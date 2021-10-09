"Наркоманська тварина": українські воїни просять "плюнути в морду" Киві за поздоровлення Путіна з днем народження. ВIДЕО
Українські воїни попросили передати привіт народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві після того, як він привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження.
Як передає Цензор.НЕТ, вони записали відеозвернення до соратника Медведчука.
На думку воїнів, Кива "перетнув межу". Вони назвали його "наркоманською твариною" і попросили військових на мирній території України у разі зустрічі плюнути політику в обличчя.
"Хлопці, якщо хтось побачить цю наркоманську тварину, то дуже просимо передати йому від нас "привіт" - плюнути в морду", - говорить воїн 58-ї бригади Іван Мирний".
А самого соратника Медведчука вони запросили на лінію зіткнення на Донбасі, щоб він міг "пройти курс лікування від наркотичної залежності" і "особисто привітати росіян, що стоять перед нами".
Нагадаємо, днями народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива записав відеозвернення з поздоровленням на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна. Соратник Медведчука назвав росіян "дружнім народом", а Путіна - великим "лідером і правителем".
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