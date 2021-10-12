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"Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: З кожним днем дедалі гірше. ВIДЕО

Умови утримання третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який оголосив голодування, в тюрмі залишають бажати кращого. Його стан погіршується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, минулого тижня вона двічі відвідувала Саакашвілі.

"Відвідувала його у вівторок і п'ятницю. У перший день він почувався добре. У п'ятницю, через тиждень голодування, звичайно, погано. Він дуже просить, щоб всі трималися, боролися за майбутнє і справедливість Грузії, а не оплакували його здоров'я", – зазначила Ясько.

При цьому вона розповіла, що перші 10 днів утримання політику не дозволяли мати в камері матрац, телевізор, але тепер йому видали картку з обмеженою сумою грошей, за які він може купити те, що йому потрібно.

"У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається у світі. У нього немає зв'язку, йому не дозволяють дзвонити, хоча це є порушенням закону. Зазвичай дозволяється обмежена кількість дзвінків на місяць. На жаль, цього немає", - зазначила Ясько.

Крім того, вона вказала, що Саакашвілі в камері один, а через голодування його стан погіршується з кожним днем.

Читайте також: Саакашвілі з в'язниці погрожує "викинути" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте також: У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1846) здоров’я (445) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (440) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+64
Меня больше, чем этот зажиревший горный козёл интересует эта тупая курица, а именно, на каком основании, во время парламентской сессии она прогуливает работу и получает за это зарплату из моего кармана.
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12.10.2021 10:54
+47
как-то пох на идиота и вредителя Украины
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12.10.2021 10:35
+32
пусть примет простое решение
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12.10.2021 10:35
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как-то пох на идиота и вредителя Украины
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12.10.2021 10:35 Відповісти
Меня больше, чем этот зажиревший горный козёл интересует эта тупая курица, а именно, на каком основании, во время парламентской сессии она прогуливает работу и получает за это зарплату из моего кармана.
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12.10.2021 10:54 Відповісти
100%. Кто эту дурочку с первой записью в трудовой - "депутат" - вообще туда послал? Вот это и есть настоящая агентура кремля.
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12.10.2021 10:59 Відповісти
Ни кто не посылал. Сама лыжи туда смазала. И заявления на отпуск она не писала. Ей этот отпуск не положен ни по какой статье КЗоТ Украины. 100% Так, что это прогул работы без уважительной причины.
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12.10.2021 11:02 Відповісти
протянут как защита гражданина.

наплюют про конфликт интересов

это не при барыге))))

по сути - я с тобой согласен, но...
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12.10.2021 11:50 Відповісти
Защита на основании чего? Философии этого морального урода? Она не юрист. И какого гражданина? Того, что нелегально выехал из Украины и нелегально въехал в Грузию с целью государственного переворота? Т.е. она будет защитой террориста заниматься? А задним числом эта шобла утырков все может оформить, т.к. они были зачаты через задний проход и свет божий увидели впервые когда их рожали через ж...пу.
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12.10.2021 12:00 Відповісти
ты меня можешь не убеждать, я всё это знаю и понимаю.
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12.10.2021 12:15 Відповісти
для захисту адвокат, для ..., ***** не можу назвати оте громадянином, є консул чи ще щось, тому те чмо незрозуміло чому поїхало.
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12.10.2021 20:16 Відповісти
+100500
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12.10.2021 20:38 Відповісти
А как же матрас? У него же есть матрас!
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12.10.2021 10:35 Відповісти
Взагалі то два. Одного йому було мало йому дали другий і тілівізєр.
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12.10.2021 11:07 Відповісти
пусть примет простое решение
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12.10.2021 10:35 Відповісти
только это и остается
расплести носочки, сделать веревку и......
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12.10.2021 10:44 Відповісти
как вариант)))

хотя более простое решение - сотрудничество со следствием, искреннее раскаяние и отбывание срока
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12.10.2021 10:48 Відповісти
это сложно - а Михо спец по простым решениям как мы все знаем..
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12.10.2021 10:50 Відповісти
Намекаешь, что Ясько - это было простое решение?
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12.10.2021 10:57 Відповісти
там уже не особо надо сотрудничать, он заочно осужден по двум уголовным делам и раз он не аппелировал по ним ранее, приговоры вступили в законную силу, тогда ему некогда видимо было, то беготня по крышам то через границу, то простые решения опять-же
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13.10.2021 09:59 Відповісти
І то правда. Бо краватку він вже з'їв.
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12.10.2021 11:36 Відповісти
Раньше на курс похудения в Швейцарии брал 100 000$ из бюджета, а теперь бесплатно. На легком весе Карлсону будет легче маневрировать.
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12.10.2021 10:35 Відповісти
было такое.... жировал карлсон
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12.10.2021 10:54 Відповісти
Если он просит не оплакивать его здоровье, так и быть, не будем плакать.
ПЫСЫ: она там так и будет сидеть до конца дней?
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12.10.2021 10:35 Відповісти
лет шесть точно.
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12.10.2021 10:38 Відповісти
А зарплата ей тут капает. За наш счёт отчего не посидеть там?
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12.10.2021 10:42 Відповісти
Как же все "сочувствуют"...)))
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12.10.2021 10:38 Відповісти
От Матфея 16:27
И тогда Он воздаст каждому по его делам.
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12.10.2021 10:41 Відповісти
Ну, раз просит...
Будем держаться и не будем оплакивать его здоровье.
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12.10.2021 10:39 Відповісти
В рот ему кило галстуков
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12.10.2021 10:39 Відповісти
И кіло печива в @упу 🤣
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12.10.2021 11:50 Відповісти
ДА ТЫ ШООООООО!?!?!?
Я плакал, панове, слушал и плакал!
Впрочем, зачем скорбеть об утырке, который бродил за бабло одигархов, и скорее всего и Кремля, по улицам Киева и завывал на луну как шафер на еврейской свадьбе, - барИга, барИга, барИга?
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12.10.2021 10:39 Відповісти
Прям жена декабриста. Слезы дальше не дают смотреть это видео.
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12.10.2021 10:39 Відповісти
1. Декабристы - московиты.
2. Она не жена ему, а подстилка.
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12.10.2021 10:57 Відповісти
Ему все хуже от наркотической ломки.
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12.10.2021 10:40 Відповісти
От нехай би Льоня Космос друга навідав та привіз зі своєї городини смаколиків курнуть і понюхать. Міхо точно зразу стало б краще.
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12.10.2021 11:38 Відповісти
ломка пройде, вилікується, довше жити буде
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12.10.2021 20:18 Відповісти
Вообще-то нормальный мужик, если он мужик а не наркоша или петушок, никогда не жалуется, а стойко переносит в себе свои проблемы и решает их по возможности. А Карлсона даже мужиком не поворачивается язык назвать, а так, старая, никому не нужная ворчливая баба.
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12.10.2021 10:41 Відповісти
-" Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", - отметила Ясько.". Так якого ***. ти піднімаєш шум?

Источник:
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12.10.2021 10:43 Відповісти
по.фі.г.
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12.10.2021 10:44 Відповісти
Я бы не называл Ясько слугой народа в этом случае. Тут она просто Лиза Ясько, мужика которой прикрыли. Для нее трагедия, остальным пофиг. Он же не наш сожитель. И вообще, шо там происходит, на нашем политическом небосводе? Один женат, но жил с Анькой Скороход. Скороход замужем, но жила с ныне преставившимся. Саах... ашвили женат, но живет с Ясько. Алё, ВР, издайте справочник, кто там кого имеет, кто кому чего табу и кого надо стерилизовать, чтобы качественные дети!
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12.10.2021 10:44 Відповісти
Вообще-то нет, сначала она слуга народа , кроме того:
Народний депутат України ІХ скликання, член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин.
Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У нее на работе, за наш кстати с Вами счет, нет важных дел? Мандат на стол и отказ от государственных должностей в комитетах и вот тогда да, она просто Лиза Ясько, мужика которой посадили.
Может на общественных началах возглавить комитет по защите беглых грузинских граждан с двойным гражданством Украины,(каковое, к слову то, запрещено законом) которые незаконным способом , тайно , пересекают границы Грузии с непонятно какими целями, как бы не государственного переворота.....
Ну или как минимум, написать заявление о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам главе фракции Слуга Народа и председателю Верховной Рады Украины...............
Как то так....
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13.10.2021 10:42 Відповісти
Вообще-то я именно это имел в виду. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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13.10.2021 11:33 Відповісти
сериал "Саакашвили худеет", серия 2795ая..
краткое предисловие: хрупка депитутка Лиза своей грудью 1 размера, пытается защитить гордого джигита Михуила от жизненных невзгод.. их любовь крепнет.. в сцене появляется подозрительный матрас.. по ночам матрас делает Михуилу пошлые намеки..
продолжение следует..
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12.10.2021 10:46 Відповісти
Передай ему целительное одеяло насирова!
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12.10.2021 10:53 Відповісти
Уволить Ясько. Она слуга какого народа?
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12.10.2021 10:57 Відповісти
Она слуга Михуила 😊
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12.10.2021 11:01 Відповісти
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12.10.2021 10:58 Відповісти
Михо брешет и Ясько туда же , цирк да и толко 😁
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12.10.2021 11:00 Відповісти
михуил сракойшвиляй кинул маляву с кичи "вовачка,вытяни меня от параши,а то расскажу про твои тёмные делишки.мне одному тянуть срок скушно!"
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12.10.2021 11:01 Відповісти
она по возрасту как раз в дочери подходит Михо. мачеха у старшего сына будет как раз ровесницей...сюжет для порнхаба однако
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12.10.2021 11:01 Відповісти
В камере нет интернета ???

ах вы садисты, да как так то ???????
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12.10.2021 11:03 Відповісти
Я бы сильно удивился если бы узнал что в камере с каждым днем здоровье становится все лучше и лучше...это же не санаторий...
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12.10.2021 11:10 Відповісти
Непростые времена. Тюрма. Однаа - другой:
- Мадам Фигнер, если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на вашем масле, я
разрешу вам сварить ваше мясо в моем супе.
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12.10.2021 11:12 Відповісти
Идет возница по улице.
- Эй, что везешь?
- Ша! Тихо!
Шепотом:
- Овес.
- От кого скрываешь?
- От коня
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12.10.2021 11:10 Відповісти
ибо Нина
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12.10.2021 11:19 Відповісти
И молодая не узнает, Каков танкиста был конец.
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12.10.2021 11:50 Відповісти
А пані Юля поїде виносити Сааку з тюрми, як колись з Ванькою Сміттєвим заносили його через кордон в Україну? Чи поматросіла і бросіла?
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12.10.2021 11:53 Відповісти
От Юлеи ни слова , а ведь тащила Сааку через украинский кордон. Зачем?

Серед політиків, які супроводжували прорив кордону Саакашвілі у неділю, була лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Одразу після цього вона намагалася подякувати прихильникам екс-губернатора, але вони її засвистіли із вигуками "Юлю- геть!".

Проте сам Саакашвілі дав зрозуміти, що підтримуватиме з Тимошенко тісні політичні стосунки.
Вона стала учасницею наради з політиками, яку Саакашвілі провів у понеділок у львівському готелі "Леополіс".

https://www.dw.com/uk
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12.10.2021 15:38 Відповісти
И Савченко она встречала в аэропорту с букетом, и Сааку тащила через кородон, и обоих бросила.
Использовала для пиара и все.
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12.10.2021 15:41 Відповісти
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12.10.2021 15:46 Відповісти
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12.10.2021 15:48 Відповісти
наверно не он ей нравится а член грузина
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12.10.2021 11:56 Відповісти
не он, а деньги грузина
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12.10.2021 11:59 Відповісти
Да пусть Саакашвили повесится на своём матрасе. Будет великомучеником и святым - всё пользы больше. А Ясько - почти "жена" почти "декабриста". И можно рокбаллады слагать
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12.10.2021 11:59 Відповісти
ну и Сброд, одни сосут, другие дрочат у третьих корабельные сосны, анал табу, через одного нарики короче какой поп такой и приход, чего можно ожидать от малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его куратора кремлевской Крысы ермака...
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12.10.2021 12:06 Відповісти
Пох
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12.10.2021 12:15 Відповісти
Все ближче на півшосту.
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12.10.2021 12:17 Відповісти
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12.10.2021 12:32 Відповісти
трогательная история:
его посадили в тюрьму
он там чуть не умер с голоду
но Ясько нарочно забеременела
и выкормила его грудью
бо из еды проносить на свидания
ничего не разрешали
а только немного сулугуни, чуток хачапури и совсем мало хванчкары
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12.10.2021 12:44 Відповісти
У цієї ясько щелепи, як у бультерьера - так вхопилася за... міхо, що хєр відірвеш
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12.10.2021 12:57 Відповісти
лишний раз убеждаешься в дешевости и продажности украинских баб...
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12.10.2021 13:06 Відповісти
Что так... НЕ СТОИТ уже?))
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12.10.2021 13:14 Відповісти
Все хуже и хуже, состояние . Мы уже ,когда-то купились на Гадю, и деда Панаса, и кстати где он , этот пед#раст ? Дам тебе добрый совет ,найди себе другого кабеля, этот все
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12.10.2021 13:31 Відповісти
Этрот придурок Саакашвили столько вреда прнёс Украине поэтому Чем быстрее сдохнет этот хряк Саакашвили , тем чище будет воздух и в Украине и в Грузии!!
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12.10.2021 14:13 Відповісти
Да и хер с ним. Одним дебилом стало меньше. Плакать не будем.
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12.10.2021 14:29 Відповісти
Передайте ему крысу "коррупция", чтоб скучно не было.
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12.10.2021 14:31 Відповісти
А что же президент, не хлопочет за человека, которому он предоставил гражданство после прорыва украинского кордону?
Опять же Ясько из Слуг
Надо помочь своим людям
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12.10.2021 15:51 Відповісти
А що ця шльондра думає про законну дружину і дітях *******?
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12.10.2021 16:36 Відповісти
Молодец Саакашвили, борется с кацапами, подкацапниками и ворами.
Вот они его и ненавидят.
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12.10.2021 17:34 Відповісти
Go away
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12.10.2021 17:43 Відповісти
you go away, not me.
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12.10.2021 17:44 Відповісти
Да достали уже этим пи****лом. Зачем засирать все новости проблемами больного на голову?
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12.10.2021 19:03 Відповісти
народ , которому должна служить Ясько хочет знать почему такая хорошая работа у слуги Ясько?
и ты не на работе, и деньги идут и проблемы свои решаешь
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12.10.2021 19:36 Відповісти
без шашлыков попробуй...
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12.10.2021 20:03 Відповісти
Не об ****** надо думать, а о народе.
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12.10.2021 23:01 Відповісти
 
 