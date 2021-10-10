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Apple доставила в "Бориспіль" першу офіційну партію своєї продукції: прибуло 8 тисяч IPhone 13 на $7,5 млн. ВIДЕО

В аеропорт "Бориспіль" у суботу, 9 жовтня, прибула перша офіційна партія продукції Apple - понад 8 тис. смартфонів IPhone 13. Загалом в Україну прибуло понад 8 тис. смартфонів лінійки із заявленою вартістю понад $7,5 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив начальник Київської митниці Сергій Сілюк.

"Зі свого боку Київська митниця докладе максимум зусиль задля швидкого митного оформлення смартфонів, адже оригінальна продукція, яка імпортується офіційним представництвом, має зелене світло у митному відношенні. За роки ми маємо лише позитивний митний досвід роботи з іншими офіційними імпортерами та дилерами, що імпортують свій різноманітний асортимент товарів та транспортних засобів в Україну.

Вперше українські громадяни зможуть придбати безпосередньо в Україні офіціний, "білий" Iphone та потім тут же користуватись офіційним сервісом.

Жодного контрафакту і лише стабільні митні платежі до держбюджету", - написав Сілюк.

Дивіться також: Федоров опублікував відеоролик про Україну, який показували очільнику Apple Куку в США: "Наша команда не менш талановита". ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Також Apple завезе всю лінійку своїх товарів і відкриє сервіс із обслуговування своєї продукції.

Автор: 

Apple (674) митниця (1874) Сілюк (3)


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Топ коментарі
+21
Таможенники с погранцами рыдали встречая этот борт.
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10.10.2021 12:22
+16
Зараз вчителі з лікарями будуть чубитись за першочергове право на придбання цих вождєлєнних гаджетів. А пєнціонєри будуть губить виставні чєлюсті в бійках за без провідні Ай-поци...
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10.10.2021 12:28
+11
Осталось открыть оффициальные магазины, а не барыжные АЛЛО и Розетки... где их продают втридорога. Уже давно легче покупать не совсем белые телефоны на ОЛХ в интернет магазинах и шарашках в центре города, без конских наценок
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10.10.2021 12:24
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Таможенники с погранцами рыдали встречая этот борт.
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10.10.2021 12:22 Відповісти
Им этот груз не интересен. Они рыдают, встречая другие борты, которые конфисковать можно.
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10.10.2021 12:25 Відповісти
Скоріше відправили стажерів приймати його)).
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10.10.2021 12:58 Відповісти
а было время-а....когда-то папуасам стеклянные бусы возили-и..
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10.10.2021 14:40 Відповісти
Телефоны привезли ?

вот это конечно победа …
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10.10.2021 12:23 Відповісти
Какое счиастие-то!
И кому они уперлись по завышенной цене?
Самсунг в официальном магазине тоже продает телефоны в 2 раза дороже рыночной - только идиоты покупают.
Или радоваться надо тому, что больше бабла пойдет в бюджет, из которого милиллионной премией очередному чиновнику или банальным распилом этот налог украдут?
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10.10.2021 12:23 Відповісти
Завышенная??? Обычная 13 у наших барыг 30к грн, оф. цена до 17-го числа тоже 30к грн за телефон, за который заплатили пошлины и с оф. гарантией.
11 про в барыг сейчас 41к, а оф. цена 37500 грн.
Ага, завышенная цена
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10.10.2021 12:36 Відповісти
41 500 в комфи. очевидно 50% навара
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10.10.2021 13:00 Відповісти
не знаю где вы 11 по 41 тыс. сейчас найдете 😂 бред сивой кобылы
в любом случае именно там никто не заставляет покупать
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10.10.2021 16:58 Відповісти
Опечатка, 13 про имелось в виду. Вчера узнавал в барыг местных, 41к цена за 128гб, когда оф. цена 37500 грн до 17.10
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10.10.2021 18:16 Відповісти
Распределят как гумпомощь депутатам для работы.
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10.10.2021 12:24 Відповісти
Осталось открыть оффициальные магазины, а не барыжные АЛЛО и Розетки... где их продают втридорога. Уже давно легче покупать не совсем белые телефоны на ОЛХ в интернет магазинах и шарашках в центре города, без конских наценок
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10.10.2021 12:24 Відповісти
+1
Добавить нечего
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10.10.2021 12:27 Відповісти
Да, чекайте коли айфони здешевшають
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10.10.2021 12:37 Відповісти
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11.10.2021 04:43 Відповісти
Зараз вчителі з лікарями будуть чубитись за першочергове право на придбання цих вождєлєнних гаджетів. А пєнціонєри будуть губить виставні чєлюсті в бійках за без провідні Ай-поци...
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10.10.2021 12:28 Відповісти
Знакомая работает обычным учителем, ходит с 12 про макс. Учителя тоже разные бывают, именно знакомая работает в частной школе, зарплата от 1000 долларов и выше, смотря сколько часов рабочих.
А в гос. школах/колледжах/универах на дипломных преподы 200-300к поднимают. Видели машины, на которых учителя на работу приезжают? Вы на такую не заработаете
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10.10.2021 12:39 Відповісти
Ваша "знакомая" молча куріт Бєломор, по сравнєнію з моїми знайомими. Вони тільки офіційної отримують 4000!!! доларів, не говорячи вже про репетиторство та підробіток з написання курсових та дипломних ! Та на їхні податки живе пів-країни...
Доречі, а скільки податків платить Ваша "знайома" зі своєї нещасної тисячі доларів?
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10.10.2021 12:53 Відповісти
так у нас все учителя получают минимум 4000 баков..об этом поцЗедент
еще два года назад говорил
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10.10.2021 15:20 Відповісти
Ничего не платит, но и речь не о налогах, так что попытка сарказма неудачная.
Не надо думать что учителя бедняки, нормально они себя чувствуют.
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10.10.2021 18:19 Відповісти
Зарабатывая $1к В МЕСЯЦ покупать телефон за $1k???? Месячную зп отдавать за телефон???
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10.10.2021 21:59 Відповісти
Ну, а как у девушек? Зарплата мужа это семейная, а своя это личная)
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10.10.2021 23:33 Відповісти
Думаєте, не справедливо ?
Вам шкода попрацювати місяць і доставити жінці задоволення ?
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11.10.2021 19:15 Відповісти
Это несомненно достижение. В рашке яблочиники давно.
"За первую неделю продаж россияне купили рекордное число новых iPhone. ... Так, за первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13"
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10.10.2021 12:31 Відповісти
продали квартиру - купили яблучко ?
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10.10.2021 12:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rUf8AfIC_SU Да, зачем квартира, если у тебя есть АЙФОН!
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10.10.2021 12:39 Відповісти
Ходить с огрызком, купленным в кредит и жить в заплеванной общаге, - неимоверннейшей градусности крррррутизна... аднакось
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10.10.2021 15:13 Відповісти
Вообще непонятно в чем именно крутость айфона выражается. В нем собственно все то же самое, что в любом современном смартфоне других производителей. И даже меньше функционала чем у отдельных топовых моделей. Думаю, что талант Джобса заключался именно в том, что ему удалось вырастить целую персональную секту хомячков, которая готова чуть ли не каждый год покупать новую модель айфона. И не важно, что старая еще вполне себе актуальна и практически ничем не уступает новой.
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10.10.2021 18:42 Відповісти
Зараз довбні побіжать брати телефона в кредит..
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10.10.2021 12:36 Відповісти
а завидовать - нехорошо
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10.10.2021 12:42 Відповісти
А я не завідую.
Може мені хтось подарує 13тий
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10.10.2021 12:46 Відповісти
Вот и не завидуй, лошара, или ты уже купил огрызок Кстати, зачем он тебе, тормоз, что девки в кустах за сельским клубом не дают Дык к ним с самогонярой подходить надыть и с натуральным яблочком, а не заморской шелезякай с нарисованым огрызком
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10.10.2021 15:18 Відповісти
т.е. все что продавалось месяц до этого - контрабанда?
але? снбо? вам там не жмет в борьбе с контрабандистами ничего?
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10.10.2021 12:39 Відповісти
Не волнуйтесь, продавцы все что нужно и кому оплатили )))
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10.10.2021 12:43 Відповісти
7,5 млн дол за всю партію ділимо на 8 тис штук отримуємо по 940 дол за штуку тобто по 25 тис грн. за штуку

норм ціна за повністю білий справжній смартфон.
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10.10.2021 12:41 Відповісти
Есть мини с минимальной памятью, и про Макс с терабайтом
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10.10.2021 12:45 Відповісти
От в яку дупу той терабайт при ********* безлімітному інтернеті засовувати?
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10.10.2021 13:54 Відповісти
А куда тебе надо терабайт памяти? Крипту майнить с телефона?
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10.10.2021 14:14 Відповісти
променять месяц своей работы на статусный телефон?

мне - западло
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10.10.2021 12:46 Відповісти
Статусный ?

прикольное мнение )))
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10.10.2021 12:47 Відповісти
по рекламе на розетке - 29ххх
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10.10.2021 12:47 Відповісти
Это цена по инвойсу....добавь сюда растаможку...зарплаты...налоги...прибыль...и получишь те самые 29 штук как на розетке..
Но будешь млеть от счастья ...что он типа белый..
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10.10.2021 13:01 Відповісти
Ето они на таможню пришли по 940бачей за штуку. Сейчас на них налепят налоги, поборы, откаты, магазинные наценки и минимум цена станет$1,500-2.000
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10.10.2021 14:19 Відповісти
забыл добавить НДС 20%
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10.10.2021 15:21 Відповісти
Охренеть не встать, мужики плачут женщины в восторге,а кто-то ищет в Гугле где продать почку по хорошей цене.
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10.10.2021 12:43 Відповісти
У вас какой телефон ?
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10.10.2021 12:47 Відповісти
Бусы привезли. Радоваться должен продавец, а не покупатель. Считали украинцев настолько нищими?
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10.10.2021 12:49 Відповісти
Значит цена по 937 $ в среднем за еденицу. Посмотрим сколько в магазине будет!
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10.10.2021 12:56 Відповісти
Имею 12 pro max. Только ради камеры 4К 60 FPS с шедевральной стабилизацией. Остальное в этом телефоне - шлак. Это мой первый продукт Apple, но я им пользуюсь исключительно как фотоаппаратом. Все остальное в моем смартфоне под Android, который в разы удобнее, стабильнее, юзабильнее и под который есть огромный выбор бесплатных приложений. А Apple - это в основном про понты и бабло.
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10.10.2021 12:58 Відповісти
А чим Вам хороший фотоапарат поганий, якщо більше нічого не потрібно? Мабуть, він заткне того смартфона в три дупи.
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10.10.2021 13:56 Відповісти
Ни один из фотоаппаратов за эти деньги не имеет такую шикарную стабилизацию в 4K 60 FPS с рук. Я уже не говорю о размерах при поездках.
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10.10.2021 19:02 Відповісти
и что же в айфоне нестабильного, неудобного и неюзабильного? може андроидного мозжечка не хватает понять устройство айфона?

про бесплатные приложения особенно смешно купить за 1000 долл телефон, и жлобиться установить пару приложений по 1 долл
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10.10.2021 15:00 Відповісти
Заведи себе правило - не судить о незнакомых людях в меру своих фантазий. А теперь по навскидку пройдусь лишь по нескольким пунктам:

1. Очень неудобная навигация по пунктам меню - кнопки "назад" как таковой нет, хотя иногда появляется в разных местах экрана по усмотрению разработчиков приложений, что просто выносит мозг, особенно когда в продуктах ВСЕХ конкурентов эта кнопка есть из коробки и она всегда находится в определенном месте. Вообще, наплевательское отношение к стандартам индустрии - фишка Apple.

2. Попытка организовать иконки на рабочем столе - сплошная боль после WinPhone и Android. Они перемещаются куда угодно и как угодно, живя собственной жизнью, такое ощущение что эту часть программировали пьяные студенты КПИ. Допускаю, что фанаты Apple надрочились делать это, не подозревая, насколько удобной может быть эта фича в ********** продуктах.

3. Из 10 видеплееров только один после тюнинга сумел без затыков воспроизвести 100 ГБ файл в 4K 60 FPS с моего NAS Synology через маршрутизатор 4x4 MIMO, отдающий по воздуху около 600 Мб/c. При этом мой четырехлетний Honor-10 делает это легко и непринужденно почти со всеми плеерами.

4. В то время, когда стандартом индустрии стал разъем MicroUSB, IPhone продолжают снабжать этими дебильными Lightning, что увеличивает головняк потребителю и количество мусора на планете.

5. Сама концепция драть деньги за каждый клик по экрану - порочна, особенно с учетом того, что любому приложению из AppStore существует несколько бесплатных альтернатив из Google Market, работающих реально ЛУЧШЕ. И неважно, сколько стоит сам телефон - 100$ или 1000$ - платить за воздух всегда глупо.

Я мог бы перечислить еще с десяток косяков Apple, тем более, что сам являюсь программистом firmware для компании в Силиконовой долине и прекрасно понимаю с чем связаны подобные проблемы, но банально жаль тратить время на бесплодные споры на Цензоре.
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10.10.2021 19:30 Відповісти
вы забыли написать проблему с батареей... разряжается как собака...мой сони держит 3-4 дня без подзаряки! эпл нервно курит в стороне. Купил себе с дуру, понял что влетел, сдал назад, купил сони и счастлив.
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10.10.2021 20:54 Відповісти
учителям?
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10.10.2021 13:17 Відповісти
Почки резко упадут в цене теперь ))А может и другие органы тоже.Но на фоне этой новости к зажиточным мужчинам будет повышенное оральное внимание со стороны их женских "половинок"
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10.10.2021 13:26 Відповісти
Тобто 938 грн за штуку? Цікаво дівки танцюють...
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10.10.2021 13:32 Відповісти
Ага...938..только не украинских гривен...а американских долларов...
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10.10.2021 13:48 Відповісти
Ну це прорив, що тут скажеш...
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10.10.2021 13:39 Відповісти
Совсем жлобье помешалось на етих телефонах.
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10.10.2021 14:12 Відповісти
Жертвы рекламы сейчас побегут раскручивать своих муженьков на афйон 13, а если не купят то развод, так сейчас принято у современных женщин.
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10.10.2021 14:23 Відповісти
Есть два вида девушек: - А мне парень айфон купил. Обожаю айфон. - А мне парень шоколадку купил. Обожаю парня.

https://vse-shutochki.ru/shutka/44375
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10.10.2021 14:30 Відповісти
шутки подростковые какие-то, прям видно что обида на людей с айфонами
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10.10.2021 17:04 Відповісти
Официальный растаможенный айфон? В Украине?
ШОСЬ У ЛІСІ ЗДОХЛО
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10.10.2021 14:44 Відповісти
це Епіцентр шолі привіз?..
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11.10.2021 14:31 Відповісти
И опять, наверное, не положили в коробки с айфонами, зарядные устройства....
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10.10.2021 15:03 Відповісти
дайте два не три не килограмм..)
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10.10.2021 15:25 Відповісти
Что может быть тупее заморского огрызка за штуку баксов... Только надутый дурак купивший его, точнее дурак с турбонаддувом
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10.10.2021 15:25 Відповісти
Наценки будут и причём конские это ж Украина
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10.10.2021 16:31 Відповісти
А зачем всем знать,как огрызки привозят в магазины? В чем ценность этой невости?
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10.10.2021 16:31 Відповісти
Так подали эту новость что сбоку осталось добавить лист, со списком имен, кому и сколько)))
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10.10.2021 16:31 Відповісти
сенсация!
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10.10.2021 16:50 Відповісти
кто-то уже губки разминает
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10.10.2021 18:26 Відповісти
Дикарям привезли стеклянные бусы и зеркальца... Они за это продадут Кони Айленд... ну или всю Украину....
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10.10.2021 20:36 Відповісти
УРА!!! Теперь заживем!
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11.10.2021 14:29 Відповісти
Какое счастье...Айфоны привезли....
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11.10.2021 14:56 Відповісти
О ! Це досягнення Зе влади, клоун обов язково зніме відосік, що там смерть Полякова і многоміліардний дефіцит бюджета з заборгованістю зарплатні лікарям і військовим коли
Apple легально буде продавати свою продукцію в Україні
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11.10.2021 15:50 Відповісти
Че серьёзно?15 лет продают телефоны, и только сейчас они появились легально?
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16.12.2021 10:52 Відповісти
 
 