"Зелене загострення" і люто-ласкава українізація від Антіна Мухарського - в 11-му випуску "Легко-шоу". ВIДЕО
Офшори, політична любов Єлизавети Ясько і Міхеіла Саакашвілі, загострення в таборі Зе-команди, вигнання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту і ще трохи солодощів.
Усе це можна побачити в черговому випуску "Легко-шоу" на youtube-каналі Цензор.НЕТ.
А на десерт - лютий українізатор Антін Мухарський.
Богдан Буткевич поговорить з ним про те, скільки дружин потрібно для щастя, яку українізацію він підтримує і хто подобається йому більше - Бандера чи Шухевич.
Проект реалізується в партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.
Топ коментарі
+20 віктор федорович #394174
показати весь коментар10.10.2021 21:07
+16 Ksenia VB
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+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар10.10.2021 21:49
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