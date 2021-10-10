"Зелене загострення" і люто-ласкава українізація від Антіна Мухарського - в 11-му випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Офшори, політична любов Єлизавети Ясько і Міхеіла Саакашвілі, загострення в таборі Зе-команди, вигнання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту і ще трохи солодощів.

Усе це можна побачити в черговому випуску "Легко-шоу" на youtube-каналі Цензор.НЕТ.

А на десерт - лютий українізатор Антін Мухарський.

Богдан Буткевич поговорить з ним про те, скільки дружин потрібно для щастя, яку українізацію він підтримує і хто подобається йому більше - Бандера чи Шухевич.

Читайте також: Зе-треш у Трускавці: політичні карикатури, - ювілейне "Легко-шоу". ВIДЕО

Проект реалізується в партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.