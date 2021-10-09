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"Наркоманська тварина": українські воїни просять "плюнути в морду" Киві за поздоровлення Путіна з днем народження. ВIДЕО

Українські воїни попросили передати привіт народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві після того, як він привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження.

Як передає Цензор.НЕТ, вони записали відеозвернення до соратника Медведчука.

На думку воїнів, Кива "перетнув межу". Вони назвали його "наркоманською твариною" і попросили військових на мирній території України у разі зустрічі плюнути політику в обличчя.

"Хлопці, якщо хтось побачить цю наркоманську тварину, то дуже просимо передати йому від нас "привіт" - плюнути в морду", - говорить воїн 58-ї бригади Іван Мирний".

Дивіться також: Гончаренко привітав Путіна з днем народження і заспівав йому з трибуни ВР пісню "Путін-х#йло". ВIДЕО

А самого соратника Медведчука вони запросили на лінію зіткнення на Донбасі, щоб він міг "пройти курс лікування від наркотичної залежності" і "особисто привітати росіян, що стоять перед нами".

Нагадаємо, днями народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива записав відеозвернення з поздоровленням на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна. Соратник Медведчука назвав росіян "дружнім народом", а Путіна - великим "лідером і правителем".

Дивіться також: "Ви навіть морду їм не зможете начистити! Тому, що в обличчя їх не знаєте! От Шуфрича і Киву всі знають!" - нардеп ОПЗЖ Волошин про нові обличчя у ВР. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23862) військовослужбовці (4766) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+50
Ты недоразвитый? хотя о это чём я... как нормальный человек будет смотреть киву в тик-токе
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09.10.2021 11:01
+46
Кива давно должен НАРЫ ГРЕТЬ ,не могут посадить ? Да запросто ,он грозил мужику ГОЛОВУ ОТРЕЗАТЬ а это угроза УБИЙСТВОМ ,бери за яйца и тащи в тюрьму !!!
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09.10.2021 10:48
+45
а ты, я так понимаю фанат пи@ара кивы? подписан на его соцсети? все про него знаешь, все его ролики на тик-ток регулярно просматриваешь?? все с тобой ясно - ты такое же чмо, как и он!!!
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09.10.2021 10:53
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От какой партии кива? Всей партии и каждому отлельно - запроданци.
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09.10.2021 18:30 Відповісти
Уся партія ОПЗЖ є пропутінська, а її фракція у ВР - зрадники, під час теперішньої війни їх потрібно арештувати, а партію заборонити, як комуністичну. Кива -мерзотник!
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09.10.2021 20:31 Відповісти
это животное ******* бесполезно его вместе с медведчуком . рабиновичем и шуфричем закопать в жомовой яме навозом а сверху силосом притрусить . когда перегниет все это падло на поля вывезти . хоть какое то удобрение . хоть какая то польза для земли нашей
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10.10.2021 13:19 Відповісти
плевать этому Киве в лицо бесполезно - утрётся, тут нужно чем-то более увесистым
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09.10.2021 22:44 Відповісти
Ворожі агенти не скривають своїх приоритетів..)))?.це дурдом, якщо керівництво держави неспроможне очистит тил під час війни воно мае піти в відставк
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10.10.2021 03:04 Відповісти
Пафосно, но, ни о чём. В любой другой нормальной стране, это животное через час после такого видео, уже было бы как минимум задержано и давало показания следствию в соответствующем месте.
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10.10.2021 07:10 Відповісти
Бо він політична простітутка. Коли треба було він і українською розмовляв і в АТО шось робив, і на кордоні з кримом бігав...
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10.10.2021 09:48 Відповісти
А Корчинський цього гоміка - Ківу зняв в ролі Н.І. Махно в своєму фільмі - я від цього ще тоді а**єл ((:
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10.10.2021 10:50 Відповісти
Корчинський мав справи з Рогозіним у 90 х роках, цим все сказано...
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10.10.2021 14:04 Відповісти
На Ківу мало буде ведра зеленки, треба ще і йоду літрів десять.
Дуже жаль що при Пороху не були пртйняті більш жорскіщі закони про анулювання громадянства України з конфіскацієй майна за держзраду в обмін на картку на проживання, це все ще попереду
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10.10.2021 14:00 Відповісти
ЦЕЙ КІВА - СИН БАНДИТА КІВИ,ЯКОГО ЗАСУДИЛИ ДО СТРАТИ - ЩЕ ПРИ РАДЯНСЬКІЙ ВЛАДІ : ДИВІТЬСЯ ФІЛЬМ КАНЕВСЬКОГО ІЗ ЙОГО СЕРІАЛІВ "СЛІДСТВО ВЕЛИ...".ТІЛЬКИ - ЯКИЙ РОЗУМ , МАВ ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦІЯНТ АВАКОВ,ЩО - ОЦЬОГО ТУПОГО ВОЛОЦЮГУ ПРИХИСТИВ ДО КЕРІВНИЦТВА МВС УКРАЇНИ...
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10.10.2021 16:00 Відповісти
Так навпаки, нехай надалі показує себе! Щоб всі бачили справжє ЛІЦО РУСКАГА МІРА!
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10.10.2021 17:35 Відповісти
От шо эта вы фсє протіф русскага чілавєка?! Он очінь парядашный-******!
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10.10.2021 19:17 Відповісти
Скоро это ватнку/кацапку/зеленую нечисть будем выжигать под корень.больше никто панькается не будет
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10.10.2021 19:18 Відповісти
спортила наука кіхву і перетворила на убогого їрода
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11.10.2021 00:36 Відповісти
Дебилоид...
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11.10.2021 07:58 Відповісти
Немає дійсно патріотичних самоскерованих сил в Україні, яким наказ не потрібен щоб припинити пуйлівський шабаш - не той рівень.
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12.10.2021 07:53 Відповісти
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