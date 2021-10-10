"Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Автомарш розгніваних громадян дістався до резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі під Києвом.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, стартували активісти від станції метро "Теремки" в Києві.
Організатори повідомляють свої мотиви: "Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "вагнергейта". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все задовбало? Тоді приєднуйтесь до протесту! У неділю ми влаштуємо автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу".
Фото, відео: Олег Богачук
Топ коментарі
+78 Максім ХОЙ #398010
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Майдан всегда "против"
то ты с голосованием перепутал, но тебе простительно
(с) типовий зебіл
https://twitter.com/i/status/1447237964191387651
(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
(отой учорашній командир тітуханів, від якого навіть батьки від'язикалися)...
там по пенькам никто не бегал?
а страусов никто не подкармливал?.....
"Колотити" - це не "колоть"!
Хоч в курсі, що він взагалі-то єврей? У них свинне - некошер!
Але не будемо уявляти, куди бойфренд встромлятиме Мишкові ту кострубату гілку...
11 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1
Все выходные политтехнологи Порошенко и Зеленского развлекали нес балаганом с пикетированием дома Порошенко и госрезиденции, где живет Зеленский.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8E-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE.html Почему Зеленский прислал титушню к дому Порошенко - политолог
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F.html «За@бало: автомарш розгніваних громадян». Возле дома Зеленского прошла акция протеста. Видео и фоторепортаж
Эта дешевая клоунада должна нас убедить, что есть некая мифическая вражда между Зеленским и Порошенко. Что Порошенко якобы оппозиционер, с которым якобы воюет власть, и прочий бред для лохов.
Хотя в реальности Порошенко привёл Зеленского к власти, является неприкосновенным и верным партнером комика.
Плюс - задача этой клоунады ответить на вопрос, почему Порошенко никто не трогает, хотя Медведчуку вручают очередное подозрение.
Мол, да что там уголовные дела! Зато злой Зеленский не даёт Порошенко спать по ночам.
ЗеПоКоманда работу работает, разыгрывая на двоих комбинацию власть-оппозиция, мобилизируя тем самым свой электорат)))))
тітушньоюактивістами.