УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12450 відвідувачів онлайн
Новини Відео ДТП
17 196 45

Смертельна ДТП у Києві: легковий автомобіль врізався у маршрутку, від удару та влетіла в стовпа. ВIДЕО

У Києві на Броварському проспекті біля метро Лісова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"Зіткнулися маршрутний автобус №322 Київ-Бровари і легковий автомобіль, потім маршрутка відлетіла в стовпа і буквально розкололася об нього. Звук удару було чути аж біля метро Чернігівська. У салоні їхали пасажири", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Дві людини загинули у ДТП на Львівщині. ФОТО

Також уточнюється, що маршрутка "Богдан" із приблизно десятьма пасажирами в салоні прямувала з Броварів до Києва, рухаючись в правій смузі. На великій швидкості в неї ззаду врізався попутний легковий автомобіль. Від удару маршрутку перекинуло на бік і вона врізалася в стовпа.

За даними видання, легковий автомобіль розбитий повністю, щонайменше одна людина з пасажирів загинула. Попередньо встановлено, що водій автобуса тверезий, пасажири зазнали ударів, один чоловік із переломом ноги.

Кількість постраждалих уточнюється.

Дивіться також: П'ять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція, проїзд утруднений.

Автор: 

ДТП (4472) Київ (19530) смерть (6757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Він то може і піде, тільки водієві Пассата не завадило би знати що написано в пдд щодо швидкості руху, а саме, що водій повинен вибирати швидкість такою, щоби мати змогу зупинитися якщо виникне несподівана перешкода для руху. Думаю що ті хто писали пдд в несподівану перешкоду включали і алєнів
показати весь коментар
10.10.2021 06:18
+18
водителя пассата за такую скорость в городе, если бы выжил, то усыпить нужно!
показати весь коментар
10.10.2021 07:29
+15
А куда девать огромную скорость, если это только не городская черта города?
показати весь коментар
10.10.2021 05:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
маршрутка "Богдан" с примерно десятью пассажирами в салоне
О ці ваші маршрутки -- це засоби массового вбивства людей!
В Беларусі така ж херня...
Співчуваю.
показати весь коментар
10.10.2021 02:19 Відповісти
Ты смешной? Посмотри как перемолотило Пассат. Очень надежную и крепкую тачку. Богдан только на бок перевернуло, корпус почти цел.
показати весь коментар
10.10.2021 04:00 Відповісти
Пассат это кусок дерьма для нищих
показати весь коментар
10.10.2021 05:57 Відповісти
Ти Іван що тут забув? Тут водкі нєт.
Шматок лайна то кацапський автопром а VW нормальне авто.
Кацап не брехне то не дихне.
показати весь коментар
10.10.2021 07:38 Відповісти
Иди в мавзолей помались !
показати весь коментар
10.10.2021 07:57 Відповісти
1.
Какой же это СТОЛБ ? Это рекламная конструкция
Этим рекламным щитам НЕ МЕСТО НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ДОРОГИ . Просто удивляюсь дикарям , разрешающим устанавливать такое .
2. Номера АЕ . Можно не удивляться . Именно АЕ так и ездят
показати весь коментар
10.10.2021 02:33 Відповісти
Народна прикмета для водіїв: "Якщо ви відчули удар ззаду - до грошей... Якщо спереду - до несподіваних витрат!"
показати весь коментар
10.10.2021 08:30 Відповісти
Так ведь безграничная коррупция, в т.ч. в градозасирательстве 45-этажными уродами и в архит.инспекции - если честно, они могут даже выдать разрешение установить рекламу посреди дороги, и это будет по закону
показати весь коментар
10.10.2021 09:49 Відповісти
ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВЫ
Чиновники ГАСК сделали для себя , любимых,инспекцию ДОИЛЬНЫМ АППАРАТОМ
показати весь коментар
10.10.2021 12:22 Відповісти
шашечник прокатился с ветерком...
показати весь коментар
10.10.2021 03:54 Відповісти
А теперь внимательно посмотрите видео с регистратора!
Первое! В автобусе не работал левый габарит.
Второе! Автобус начал перестраиваться в левую полосу и не закончив маневр, на середине разделительной, выключил поворот!
Чувак его просто не увидел в своей полосе из-за множества встречных огней.
показати весь коментар
10.10.2021 04:40 Відповісти
А куда девать огромную скорость, если это только не городская черта города?
показати весь коментар
10.10.2021 05:22 Відповісти
Де подивитись ?
показати весь коментар
10.10.2021 06:23 Відповісти
https://t.me/KrokooDil/6514
показати весь коментар
10.10.2021 06:26 Відповісти
водителя пассата за такую скорость в городе, если бы выжил, то усыпить нужно!
показати весь коментар
10.10.2021 07:29 Відповісти
А ще при такій швидкості не видно знаки,такі як і "Обмеження Швидкості".Удар сопоставимий в наїзді на стоячий автобус.
показати весь коментар
10.10.2021 09:05 Відповісти
Возможно,вот только уверен что немец гнал конкретно.там раньше была тряская дорога сейчас сделали тот кусок гладенький.в субботу вечер выезд из Киева ну какой без тормозов с усталостью под вечер не любит быстрой езды.я после работы вечером на дачу никогда не ездил.лучше часов в пять утра выехать немного отдохнуть и по пустым дорогам
показати весь коментар
10.10.2021 09:21 Відповісти
поворот працював і після удару,видно добре на великому екрані
показати весь коментар
10.10.2021 09:26 Відповісти
Насчёт неработающего габарита то дело такое.любая лампочка может ********** в любой момент и хрен вы об этом узнаете разве что каждые три минуты будете останавливаться и бегать вокруг
показати весь коментар
10.10.2021 09:24 Відповісти
не виключив поворот,не треба людей обманювати,навіть після удару ще блимав поворот,глянь на великому екрані
показати весь коментар
10.10.2021 09:25 Відповісти
Левый нижний не работает,а левый верхний-работает
показати весь коментар
10.10.2021 11:45 Відповісти
Вот и сошлись двое. Один летел, второй перестраивался вслепую, без габаритов, поворотов.
Водила автобуса однозначно под суд пойдёт.
показати весь коментар
10.10.2021 05:14 Відповісти
Він то може і піде, тільки водієві Пассата не завадило би знати що написано в пдд щодо швидкості руху, а саме, що водій повинен вибирати швидкість такою, щоби мати змогу зупинитися якщо виникне несподівана перешкода для руху. Думаю що ті хто писали пдд в несподівану перешкоду включали і алєнів
показати весь коментар
10.10.2021 06:18 Відповісти
Видео с регистратора.
facebook.com/watch/?v=408333794025870
показати весь коментар
10.10.2021 06:26 Відповісти
Столбы сааавсем абнаглєлі!!
Внаглую дарогі пєрєбігают!!
Єздіть саавсєм нівазможна...
показати весь коментар
10.10.2021 06:41 Відповісти
летел, шо на самолёте...
показати весь коментар
10.10.2021 06:43 Відповісти
Да летел к успеху, спешил на праздник жизни

А говорят большие штрафы за превышение скорости , установили минимум 30к их которых 50% - наряду который зафиксировал установленными средствами с полной видеофиксацией

Может бы и порядок был-хотя....
показати весь коментар
10.10.2021 06:47 Відповісти
нифига се "спешил на праздник" - тупо камикадзе какой то...
показати весь коментар
10.10.2021 06:58 Відповісти
Может приступ случился сердечный, ведь не знаете, зачем сразу кидаться какашками.
показати весь коментар
10.10.2021 12:35 Відповісти
водителя пассата за такую скорость в городе, если бы выжил, то усыпить нужно!
показати весь коментар
10.10.2021 07:30 Відповісти
Ці "летуни" ніколи не переведуться, й нічого їх не вчить.
Спитать би: - Ну що, встиг? Але немає в кого....
показати весь коментар
10.10.2021 07:35 Відповісти
Колись читав - на в"їзді в якесь американське містечко встановили бігборд На ньому зображені поліцейський священник і гробар І напис: "Ми завжди при виконанні своїх обов"язків!"
показати весь коментар
10.10.2021 08:34 Відповісти
Петин Богдан аж раскололся от удара ..Вообщето Богдан трудно назвать автобусом это такое убожество что писец ..Всем похер главное бабло
показати весь коментар
10.10.2021 07:36 Відповісти
Да, да.
Ніби в комфортабельних європейських автобусах ніхто не гинув.
Скинути підбірочку новин ?
показати весь коментар
10.10.2021 08:25 Відповісти
У нас всё такое: убогий "Богдан" , убогий преЗЕдент, убогие дороги, убогие 73% избирателей… что писец
показати весь коментар
10.10.2021 08:31 Відповісти
За кермом якого саме автомобіля сидів "Петя"? "Богдана" чи "Пасата"? Мабуть, відразу у обох!
(Почитай оповідання Зощенка - "Диктофон" Там про таких, як ти, написано!)...
показати весь коментар
10.10.2021 08:40 Відповісти
Посмотрел видео, у легковушки такая скорость была, как у управляемого( или к тому моменту уже у неуправляемого) снаряда, по ощущениям - не меньше 170...190
показати весь коментар
10.10.2021 09:01 Відповісти
Психопатов надо выявлять заранее и не допускать получения ими водительских прав. Имею в виду водителя легковушки.
показати весь коментар
10.10.2021 10:33 Відповісти
раскололась о столб писать нельзя. порвалась о столб вот так правильно. маршрутки делают из картона, а мерсы и фольксвагены не проходят сертификацию в угоду чьим то интересам. вот так мы и живем.
показати весь коментар
11.10.2021 10:10 Відповісти
если бы быдло из верховной рады ездило на маршрутках то возможно понимало бы всю опасность езды в этих катафалках.
показати весь коментар
11.10.2021 10:12 Відповісти
 
 