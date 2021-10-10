Смертельна ДТП у Києві: легковий автомобіль врізався у маршрутку, від удару та влетіла в стовпа. ВIДЕО

У Києві на Броварському проспекті біля метро Лісова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"Зіткнулися маршрутний автобус №322 Київ-Бровари і легковий автомобіль, потім маршрутка відлетіла в стовпа і буквально розкололася об нього. Звук удару було чути аж біля метро Чернігівська. У салоні їхали пасажири", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Дві людини загинули у ДТП на Львівщині. ФОТО

Також уточнюється, що маршрутка "Богдан" із приблизно десятьма пасажирами в салоні прямувала з Броварів до Києва, рухаючись в правій смузі. На великій швидкості в неї ззаду врізався попутний легковий автомобіль. Від удару маршрутку перекинуло на бік і вона врізалася в стовпа.

За даними видання, легковий автомобіль розбитий повністю, щонайменше одна людина з пасажирів загинула. Попередньо встановлено, що водій автобуса тверезий, пасажири зазнали ударів, один чоловік із переломом ноги.

Кількість постраждалих уточнюється.

Дивіться також: П'ять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція, проїзд утруднений.