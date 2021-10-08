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Поліція напала на учасників протесту на Майдані і вкрала банер "Коломойського під санкції!". ВIДЕО

У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні поліцейські напали на групу активістів і відібрали банер "Коломойського під санкції" в активістів "Демократичної сокири" і "Руху опору капітуляції". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.

Банер присвятили сьогоднішньому засіданню РНБО, на якому активісти закликають розглянути санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банери із закликом запровадити санкції проти Коломойського з'являються в різних містах України. ФОТО

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) МВС (3503) протест (2398) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+85
А вот так выглядит борьба с олигархами в реальности а не в фейковом законе.
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08.10.2021 17:57
+67
Тревожный звоночек. Может боком выйти зешобле.
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08.10.2021 17:56
+65
Папа зеленой власти -- лицо святое. Трогать ни-з-з-з-я
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08.10.2021 17:59
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Шо-то я уже по Авакову скучать начинаю... Зе-министр МВД скоро начнет тупо стрелять по Майдану. Аваков, уходя с поста, тупо на этот зашквар зе-шоблы, похоже, и расчитывал.
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09.10.2021 09:35 Відповісти
Кажется поздно махать Майданом перед носом ЗЕ!шоблы. ЗЕ! хорошо подготовился к подавлению возмущений. Не дай бог, но демократии уже сейчас можно помахать ручкой, прощаясь. И появятся баннеры "Да здравствует Великий ЗЕ!-отец малоросов!"
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09.10.2021 10:02 Відповісти
Какие такие "санкции"? Необходимо возбудить уголовное дело против Коломойского за противозаконные действия с Приватбанком. И подвергнуть аресту.
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09.10.2021 10:07 Відповісти
США могут перекрыть кислород Коломойскому за один день,а если Израиль поможет то Беня вообще сгорит как спичка,но они этого не делают.
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09.10.2021 10:17 Відповісти
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09.10.2021 15:09 Відповісти
Ізраїль не поможе.
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09.10.2021 18:44 Відповісти
Нехер таким "мелочам"удивляться и возмущаться-тупой украинский избиратель сделал свой тупой выбор в 2019. А зараз їжте,не обляпайтесь!
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09.10.2021 11:47 Відповісти
Не згоден! То не український виборець обирал цю владу.
А окомунячені прокацапи!
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09.10.2021 14:21 Відповісти
Біда полягає в тому, що кількість цих "окомунячених прокацапів" й складає більшість зеленого електорату
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09.10.2021 22:18 Відповісти
Тітушки Нападають На Будинок Порошенка

https://www.youtube.com/watch?v=Eck9MYXxMxs
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09.10.2021 12:46 Відповісти
И это не Беларусь, а баннер не против официального диктатора.
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09.10.2021 12:54 Відповісти
И это на сакральном месте "победившего Майдана Гидности".
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09.10.2021 12:56 Відповісти
Наступного разу треба буде мусорні шиї намилити!
Своїх платників податків бити? Тоді вкладайте шпали на
Ростов. Яник там іх вже зачекався. Кияни! Що ж ви дітей
своїх дозволяєте бити?
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09.10.2021 14:09 Відповісти
Нет, тут похоже менты работают по алгоритмам, не имеющим к номинальной власти прямого отношения. Здесь игра на более долгосрочную перспективу иудолиберастии.
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09.10.2021 14:51 Відповісти
драться с ментами - так же мудро, как драться с их дубинками.
Ты, чтобы проще было и безопасней - скупи все дубинки в городе и накажи их. Ну там сожги или шо.
Неужели неясно, что менты - пешки? они только выполняют указания.
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09.10.2021 17:27 Відповісти
Коломойський є "хрещеним батьком" і наставником теперішньої влади.
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09.10.2021 18:49 Відповісти
Бене только хвалебные оды слагать,в противном уже антисемитизмом попахивает...
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09.10.2021 13:17 Відповісти
В полицию набрали охранные бригады Бени. Они занимаются защитой организованной преступности и перевозками бабла. Никих майданов больше не нужно - это во вред стране! Над Украиной должен быть поднят красно-черный флаг, как сигнал для народа, что больше не нужны Майданы, теперь партизанская освободительная война началась. Миллионы людей должны увидеть красно-черный флаг и это знак для всех, что можно убивать олигархов и их крыс ручных и любыми средствами и никому за это ничего не будет в последствии ибо на кону главная цель - это спасение Украины от разграбления и разрушения и голодомора, который следует хвостом за олигархами и их крысами ибо они - это всадники апокалипсиса для Украины и за ними идет Всадник на белом коне: Чума/Завоеватель
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть.

На Майдане должен быть поднят огромный красно-черный флаг - на весь глобус свесить!
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09.10.2021 14:00 Відповісти
Тільки так і треба діяти! Від цих прокацапських паскуд добра
не слід чекати. Четвертий Майдан потрібен бо йнакше нам
кердик буде.Влада яка грабує та продає свій народ не має
права на їснування!
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09.10.2021 14:16 Відповісти
Легче устраивать засады людям и с автоматов или ПТРК машину подорвать или на переходах из дома в машину или выход из ресторана в машину и снайпер может отработать или на взлетной аэродроме отработать и зажмурить! Нужно валить олигархов, а не их пешек во власти. Они с РФ курируются и они сделав Майдан - сделают плацдарм для России - для захвата дальнейшего или т.п. Легче ликвидировать олигархов ибо Олигархи - это всадники Апокалипсиса для Украины. Всадник на белом коне: Чума/Завоеватель
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть
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09.10.2021 14:46 Відповісти
Що ти мелеш про "всадников", краще байки не придумав? І яких "олігархів"? Їх не дістанеш. Чи для тебе олігархи -- це середній клас? Перехрестися, якщо не жид.
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09.10.2021 18:57 Відповісти
чума - это коранавирус, война и раздор - это РФ устроила при помощи Ахметова и его партии регионов, голод - это нищета в Украине из за того, что олигархи по своим свойствам жадные и никогда не смогут остановиться грабить народ и народ нищий и голодает, и к смерти олигархи ведут Украину. Олигархи подходят под аналогию с Всадниками Апокалипсиса.
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10.10.2021 04:05 Відповісти
Теперь это будет нормой до тех пор, пока народ не применит статью о непосредственном управлении страной.
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09.10.2021 14:05 Відповісти
Полиции нет, такой какая должна быть, судов нет, демократии нет, а что есть? В Чернигове уже мусоров убивают
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10.10.2021 12:18 Відповісти
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09.10.2021 15:07 Відповісти
Полиция напала на протестующих на Майдане и украла баннер "Коломойского под санкции!

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09.10.2021 16:07 Відповісти
Ну это зря.
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09.10.2021 16:08 Відповісти
зачем? вот зачем было вырывать баннер?
Зеля что решил что он бессмертный?
ясно же что менты - пешки. они только выполняют указания начальства.
так вот - зачем баннер-то вырывали? чтобы ЧТО?
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09.10.2021 17:24 Відповісти
Може, насправді бєня за президента, тому й ніззя.
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09.10.2021 19:05 Відповісти
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09.10.2021 17:48 Відповісти
Поліцейські повинні бути покарані за такі дії.
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09.10.2021 17:52 Відповісти
не в этой стране
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11.10.2021 08:42 Відповісти
Гестаповцы.
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09.10.2021 17:53 Відповісти
это какой то позор.
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09.10.2021 18:02 Відповісти
Отстранили хоть или как в Чернигове должно закончиться - провокаторов мразей полиции - выговор именем НАРОДА УКРАИНЫ. В судах ведь мрази работают и выносят такие же решения смысла в них нет
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10.10.2021 12:16 Відповісти
видимо, скоро полицаи будут бежать очень далеко... главное - не дать убежать... и плесени тоже...
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11.10.2021 00:08 Відповісти
А Василий Петренко 8f914d6b говорит что мусора не нападают на обычных людей, и ничего плохого им не делают. И его здесь лайкает 85% писателей. Следовательно, люди отображенные на этом видео, которые хотели развернуть баннер - мрази поганые, твари ущербные, и нужно их в говновозке утопить.
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11.10.2021 08:43 Відповісти
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