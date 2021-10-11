"Щоб усі могли зарядитися": Арахамія був діджеєм на зборах "Слуги народу" в Трускавці. ВIДЕО
Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступав у ролі діджея на зборах фракції в Трускавці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі програми "Світське життя".
За його словами, він спеціально ставив швидкі композиції, щоб усі могли "відірватися".
Топ коментарі
+21 Alexandr Lekruber #446459
показати весь коментар11.10.2021 13:20
+20 Максим Максимович #492073
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+17 Михаил Десятников
показати весь коментар11.10.2021 13:26
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Значит,
Заряженная
"спициально ставил быстрые композиции, чтбы все"
видео с вечеринки
https://t.me/telegraf_com_ua/6262
От 73% дебіли, що ж ви натворили? Вас, тварюк, ваші ж внуки проклянуть.
Бойцы сидят в окопах, блиндажах, посадках, а эти упыри танцульками развлекаются....
стає смішно,
майже як у цирку ...
та справа в тому , що вже не чуєш-
бо встидаютьсі казати
Шо, ДовбоЗЕби! Як вам танці обдовбаних слуг урода?