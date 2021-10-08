Поліція напала на учасників протесту на Майдані і вкрала банер "Коломойського під санкції!". ВIДЕО
У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні поліцейські напали на групу активістів і відібрали банер "Коломойського під санкції" в активістів "Демократичної сокири" і "Руху опору капітуляції". Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
Банер присвятили сьогоднішньому засіданню РНБО, на якому активісти закликають розглянути санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.
Топ коментарі
+85 Михаил Титов #486854
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+67 Иван Петров #453814
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+65 18c49ed2
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А окомунячені прокацапи!
https://www.youtube.com/watch?v=Eck9MYXxMxs
Своїх платників податків бити? Тоді вкладайте шпали на
Ростов. Яник там іх вже зачекався. Кияни! Що ж ви дітей
своїх дозволяєте бити?
Ты, чтобы проще было и безопасней - скупи все дубинки в городе и накажи их. Ну там сожги или шо.
Неужели неясно, что менты - пешки? они только выполняют указания.
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть.
На Майдане должен быть поднят огромный красно-черный флаг - на весь глобус свесить!
не слід чекати. Четвертий Майдан потрібен бо йнакше нам
кердик буде.Влада яка грабує та продає свій народ не має
права на їснування!
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть
Зеля что решил что он бессмертный?
ясно же что менты - пешки. они только выполняют указания начальства.
так вот - зачем баннер-то вырывали? чтобы ЧТО?