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Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко. ВIДЕО

Суддя Оболонського суду Родіонов, який розглядає справу суддів, які позбавляли активістів Євромайдану водійських прав за поїздку в Межигір'я, Степанової і Мора, заборонив адвокатам потерпілих згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош. Сьогодні суд розгляне відвід судді Родіонова.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Історія як суддя Оболонського суду заборонив навіть згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош. Суддя Оболонського суду Родіонов слухає важливу справу Майдану. На лаві підсудних судді Обухівського суду Київської області Оксани Степанової та Олега Мори. У часи Майдану вони засудили двох учасників відомої поїздки до Межигіря Януковича. Водії нічого не порушували, а рапорти були очевидно сфальшовані. У обох були докази їх невинуватості і свідки, які б могли це підтвердити. Однак і Степанова і Мора відкинули усі ці докази та позбавили кожного прав керування авто на 6 місяців", - розповів він.

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"Згодом прокуратура довела, що усе це було замовним переслідуванням учасників протестів з метою залякування та унеможливлення участі у протестах. Усі рапорти на водіїв були фальшивими, а судді отримували вказівки з адміністрації Януковича засуджувати по максимуму усіх, хто засвітився у цих акціях. Також виявилось, що справа, яку розглядав суддя Мора потрапила до нього не випадково. Відбулось втручання у автоматизовану систему, керівник апарату суду виключила усіх інших суддів з системи та залишила лише Мору. До речі, після перемоги Майдану ці справи загадково зникли з суду і ниточки ведуть до тієї ж Степанової", - додав Маселко.

"І ще одна цікава особливість цієї справи. Суддя Степанова дуже пов'язана з Андрієм Портновим і Інною Отрош", - акцентував він.

"Чим підтверджується цей звязок ? Степанова працювала у Печерському суді, де керівником була Інна Отрош. У 2012 році її перевели до Обухівського суду і вже за місяць, Вища рада юстиції за рекомендацією Інни Отрош призначила її головою суду. Тобто Степанова зобов'язана Отрош своєю кар'єрою. Але найбільше цей звязок підтверджує те, що в Оболонському суді її захищає син тієї самої Отрош (на фото). Другою адвокаткою Степанової є Марина Паринова - найближча партнерка Андрія Портнова. Тут коментарі зайві", - пояснив адвокат.

"Обвинувачення полягає у тому, що Степанова на виконання вказівок вищого керівництва держави засуджувала протестувальників. На останньому засіданні у цій справі був допит обвинуваченої. Ключове питання, яке цікавило прокурора та мене саме зв’язок Степанової з Отрош, яка і могла дати цю вказівку. Однак суддя Родіонов не дав нам такої можливості. Я задав 5 питань Степановій щодо того чи знайома вона з Отрош і як вона вплинула на її кар’єру. Але усі 5 питань були зняті суддею. Більше того, він попередив мене, що такі питання є неповагою до суду і зробив мені зауваження", - розповів Маселко.

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"Насправді великої потреби у такій поведінці судді не було. Очевидно він просто вирішив продемонструвати свій пієтет перед прізвищем Отрош і фактично заборонив його навіть згадувати у судовому засіданні. Це було таке очевидне підігрування обвинуваченим та прояв упередженості, що у мене не було жодного іншого варіанту ніж заявити відвід Родіонову. До речі, відвід буде розглядатись завтра, 11.10 о 13:00, суддя Пономаренко А.А.", - резюмував адвокат.

Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко 01

Суддя Родіонов


Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко 02

Оксана Степанова

Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко 03

Син Отрош, адвокат Степанової.


Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко 04
Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко 05
Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко 06

Автор: 

Отрош (3) Портнов (334) суд (11697) суддя (1584) юстиція (732) автомайдан (121) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+13
надо запретить Родионова называть судьей и просто ублюдка повесить там же на дверях суда как и всех остальных.... сыночка Отрош...например ишь сученные твари по ним веревка с мылом плачет- а ни голубых кровей у нас типа каста.... маланская... э! нет эти гниды настоящие- "пдсы недобитые"..
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11.10.2021 09:21
+12
Тогда судья Родионов просто соучастник преступления.
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11.10.2021 09:18
+8
Отрош - сєпарська шалава, яка здриснула після Майдану в окупований парашею Крим.
Із нею втікала й голова Шевченківського суду, але парашники сказали, що у них уже вдосталь проституток, і друга шлюха повернулась назад у Київ, де із 2014 року продовжує судити в Шевченківському суді.
І при Пєті, і при Вові шлюхи ці на все готові.
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11.10.2021 09:45
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Тогда судья Родионов просто соучастник преступления.
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11.10.2021 09:18 Відповісти
Нічого йому не буде, пошлеться що запитання не відносилося до фактичних обставин справи, ще може і отримати підвищення по службі.
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11.10.2021 09:25 Відповісти
надо запретить Родионова называть судьей и просто ублюдка повесить там же на дверях суда как и всех остальных.... сыночка Отрош...например ишь сученные твари по ним веревка с мылом плачет- а ни голубых кровей у нас типа каста.... маланская... э! нет эти гниды настоящие- "пдсы недобитые"..
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11.10.2021 09:21 Відповісти
Зебобики, а Майдан был? Хрещатик горел? Были убитые и раненые? Все это было? Или показалось, а разговоры обо всем - это просто сценарий для квартала95?
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11.10.2021 09:30 Відповісти
Так победил же Майдан. Кто сдал его интересы, раз сейчас так плохо?
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11.10.2021 10:07 Відповісти
Як хто, 73% "мудрого" наріда
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11.10.2021 10:12 Відповісти
То есть Майдан поддержали всего 27% населения? Да как так то?
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11.10.2021 10:30 Відповісти
Майдан програв ще у 2014му, коли після перемоги на вулицях "мудрий нарід" обрав президентом представника старої корумпованої системи, олігарха Порошенка П.О. Всі корупціонери одразу розслабилися, бо, цитую: "нічого не зміниться, це наша людина".
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11.10.2021 12:02 Відповісти
Родионова- на мыло. В разнорабочие на Обуховскую масло-сыр базу!
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11.10.2021 09:36 Відповісти
Отрош - сєпарська шалава, яка здриснула після Майдану в окупований парашею Крим.
Із нею втікала й голова Шевченківського суду, але парашники сказали, що у них уже вдосталь проституток, і друга шлюха повернулась назад у Київ, де із 2014 року продовжує судити в Шевченківському суді.
І при Пєті, і при Вові шлюхи ці на все готові.
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11.10.2021 09:45 Відповісти
Неее,при Пете такого не могло быть! Он бы этого не допустил!
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12.10.2021 00:15 Відповісти
Мерзотная судейская продажная коррупционная падаль
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11.10.2021 09:52 Відповісти
Нельзя даже упоминать портновскую продажную сучку,обидится и будет плакать.И так судей не хватает
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11.10.2021 09:52 Відповісти
Такое может быть только в ЗЕправосудии. Даже Януковощ себе такого не позволял.
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11.10.2021 09:55 Відповісти
Портнов повернувся в Україну 19 травня 2019 року.

"31 января 2020 года Печерский суд признал, что Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины."
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11.10.2021 10:58 Відповісти
Верно. Пэтя их всех посадил, а Зе выпустил и опять судьями поназначал! Одно слово - ЗЕправосудие ...
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11.10.2021 16:34 Відповісти
Если судьи виноваты, их, конечно, нужно судить, но верить Маселку - себя не уважать. Маселко - это известная соросятская проститутка, которая выполняет все желания послов ЕС, которые в свою очередь уже почти полностью контролируют Украину. Тут ситуация двоякая, сейчас Маселко делает то, что делали прихлебатели яныка. При его помощи ЕС прижимает всех несогласных к ногтю.
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11.10.2021 10:06 Відповісти
Слышишь - "соросята", бей на звук, попадёшь в кацапа 100%
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11.10.2021 12:29 Відповісти
Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош
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11.10.2021 11:47 Відповісти
все они одинаковые. пока судейских за взятку не начнут вешать, толку в этой стране не будет
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11.10.2021 11:58 Відповісти
Є межа,за яку жоден суддя не може переходити,бо там починається сваволя і навіть елементарний ідіотизм...Суддя не може забороняти погоду,настрої,закон тяжіння та інші тому подібні речі...Але коли людина,що довший час працює суддею,розпоряджається іншими долями,карає,милує - вона мимовільно починає відчувати себе богом...Стосується це,як правило,недалеких і не надто розумних суддів...але таких у нас переважна більшість...Тут рецепт один,запропонований ще бравим вояком Швейком - вранці підійти до ліжка і бити сонного в пику поки не відчує себе знову простою,хорошою людиною...
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11.10.2021 12:50 Відповісти
Щось підозріле з коїться у судах. То був Родіон Кірєєв, який здриснув до балалайні. А зараз виник Родіонов. Може теж бажає здриснути до балалайні?
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11.10.2021 14:32 Відповісти
Судья Логвіна , Чернігів, потвора як по мені
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12.10.2021 05:43 Відповісти
 
 