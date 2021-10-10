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"Зелене загострення" і люто-ласкава українізація від Антіна Мухарського - в 11-му випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Офшори, політична любов Єлизавети Ясько і Міхеіла Саакашвілі, загострення в таборі Зе-команди, вигнання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту і ще трохи солодощів.

Усе це можна побачити в черговому випуску "Легко-шоу" на youtube-каналі Цензор.НЕТ.

А на десерт - лютий українізатор Антін Мухарський.

Богдан Буткевич поговорить з ним про те, скільки дружин потрібно для щастя, яку українізацію він підтримує і хто подобається йому більше - Бандера чи Шухевич.

Читайте також: Зе-треш у Трускавці: політичні карикатури, - ювілейне "Легко-шоу". ВIДЕО

Проект реалізується в партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.

Зеленський Володимир (23913) шоу (56) Мухарський Антін (6) Слуга народу (2813) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+20
Як виявилося, українських шоуменів в Україні лише два - Мухарський та Подерв'янський...
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10.10.2021 21:07
+16
Заповажала Мухарського після ефіру дебатів з Червоненком.
Супермужик!
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10.10.2021 21:14
+5
Филин : Угу.
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10.10.2021 21:49
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Як виявилося, українських шоуменів в Україні лише два - Мухарський та Подерв'янський...
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10.10.2021 21:07 Відповісти
Филин : Угу.
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10.10.2021 21:49 Відповісти
Точно. Памятаю Мухарського, як він стояв голим біля суду. Шоу високого рівня було. Космічне.
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10.10.2021 22:35 Відповісти
йолоп ти космiчний...
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10.10.2021 22:59 Відповісти
лише по одному вашому посту можно зробити висновок про ваш гігантський рівень розумового розвитку.
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10.10.2021 23:05 Відповісти
Заповажала Мухарського після ефіру дебатів з Червоненком.
Супермужик!
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10.10.2021 21:14 Відповісти
У него Люта Українізація - Крутая программа
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10.10.2021 22:45 Відповісти
😂🌷×××
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10.10.2021 21:50 Відповісти
отдельное спасибо за Антіна Мухарського
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10.10.2021 21:53 Відповісти
зеленое обострение оно такое...жиденькое, духмяное и сопровождается духовой музыкой
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10.10.2021 21:54 Відповісти
зеля заднеприводной
ко друззям стоит спиной,
ну, а к прочим лохам
повернулся боком
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10.10.2021 22:02 Відповісти
Редактор , над внешним видом ведущего надо поработать
1.Черный костюм и чёрный фон совсем никак
2.Костюм , галстук - никак
Найдите стилиста
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10.10.2021 22:37 Відповісти
Авторы этой программы - Сократе ее до 20 минут . Не отнимайте время у людей.

краткость - сестра таланта
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10.10.2021 22:47 Відповісти
Посмотрела только из-за Мухарского
а так - ведущий програминикакой , комменты про Ницой и Фарион выдают в нем скрытого ватника 😀😀😀
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10.10.2021 23:33 Відповісти
...ну и что этот Антинушка пасуе... вот я, давеча прослушал Ореста Лютого... во, гигантище. Одно чего стоит его "люди, люди, х@й на блюде"
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11.10.2021 06:09 Відповісти
аналог кварталу-95

тупий рудий кабан- позашлюбне гецьманятко?
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11.10.2021 12:41 Відповісти
Бичаче шоу для придурків найшло свого глядача в Україні...І це правильно,демократично..."Нехай кожна думка буде почута,нехай розквітне сто квітів" - казав один мудрий китаєць...
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11.10.2021 12:58 Відповісти
 
 