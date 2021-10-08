Поліція напала на учасників протесту на Майдані і вкрала банер "Коломойського під санкції!". ВIДЕО

У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні поліцейські напали на групу активістів і відібрали банер "Коломойського під санкції" в активістів "Демократичної сокири" і "Руху опору капітуляції". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.

Банер присвятили сьогоднішньому засіданню РНБО, на якому активісти закликають розглянути санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.

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