Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 7:45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав у машину. Чоловіка поранено в ногу, пошкоджено автомобіль.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нині поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник, і всі обставини стрілянини.

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Відео інциденту оприлюднив телеграм-канал "Київ Оперативний".

На ньому видно, як чоловік у камуфляжі спочатку ходив по двору біля житлового будинку, а коли з нього вийшла сім'я - спробував її розстріляти. Це сталося в той час, коли чоловік і жінка з дитиною сіли в машину. Невідомий зловмисник підійшов впритул до автомобіля і вистрілив у бік водія. Після цього він відразу зник.













