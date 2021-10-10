Apple доставила в "Бориспіль" першу офіційну партію своєї продукції: прибуло 8 тисяч IPhone 13 на $7,5 млн. ВIДЕО

В аеропорт "Бориспіль" у суботу, 9 жовтня, прибула перша офіційна партія продукції Apple - понад 8 тис. смартфонів IPhone 13. Загалом в Україну прибуло понад 8 тис. смартфонів лінійки із заявленою вартістю понад $7,5 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив начальник Київської митниці Сергій Сілюк.

"Зі свого боку Київська митниця докладе максимум зусиль задля швидкого митного оформлення смартфонів, адже оригінальна продукція, яка імпортується офіційним представництвом, має зелене світло у митному відношенні. За роки ми маємо лише позитивний митний досвід роботи з іншими офіційними імпортерами та дилерами, що імпортують свій різноманітний асортимент товарів та транспортних засобів в Україну.

Вперше українські громадяни зможуть придбати безпосередньо в Україні офіціний, "білий" Iphone та потім тут же користуватись офіційним сервісом.

Жодного контрафакту і лише стабільні митні платежі до держбюджету", - написав Сілюк.

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Раніше повідомлялося, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Також Apple завезе всю лінійку своїх товарів і відкриє сервіс із обслуговування своєї продукції.