною зриву операції щодо "вагнерівців", зробив не президент Володимир Зеленський, а голова його офісу Андрій Єрмак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу "Прямий".

"За моєю інформацією, дзвінок був від іншої особи. Не від президента. Я просто не розумію й у мене в голові не вкладається, навіщо було озвучувати версію, що він особисто зателефонував президенту Білорусі і попередив його про якихось бойовиків. .. Була інформація і вона теж озвучувалася, що цей дзвінок був від керівника Офісу президента", - сказав Рябошапка.

Читайте також: Початок операції щодо "вагнерівців" санкціонував міністр Таран, скасування не було, її просто зірвали, - Бутусов

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Рябошапка Руслан (441) ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+33
Вагнеровцы, офшоры, тарифы. вэлыке крадивныцьтво, постоянные зашквары без Наказания......Сколько ещё должно накопиться чтобы бабахнуло?!
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08.10.2021 12:33
+31
Хто його знає. Тим більше невідомо, хто там головний Єрмак чи Зеленський.
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08.10.2021 12:38
+29
Просто Ермак держит наркомана за яйца. Сложно представить, сколько у него компромата на пианиста.
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08.10.2021 12:34
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Чушь, Зеля лично сказал что Лукашенко звонил именно он сам.
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08.10.2021 12:32 Відповісти
Хто його знає. Тим більше невідомо, хто там головний Єрмак чи Зеленський.
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08.10.2021 12:38 Відповісти
Там головний бєня
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08.10.2021 12:43 Відповісти
Це по розпилу українського майна, а по здачі країни, швидше дерьмак.
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08.10.2021 14:01 Відповісти
Головный в Украине Ермак. Бубочка - квартальный клоун и до сих пор не вырос из коротких штанишек на подтяжках. Найвелычнишый сам, лично прокукарекал, что отставки Ермака не будет. Поэтому бубочка и таскает с собой Ермака, потому что даже сформулировать осмысленное предложение он не может, и он блеет только то, что скажет Дерьмак. Наркоша, что с него взять. А Дерьмак явный агент ФСБ, о чем бубочке прямо сказали в МИ6. И он практически руководит страной, ну а шут - так, для прикола.
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09.10.2021 10:19 Відповісти
Зеля точно знает кто звонил. И этот "кто-то" ему очень нужен и в отличии от него не защищен президентским иммунитетом. Плюс, Зеля уже оторвался от земли "мне никуя не будет, т.к. я - президент". Вот и попытался прикрыть "дружбана".
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08.10.2021 12:38 Відповісти
...а Поляков смотрит на него сверху и смеется ой Вовчик...а я жду тебя ТУТ....
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08.10.2021 12:50 Відповісти
а я думаю, все совсем наоборот. зеплесень делает все, что ему говорит дерьмак, а дерьмак - это агент фсб. путлер всем управляет, его фсб. там у фсб компра на зелебоба
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08.10.2021 15:01 Відповісти
- Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет!
- Сознался наш Скумбриевич, не выдержал очной ставки. Подкачал! сожалел Паниковский.(с)
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08.10.2021 15:45 Відповісти
Вагнеровцы, офшоры, тарифы. вэлыке крадивныцьтво, постоянные зашквары без Наказания......Сколько ещё должно накопиться чтобы бабахнуло?!
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08.10.2021 12:33 Відповісти
Не бахнет. Третьего Майдана не будет. 73% никогда не выйдут, а 25% надоело: они бахнут, а через пять лет президентом дурочка выберут: 2004-2005 ==> 2010 Янык), 2014 ==> 2019 Зеля. Если все таки будет третий майдан, то вангую что в 2029 президентом Киву выберут.
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08.10.2021 12:41 Відповісти
где эти 73% ??? ты шо рухнул с дуба? А 25 % всегда готовы...да из 73 присоединятся...поцентов 50....
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08.10.2021 12:45 Відповісти
КАКИЕ?! откуда 73% вы считайте правильно если отСПИСОЧНОГО состава всех избирателей то ЦИФИРЪ будет 37-38% ее цифру перевернули и поменяли местами вот вам и 73% от явившихс во втором туре в первом ЗЕ набрал 43%...но не явилось минус полтора миллиона... которые не знали кому если им был не то и Порошенко и Зе клоун...
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08.10.2021 12:53 Відповісти
73% это слуги + опзж + шариков + всякие там партии Филатовым, Трухановых, Кернесов и прочих. Так что фигово Вы в людях разбирайтесь. Лично я многих активных волонтеров знаю на которых мы и выстояли в 2014-2015 и они разочарованы, их отымели в 2019, и понимая ради чего они жопы рвали нету.
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08.10.2021 13:15 Відповісти
И то, если считать только принявших участие. А их было менее 50%. Вот и выходит - зебилов процентов 20-25 максимум, от имеющих право голоса.
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08.10.2021 19:27 Відповісти
У меня всегда вызывала вопросы вот эта цифра на стадионе из предвыборного ролика криворогого шлимазла:

https://prnt.sc/1vabr4l
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08.10.2021 13:31 Відповісти
а че ты потроха пропустил? потрох там в цепочке тоже вписывается! не был бы потрох ублюдком, не было бы зеплесени... а так одно зло породило другое... а ведь реально 55% было тогда за потроха. не знаешь, почему сейчас 12% осталось? и при херовом зе у него все равно даже не 30%??
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08.10.2021 15:04 Відповісти
ну давай я вспомнб - "порох хочит вайны"
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08.10.2021 15:30 Відповісти
нееее, ты вспомни как он коррупцию победил, как парадом командовал как раз во время расстрела парней наших в Иловайске! сколько бабла он Ленкузней заработал себе в карман на оборон заказах! все вспоминай!!!
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08.10.2021 15:55 Відповісти
ты вспомни как он коррупцию победил, - помню, в высших эшелонах власти "цитата Зе".
как парадом командовал - это когда он по флагу скакал? Помню.
как раз во время расстрела парней наших в Иловайске! - ты путаешь с шашлыком, пока умирал боец.
сколько бабла он Ленкузней заработал себе в карман на оборон заказах! - сколько? Больше чем зебил на ковидном фонде?
все вспоминай - мог просто ссылку кинуть, на срашатудой и Г+Г.
Кстати, ты за вальцмана забыл, 6-тышш патриотов в тюрьмах, и офшоры в панаме (правда за те офшоры уже дело на йурыста зебизьяны Портнова, ну то такое)
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08.10.2021 16:07 Відповісти
это все, что ты можешь пер_нуть?
ч м о!
давай вспомни, быстро или долго он рошен продавал? ведь продал же, да? как обещал? сказал - сделал? или его заставили сказать, а он не хотел?

ТЬФУ НА ТЕБЯ, ЗЕЛЕБОБА И ПОТРОХА!!! ВЫ ВСЕ КОН ЧЕНЫЕ! ВЫШИВАТНИКИ ГРЕБАНЫЕ!!!!
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08.10.2021 17:45 Відповісти
О как из тебя говно попёрло, черноротый как люся арестовна. Быкуй со слугами, у вас один учитель словесности - Прохфессор
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08.10.2021 17:48 Відповісти
оно в тебе сидит! вот и держи его при себе. м р а з ь
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08.10.2021 19:58 Відповісти
Как мило. Спасибо за вашу подпись
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09.10.2021 01:44 Відповісти
Клавіша зепіаніни чому ти таке конченетупе? У тебе випадково родичі не касаби? Ти про овшорни свого ЗеЛудора напиши - він зараз при владі, а не Порошенко!
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09.10.2021 20:10 Відповісти
Допоки в головах буде серіал "Слуга народу".
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08.10.2021 15:05 Відповісти
))))))ну тогда одно обьяснение -на время звонка зекрыса ловил приход и ничего не помнит,поэтому решил подстраховаться и позвонить сам
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08.10.2021 12:33 Відповісти
Їх всіх там треба пропускати через детектор брехні, як мінімум.
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08.10.2021 12:34 Відповісти
Через мясорубку их пропускать надо. Я думаю 99,9% до попадания туда все сами и расскажут.
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08.10.2021 12:38 Відповісти
До сраки той детектор. Ніде у світі його результати не використовують як доказ в судах. Треба їх всіх в Гуантанамо відправити і вони швидко один одного здадуть з потрохами.
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08.10.2021 12:40 Відповісти
Просто Ермак держит наркомана за яйца. Сложно представить, сколько у него компромата на пианиста.
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08.10.2021 12:34 Відповісти
у фсб скорее
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08.10.2021 15:05 Відповісти
А что, бацька (который считает себя президентом) стал бы разговаривать с личностью, вообще не имеющей власти на уровне страны? Хотя, в экстренных случаях (а случай был экстренный) мог пойти на нарушения протокола.
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08.10.2021 12:35 Відповісти
ты вспомни дебильного депутата шевченко. с ним он даже встретился
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08.10.2021 15:06 Відповісти
Депутат ВР (даже олигофрен) - это член высшего законодательного органа Украины. Хотя, как для встречи с президентом другой страны - мелковато.
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09.10.2021 20:36 Відповісти
здається ******** вже дала глибоку тріщину
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08.10.2021 12:36 Відповісти
А рябошапка откуда "точно" знает ,что зекрыса не звонил?я ,например,тут зекретину верю-усатому звонил он сам)
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08.10.2021 12:36 Відповісти
Різниця між ляльководом і лялькою не велика.
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08.10.2021 12:36 Відповісти
Очень сомнительно, не та Ермак фигура чтоб свободно иметь доступ к таким линиям связи.
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08.10.2021 12:37 Відповісти
А виконувати роль міністра ЗС може ??
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08.10.2021 19:29 Відповісти
Кукла берет вину на себя, значит припугнули
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08.10.2021 12:38 Відповісти
Петиції і прохання зараз не змінять ситуації... Головне не випустити з країни після закінчення повноважень, а ця опція у нас дуже часто не спрацьовує...
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08.10.2021 12:38 Відповісти
Зеленский полностью зазвизделся, думает что ему НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
Потому и "берет удар на себя".
Но я думаю, что "рубикон перейден" с Януковичем:
Наши судьи хоть "со скрипом", хоть сильно НЕ хотя, но засудили Януковича.
Теперь их напрягают судить Порошенко...
На Зеленком, думаю они "войдут во вкус" и рынутся скопом его судить, для собственного пиара.
Вести дела против ТОП-власти у нашего суда станет МОДНО.
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08.10.2021 12:39 Відповісти
Зачем зеленский сказал что звонил он сам? - затем, что у него есть иммунитет президента, а у главы офиса президента по закону его нет, он, возможно, банально покрывает Ермака
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08.10.2021 12:42 Відповісти
Він захищає єрмака тому що сам зеля надав наказ розкрити
операцію нашим ворогам.Це й дурню зрозуміло!
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08.10.2021 14:56 Відповісти
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08.10.2021 12:44 Відповісти
Політична відповідальність це, не кримінальна. Відповідати будуть обидва.
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08.10.2021 12:50 Відповісти
какой текст зеле написал авторский цех студии 95, такой он и озвучил
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08.10.2021 12:53 Відповісти
Кхе, кх.....кахи, кахи....... ...... ОБА!!!!
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08.10.2021 12:58 Відповісти
"Козырь", думаю позвонил в ФСБ раньше. Но и шмаркля позвонил во-время.
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08.10.2021 13:04 Відповісти
"Я просто не понимаю и у меня в голове не укладывается зачем было озвучивать версию, что он лично позвонил президенту Беларуси и предупредил его о каких-то боевиках" - наркоман сам так сказав, його й запитай. Ви ж там разом усіх робили...
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08.10.2021 13:17 Відповісти
Та шо це змінює? Ну піде Зе не як виконавець, а як співучасник.
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08.10.2021 13:23 Відповісти
Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
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08.10.2021 13:56 Відповісти
там бывших не бывает... потому все ясно
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08.10.2021 15:08 Відповісти
Тарган казав, що дзвонив зеленський
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08.10.2021 14:01 Відповісти
Ці два покидька, один одного варті.
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08.10.2021 14:34 Відповісти
Зеля сам сказал - умерла так умерла.
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08.10.2021 14:42 Відповісти
а яка різниця ЗеЛупа чи чмоєрмак дзвонив?Головне що зрадили обоє
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08.10.2021 15:44 Відповісти
00:45 "Він відчуває на кому шапка горить. Що на це скаже пан Рябошапка?"
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08.10.2021 17:29 Відповісти
забрехалися хлопчики. А московського козирного крота доведеться не тільки здати......
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08.10.2021 18:42 Відповісти
Если задуматься над словами Зеленского о том, что "... я не участвую в российских спецоперациях ...", то становится понятно, что именно эти слова указывают на того, кто совершил звонок.
Если бы звонок совершил Ермак, то зачем бы Зеленскому в таком случае говорить их?
А вот если бы звонок совершил Зеленский, то эти слова Зеленского вполне логичны - он совершил звонок, он понимает, что это именно его косяк (а скорее всего, это - государственная измена), он боится, что об этом скажут во всеуслышание на всю страну и поэтому такое детское оправдание.
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09.10.2021 12:45 Відповісти
 
 