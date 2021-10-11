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"Щоб усі могли зарядитися": Арахамія був діджеєм на зборах "Слуги народу" в Трускавці. ВIДЕО

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступав у ролі діджея на зборах фракції в Трускавці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі програми "Світське життя".

За його словами, він спеціально ставив швидкі композиції, щоб усі могли "відірватися".

Також дивіться: Катя Осадча спізнювалася на потяг після вечірки "слуг народу" в Трускавці, тому її везли поліцейські з мигалками. ВIДЕО

Автор: 

Трускавець (95) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+21
Бал сатаны.. (гореть этой ЗЕленой нечисти в аду!)
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11.10.2021 13:20
+20
Оторванная.

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11.10.2021 13:19
+17
чертовы марафетчики. когда они уже от передозов все повыздыхают
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11.10.2021 13:26
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дайте ему банан
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11.10.2021 13:18 Відповісти
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11.10.2021 13:24 Відповісти
Д.ж. Лсдарахамка фен і маріхуанка це срака нам з ціми наркоманами
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11.10.2021 13:38 Відповісти
Оторванная.

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11.10.2021 13:19 Відповісти
Изменили название статьи...
Значит,
Заряженная
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11.10.2021 13:23 Відповісти
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11.10.2021 13:24 Відповісти
Что за нелепые телодвижения?!
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11.10.2021 13:25 Відповісти
Это последний писк - танец краба.
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11.10.2021 13:26 Відповісти
Танец имбецилов.
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11.10.2021 13:30 Відповісти
нє..А що вона мала брейкданс на підлозі станцювати?
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11.10.2021 22:43 Відповісти
Это они молятся. паства святаго Вовы.
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11.10.2021 13:53 Відповісти
А это не та шмара из "слуганарида", которая в Раде зачитывала якобы "доклад" якобы "комиссии" по якобы "расследованию" утечки из жОПУ информации о вагнеровцах?..
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11.10.2021 13:42 Відповісти
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11.10.2021 13:51 Відповісти
Ця убога мар'яна і рухатися по-жіночному граційно не здатна! Теліпається на танцполі як корабельна мачта в шторм!
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11.10.2021 16:38 Відповісти
Не торопитесь вы так!

"спициально ставил быстрые композиции, чтбы все"

видео с вечеринки
https://t.me/telegraf_com_ua/6262
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11.10.2021 13:19 Відповісти
Бал сатаны.. (гореть этой ЗЕленой нечисти в аду!)
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11.10.2021 13:20 Відповісти
кто бы сомневался,что вы все там *лядские оторвы
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11.10.2021 13:20 Відповісти
скотный двор в быче@уевке
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11.10.2021 13:21 Відповісти
Он же диджей в разрушении экономики и государственности Украины.
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11.10.2021 13:22 Відповісти
Диджей Физдуй
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11.10.2021 13:23 Відповісти
Кто б сомневался, что это шобло ездит за наш счет отрываться... Работа? Не, не слышали... Чому б вам в Авдіївці не відірватися? Ааа, там можна підірватися...
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11.10.2021 13:24 Відповісти
там стріляють...
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11.10.2021 13:26 Відповісти
куревський набрід, новіє літца... Всіляка шваль, що стала вирішувати долю сорокамільйонного народу.
От 73% дебіли, що ж ви натворили? Вас, тварюк, ваші ж внуки проклянуть.
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11.10.2021 13:26 Відповісти
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11.10.2021 13:33 Відповісти
чертовы марафетчики. когда они уже от передозов все повыздыхают
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11.10.2021 13:26 Відповісти
А удивляться нечему, ЭТО так называемое один из семейства абхазских приматов был только совсем недавно снят с пальмы где сидел на дереве жрал бананы и чесал яйца!!! У него же на морде все написано - не обделен интеллектом!!!!!
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11.10.2021 13:27 Відповісти
Не надєльон)
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12.10.2021 00:10 Відповісти
!!!???
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11.10.2021 13:27 Відповісти
Они там Все зарядились психотропами.....
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11.10.2021 13:29 Відповісти
Вне всяких сомнений обжабаные до последней возможности😂
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11.10.2021 14:53 Відповісти
Какой талантливый Давид
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11.10.2021 13:29 Відповісти
очень! даже побриться некогда..
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11.10.2021 13:40 Відповісти
Дякую, ледве не блювонув...
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11.10.2021 13:32 Відповісти

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11.10.2021 13:41 Відповісти
И все без масок.
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11.10.2021 13:55 Відповісти
це ж добре!
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11.10.2021 22:49 Відповісти
А шериф прям как живой. Интересно шофер его тоже в пляс пустился с простреленной ногой
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11.10.2021 16:00 Відповісти
"А бодай вас при дорозі лихая година побила....."
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11.10.2021 16:44 Відповісти
Талантливый мальчик .... идет дорогой клоуна Додика ...
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11.10.2021 13:41 Відповісти
А эти зелёные обезьяны в курсе, что идёт восьмой год войны !?
Бойцы сидят в окопах, блиндажах, посадках, а эти упыри танцульками развлекаются....
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11.10.2021 13:43 Відповісти
шифиры, зеленские, коломойские, мецгеры... да им на эту страну пох, они тут жить не собираются, обдерут, как липку, гешефт срубят и в свои оффшоры уедут ... это ЗЕленая саранча - выжрали это поле, полетели на другое...
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11.10.2021 14:28 Відповісти
Горний примат.
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11.10.2021 13:50 Відповісти
Фу мля... Просто огидно дивитися...
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11.10.2021 13:52 Відповісти
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11.10.2021 13:54 Відповісти
Белиссимо. Руководящая и направляющая всей стране пример подает. Ковида нет. Дистанция не нужна. Маски пох... , впрочем как и советы врачей. Они же "элита". Это простых лохов пусть полиция за маски дрючит.
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11.10.2021 14:04 Відповісти
Зебилы-выборцы в тик-токе пищат от радости что выбрали модных, стильных, молодёжных слуг😂
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11.10.2021 14:47 Відповісти
необычно !!! НО!!!!! Чем смотреть на гнусные старческие рожи- пусть рулит молодеж!!!!!
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11.10.2021 14:49 Відповісти
Типичный зедебил, который голосует за молодые рожи, а не за программу, или на основании логики, интуиции и фактов.
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11.10.2021 14:57 Відповісти
ага...і бриті вареники.
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11.10.2021 22:50 Відповісти
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11.10.2021 23:20 Відповісти
Тупе бидло.
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12.10.2021 07:36 Відповісти
Зебараны, ну как вам ваши слуги? Довольны выбором, тупицы?
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11.10.2021 14:53 Відповісти
Зелёные мрази, будь они прокляты до седьмого колена... На фронте ежедневно наши воины - герои получают ранения, отдают свои жизни за мирную жизнь в Украине.... А эти подонки - слуги , шваль уличная, срань отстояная устраивают себе гульки на курорте за деньги этих наших воинов, их семей, за деньги сирот и инвалидов.... Как же их носит земля.... Желаю им передохнуть и гореть в Аду....Будьте ещё раз прокляты, слуги кремля и Сатаны....
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11.10.2021 15:07 Відповісти
зебобики, вы уже зарядились? Или вам надо еще заряжать?
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11.10.2021 15:07 Відповісти
коли чуєш від когось "Слуга народу"...
стає смішно,
майже як у цирку ...
та справа в тому , що вже не чуєш-
бо встидаютьсі казати
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11.10.2021 15:12 Відповісти
Клоуны во власти.
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11.10.2021 15:46 Відповісти
Булгаков був мольфаром? Це ж той самий бал!
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11.10.2021 15:52 Відповісти
У неголеної абізяни зовсім немає почуття ритму. З нього ді-джей та голова хракціі, як з гівна куля.

Шо, ДовбоЗЕби! Як вам танці обдовбаних слуг урода?
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11.10.2021 16:15 Відповісти
Шлюхині діти - ЗЕкоманда....
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11.10.2021 16:30 Відповісти
А Мар'янка то як вихилясує- нарозслідувала вже "вагнергейт"по самі помідори! Які нікчеми- просто жах!
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11.10.2021 16:47 Відповісти
Нє, я геть чисто пишаюся нашими шлюгами народними. Яке чудове дійство! Які вишукані смаки!
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11.10.2021 17:23 Відповісти
А в окопах на передовій слабо "зарядится"? Трясця б їх побрала!!!
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11.10.2021 18:10 Відповісти
шабаш
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11.10.2021 19:39 Відповісти
Зарядитися? Сначала па адной, а патом- па палавінкє?))
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11.10.2021 20:15 Відповісти
НеоЧечетов.
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11.10.2021 20:26 Відповісти
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11.10.2021 20:53 Відповісти
Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступал в качестве диджея на собрании фракции в Трускавце. Источник:
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12.10.2021 01:34 Відповісти
ну и нормально.
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12.10.2021 06:00 Відповісти
Пора уже эту мразь по стопам яныка пустить
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12.10.2021 08:48 Відповісти
Зебонуті.
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12.10.2021 08:49 Відповісти
вот там козолюбу только и место...
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12.10.2021 09:39 Відповісти
 
 