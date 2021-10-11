170 тис. гривень штрафу і навіть в'язниця до 5 років - нові покарання за підробку сертифікатів вакцинації. ВIДЕО
Вартість фальшивих ковід-сертифікатів коливається від 200 до 5000 гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Поліцейська хвиля".
Зазначається, що оголошення про продаж підроблених ПЛР-тестів і ковід сертифікатів зараз масово з'являються в захищених месенджерах і рекламі в соцмережах. Вартість фальшивок коливається від 200 до 5000 гривень, а деякі ділки навіть обіцяють внести дані про вашу вакцинацію в електронну систему МОЗ.
Від початку цього року поліція відкрила 486 кримінальних проваджень за фактами підробки ковід-документації, але зараз покарання за такі діяння досить незначні - від 850 гривень штрафу. Міністерство охорони здоров'я ініціювало законопроєкт з більш високими штрафами і навіть позбавленням волі. Документ вже підтримали на розгляді комітету в парламенті, тому ухвалення нового закону не за горами.
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Вакцинированные - отдельный вопрос. Вакцина не спасает от опасности заболеть (дышать все равно надо, хотя бы и через маску), но резко уменьшает опасность тяжелого течения болезни. Из госпитализированных с КОВИДом более 90% (точную цифру можно нагуглить) вакцинированы как минимум одной дозой.
Главная задача - отмыть деньги, якобы потраченые на вакцину, Злоровье людей дело десятое. Смертность от гриппа ( ковида) не больше, чем от предыдущих видов гриппа.
Если ковид такой заразный, то почему медики, лечащие от ковида живы- здоровы?
А антивакцинаторы за естественный отбор, ценой своей жизни оздоравливают человечество!...
Придумал: пусть копы ему насильно привьют КОВИД, а потом пришьют срок за неношение маски.
А до 5 лет - так это не за отказ сам по себе, а за подделку (только что перечитал статью, наконец-то понял). Хотя, я за злостно ненадетую маску тоже бы сажал - не на 5 лет, но хотя бы на 1 месяц. У моего знакомого под ИВЛом умерли родители (сначала папа, примерно через 10 дней - мама) - может быть, были бы живы, если бы какой-то хмырь в маске был.
А ведь за неношение маски и без того штраф полагался - ₴17000 на минуточку. Если бы это реально работало (не выборочно, а системно), то и драконовские меры не нужны были б. А так, вместо неотвратимости - жесткость, может быть и чрезмерная.
https://biz.ligazakon.net/ru/news/202344_rada-osvobodila-proizvoditeley-vaktsin-ot-otvetstvennosti-zakon-prinyat
Капиталисты всех стран - обогащайтесь!
Сначала всякая мразь (в том числе и эпицентр) барижили масками и прочим по цене Х15.
Теперь поддельными ковид-сертификатами.
Ну вот КАКОЙ штраф? СРАЗУ нужно 5 лет ибо штраф присудят а денег то нет.
Ну в принципе у нас все как-всегда - через опу. Зато поправки когда надо зебилодиды могут родить. пример КАЛОмойша и его верные артемоны
За нарушение масочного режима тоже вводили несоразмерные штрафы. Закончилось рядом безуспешных судебных заседаний.
ЗЕзедент !?
он веть очинь
пичоцца
о майом
здаровии !