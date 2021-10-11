170 тис. гривень штрафу і навіть в'язниця до 5 років - нові покарання за підробку сертифікатів вакцинації. ВIДЕО

Вартість фальшивих ковід-сертифікатів коливається від 200 до 5000 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Поліцейська хвиля".

Зазначається, що оголошення про продаж підроблених ПЛР-тестів і ковід сертифікатів зараз масово з'являються в захищених месенджерах і рекламі в соцмережах. Вартість фальшивок коливається від 200 до 5000 гривень, а деякі ділки навіть обіцяють внести дані про вашу вакцинацію в електронну систему МОЗ.

Від початку цього року поліція відкрила 486 кримінальних проваджень за фактами підробки ковід-документації, але зараз покарання за такі діяння досить незначні - від 850 гривень штрафу. Міністерство охорони здоров'я ініціювало законопроєкт з більш високими штрафами і навіть позбавленням волі. Документ вже підтримали на розгляді комітету в парламенті, тому ухвалення нового закону не за горами.

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