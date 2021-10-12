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"Україно, МИ Є": рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 жовтня, під будівлею Офісу Президента в Києві проходить акція рідних і близьких українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі. Мітингувальники хочуть нагадати владі про полонених і зниклих без вісті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні та близькі зниклих без вісті та українських полонених встановили під Офісом Президента стенди, а також імпровізовану "стіну надії" з фотографій полонених і зниклих без вісті. Крім того, матері полонених і зниклих без вісті тримають фотографії своїх синів і сформували "живу стіну надії". Вони заявили, що будуть стояти під ОП 72 години, змінюючи один одного кожні два-три години. Мітингувальники заявили, що таким чином хочуть нагадати владі про її обіцянки і відповідальність за звільнення з полону і пошук зниклих без вісті українських громадян.

Рідні та близькі полонених і зниклих без вести вимагають:

1.Сформувати при Президентові України Координаційну раду з питань полонених, зниклих без вісті і членів їхніх сімей.

2.Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих без вісті.

3. Ухвалити закон Про статус полонених.

4.Включити до складу комісії з питань зниклих без вісті представників сімей зниклих без вісті.

Організатори акції: Українська асоціація полонених, Об'єднання рідних зниклих без вісті "Надія", Асоціація сімей зниклих без вісті "Надія Схід", Асоціація сімей зниклих без вісті "Едельвейс".

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"Рік тому відбулася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного". Минув рік. Жодна з проблем, уваги до яких вимагали учасники акції, не вирішена. Звільнення полонених - не відбулося. Закон про статус полонених - не прийнятий. Єдиний реєстр зниклих безвісти - не створений. Пошукові групи - не організовані. Закон про військові злочини - не затверджений. Координація між постраждалими і владою - не відбувається", - заявили організатори акції.

Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 01
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 02
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 03
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 04
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 05
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 06
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 07
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 08
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 09
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 10
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 11
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 12
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 13
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 14
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 15
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 16
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 17
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 18
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 19
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 20
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 21
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 22
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 23
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 24
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 25
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 26
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 27
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 28
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 29
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 30
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 31
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 32
Україно, МИ Є: рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

мітинг (753) пікет (322) полон (1568) Донбас (22356) полонені (2267) зниклий безвісти (207) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+19
Зеленскому и его тварям это до дупы. К сожалению. Сейчас они Третьякову к людям отправят. То что эта тварь говорит, то и думают Слуги Уроды о гражданах Украины.
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12.10.2021 13:10
+17
Сколько горя людям принесли РФ и росийские окупанты. А у нас твари ноют что нельзя разрывать с Рашкой отношения потому что якобы мы потеряем какую то копейку
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12.10.2021 13:10
+14
а шо, хіба бубочка ше не закінчив війну і не звільнив всіх полонених? ********** на величайшого ті порохоботи
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12.10.2021 13:11
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Сколько горя людям принесли РФ и росийские окупанты. А у нас твари ноют что нельзя разрывать с Рашкой отношения потому что якобы мы потеряем какую то копейку
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12.10.2021 13:10 Відповісти
горе людям принесли не тільки російські окупанти а й українські говнокомандувачі такі як порошенко та муженко які відправляли солдат без зброї та техніки на війну і прирікали їх на смерть та полон! По кожній людині в полоні має бути кримінальне провадження проти порошенка та командирам!
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12.10.2021 17:13 Відповісти
Зеленскому и его тварям это до дупы. К сожалению. Сейчас они Третьякову к людям отправят. То что эта тварь говорит, то и думают Слуги Уроды о гражданах Украины.
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12.10.2021 13:10 Відповісти
він вже зняв браслєтікі
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12.10.2021 13:11 Відповісти
а шо, хіба бубочка ше не закінчив війну і не звільнив всіх полонених? ********** на величайшого ті порохоботи
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12.10.2021 13:11 Відповісти
Головне щоб все це відбувалось без ригів і здачі інтересів України.
Полонені України повинні повернутись додому, це факт.
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12.10.2021 13:11 Відповісти
а почему не у посольства мордора?
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12.10.2021 13:13 Відповісти
А чому не біля ОПи зЕзідента?

10.12.2019. Омріяна ВАЗеленським "нормандська зустріч" і довгий погляд в очі фуйлу.

Обмін всіх на всіх, до нового, 2020, року.
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12.10.2021 13:21 Відповісти
Боже, поможи
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12.10.2021 13:18 Відповісти
Это горе людское
Сколько ж еще военных в плену !!!
а гнида ЗЕльоная российских убийц отдавала за таксистов и шльондр дамбасских !
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12.10.2021 13:22 Відповісти
зебарыга офшорный не хочет заканчивать войну и не чего не делает по освобождению пленных - в отличии от Пороха - результаты по цифрам говорят сами за себя
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12.10.2021 13:22 Відповісти
Для не лоха и зедебилов война уже закончена,да она у них никогда и не начиналась. Так что Вы зря что либо просите у этого барыги -афшорника. Когда ваши дети и мужья защищали страну они ее с беней грабили ,выводя деньги в афшоры.
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12.10.2021 13:45 Відповісти
есть надежда что кто-то еще жив из этих ребят...
но нет надежды на пафосного и себялюбивого клована... замаранного по уши, даже там, где это не возможно теоретически...
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12.10.2021 13:55 Відповісти
Идите к дому Порошенко -это все было при его мудром руководстве и его министре обороны-бывшим начальником петиной охраны-Гелетеем
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12.10.2021 14:22 Відповісти
Да, освобождение больше части донбасса, их заслуга. Или ты не об этом?
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12.10.2021 14:28 Відповісти
правильнее было бы пикетировать посольство РФ. Во-первых, только от них зависит отпустят военнопленных или нет. Зеля тут врядли поможет, учитывая что он уже давно перестал стрелять и войны в упор не замечает. А во-вторых, это бы напомнило ***************** мышебратьям, кто у нас тут "та сторона"
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12.10.2021 14:24 Відповісти
Ви таки хотите, шоб РеФе выполнил обещания Зе? Ну, в принципе, вы правы
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12.10.2021 14:29 Відповісти
идите к дому порошенки.
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12.10.2021 15:25 Відповісти
Уже 2,5 года президент зеленая крыса!!! Почему война еще не закончена? Кто наживается на войне сейчас? Кто теперь мародер на крови????

Зебилы живут в параллельной реальности, где президент до сих пор Порошенко)))))
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12.10.2021 15:53 Відповісти
Стартовала акция по принуждению Зели выпустить Медведчука.Ведь только он может договориться с Мордором о газе и военнопленных
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12.10.2021 15:43 Відповісти
Зеленой крысе пофиг...он уже отдал всех важных для путлера людей...поэтому никаких обменов не будет!!!
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12.10.2021 15:50 Відповісти
Уже было два выгодных обмена, когда Украина забрала своих воинов и героев, а отдала в ордло всяких таксистов. Но сейчас уйло заблокировал обмен, увы, всё зависит только от его приказа.
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12.10.2021 17:41 Відповісти
Слава Українським воїнам.
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12.10.2021 18:29 Відповісти
...
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12.10.2021 20:02 Відповісти
 
 