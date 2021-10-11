Чоловік під пісню з "Титаніка" розтрощив агітаційний намет Добкіна у Харкові. ВIДЕО
Чоловік із собакою на повідку вирвав одну зі стін намета за допомогою палиць для скандинавської ходьби і забрав її з собою.
Відео атаки опублікував у Telegram Михайло Добкін, повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як невідомий спочатку трощить намет, а потім забирає з собою одну з її стін з портретом Добкіна і йде геть.
Кандидат стверджує, що той, що напав на намет - "Приїжджий. Україномовний".
У поліції повідомили, що інцидент стався на вулиці Сумській.
"Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на термін до 5 років", - сказано в повідомленні поліцейських.
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бо знає що
після таких палаток-
з'являються намети з бурятськими танкістами...
выкреста До(лбое)бкин ???
- Вы признаёте свою вину?
- Нет!
- Почему? Вас ведь задержали с поличным и засняли процесс на видео!
- Гражданин судья! Я - большой поклонник нашего президента и всегда хотел иметь его портрет! Однако я человек бедный и не имею возможности его приобрести!
- Но почему вы его рвали кусками?
- Но я же не виноват, что при его наклеивании использовали такой крепкий клей!
а мужик молодец.