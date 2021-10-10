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Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування "вагнергейту", - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція під держдачею в Конча-Заспі, де мешкає президент Володимир Зеленський із сім'єю, завершилася запаленими фаєрами і пропаленим портретом глави держави.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Наше завдання – показати, що події останніх 10 днів, з тим що президент зізнався у дзвінку Лукашенку і попередженні про "вагнерівців", справою Мецгера, нападом на журналістів, з "Ошфорами-95", із позавчорашнім нападом на наших активістів, які намагалися розгорнути банер про Коломойського, зі вчорашніми і сьогоднішніми "тітушками" - це далеко виходить за межі поведінки влади. У нас немає як таких політичних вимог, оскільки вони недоречні на фоні такої кількості проблем", - пояснив Суспільному співорганізатор акції і лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

При цьому він зазначив, що активісти "не хочуть революції".

"Ми хочемо спокійно працювати і мати еволюційний політичний процес, щоб не було вуличних заворушень, вогнів, щоб нічого не горіло", - додав лідер "Демсокири".

Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 01
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 02
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 03
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 04

Інший співорганізатор заходу, який представляє "Рух опору капітуляції", Ілля Кононов, заявив, що "це автомарш розгніваних громадян до Зеленського в Конча-Заспу". За його словами, причин для проведення такого заходу досить.

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"Ми хочемо показати владі, що вона буде відповідати за узурпацію в парламенті, за саботаж розслідування "Вагнергейту", за офшорні скандали, що влада говорить про боротьбу з олігархами і нічого не робить. Зрештою, за поліцейське свавілля, за те, що поліція напала на людей за банер у руках. Ми хочемо прийти й показати, що доведеться відповідати перед країною, суспільством як Зеленському, так і його оточенню. Саме для цього ми рушаємо до нього, щоб не можна було сказати, що ми не змогли до нього достукатися", - сказав Кононов.

Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 05
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 06
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 07
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 08

За підрахунками організаторів, біля будинку Зеленського зібралося приблизно 100-150 активістів, які тримали плакати з написами: "Це вже навіть не Квартал-95, а англаг-аншлаг", "Тебе судитимуть за вангергейт" тощо.

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При цьому будинок президента охороняли приблизно 500 правоохоронців. Також на місці чергували представники Червоного хреста.

Згодом активісти запалили фаєри, а також розгорнули банер із зображенням Зеленського та написом "Коломойського — під санкції". Саме цей банер 8 жовтня поліція відібрала в активістів, коли вони намагалися його розгорнути в столиці.

Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 09
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 10
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 11
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 12
Офшорні скандали, співпраця з олігархами, ігнорування вагнергейту, - активісти з фаєрами закликають до відповіді Зеленського в нього під будинком 13
Фото, відео: Олег Богачук

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акція (1455) Зеленський Володимир (23913) Конча-Заспа (58) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+62
Да...зеля тринділєй отримав...
Далі буде гірше. Нікчема вперто не визнає, що він нікчема. А в людей терпець не безмежний.
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10.10.2021 21:16
+57
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10.10.2021 21:14
+49
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10.10.2021 21:23
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реакция зеленского умиляет - тут же послал проплаченую титушню к дому порошенко и крутит об этом видеосюжеты по Г+Г

Он предсказуем, как амёба.
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10.10.2021 22:54 Відповісти
_А что крутят на 5-ом канале?
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10.10.2021 23:43 Відповісти
Поплавского.
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10.10.2021 23:45 Відповісти
маленькое уточнение --- зеленая офшорная амеба в охвисе дерьмака
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11.10.2021 06:36 Відповісти
Мелкое хулиганство.
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10.10.2021 23:44 Відповісти
ЗЕбилы негодуют в комментах:

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10.10.2021 23:59 Відповісти
Зелю геть! Больше добавить нечего!
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11.10.2021 02:46 Відповісти
вон там на каждом плакате написано "демократична сокира" - это платные протестовальщики, постоянно на подтанцовках у сладчайшего.
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11.10.2021 03:36 Відповісти
це одне з тих яке за відсутністю мізків думає жіночим статевим органом.🤣
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11.10.2021 09:57 Відповісти
невже імбіцилам ніколи не зрозуміти то у людей чоловічої статі зовсім другий орган 🤣
хоча що тут дивуватися якщо ці дебіли клоуна малороса до влади обрали))))🤦‍♀️
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11.10.2021 16:00 Відповісти
Та я вже додивився що дискутую з розумововідсталою істотою🤣щось схоже мені вже зустрічалося,тільки не пам'ятаю де,але таке саме імбіцильне яке тільки мої дописи копіювало.
А тому немає ніякого сенсу продовжувати відповідати)))іди у ср#ку недорозвинене.
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11.10.2021 16:57 Відповісти
лучше быть на подтанцовке у порошенка чем у зеленских . калломойских . шиферов . сукисов . гройсманов . шменделей . ярославских . боголюбовых и им подобных ..щырых.. украинцев с паспортами израиля в кармане и миллиардами долларов в офшорах . про которые зеленый пре-зе-рватив вякал на ..олимпийском.. стадионе --- мы не эстония или грузия . нас 42 млн . у нас один КИЕВ как эстония или латвия по населению . а на территорию посмотрите --- ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ПУСТО . А ИГРАТЬ НА ПИАНИНО РУКАМИ НЕ МОЖЕШ --- ***** ТЫ ПОЛЕЗ В ПРЕЗИДЕНТЫ . лучше б ты ***** в бензоколонке развлекал своим офшорным кварталом
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11.10.2021 06:51 Відповісти
Так оно - тупое развлекать . Даже сцена членограйства сплагиачена. эта сцена старше зебильих потугов с пипинькой лет на 7-8.
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11.10.2021 07:08 Відповісти
І знов не ті гасла. Де про вже нестерпну корупцію, безробіття, ніщиту. Та візьміть же приклад з голобородька - що болить людям! А так одразу видно на кого працюють організатори-політтехнологи. Бездарі.
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11.10.2021 07:24 Відповісти
, ви чудовий приклад невиліковного хворого.
чому? тому що абсолютно ублюдочний персонаж - голобородько й досі є для вас прикладом для наслідування.
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11.10.2021 08:54 Відповісти
та у нього на лобі написано - дебіл-зебабуїн а макаки думати не пристосовані
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11.10.2021 09:58 Відповісти
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