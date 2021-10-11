Суддя у справі суддів Майдану Родіонов заборонив згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош: сьогодні суд розгляне його відвід, - адвокат Маселко. ВIДЕО

Суддя Оболонського суду Родіонов, який розглядає справу суддів, які позбавляли активістів Євромайдану водійських прав за поїздку в Межигір'я, Степанової і Мора, заборонив адвокатам потерпілих згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош. Сьогодні суд розгляне відвід судді Родіонова.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Історія як суддя Оболонського суду заборонив навіть згадувати прізвище ексголови Печерського суду Отрош. Суддя Оболонського суду Родіонов слухає важливу справу Майдану. На лаві підсудних судді Обухівського суду Київської області Оксани Степанової та Олега Мори. У часи Майдану вони засудили двох учасників відомої поїздки до Межигіря Януковича. Водії нічого не порушували, а рапорти були очевидно сфальшовані. У обох були докази їх невинуватості і свідки, які б могли це підтвердити. Однак і Степанова і Мора відкинули усі ці докази та позбавили кожного прав керування авто на 6 місяців", - розповів він.

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"Згодом прокуратура довела, що усе це було замовним переслідуванням учасників протестів з метою залякування та унеможливлення участі у протестах. Усі рапорти на водіїв були фальшивими, а судді отримували вказівки з адміністрації Януковича засуджувати по максимуму усіх, хто засвітився у цих акціях. Також виявилось, що справа, яку розглядав суддя Мора потрапила до нього не випадково. Відбулось втручання у автоматизовану систему, керівник апарату суду виключила усіх інших суддів з системи та залишила лише Мору. До речі, після перемоги Майдану ці справи загадково зникли з суду і ниточки ведуть до тієї ж Степанової", - додав Маселко.

"І ще одна цікава особливість цієї справи. Суддя Степанова дуже пов'язана з Андрієм Портновим і Інною Отрош", - акцентував він.

"Чим підтверджується цей звязок ? Степанова працювала у Печерському суді, де керівником була Інна Отрош. У 2012 році її перевели до Обухівського суду і вже за місяць, Вища рада юстиції за рекомендацією Інни Отрош призначила її головою суду. Тобто Степанова зобов'язана Отрош своєю кар'єрою. Але найбільше цей звязок підтверджує те, що в Оболонському суді її захищає син тієї самої Отрош (на фото). Другою адвокаткою Степанової є Марина Паринова - найближча партнерка Андрія Портнова. Тут коментарі зайві", - пояснив адвокат.

"Обвинувачення полягає у тому, що Степанова на виконання вказівок вищого керівництва держави засуджувала протестувальників. На останньому засіданні у цій справі був допит обвинуваченої. Ключове питання, яке цікавило прокурора та мене саме зв’язок Степанової з Отрош, яка і могла дати цю вказівку. Однак суддя Родіонов не дав нам такої можливості. Я задав 5 питань Степановій щодо того чи знайома вона з Отрош і як вона вплинула на її кар’єру. Але усі 5 питань були зняті суддею. Більше того, він попередив мене, що такі питання є неповагою до суду і зробив мені зауваження", - розповів Маселко.

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"Насправді великої потреби у такій поведінці судді не було. Очевидно він просто вирішив продемонструвати свій пієтет перед прізвищем Отрош і фактично заборонив його навіть згадувати у судовому засіданні. Це було таке очевидне підігрування обвинуваченим та прояв упередженості, що у мене не було жодного іншого варіанту ніж заявити відвід Родіонову. До речі, відвід буде розглядатись завтра, 11.10 о 13:00, суддя Пономаренко А.А.", - резюмував адвокат.

Суддя Родіонов





Оксана Степанова

Син Отрош, адвокат Степанової.











