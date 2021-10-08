"Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", - Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Телефонний дзвінок, який став причиною зриву операції щодо "вагнерівців", зробив не президент Володимир Зеленський, а голова його офісу Андрій Єрмак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу "Прямий".

"За моєю інформацією, дзвінок був від іншої особи. Не від президента. Я просто не розумію й у мене в голові не вкладається, навіщо було озвучувати версію, що він особисто зателефонував президенту Білорусі і попередив його про якихось бойовиків. .. Була інформація і вона теж озвучувалася, що цей дзвінок був від керівника Офісу президента", - сказав Рябошапка.

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