Смертельна ДТП у Києві: легковий автомобіль врізався у маршрутку, від удару та влетіла в стовпа. ВIДЕО
У Києві на Броварському проспекті біля метро Лісова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
"Зіткнулися маршрутний автобус №322 Київ-Бровари і легковий автомобіль, потім маршрутка відлетіла в стовпа і буквально розкололася об нього. Звук удару було чути аж біля метро Чернігівська. У салоні їхали пасажири", - йдеться в повідомленні.
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Також уточнюється, що маршрутка "Богдан" із приблизно десятьма пасажирами в салоні прямувала з Броварів до Києва, рухаючись в правій смузі. На великій швидкості в неї ззаду врізався попутний легковий автомобіль. Від удару маршрутку перекинуло на бік і вона врізалася в стовпа.
За даними видання, легковий автомобіль розбитий повністю, щонайменше одна людина з пасажирів загинула. Попередньо встановлено, що водій автобуса тверезий, пасажири зазнали ударів, один чоловік із переломом ноги.
Кількість постраждалих уточнюється.
Зазначається, що на місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція, проїзд утруднений.
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О ці ваші маршрутки -- це засоби массового вбивства людей!
В Беларусі така ж херня...
Співчуваю.
Шматок лайна то кацапський автопром а VW нормальне авто.
Кацап не брехне то не дихне.
Какой же это СТОЛБ ? Это рекламная конструкция
Этим рекламным щитам НЕ МЕСТО НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ДОРОГИ . Просто удивляюсь дикарям , разрешающим устанавливать такое .
2. Номера АЕ . Можно не удивляться . Именно АЕ так и ездят
Чиновники ГАСК сделали для себя , любимых,инспекцию ДОИЛЬНЫМ АППАРАТОМ
Первое! В автобусе не работал левый габарит.
Второе! Автобус начал перестраиваться в левую полосу и не закончив маневр, на середине разделительной, выключил поворот!
Чувак его просто не увидел в своей полосе из-за множества встречных огней.
Водила автобуса однозначно под суд пойдёт.
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Внаглую дарогі пєрєбігают!!
Єздіть саавсєм нівазможна...
А говорят большие штрафы за превышение скорости , установили минимум 30к их которых 50% - наряду который зафиксировал установленными средствами с полной видеофиксацией
Может бы и порядок был-хотя....
Спитать би: - Ну що, встиг? Але немає в кого....
Ніби в комфортабельних європейських автобусах ніхто не гинув.
Скинути підбірочку новин ?
(Почитай оповідання Зощенка - "Диктофон" Там про таких, як ти, написано!)...