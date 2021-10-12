"Україно, МИ Є": рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 жовтня, під будівлею Офісу Президента в Києві проходить акція рідних і близьких українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі. Мітингувальники хочуть нагадати владі про полонених і зниклих без вісті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні та близькі зниклих без вісті та українських полонених встановили під Офісом Президента стенди, а також імпровізовану "стіну надії" з фотографій полонених і зниклих без вісті. Крім того, матері полонених і зниклих без вісті тримають фотографії своїх синів і сформували "живу стіну надії". Вони заявили, що будуть стояти під ОП 72 години, змінюючи один одного кожні два-три години. Мітингувальники заявили, що таким чином хочуть нагадати владі про її обіцянки і відповідальність за звільнення з полону і пошук зниклих без вісті українських громадян.

Рідні та близькі полонених і зниклих без вести вимагають:

1.Сформувати при Президентові України Координаційну раду з питань полонених, зниклих без вісті і членів їхніх сімей.

2.Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих без вісті.

3. Ухвалити закон Про статус полонених.

4.Включити до складу комісії з питань зниклих без вісті представників сімей зниклих без вісті.

Організатори акції: Українська асоціація полонених, Об'єднання рідних зниклих без вісті "Надія", Асоціація сімей зниклих без вісті "Надія Схід", Асоціація сімей зниклих без вісті "Едельвейс".

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"Рік тому відбулася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного". Минув рік. Жодна з проблем, уваги до яких вимагали учасники акції, не вирішена. Звільнення полонених - не відбулося. Закон про статус полонених - не прийнятий. Єдиний реєстр зниклих безвісти - не створений. Пошукові групи - не організовані. Закон про військові злочини - не затверджений. Координація між постраждалими і владою - не відбувається", - заявили організатори акції.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ