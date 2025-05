На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет. ВIДЕО

Протестна акція проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя, яка відбулась у суботу, 9 жовтня, в Римі, переросла в сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 людей, серед яких і представники крайнього правого руху Forza Nuova.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на ANSA.

Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо в Римі, що зібралася ввечері в суботу, переросла в сутички, що тривали кілька годин.

Деякі люди кидали в поліцію різні предмети, проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Також зазнав нападу розташований неподалік офіс великої профспілки Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Нападники виламали двері і увірвалися в частину приміщень, перш ніж поліція встигла зреагувати.

Читайте також: Латвія із понеділка запроваджує НС через коронавірус: жорсткі заходи переважно стосуються невакцинованих

Повідомляється, що серед затриманих і лідер Forza Nuova Джуліано Кастелліно, який вже до цього перебував під наглядом.

Clashes take place between protesters and police in Rome, Italy during the protest against the vaccine passes. pic.twitter.com/ZbR4SHpsh6