"Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: З кожним днем дедалі гірше. ВIДЕО
Умови утримання третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який оголосив голодування, в тюрмі залишають бажати кращого. Його стан погіршується.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".
За її словами, минулого тижня вона двічі відвідувала Саакашвілі.
"Відвідувала його у вівторок і п'ятницю. У перший день він почувався добре. У п'ятницю, через тиждень голодування, звичайно, погано. Він дуже просить, щоб всі трималися, боролися за майбутнє і справедливість Грузії, а не оплакували його здоров'я", – зазначила Ясько.
При цьому вона розповіла, що перші 10 днів утримання політику не дозволяли мати в камері матрац, телевізор, але тепер йому видали картку з обмеженою сумою грошей, за які він може купити те, що йому потрібно.
"У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається у світі. У нього немає зв'язку, йому не дозволяють дзвонити, хоча це є порушенням закону. Зазвичай дозволяється обмежена кількість дзвінків на місяць. На жаль, цього немає", - зазначила Ясько.
Крім того, вона вказала, що Саакашвілі в камері один, а через голодування його стан погіршується з кожним днем.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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наплюют про конфликт интересов
это не при барыге))))
по сути - я с тобой согласен, но...
расплести носочки, сделать веревку и......
хотя более простое решение - сотрудничество со следствием, искреннее раскаяние и отбывание срока
ПЫСЫ: она там так и будет сидеть до конца дней?
И тогда Он воздаст каждому по его делам.
Будем держаться и не будем оплакивать его здоровье.
Я плакал, панове, слушал и плакал!
Впрочем, зачем скорбеть об утырке, который бродил за бабло одигархов, и скорее всего и Кремля, по улицам Киева и завывал на луну как шафер на еврейской свадьбе, - барИга, барИга, барИга?
2. Она не жена ему, а подстилка.
Источник:
Народний депутат України ІХ скликання, член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин.
Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У нее на работе, за наш кстати с Вами счет, нет важных дел? Мандат на стол и отказ от государственных должностей в комитетах и вот тогда да, она просто Лиза Ясько, мужика которой посадили.
Может на общественных началах возглавить комитет по защите беглых грузинских граждан с двойным гражданством Украины,(каковое, к слову то, запрещено законом) которые незаконным способом , тайно , пересекают границы Грузии с непонятно какими целями, как бы не государственного переворота.....
Ну или как минимум, написать заявление о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам главе фракции Слуга Народа и председателю Верховной Рады Украины...............
Как то так....
краткое предисловие: хрупка депитутка Лиза своей грудью 1 размера, пытается защитить гордого джигита Михуила от жизненных невзгод.. их любовь крепнет.. в сцене появляется подозрительный матрас.. по ночам матрас делает Михуилу пошлые намеки..
продолжение следует..
ах вы садисты, да как так то ???????
- Мадам Фигнер, если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на вашем масле, я
разрешу вам сварить ваше мясо в моем супе.
- Эй, что везешь?
- Ша! Тихо!
Шепотом:
- Овес.
- От кого скрываешь?
- От коня
Серед політиків, які супроводжували прорив кордону Саакашвілі у неділю, була лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
Одразу після цього вона намагалася подякувати прихильникам екс-губернатора, але вони її засвистіли із вигуками "Юлю- геть!".
Проте сам Саакашвілі дав зрозуміти, що підтримуватиме з Тимошенко тісні політичні стосунки.
Вона стала учасницею наради з політиками, яку Саакашвілі провів у понеділок у львівському готелі "Леополіс".
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Использовала для пиара и все.
его посадили в тюрьму
он там чуть не умер с голоду
но Ясько нарочно забеременела
и выкормила его грудью
бо из еды проносить на свидания
ничего не разрешали
а только немного сулугуни, чуток хачапури и совсем мало хванчкары
Опять же Ясько из Слуг
Надо помочь своим людям
Вот они его и ненавидят.
и ты не на работе, и деньги идут и проблемы свои решаешь