Apple доставила в "Бориспіль" першу офіційну партію своєї продукції: прибуло 8 тисяч IPhone 13 на $7,5 млн. ВIДЕО
В аеропорт "Бориспіль" у суботу, 9 жовтня, прибула перша офіційна партія продукції Apple - понад 8 тис. смартфонів IPhone 13. Загалом в Україну прибуло понад 8 тис. смартфонів лінійки із заявленою вартістю понад $7,5 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив начальник Київської митниці Сергій Сілюк.
"Зі свого боку Київська митниця докладе максимум зусиль задля швидкого митного оформлення смартфонів, адже оригінальна продукція, яка імпортується офіційним представництвом, має зелене світло у митному відношенні. За роки ми маємо лише позитивний митний досвід роботи з іншими офіційними імпортерами та дилерами, що імпортують свій різноманітний асортимент товарів та транспортних засобів в Україну.
Вперше українські громадяни зможуть придбати безпосередньо в Україні офіціний, "білий" Iphone та потім тут же користуватись офіційним сервісом.
Жодного контрафакту і лише стабільні митні платежі до держбюджету", - написав Сілюк.
Раніше повідомлялося, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Також Apple завезе всю лінійку своїх товарів і відкриє сервіс із обслуговування своєї продукції.
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вот это конечно победа …
И кому они уперлись по завышенной цене?
Самсунг в официальном магазине тоже продает телефоны в 2 раза дороже рыночной - только идиоты покупают.
Или радоваться надо тому, что больше бабла пойдет в бюджет, из которого милиллионной премией очередному чиновнику или банальным распилом этот налог украдут?
11 про в барыг сейчас 41к, а оф. цена 37500 грн.
Ага, завышенная цена
в любом случае именно там никто не заставляет покупать
Добавить нечего
А в гос. школах/колледжах/универах на дипломных преподы 200-300к поднимают. Видели машины, на которых учителя на работу приезжают? Вы на такую не заработаете
Доречі, а скільки податків платить Ваша "знайома" зі своєї нещасної тисячі доларів?
еще два года назад говорил
Не надо думать что учителя бедняки, нормально они себя чувствуют.
Вам шкода попрацювати місяць і доставити жінці задоволення ?
"За первую неделю продаж россияне купили рекордное число новых iPhone. ... Так, за первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13"
Може мені хтось подарує 13тий
але? снбо? вам там не жмет в борьбе с контрабандистами ничего?
норм ціна за повністю білий справжній смартфон.
мне - западло
прикольное мнение )))
Но будешь млеть от счастья ...что он типа белый..
про бесплатные приложения особенно смешно купить за 1000 долл телефон, и жлобиться установить пару приложений по 1 долл
1. Очень неудобная навигация по пунктам меню - кнопки "назад" как таковой нет, хотя иногда появляется в разных местах экрана по усмотрению разработчиков приложений, что просто выносит мозг, особенно когда в продуктах ВСЕХ конкурентов эта кнопка есть из коробки и она всегда находится в определенном месте. Вообще, наплевательское отношение к стандартам индустрии - фишка Apple.
2. Попытка организовать иконки на рабочем столе - сплошная боль после WinPhone и Android. Они перемещаются куда угодно и как угодно, живя собственной жизнью, такое ощущение что эту часть программировали пьяные студенты КПИ. Допускаю, что фанаты Apple надрочились делать это, не подозревая, насколько удобной может быть эта фича в ********** продуктах.
3. Из 10 видеплееров только один после тюнинга сумел без затыков воспроизвести 100 ГБ файл в 4K 60 FPS с моего NAS Synology через маршрутизатор 4x4 MIMO, отдающий по воздуху около 600 Мб/c. При этом мой четырехлетний Honor-10 делает это легко и непринужденно почти со всеми плеерами.
4. В то время, когда стандартом индустрии стал разъем MicroUSB, IPhone продолжают снабжать этими дебильными Lightning, что увеличивает головняк потребителю и количество мусора на планете.
5. Сама концепция драть деньги за каждый клик по экрану - порочна, особенно с учетом того, что любому приложению из AppStore существует несколько бесплатных альтернатив из Google Market, работающих реально ЛУЧШЕ. И неважно, сколько стоит сам телефон - 100$ или 1000$ - платить за воздух всегда глупо.
Я мог бы перечислить еще с десяток косяков Apple, тем более, что сам являюсь программистом firmware для компании в Силиконовой долине и прекрасно понимаю с чем связаны подобные проблемы, но банально жаль тратить время на бесплодные споры на Цензоре.
https://vse-shutochki.ru/shutka/44375
ШОСЬ У ЛІСІ ЗДОХЛО
Apple легально буде продавати свою продукцію в Україні