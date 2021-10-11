Чоловік під пісню з "Титаніка" розтрощив агітаційний намет Добкіна у Харкові. ВIДЕО

Чоловік із собакою на повідку вирвав одну зі стін намета за допомогою палиць для скандинавської ходьби і забрав її з собою.

Відео атаки опублікував у Telegram Михайло Добкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як невідомий спочатку трощить намет, а потім забирає з собою одну з її стін з портретом Добкіна і йде геть.

Кандидат стверджує, що той, що напав на намет - "Приїжджий. Україномовний".

У поліції повідомили, що інцидент стався на вулиці Сумській.

"Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на термін до 5 років", - сказано в повідомленні поліцейських.

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