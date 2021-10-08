Медведчуку повідомлено нову підозру про державну зраду і сприяння тероризму, - СБУ. ВIДЕО

За матеріалами Служби безпеки України, нардепу ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку повідомлено про нову підозру - про державну зраду (ст. 111 КК) та сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За версією слідства, мова про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того, як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тому було вирішено закуповувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР", - повідомив глава СБУ Іван Баканов.

Однак РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для поставки вугілля з ПАР.

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"Врешті-решт ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні", - додали в СБУ.

За даними СБУ, згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України в орбіту впливу РФ були організовані незаконні схеми для поставки вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

"Голова СБУ та Генпрокурор оприлюднили низку аудіозаписів, які підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, котрий, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена С.Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично не працюючі вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників "Л/ДНР", їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля.

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Ці питання узгоджувалися, у тому числі з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

"Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до "Л/ДНР" і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані", – підкреслив Іван Баканов, зазначивши, що слідство триває, опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.

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Також вартозазначити, що на оприлюднених СБУ аудіозаписах Віктор Медведчук згадує п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, коли Медведчук спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади, він озвучує, що має гарантії від вищих посадових осіб України. На "плівках Медведчука" фігурує такий собі Петро Олексійович (ідентифікований як експрезидент України Порошенко).