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Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фігуранти знайомилися з відвідувачами розважальних закладів і на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, силовики затримали п'ятьох осіб за вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Це - четверо чоловіків 1981, 1986, 1987, 1997 років народження та жінка 1980 року народження.

Як розповів заступник начальника поліції Києва - начальник слідчого управління Дмитро Шумейко, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій: "Ми з'ясували, що правопорушники знайомилися з громадянами в розважальних закладах і на вулицях і пропонували їм випити алкоголь. У цей момент вони непомітно підсипали в напій постраждалих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті непритомніли. Після цього зловмисники забирали цінні речі і тікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один із постраждалих".

Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС 01
Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС 02
Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС 03

Крім того, поліцейські провели чотири обшуки, зокрема за місцем проживання осіб, причетних до скоєння злочинів. У результаті вилучено флакони і блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також: Затримано банду, яка грабувала іноземців у 3 розважальних закладах Києва, - прокуратура. ФОТО

Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС 04

Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС 05
Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС 06

"Розпочато кримінальні провадження у частині першій статті 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Під процесуальним узгодженням з Київською міською прокуратурою слідчі готують затриманим повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - повідомив Шумейко.

Автор: 

Київ (19525) МВС (3503) пограбування (576) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+11
одін погібший - це не Поляков випадково? бо шось надто рєзво банду знайшли
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11.10.2021 22:57
+5
о, опять боевая граната
"похожая на предмет"
так же , как преступники,
похожие
на порядочных граждан...
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11.10.2021 22:55
+3
нехер бухать с кем попало
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12.10.2021 01:12
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о, опять боевая граната
"похожая на предмет"
так же , как преступники,
похожие
на порядочных граждан...
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11.10.2021 22:55 Відповісти
Не "коти бочку" - це звичайний протокольний зворот! Поки не буде висновку експерта що цей предмет містить ВВ і УЗРГМ і тому є гранатою Ф-1 - це буде "предмет схожий на гранату"! (У мене в дитинстві був "Макаров" вилитий з алюмінію і пофарбований в чорний колір А в музеї криміналістики я бачив "стрілячку" виготовлену у вигляді авторучки під патрон 5, 6 мм)
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12.10.2021 07:53 Відповісти
одін погібший - це не Поляков випадково? бо шось надто рєзво банду знайшли
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11.10.2021 22:57 Відповісти
Не думаю. Напоминает глазные капли с одним проверенным компонентом.
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12.10.2021 00:20 Відповісти
та не сумніваюсь, до саме цим ця банда й займалась. Але відповідати, схоже, доведеться за Полякова. А кому ж?
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12.10.2021 16:05 Відповісти
Це було розповсюджено в 90-х. Для таких "клієнтів" в горілку додавали клофеліе. Навіщо ця езопова мова "сильнодіючі речовини". Всі і так все знають...
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12.10.2021 00:41 Відповісти
нехер бухать с кем попало
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12.10.2021 01:12 Відповісти
Спасибо сивухе и гундосому . За облегченное пересечение кпвв. Узкий мир пришел.,.
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12.10.2021 05:51 Відповісти
сейчас таким способом можно ограбить бомжа либо алкаша неопохмелившегося. и зачем публиковать крупный анфас преступников при этом скрывать их лица ? и почему тогда на фото нет бабы
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12.10.2021 06:23 Відповісти
Без іноземних громодян не обошлось. Зачем всякое дерьмо пускают в Украину?
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12.10.2021 08:35 Відповісти
"...
один из пострадавших умер..." фамилия его Поляков
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12.10.2021 09:20 Відповісти
 
 