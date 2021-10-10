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"Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомарш розгніваних громадян дістався до резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі під Києвом.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, стартували активісти від станції метро "Теремки" в Києві.

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Організатори повідомляють свої мотиви: "Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "вагнергейта". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все задовбало? Тоді приєднуйтесь до протесту! У неділю ми влаштуємо автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу".

Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 01
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 02
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 03
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 04

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Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 05
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 06
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 07
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 08
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 09
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 10

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Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 11
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - під держдачею президента в Конча-Заспі проходить акція 12


Фото, відео: Олег Богачук

акція (1455) Зеленський Володимир (23901) автопробіг (25) Конча-Заспа (58) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+78
Зелена Барыга
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10.10.2021 19:21
+77
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10.10.2021 19:28
+66
зато ментов нагнали, обосрались жиденьким
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10.10.2021 19:24
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Я це бачу. Іди бояришніка краще тупорилі філолог засраний
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11.10.2021 03:03 Відповісти
Само зрозуміло, що накалякало, пєціно непорозуміння?
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11.10.2021 05:25 Відповісти
ти такий розумний, що аж дурний.
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11.10.2021 09:03 Відповісти
В мене є голова, тому що я в неє їм. "Кличок--палосмарчок"
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13.10.2021 03:29 Відповісти
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10.10.2021 20:39 Відповісти
простой парень из еврейского народа прячется за высоким парканом
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11.10.2021 09:11 Відповісти
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10.10.2021 20:42 Відповісти
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10.10.2021 20:43 Відповісти
Готов за Петю коньки отбросить?
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10.10.2021 20:46 Відповісти
а если коньки отбросишь ты?
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10.10.2021 20:52 Відповісти
За петруху Майдана не будет. А коньки отбросить может только меньшинство.
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10.10.2021 21:02 Відповісти
а Майдана никогда не бывает "за"
Майдан всегда "против"
то ты с голосованием перепутал, но тебе простительно
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10.10.2021 21:11 Відповісти
Майдан был за Свободу и Справедливость против тирании. "За" - создаёт, "против" - разрушает. Майдан создал свободное общество. Теперь надо справедливое.
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10.10.2021 21:22 Відповісти
Майдан был против яныка против его методов против его политики против ментов
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10.10.2021 21:28 Відповісти
Аммуочика возьми очередным. Мудя по твоему прошлому - ему понравится)))
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12.10.2021 18:47 Відповісти
Щось більшості не видно. Не хоче захищати свою Бубочку?
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10.10.2021 21:11 Відповісти
За чем? Для этого есть полиция, как раньше была она у петруся? Забыл?
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10.10.2021 21:17 Відповісти
Кишка тонка у "більшості". Зрозуміло.
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10.10.2021 21:57 Відповісти
"У нас нема сечі міняти державний будуй - для цього їсти порохоботи"
(с) типовий зебіл
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10.10.2021 22:29 Відповісти
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11.10.2021 12:18 Відповісти
Опа, два пасана, не пацана , а пасана фстретились. Терки двух презервативов в одной чок......ж@пе. Пасаны - не буду ламатт кайф)))))))))))
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12.10.2021 18:44 Відповісти
просто оцените эту цепь по периметру забора. их там несколько сотен точно
https://twitter.com/i/status/1447237964191387651
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10.10.2021 20:43 Відповісти
Жора. Ні х*я собі!

(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
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10.10.2021 20:48 Відповісти
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10.10.2021 20:44 Відповісти
Велика подяка людям, які прийшли до будинку Зеофшорника-зрадника , шоб висказати йому все чим він гнівить народ України.
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10.10.2021 20:45 Відповісти
Молодцы !
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10.10.2021 21:00 Відповісти
А чого ти не прийшла?
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10.10.2021 22:12 Відповісти
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10.10.2021 20:47 Відповісти
Это те же титуханы которые под домом петруся митинговали ? Активно ребята работают, за день 2 митинга, пэця так все что нагетьмонував потратит .
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10.10.2021 20:50 Відповісти
Вот неймется идиотам! Кого не выберут, все не подходят! На фронт всех отправить!
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10.10.2021 20:54 Відповісти
А чого вони стоять там?

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10.10.2021 20:54 Відповісти
Може, це пише "ярош курця"?
(отой учорашній командир тітуханів, від якого навіть батьки від'язикалися)...

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10.10.2021 21:31 Відповісти
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10.10.2021 21:00 Відповісти
А в Харькове люди в парках танцуют и развлекаются .Наслаждаются последними деньками бабьего лета и без масок.А скоро локдаун будет не только в Харькове.
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10.10.2021 21:05 Відповісти
где то я этот забор уже видел....

там по пенькам никто не бегал?

а страусов никто не подкармливал?.....
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10.10.2021 21:06 Відповісти
Похоже но страусов там нет, инфа сотка! Страусы кусаются и Зеля их ссытся!
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10.10.2021 21:13 Відповісти
А ще страуси дуже високі. Це ж які лабутени треба вдягнути "найвеличнішому", щоб сфоткатись зі страусами?
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10.10.2021 21:24 Відповісти
Цей паркан в Кончі-Заспі, а пеньки і страуси то в Межигірі.
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10.10.2021 21:18 Відповісти
Скіки ці тітушки можуть колотити в країні?
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10.10.2021 21:07 Відповісти
Хрен расколят - на такое их мало.
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10.10.2021 21:27 Відповісти
Що трапилось? Нема сечі "уразуметь енту ихнюю хохлацкую мову"?
"Колотити" - це не "колоть"!
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10.10.2021 22:34 Відповісти
зеля #уйло
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10.10.2021 21:07 Відповісти
порохоботы, не дают деткам в резиденции отдыхать, уже и забор огромный замостили, не помогает...
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10.10.2021 21:09 Відповісти
о докерувався Єрмак, що рахунок ментовської охорони пішов на тисячі
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10.10.2021 21:11 Відповісти
порохоботы, изверги, там же детки в лагере, или нет...
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10.10.2021 21:12 Відповісти
Там еще недоросль зеля в подгузниках .
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10.10.2021 21:16 Відповісти
Надо собирать Майдан и гнать зеленую погань...
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10.10.2021 21:13 Відповісти
Рано . 73 % ще не насолодилися .
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10.10.2021 21:17 Відповісти
зеЛя офшорный мародерина обосрался знатно
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10.10.2021 21:27 Відповісти
О. Алаверди від сивочолого :Р
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10.10.2021 21:29 Відповісти
Іди гедь, подоляцька курва
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10.10.2021 21:43 Відповісти
Сколько было таких протестов и всё коту под хвост. Кто их помнит? Не получается из искры сделать пламя.
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10.10.2021 21:49 Відповісти
Так с почином зекрысу -не прошло 2,5года,а уже люди под домом стоят...такого точно ни при ком не было)
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10.10.2021 22:08 Відповісти
Так ни при ком ботвы столько прикормленной не было, как у хряка
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10.10.2021 22:13 Відповісти
Зеленського назвати хряком? Це потужно.
Хоч в курсі, що він взагалі-то єврей? У них свинне - некошер!
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10.10.2021 22:39 Відповісти
Офшоры во время Иловайска никого не волнуют? И жмуруку-обнимаю? Сразу видно, что путен прикормил *****
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10.10.2021 22:15 Відповісти
Меня не волнуют лишние 3000баксов Порошенко-такая сумма может волновать только нищебродов..., а "пленки дермача",за которые он получил санкции США, тем более)
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11.10.2021 01:44 Відповісти
вон там на каждом плакате написано "демократична сокира" - это платные протестовальщики, постоянно на подтанцовках у сладчайшего.
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10.10.2021 22:23 Відповісти
Петька ответку подтянул...🤣🤣🤣
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10.10.2021 22:28 Відповісти
Петька это твой бой френд?
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10.10.2021 22:51 Відповісти
Мишко ще й безграмотний - правильно писати "Петька вот ветку подтянул".
Але не будемо уявляти, куди бойфренд встромлятиме Мишкові ту кострубату гілку...
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10.10.2021 23:08 Відповісти
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11.10.2021 00:40 Відповісти
Зачем Порошенко и Зеленский устроили балаганы с митингами возле своих домов - политог
11 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1



Все выходные политтехнологи Порошенко и Зеленского развлекали нес балаганом с пикетированием дома Порошенко и госрезиденции, где живет Зеленский.


Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8E-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE.html Почему Зеленский прислал титушню к дому Порошенко - политолог

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F.html «За@бало: автомарш розгніваних громадян». Возле дома Зеленского прошла акция протеста. Видео и фоторепортаж

Эта дешевая клоунада должна нас убедить, что есть некая мифическая вражда между Зеленским и Порошенко. Что Порошенко якобы оппозиционер, с которым якобы воюет власть, и прочий бред для лохов.

Хотя в реальности Порошенко привёл Зеленского к власти, является неприкосновенным и верным партнером комика.

Плюс - задача этой клоунады ответить на вопрос, почему Порошенко никто не трогает, хотя Медведчуку вручают очередное подозрение.

Мол, да что там уголовные дела! Зато злой Зеленский не даёт Порошенко спать по ночам.

ЗеПоКоманда работу работает, разыгрывая на двоих комбинацию власть-оппозиция, мобилизируя тем самым свой электорат)))))
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11.10.2021 09:20 Відповісти
"Україна - без Зеленського!" - то правильне гасло. Але подумайте хоч на крок наперед: хто замість Зеленського? Порошенко, Бойко, Тимошенко? Всі вони ще гірші за Зе. Йдемо до чергового Майдану, щоб привести до влади чергового мудака!
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11.10.2021 09:45 Відповісти
Зебіли, вас видно здалеку ...
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11.10.2021 13:08 Відповісти
Чем скорее Поршенко станет Президентом, тем лучше будет для всех людей и для страны!!!
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11.10.2021 12:25 Відповісти
Астанавітесь...
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11.10.2021 12:52 Відповісти
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11.10.2021 13:06 Відповісти
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11.10.2021 13:07 Відповісти
Краще б вони так полонених обмінювали, як обмінюються один з одним тітушньою активістами.
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11.10.2021 13:08 Відповісти
Ну , что 73 % Зедебилов?? Дождались обещаний своего клоуна -дебила Зеленского! Жить стало лучше , жить стало веселее!! ...Что -то не вижу обещанных улыбок ни у клоуна ,ни у его дебильных избирателей-торгашей!!..... Скоро все подохните ожидая красивые обещания этого наркомана!!??.. Подождите ещё пол-года и тогда всем зедебилам-торгашам прийдёт пипец!!
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11.10.2021 13:50 Відповісти
шеколадные барыги негодуют
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14.10.2021 22:51 Відповісти
кто платит?
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04.03.2022 17:00 Відповісти
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