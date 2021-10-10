"Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомарш розгніваних громадян дістався до резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі під Києвом.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, стартували активісти від станції метро "Теремки" в Києві.

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Організатори повідомляють свої мотиви: "Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "вагнергейта". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все задовбало? Тоді приєднуйтесь до протесту! У неділю ми влаштуємо автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу".









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Фото, відео: Олег Богачук