"Щоб усі могли зарядитися": Арахамія був діджеєм на зборах "Слуги народу" в Трускавці. ВIДЕО

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступав у ролі діджея на зборах фракції в Трускавці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі програми "Світське життя".

За його словами, він спеціально ставив швидкі композиції, щоб усі могли "відірватися".

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