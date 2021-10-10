На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет. ВIДЕО
Протестна акція проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя, яка відбулась у суботу, 9 жовтня, в Римі, переросла в сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 людей, серед яких і представники крайнього правого руху Forza Nuova.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на ANSA.
Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо в Римі, що зібралася ввечері в суботу, переросла в сутички, що тривали кілька годин.
Деякі люди кидали в поліцію різні предмети, проти них застосували водомети та сльозогінний газ.
Також зазнав нападу розташований неподалік офіс великої профспілки Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Нападники виламали двері і увірвалися в частину приміщень, перш ніж поліція встигла зреагувати.
Читайте також: Латвія із понеділка запроваджує НС через коронавірус: жорсткі заходи переважно стосуються невакцинованих
Повідомляється, що серед затриманих і лідер Forza Nuova Джуліано Кастелліно, який вже до цього перебував під наглядом.
Clashes take place between protesters and police in Rome, Italy during the protest against the vaccine passes. pic.twitter.com/ZbR4SHpsh6— Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 9, 2021
Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.— Alex Salvi (@alexsalvinews) October 9, 2021
Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo
Читайте також: Німеччина посилює правила в'їзду для невакцинованих громадян України
Прем'єр-міністр Маріо Драгі засудив заворушення. "Право висловлювати свої погляди ніколи не має переростати в акти агресії та залякування", - підкреслив він, додавши, що уряд продовжить масову кампанію вакцинації. Він подякував італійцям, які вже проявили громадянську відповідальність і зробили щеплення.
Нагадаємо, в Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги ковід-сертифікату в повсякденному житті. Документ, що засвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу, з 15 жовтня буде необхідний навіть для допуску на робочі місця незалежно від професії.
З 11 жовтня планується ослаблення обмежень у сфері розваг, однак за наявності у гостей ковід-сертифікату.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нам не пощастило...
- таких и набирают, готовых стать скотами против своих граждан
вздумай ещё что-то проблеять...
Причём, для не привитых, только в определённое время -- пару часов всего.
Принуждение баранов к человеческому образу... *)
-- поддержал!
А другу ж... якщо ви захворіли після вакцинації то ви самі винні бо уникаєте третьої дози вакцини...
непроплаченные митинги, конечно, есть, их большинство в Европе и в Америке, но фактом остается и то, что кремлядь и гэбня вовсю финансируют экстремистские силы по всей Европе - и крайних левых(давняя история, еще с Коминтерна) и крайних правых.
- это кацапы по приказу начальства готовы и уколоться и сесть на бутылку беспрекословно..
На Кацапии бунтов против прививок их бормотухой-Спутником нет и быть не может..
При этом в итальянской столице не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Когда протестующие попытались пробиться к резиденции премьер-министра страны Марио Драги и офису крупнейшего в Италии профсоюза CGIL, стражи правопорядка применили против них водометы и слезоточивый газ.
Ранее профсоюз CGIL одобрил расширение действия "санитарных пропусков".
Противники расширения действия "санпропусков" на рабочие места утверждают, что подобная мера "опасна для демократии", и называют ее "шантажом".
Между тем во Франции в тот же день, 9 октября, также состоялись https://www.dw.com/ru/vo-francii-massovye-protesty-iz-za-sanitarnyh-propuskov/a-58867887 массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и расширения действия https://www.dw.com/ru/parlament-francii-prinjal-zakon-ob-uzhestochenii-mer-borbys-pandemiej/a-58638322 "санитарных пропусков"
Кроме того, несколько тысяч человек вышли 9 октября в Женеве в Швейцарии на протесты против "диктаторства антиковидных мер", в том числе "паспорта здоровья"
значит бот
а насчёт вакцины - я сделала полный комплекс Модерны и имею европейский Ковид- паспорт
На дурные вопросы ответ один -