"Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: З кожним днем дедалі гірше. ВIДЕО

Умови утримання третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який оголосив голодування, в тюрмі залишають бажати кращого. Його стан погіршується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, минулого тижня вона двічі відвідувала Саакашвілі.

"Відвідувала його у вівторок і п'ятницю. У перший день він почувався добре. У п'ятницю, через тиждень голодування, звичайно, погано. Він дуже просить, щоб всі трималися, боролися за майбутнє і справедливість Грузії, а не оплакували його здоров'я", – зазначила Ясько.

При цьому вона розповіла, що перші 10 днів утримання політику не дозволяли мати в камері матрац, телевізор, але тепер йому видали картку з обмеженою сумою грошей, за які він може купити те, що йому потрібно.

"У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається у світі. У нього немає зв'язку, йому не дозволяють дзвонити, хоча це є порушенням закону. Зазвичай дозволяється обмежена кількість дзвінків на місяць. На жаль, цього немає", - зазначила Ясько.

Крім того, вона вказала, що Саакашвілі в камері один, а через голодування його стан погіршується з кожним днем.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.