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Пара з Москви поїхала в окупований Крим. Дорогою їх продали в рабство в Дагестані. ВIДЕО

З Москви до окупованого Севастополя пара добиралася автостопом. Водій автобуса продав їх дагестанському фермеру за 50 тис. рублів (18 тис. грн. - Ред.). В рабстві москвичі провели місяць.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський Telegram-канал Mash Gor.

Петро Пелеханов і Ольга Ліфатова хотіли провести відпустку в окупованому Севастополі. Добиралися автостопом. На трасі "Дон" їх взявся підвезти автобус. Дорогою водій запропонував їм підробити на фермі. Москвичі відмовилися, але на світанку виявили, що приїхали в Дагестан.

"Не питаючи нас, він просто передав 50 тис. водієві і сказав, що вони мої. Ті почали нас підштовхувати в машину, типу, сідайте", - розповів Пелеханов.

За словами чоловіка, наступний місяць їх будили о 4 ранку і змушували допізна працювати в теплицях, а на ніч замикали в сараї.

"Нам наш покупець, наш господар, я його називаю паном, сказав, що: чуваки, ви повинні ці 50 тис. відпрацювати у мене, і тоді ви будете вільні", - говорить Пелеханов.

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Через місяць пара виявила під купою сміття люк і змогла втекти. Мандрівники зверталися до поліцейських в Дагестані, але результату звернення не дало. Тепер вони збираються домагатися справедливості з Москви. До окупованого Криму туристи так і не доїхали.

Автор: 

Дагестан (77) Крим (14173) рабство (68) росія (65328)


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Топ коментарі
+108
Якби їх не трахнули і не заставили батрачить хачі з Дагестана , їх би взяли в плен солдати НАТИ !!!!
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11.10.2021 16:46
+70
В этой новости прекрасно все
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11.10.2021 16:48
+69
Ну что тут можно сказать? Кацапы....
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11.10.2021 16:44
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12.10.2021 12:43 Відповісти
я вірю в силу еволюції
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12.10.2021 13:56 Відповісти
Им ещё повезло, вот если бы они до Крыма добрались . . .
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11.10.2021 19:54 Відповісти
в Дербенте тоже море есть ....Каспийское
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12.10.2021 07:54 Відповісти
"В рабстве москвичи провели месяц".... и не заметили
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11.10.2021 20:09 Відповісти
Так я не поняв вони що,хазяїна чи як він називає баріна кинули.Гроші той заплатив а вони не доробили,втікли.Вернути,да ще канчуків всипати.Взагалі кацапи розпоясались,користуються добротою легенів кавказьких.
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11.10.2021 20:12 Відповісти
//легінів
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12.10.2021 15:50 Відповісти
Прекрасная история, достойная экранизации самим Михалковым =)
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11.10.2021 20:18 Відповісти
"дарагиие маи масквичии!"
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11.10.2021 20:46 Відповісти
Ну чутка промахнулись
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11.10.2021 20:53 Відповісти
я не здивуюсь якщо ці "масквічі" якісь бєжєнци зі східних областей України
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11.10.2021 21:33 Відповісти
Повезло этим КрымНашистам что на органы их не пустили =)
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11.10.2021 22:08 Відповісти
Погано , що дагестанський фермер не заколов вилами московських окупантів .
Хороший фашист - мертвий фашист .
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11.10.2021 22:16 Відповісти
Початок статті був обнадійливим. Кінець розчарував. Жаль нема тут хепіенду....
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11.10.2021 22:26 Відповісти
Хорошо,что всё обошлось, а то ведь их могли поработить бандеровцы! А так всё нормально, всё хорошо.
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11.10.2021 22:33 Відповісти
тупые хачи, проворонили московский скот.
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11.10.2021 22:49 Відповісти
ну а главное же не рассказали... как отдохнули на кирпичном заводе..!?
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12.10.2021 01:06 Відповісти
Из Москвы в оккупированный Севастополь пара добиралась автостопом. Водитель автобуса продал их Дагестанскому фермеру за 50 тыс. рублей (18 тыс. грн. - Ред.). В рабстве москвичи провели месяц. Источник:
Це все що треба знати про Кремляндію і якість життя там
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12.10.2021 01:32 Відповісти
Это зарисовка будущего России - ти мне должен, понял, да? рабатай, да?!)
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12.10.2021 03:16 Відповісти
Too bad they escaped, it does not make it a nice story. Barin loh, you've got to watch your cattle!
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12.10.2021 07:21 Відповісти
Плохие с кацов рабы, выгнали обратно в бебеня
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12.10.2021 07:39 Відповісти
А разве можно поработить рабов
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12.10.2021 09:32 Відповісти
Оце так зекономили!
Але ж нема лиха без добра - задаром навчилися прокидатися о 4ранку і працювати.
А так би просто вешталися по ватному севасу і тупо раділи кримнашу.
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12.10.2021 11:17 Відповісти
А, може, їх продали ополченцю з днр, чи з Сірії якому давно обіцяли двох рабів? У цій новині чудово все.
Діваха мовчить на відео, мабуть, їй було особливо непросто
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12.10.2021 11:24 Відповісти
правильный для оккупантов Крым
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12.10.2021 13:47 Відповісти
Справжні - дагестанобандерівці !


Бажали кримнашизм -- як раз це й було справжнє обличчя кримнашизму .
Інший кримнашизм він на "Мосфільму" де навіть кримський татарин , який чомусь більше усього любить робити вино , так ось це на "Мосфільму" кримськи татари в захваті від окупації

А щирі дагестанці показали де у кацапа справжній кримнашизм !
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18.11.2021 16:43 Відповісти
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