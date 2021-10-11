Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фігуранти знайомилися з відвідувачами розважальних закладів і на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, силовики затримали п'ятьох осіб за вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Це - четверо чоловіків 1981, 1986, 1987, 1997 років народження та жінка 1980 року народження.

Як розповів заступник начальника поліції Києва - начальник слідчого управління Дмитро Шумейко, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій: "Ми з'ясували, що правопорушники знайомилися з громадянами в розважальних закладах і на вулицях і пропонували їм випити алкоголь. У цей момент вони непомітно підсипали в напій постраждалих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті непритомніли. Після цього зловмисники забирали цінні речі і тікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один із постраждалих".







Крім того, поліцейські провели чотири обшуки, зокрема за місцем проживання осіб, причетних до скоєння злочинів. У результаті вилучено флакони і блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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"Розпочато кримінальні провадження у частині першій статті 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Під процесуальним узгодженням з Київською міською прокуратурою слідчі готують затриманим повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - повідомив Шумейко.