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170 тис. гривень штрафу і навіть в'язниця до 5 років - нові покарання за підробку сертифікатів вакцинації. ВIДЕО

Вартість фальшивих ковід-сертифікатів коливається від 200 до 5000 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Поліцейська хвиля".

Зазначається, що оголошення про продаж підроблених ПЛР-тестів і ковід сертифікатів зараз масово з'являються в захищених месенджерах і рекламі в соцмережах. Вартість фальшивок коливається від 200 до 5000 гривень, а деякі ділки навіть обіцяють внести дані про вашу вакцинацію в електронну систему МОЗ.

Від початку цього року поліція відкрила 486 кримінальних проваджень за фактами підробки ковід-документації, але зараз покарання за такі діяння досить незначні - від 850 гривень штрафу. Міністерство охорони здоров'я ініціювало законопроєкт з більш високими штрафами і навіть позбавленням волі. Документ вже підтримали на розгляді комітету в парламенті, тому ухвалення нового закону не за горами.

Читайте також: Міжнародні COVID-сертифікати за 2 тис. грн підробляв програміст однієї з лікарень на Волині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

вакцина (4419) підробка (438) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Получается, что здоровые люди составляют угрозу для привитых?
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11.10.2021 17:42
+10
Вот как раз страх привитых перед не привитыми и вызывает самое большое удивление в этой компании по вакцинации...складывается впечатление что привитые сами не верят во все эти вакцины..?
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11.10.2021 17:45
+10
Подскажите, какая ответственность у государства, если что то пойдет не так?!
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11.10.2021 17:56
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от чим треба СБУ займатися
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11.10.2021 17:33 Відповісти
COVID-сертификат может быть поддельным. Но справка о смерти будет подлинной.
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11.10.2021 17:35 Відповісти
Не переживай, справка о смерти будет у всех, меня заставили привиться на работе, но я почему-то не почувствовал, что стал бессмертным, в отличии от тебя....
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11.10.2021 17:37 Відповісти
Не надо передергивать. Я тоже не бессмертный, но, переболев прошлогодним летом этой гадостью, я решил, что одного такого "удовольствия" мне хватит, и позволил влить в себя две дозы Коронавака. Пока не заболел.
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11.10.2021 17:43 Відповісти
Ты считаешь что две дозы короновака или какой то другой вакцины дадут тебе больший иммунитет нежели иммунитет после болезни??
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11.10.2021 17:47 Відповісти
Я болел прошлым летом (2020-й г.), а вакцинировался уже этим летом, т.е. примерно через год после болезни. У нас почему-то считают, что иммунитет от КОВИДа пожизненный, как будто простуживаются раз в жизни.
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11.10.2021 17:52 Відповісти
А сколько раз нужно вакцинироваться так чтобы наверняка?
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11.10.2021 18:15 Відповісти
Двічі кожного року буде достатньо, аби попередити розвиток ускладнень і звести до мінімуму шанси захворіти за умов носіння маски в громадському транспорті та місцях скупчення людей.
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11.10.2021 19:55 Відповісти
Скільки платять у фармі за рекламу.?
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11.10.2021 20:04 Відповісти
А своими словами?
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11.10.2021 20:51 Відповісти
Береженого Б-г бережет.
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11.10.2021 23:01 Відповісти
То есть всю жизнь теперь на прививках жить. А не зажирно для фармы будет?
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12.10.2021 11:18 Відповісти
Можете ще зуби не чистити і руки з милом не мити - це ж на все життя! "Зажирно" для виробників зубної пасти та побутової хімії буде!
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12.10.2021 17:52 Відповісти
а вакцинировать тех кто подделал сертификат не вариант?
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11.10.2021 21:41 Відповісти
Это как с гомосексуалистами в Великобритании лет 60 назад поступали - давали на выбор: тюрьма или кастрация (химическая)? Так и здесь: подделал сертификат - вакцинируйся или тюрьма?Забавно. Предложите своему депутату, пусть он подаст проект изменений в УК.
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11.10.2021 21:45 Відповісти
плохо это конечно....но заставлять человека вакцинироваться малоизученными шмурдяками тоже преступно
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11.10.2021 23:46 Відповісти
Если сравнить опасность от вакцины и от болезни, выбор будет в пользу вакцины (если нет противопоказаний).
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12.10.2021 00:13 Відповісти
Получается, что здоровые люди составляют угрозу для привитых?
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11.10.2021 17:42 Відповісти
Вот как раз страх привитых перед не привитыми и вызывает самое большое удивление в этой компании по вакцинации...складывается впечатление что привитые сами не верят во все эти вакцины..?
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11.10.2021 17:45 Відповісти
Верят, я со многими общался.
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11.10.2021 17:53 Відповісти
Вот и я про то же... Система боится, что непривитые позаражают привитых. Чудны дела твои Господи...
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11.10.2021 17:55 Відповісти
Увы, да. Человек может быть пока внешне здоровым, но уже заражать других. Кроме того, болезнь может вообще пройти без симптомов, но других вокруг позаражает.
Вакцинированные - отдельный вопрос. Вакцина не спасает от опасности заболеть (дышать все равно надо, хотя бы и через маску), но резко уменьшает опасность тяжелого течения болезни. Из госпитализированных с КОВИДом более 90% (точную цифру можно нагуглить) вакцинированы как минимум одной дозой.
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11.10.2021 17:48 Відповісти
Официально у нас это так. Но были странные цифры утечки в Израиле, по Великобритании тоже интересная статистика....
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11.10.2021 17:58 Відповісти
Не только у нас, по Европе (страну не помню) примерное то же самое.
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11.10.2021 18:04 Відповісти
Увы, да. Человек может быть пока внешне здоровым, но уже заражать других. Кроме того, болезнь может вообще пройти без симптомов, но других вокруг позаражает.

Главная задача - отмыть деньги, якобы потраченые на вакцину, Злоровье людей дело десятое. Смертность от гриппа ( ковида) не больше, чем от предыдущих видов гриппа.
Если ковид такой заразный, то почему медики, лечащие от ковида живы- здоровы?
А антивакцинаторы за естественный отбор, ценой своей жизни оздоравливают человечество!...
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11.10.2021 19:56 Відповісти
По заразности КОВИД, возможно (точно не знаю), сопоставим с другими видами ОРВИ. Но по течению болезни, осложнениям и, как следствие, смертности - намного злобней. Это видно не только по официальной статистике (в Украине и в мире в целом), но и на конкретных примерах. Уверен, что у каждого (ладно, почти каждого) есть минимум десяток знакомых, переболевших КОВИДом (а мы с женой еще и сами переболели) - поспрашивайте у переболевших, особенно у тех, кому за 40, обычная ли это ОРВИ.
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11.10.2021 21:53 Відповісти
ні,здорові люди не купляють в іхніх аптеках різні отрути і знають,що цей цирк із шмірусом не є турботою про їхнє здоров'я
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11.10.2021 20:20 Відповісти
Ночной арест, не? Слишком строго будет? 5 лет тюрьмы как то слабовато.
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11.10.2021 17:45 Відповісти
Если кто-то, зная про свою болезнь, заражал всех СПИДом или сифилисом - точно есть уголовная ответственность, но наказание не помню.
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11.10.2021 17:50 Відповісти
Просто удивляюсь ,конечно подделка сертификата о вакцинации грозит смертями других людей,но когда Мецгер спонсирует оккупантов ,после 7 лет войны и 15 тыс погибших, и ему наказание НОЧНОЙ домашний арест...До сих пор не могу прийти в себя от новости о "покарании" Мецгера.Извините что не по теме..
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11.10.2021 17:56 Відповісти
Это другое. К некоторым особям наш закон слишком мягок.
Придумал: пусть копы ему насильно привьют КОВИД, а потом пришьют срок за неношение маски.
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11.10.2021 18:06 Відповісти
Скорее нам привьют,чтобы не платить пенсии и зарплаты...Нет ну правда, это наказание ночной арест?А до этого он где ночевал? А тут 5 лет , но люди элементарно боятся прививки ,это же понятно, может делать пробы на переносимость,не знаю....,но уверена, что желающих привиться стало бы больше,кому охота помирать.
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11.10.2021 18:10 Відповісти
Боятся, это правда. Моя супруга сделала одну прививку файзера, неделю боролась с осложнениями, так вторую не хочет делать.
А до 5 лет - так это не за отказ сам по себе, а за подделку (только что перечитал статью, наконец-то понял). Хотя, я за злостно ненадетую маску тоже бы сажал - не на 5 лет, но хотя бы на 1 месяц. У моего знакомого под ИВЛом умерли родители (сначала папа, примерно через 10 дней - мама) - может быть, были бы живы, если бы какой-то хмырь в маске был.
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11.10.2021 18:19 Відповісти
Игорь,так и сертификаты подделывают потому что бояться вакцинироваться, с этим надо что то решать, а не грозить тюрьмой.Я бы в тюрьму посадила того ублюдка что деньги ковидные в дороги закатал, когда люди умирали,а теперь тюрьмой пугает.За неношение масок штафовала бы ,у нас люди не боятся тюрем, их боятся богачи да депутаны, потому что живут красиво,простой народ за свой карман боится, и голосуют из ходя из того кто обещает этот карман наполнить.
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11.10.2021 18:26 Відповісти
Таки да, боятся. Супруга вколола себе одну дозу файзера, потом неделю боролась с осложнениями. Вторую дозу колоть боится, а я боюсь настаивать. Но, при всех проблемах, мы даже не думаем о подделывании сертификата.
А ведь за неношение маски и без того штраф полагался - ₴17000 на минуточку. Если бы это реально работало (не выборочно, а системно), то и драконовские меры не нужны были б. А так, вместо неотвратимости - жесткость, может быть и чрезмерная.
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11.10.2021 18:48 Відповісти
Подскажите, какая ответственность у государства, если что то пойдет не так?!
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11.10.2021 17:56 Відповісти
Держава забезпечить посмертне повне обстеження для доказової бази, що помер не від вакцини.
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11.10.2021 18:07 Відповісти
насколько знаю, то перед прививкой дают на подпись бумажку где написано, что это все на свой страх и риск
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11.10.2021 18:16 Відповісти
Не выдум ывайте. Я прошел через обе прививки, бумагу подписывали, там было много пунктов. Но это была анкета, где задавались вопросы о противопоказаниях - нет ли у вас сейчас симптомов болезни, нет ли у вас аллергических реакций и пр., сейчас уже не вспомню. Если у меня аллергия на что-то, и я забыл сказать, а это "что-то" входит в состав вакцины, то ответственность будет на мне.
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11.10.2021 18:55 Відповісти
Ну так а почему ж тогда производителей вакцины освободили от ответственности? )))
https://biz.ligazakon.net/ru/news/202344_rada-osvobodila-proizvoditeley-vaktsin-ot-otvetstvennosti-zakon-prinyat
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18.10.2021 16:12 Відповісти
Во времена СССР при врачебной ошибке или разгильдяйстве , когда кто-то умер, полагадось общественное порицание согласно УК....
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11.10.2021 19:48 Відповісти
Статья была и есть, но практически не работает, ибо судмедэксперты - тоже медики, они друг друга в обиду не дадут. Lupus lupum non mordet.
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11.10.2021 23:06 Відповісти
вони не "сраниє"...такими їх робите ви
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11.10.2021 18:17 Відповісти
Из-за таких подделок люди умирают.
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11.10.2021 23:07 Відповісти
за подделку депутатского мандата вроде дешевле получится ?) не?
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11.10.2021 18:34 Відповісти
Не за горами, но за лесами.
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11.10.2021 18:54 Відповісти
A підробка диплому, п'ять років навчання
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11.10.2021 18:55 Відповісти
а за подделку ,паспорта, тоже 170 штук и 5 лет. ОТОЖ
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11.10.2021 19:11 Відповісти
Зная наши реалии ( по "липе") , подобное наказание должно было быть введено еще год , полтора назад. Запоздали однако.
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11.10.2021 19:37 Відповісти
Вакцина бедным - Деньги олигархам!

Капиталисты всех стран - обогащайтесь!
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11.10.2021 19:45 Відповісти
За подделку законов принятых ВР ничего, а за подделку сраного сертификата штраф и тюрма! Одни эпитеты! Рабовладельческая страна! Ивы будете мне говорить про Белорусь, РФ и Корею?
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11.10.2021 19:53 Відповісти
пнх
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11.10.2021 20:22 Відповісти
Странно другое что за ДВА года не ужесточили наказания.
Сначала всякая мразь (в том числе и эпицентр) барижили масками и прочим по цене Х15.
Теперь поддельными ковид-сертификатами.
Ну вот КАКОЙ штраф? СРАЗУ нужно 5 лет ибо штраф присудят а денег то нет.
Ну в принципе у нас все как-всегда - через опу. Зато поправки когда надо зебилодиды могут родить. пример КАЛОмойша и его верные артемоны
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11.10.2021 20:26 Відповісти
Наскільки знаю у нас рейдерам менше відповідальності ніж за підробку Ковід сертифіката
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11.10.2021 20:38 Відповісти
Напоминает миллиард грн залога. Хуцпа. Отвлечние внимания.
За нарушение масочного режима тоже вводили несоразмерные штрафы. Закончилось рядом безуспешных судебных заседаний.
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11.10.2021 20:45 Відповісти
Без этих сраных сертификатов уже не выедешь из области, за подделку -штраф и 5 лет тюрьмы. А за подделку законопроектов в ВР, За госизмену и развал экономики в стране Кто ответит???
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11.10.2021 22:53 Відповісти
причомтут
ЗЕзедент !?
он веть очинь
пичоцца
о майом
здаровии !
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11.10.2021 23:13 Відповісти
не знаю,кто,но проснись !
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11.10.2021 23:16 Відповісти
5 штук за липовую бумажку? че, ахренели совсем, богатые идиоты
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12.10.2021 04:59 Відповісти
Медведчука сначала оштрафуйте и посадите. Борцуны блин!
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12.10.2021 11:21 Відповісти
Це відповідь на питання:''А за що нам МВФ черговий транш перевів?". Решту мабуть не треба пояснювати.
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12.10.2021 15:39 Відповісти
 
 