На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет. ВIДЕО

Протестна акція проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя, яка відбулась у суботу, 9 жовтня, в Римі, переросла в сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 людей, серед яких і представники крайнього правого руху Forza Nuova.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на ANSA.

Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо в Римі, що зібралася ввечері в суботу, переросла в сутички, що тривали кілька годин.

Деякі люди кидали в поліцію різні предмети, проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Також зазнав нападу розташований неподалік офіс великої профспілки Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Нападники виламали двері і увірвалися в частину приміщень, перш ніж поліція встигла зреагувати.

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Повідомляється, що серед затриманих і лідер Forza Nuova Джуліано Кастелліно, який вже до цього перебував під наглядом.

Clashes take place between protesters and police in Rome, Italy during the protest against the vaccine passes. pic.twitter.com/ZbR4SHpsh6 — Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 9, 2021

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.



Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 9, 2021

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Прем'єр-міністр Маріо Драгі засудив заворушення. "Право висловлювати свої погляди ніколи не має переростати в акти агресії та залякування", - підкреслив він, додавши, що уряд продовжить масову кампанію вакцинації. Він подякував італійцям, які вже проявили громадянську відповідальність і зробили щеплення.















Нагадаємо, в Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги ковід-сертифікату в повсякденному житті. Документ, що засвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу, з 15 жовтня буде необхідний навіть для допуску на робочі місця незалежно від професії.

З 11 жовтня планується ослаблення обмежень у сфері розваг, однак за наявності у гостей ковід-сертифікату.