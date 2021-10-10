Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування "вагнергейту", - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Акція під держдачею в Конча-Заспі, де мешкає президент Володимир Зеленський із сім'єю, завершилася запаленими фаєрами і пропаленим портретом глави держави.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
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"Наше завдання – показати, що події останніх 10 днів, з тим що президент зізнався у дзвінку Лукашенку і попередженні про "вагнерівців", справою Мецгера, нападом на журналістів, з "Ошфорами-95", із позавчорашнім нападом на наших активістів, які намагалися розгорнути банер про Коломойського, зі вчорашніми і сьогоднішніми "тітушками" - це далеко виходить за межі поведінки влади. У нас немає як таких політичних вимог, оскільки вони недоречні на фоні такої кількості проблем", - пояснив Суспільному співорганізатор акції і лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.
При цьому він зазначив, що активісти "не хочуть революції".
"Ми хочемо спокійно працювати і мати еволюційний політичний процес, щоб не було вуличних заворушень, вогнів, щоб нічого не горіло", - додав лідер "Демсокири".
Інший співорганізатор заходу, який представляє "Рух опору капітуляції", Ілля Кононов, заявив, що "це автомарш розгніваних громадян до Зеленського в Конча-Заспу". За його словами, причин для проведення такого заходу досить.
"Ми хочемо показати владі, що вона буде відповідати за узурпацію в парламенті, за саботаж розслідування "Вагнергейту", за офшорні скандали, що влада говорить про боротьбу з олігархами і нічого не робить. Зрештою, за поліцейське свавілля, за те, що поліція напала на людей за банер у руках. Ми хочемо прийти й показати, що доведеться відповідати перед країною, суспільством як Зеленському, так і його оточенню. Саме для цього ми рушаємо до нього, щоб не можна було сказати, що ми не змогли до нього достукатися", - сказав Кононов.
За підрахунками організаторів, біля будинку Зеленського зібралося приблизно 100-150 активістів, які тримали плакати з написами: "Це вже навіть не Квартал-95, а англаг-аншлаг", "Тебе судитимуть за вангергейт" тощо.
При цьому будинок президента охороняли приблизно 500 правоохоронців. Також на місці чергували представники Червоного хреста.
Згодом активісти запалили фаєри, а також розгорнули банер із зображенням Зеленського та написом "Коломойського — під санкції". Саме цей банер 8 жовтня поліція відібрала в активістів, коли вони намагалися його розгорнути в столиці.
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Он предсказуем, как амёба.
хоча що тут дивуватися якщо ці дебіли клоуна малороса до влади обрали))))🤦♀️
А тому немає ніякого сенсу продовжувати відповідати)))іди у ср#ку недорозвинене.
чому? тому що абсолютно ублюдочний персонаж - голобородько й досі є для вас прикладом для наслідування.