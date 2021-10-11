Пара з Москви поїхала в окупований Крим. Дорогою їх продали в рабство в Дагестані. ВIДЕО
З Москви до окупованого Севастополя пара добиралася автостопом. Водій автобуса продав їх дагестанському фермеру за 50 тис. рублів (18 тис. грн. - Ред.). В рабстві москвичі провели місяць.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський Telegram-канал Mash Gor.
Петро Пелеханов і Ольга Ліфатова хотіли провести відпустку в окупованому Севастополі. Добиралися автостопом. На трасі "Дон" їх взявся підвезти автобус. Дорогою водій запропонував їм підробити на фермі. Москвичі відмовилися, але на світанку виявили, що приїхали в Дагестан.
"Не питаючи нас, він просто передав 50 тис. водієві і сказав, що вони мої. Ті почали нас підштовхувати в машину, типу, сідайте", - розповів Пелеханов.
За словами чоловіка, наступний місяць їх будили о 4 ранку і змушували допізна працювати в теплицях, а на ніч замикали в сараї.
"Нам наш покупець, наш господар, я його називаю паном, сказав, що: чуваки, ви повинні ці 50 тис. відпрацювати у мене, і тоді ви будете вільні", - говорить Пелеханов.
Через місяць пара виявила під купою сміття люк і змогла втекти. Мандрівники зверталися до поліцейських в Дагестані, але результату звернення не дало. Тепер вони збираються домагатися справедливості з Москви. До окупованого Криму туристи так і не доїхали.
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Хороший фашист - мертвий фашист .
Це все що треба знати про Кремляндію і якість життя там
Але ж нема лиха без добра - задаром навчилися прокидатися о 4ранку і працювати.
А так би просто вешталися по ватному севасу і тупо раділи кримнашу.
Діваха мовчить на відео, мабуть, їй було особливо непросто
Бажали кримнашизм -- як раз це й було справжнє обличчя кримнашизму .
Інший кримнашизм він на "Мосфільму" де навіть кримський татарин , який чомусь більше усього любить робити вино , так ось це на "Мосфільму" кримськи татари в захваті від окупації
А щирі дагестанці показали де у кацапа справжній кримнашизм !