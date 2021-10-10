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На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет. ВIДЕО

На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет. ВIДЕО

Протестна акція проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя, яка відбулась у суботу, 9 жовтня, в Римі, переросла в сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 людей, серед яких і представники крайнього правого руху Forza Nuova.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на ANSA.

Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо в Римі, що зібралася ввечері в суботу, переросла в сутички, що тривали кілька годин.

Деякі люди кидали в поліцію різні предмети, проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Також зазнав нападу розташований неподалік офіс великої профспілки Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Нападники виламали двері і увірвалися в частину приміщень, перш ніж поліція встигла зреагувати.

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Повідомляється, що серед затриманих і лідер Forza Nuova Джуліано Кастелліно, який вже до цього перебував під наглядом.

Clashes take place between protesters and police in Rome, Italy during the protest against the vaccine passes. pic.twitter.com/ZbR4SHpsh6

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 9, 2021

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.

Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo

— Alex Salvi (@alexsalvinews) October 9, 2021

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Прем'єр-міністр Маріо Драгі засудив заворушення. "Право висловлювати свої погляди ніколи не має переростати в акти агресії та залякування", - підкреслив він, додавши, що уряд продовжить масову кампанію вакцинації. Він подякував італійцям, які вже проявили громадянську відповідальність і зробили щеплення.

На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 01
На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 02
На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 03
На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 04
На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 05
На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 06
На акції проти ковід-паспортів у Римі сталися масштабні сутички, поліція застосувала водомет 07

Нагадаємо, в Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги ковід-сертифікату в повсякденному житті. Документ, що засвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу, з 15 жовтня буде необхідний навіть для допуску на робочі місця незалежно від професії.

З 11 жовтня планується ослаблення обмежень у сфері розваг, однак за наявності у гостей ковід-сертифікату.

Автор: 

акція (1456) зіткнення (167) Рим (37) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Просто деякі лобісти в погоні за баблом від фарм компаній перейшли всі межі, невакцинованим закривають все,.... мотивуючи, що невакциновані люди небезпечні для вакцинованих бо можуть їх заразити)))) ппц нах... тоді вакцина якщо такий брєд несе політик такого рівня...
А другу ж... якщо ви захворіли після вакцинації то ви самі винні бо уникаєте третьої дози вакцини...
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10.10.2021 13:36
+14
В Англии уже объявили что от этой дури с сертификатами будут отказываться. Привитые заразны точно так же как не привитые, никакой разумной причины делать дискриминацию по наличию сертификата нет.
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10.10.2021 13:47
+13
наоборот
- это кацапы по приказу начальства готовы и уколоться и сесть на бутылку беспрекословно..
На Кацапии бунтов против прививок их бормотухой-Спутником нет и быть не может..
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10.10.2021 13:48
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Барани є в кожній країні. Щастить тим, у кого їх меншість.
Нам не пощастило...
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10.10.2021 13:25 Відповісти
там бесполезно, сомневаешься в полезности поголовной принудиловки без разбору - все, ты не человек, в клетку тебя
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10.10.2021 13:34 Відповісти
А хто ж їм винний, що вони поводять себе мов скот.
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10.10.2021 13:36 Відповісти
наверно и ковида никакого нет?
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10.10.2021 13:54 Відповісти
Не дойдет до них, там только вакцина в мозг спасет их, если найдкут куда колоть в пустой башке.
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10.10.2021 18:02 Відповісти
менты во всех странах одинаковые
- таких и набирают, готовых стать скотами против своих граждан
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10.10.2021 13:44 Відповісти
Десь в Ростові тихо заплакав Вітька-легітимний...
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10.10.2021 14:01 Відповісти
скотина ты, строем ходящая...
вздумай ещё что-то проблеять...
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10.10.2021 15:11 Відповісти
Так це тупий порохобот, по їх логіці тільки 8% є достойними.. А всі інші мають прогинатися під баригу вбивцю і держ зрадника Паця барижне
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10.10.2021 13:46 Відповісти
Кожний зебіл заслужив президента зеленського і беніни лапіщи на своїй дуріщі.
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10.10.2021 14:13 Відповісти
Для одних інша думка, бо вони хочуть гвалтувати, для других - вбивати, а є ще такі, що хочуть мати право всіляку заразу розносити. А що, вони ж мають право?
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10.10.2021 15:03 Відповісти
У нас вводится раздельный приём врачами пациентов. Для привитых и не привитых.
Причём, для не привитых, только в определённое время -- пару часов всего.
Принуждение баранов к человеческому образу... *)
-- поддержал!
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10.10.2021 13:44 Відповісти
А ви самі вакцинувались ?
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10.10.2021 14:12 Відповісти
Казав вже вчора: 2 рази легально і 1 раз поза чергою...*)
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10.10.2021 14:17 Відповісти
Я не читала. Розочка )
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10.10.2021 14:25 Відповісти
Приємно, коли мене баришні впізнають з ласкавою посмішкою... *)
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10.10.2021 14:29 Відповісти
Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания_____________________________________чиновничек, решивший проявить ковидобесную агрессию и запугивание в отношении налогоплательщиков круче всех в мире, ноет
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10.10.2021 13:31 Відповісти
цікаво, а яка практична потреба у цих документах, тим, хто по роботі не має контактів з людьми?
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10.10.2021 13:32 Відповісти
Просто деякі лобісти в погоні за баблом від фарм компаній перейшли всі межі, невакцинованим закривають все,.... мотивуючи, що невакциновані люди небезпечні для вакцинованих бо можуть їх заразити)))) ппц нах... тоді вакцина якщо такий брєд несе політик такого рівня...
А другу ж... якщо ви захворіли після вакцинації то ви самі винні бо уникаєте третьої дози вакцини...
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10.10.2021 13:36 Відповісти
Продавці підробних сертифікатів цілком згодні з тим що існує змова фарм компаній.
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10.10.2021 13:49 Відповісти
Посмотрим на уровень заболеваемости в Италии зимой, тогда сразу станет понятно, что вакцинация эта до лампочки.
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10.10.2021 13:37 Відповісти
Сейчас италия в зеленой зоне, хоть еще полгода назад там была жопа. Так что власти делают все правильно, в отличии от зе-рагулей
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10.10.2021 13:42 Відповісти
А шо тобі та Італія? ...в тебе лампочки другої системи...*)
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10.10.2021 13:47 Відповісти
Ты смотри не на количество заболевших, там в основном легкая форма у привитых. А на количество смертей. На 3-м месте в Европе и 6-м месте в мире Украина, а не Италия, хотя там почти в 2 раза больше население.
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10.10.2021 14:30 Відповісти
Раша оплачивает любые акции , чтобы дестабилизировать Европу
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10.10.2021 13:39 Відповісти
Почему?
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10.10.2021 13:54 Відповісти
непроплаченные протесты бывают, не на азиопской паРаше, кАнечно, там то всех реальных протестующих бросают в застенки не долго думая, там только путинги могут быть и одобрямс.

непроплаченные митинги, конечно, есть, их большинство в Европе и в Америке, но фактом остается и то, что кремлядь и гэбня вовсю финансируют экстремистские силы по всей Европе - и крайних левых(давняя история, еще с Коминтерна) и крайних правых.

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10.10.2021 15:20 Відповісти
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10.10.2021 18:15 Відповісти
дякую)
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10.10.2021 22:07 Відповісти
100 вiдсоткiв. нема єдинноi Европи - нема сильного спротиву азiопськiй Ордi, крiм країн бувшої Речi Посполитої та ВКЛ, Руського і Жемайтського, i то з винятками на бєларусскiй фєдєральний округ вЯлiкай паРашi.
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10.10.2021 15:14 Відповісти
От антиваксеров почему-то всегда воняет кацапской бормотухой. Совпадение? Не думаю.
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10.10.2021 13:45 Відповісти
наоборот
- это кацапы по приказу начальства готовы и уколоться и сесть на бутылку беспрекословно..
На Кацапии бунтов против прививок их бормотухой-Спутником нет и быть не может..
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10.10.2021 13:48 Відповісти
На кацапии бунтов не будет. Но это не опровергает того что кацапы с удовольствием раскачивают ситуацию в других странах.
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10.10.2021 13:53 Відповісти
В Англии уже объявили что от этой дури с сертификатами будут отказываться. Привитые заразны точно так же как не привитые, никакой разумной причины делать дискриминацию по наличию сертификата нет.
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10.10.2021 13:47 Відповісти
Де єврокомісари та Нуланд? Де вимога відставки злочинного режиму? Чи "то другоє"?
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10.10.2021 13:59 Відповісти
Самые крупные демонстрации 9 октября прошли в Риме и Милане.
При этом в итальянской столице не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Когда протестующие попытались пробиться к резиденции премьер-министра страны Марио Драги и офису крупнейшего в Италии профсоюза CGIL, стражи правопорядка применили против них водометы и слезоточивый газ.
Ранее профсоюз CGIL одобрил расширение действия "санитарных пропусков".
Противники расширения действия "санпропусков" на рабочие места утверждают, что подобная мера "опасна для демократии", и называют ее "шантажом".
Между тем во Франции в тот же день, 9 октября, также состоялись https://www.dw.com/ru/vo-francii-massovye-protesty-iz-za-sanitarnyh-propuskov/a-58867887 массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и расширения действия https://www.dw.com/ru/parlament-francii-prinjal-zakon-ob-uzhestochenii-mer-borbys-pandemiej/a-58638322 "санитарных пропусков"
Кроме того, несколько тысяч человек вышли 9 октября в Женеве в Швейцарии на протесты против "диктаторства антиковидных мер", в том числе "паспорта здоровья"
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10.10.2021 15:02 Відповісти
В Італії більше 80% населення вакциновані! через диьільну бюрократію багатьом вакцинованим не приходить смс із GREENPASS, без нього-нікуди! Але 80%!!! Все одно скрізь вимагають маски і тд і тп.. Ідіократія
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10.10.2021 14:16 Відповісти
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10.10.2021 22:29 Відповісти
Пулемёты надо было применить, всё-равно протестанты от ковида околеют.
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10.10.2021 14:18 Відповісти
Им не нравится быть клеймеными и неклеймеными баранами.
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10.10.2021 14:36 Відповісти
Этот свободный итальянец уже готов вакцинировать полицию
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10.10.2021 14:44 Відповісти
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10.10.2021 16:06 Відповісти
Вот у Вас нулевой Ник - это значит , что Вы зарегистрированы только чтобы порочить вакцинацию
значит бот
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10.10.2021 18:19 Відповісти
Мне плевать на ваше мнение. Бот вы, потому что проталкиваете БРЕХНЮ! Я не позволю себе колоть всякий шмурдяк, буду по ушам дурачью ездить сколько потребуется. А вам порекомендую уколоться, что бы более не размножались особи подобные вам. Миру нужны умные люди и здравый смысл, а не стадо баранов!
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10.10.2021 19:02 Відповісти
Судя по Вашему сленгу и реакции - ВЫ 100% кацап
а насчёт вакцины - я сделала полный комплекс Модерны и имею европейский Ковид- паспорт
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10.10.2021 20:31 Відповісти
Я Вас вітаю,та нехай Вам дасть Бог здововя.А Ви впевненні в тому що тепер як волонтер можете працювати в центрах де потрібна допомога КОВІД-хворим?Адже Ви тепер ,,пуленепроиивні,,принаймі на паперових підтвержкннях.
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10.10.2021 20:50 Відповісти
А тату на лбу ?
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10.10.2021 20:57 Відповісти
😀😀😀
На дурные вопросы ответ один -
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10.10.2021 22:29 Відповісти
Більше ніж впевнена, що ця купка антиваксерунів вже давно провакцинована. Без грінпассу там можна сидіти лише вдома. Сидіти та не гудіти.
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11.10.2021 00:36 Відповісти
 
 