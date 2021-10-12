"Україно, МИ Є": рідні українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі пікетують ОП - матері заявили, що стоятимуть на Банковій 72 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 жовтня, під будівлею Офісу Президента в Києві проходить акція рідних і близьких українських полонених і зниклих без вісті на Донбасі. Мітингувальники хочуть нагадати владі про полонених і зниклих без вісті.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Рідні та близькі зниклих без вісті та українських полонених встановили під Офісом Президента стенди, а також імпровізовану "стіну надії" з фотографій полонених і зниклих без вісті. Крім того, матері полонених і зниклих без вісті тримають фотографії своїх синів і сформували "живу стіну надії". Вони заявили, що будуть стояти під ОП 72 години, змінюючи один одного кожні два-три години. Мітингувальники заявили, що таким чином хочуть нагадати владі про її обіцянки і відповідальність за звільнення з полону і пошук зниклих без вісті українських громадян.
Рідні та близькі полонених і зниклих без вести вимагають:
1.Сформувати при Президентові України Координаційну раду з питань полонених, зниклих без вісті і членів їхніх сімей.
2.Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих без вісті.
3. Ухвалити закон Про статус полонених.
4.Включити до складу комісії з питань зниклих без вісті представників сімей зниклих без вісті.
Організатори акції: Українська асоціація полонених, Об'єднання рідних зниклих без вісті "Надія", Асоціація сімей зниклих без вісті "Надія Схід", Асоціація сімей зниклих без вісті "Едельвейс".
"Рік тому відбулася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного". Минув рік. Жодна з проблем, уваги до яких вимагали учасники акції, не вирішена. Звільнення полонених - не відбулося. Закон про статус полонених - не прийнятий. Єдиний реєстр зниклих безвісти - не створений. Пошукові групи - не організовані. Закон про військові злочини - не затверджений. Координація між постраждалими і владою - не відбувається", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Полонені України повинні повернутись додому, це факт.
10.12.2019. Омріяна ВАЗеленським "нормандська зустріч" і довгий погляд в очі фуйлу.
Обмін всіх на всіх, до нового, 2020, року.
Сколько ж еще военных в плену !!!
а гнида ЗЕльоная российских убийц отдавала за таксистов и шльондр дамбасских !
но нет надежды на пафосного и себялюбивого клована... замаранного по уши, даже там, где это не возможно теоретически...
Зебилы живут в параллельной реальности, где президент до сих пор Порошенко)))))