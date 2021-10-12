Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько 7:45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав у машину. Чоловіка поранено в ногу, пошкоджено автомобіль.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нині поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник, і всі обставини стрілянини.
Відео інциденту оприлюднив телеграм-канал "Київ Оперативний".
На ньому видно, як чоловік у камуфляжі спочатку ходив по двору біля житлового будинку, а коли з нього вийшла сім'я - спробував її розстріляти. Це сталося в той час, коли чоловік і жінка з дитиною сіли в машину. Невідомий зловмисник підійшов впритул до автомобіля і вистрілив у бік водія. Після цього він відразу зник.
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Ох уж эти хулиганы, хулиганят
Брехня...согласнов статистике - в США вооруженных преступников если кто и убивает, то в 99% случаев - это полиция, а не вооруженные граждане. И это правильно - ведь если вооруженные граждане начнут на улице устраивать перестрелку - пострадает много невинных людей - ведь пули летят далеко.
Эффективность самозащиты NRA подтверждает еще более наглядными цифрами. Так, в Вашингтоне запрет на скрытое ношение оружие с 1976 по 1991 годы подействовал катализатором: уровень убийств вырос втрое, хотя за тот же период в целом по стране - только на 12%.
В строгой Калифорнии уровень убийств и насильственных преступлений на 28% и 32% соответственно больше, чем в стране в целом. А в Вирджинии, где разрешение получается прямо в магазине без «испытательного срока», насильственных преступлений совершается на 34,6% меньше, убийств - на 3,7% меньше, ограблений - на 76,9% меньше.
После принятия законов о скрытом ношении оружия, резко сократилось количество жертв массовых убийц. В период с 1977 по 1995 года, эта цифра упала на 91%.
Может и травмат такое оставить, если патроны маломощные.
И водолазов надо привлечь, а то вдруг он в канализации прячется.
Ну и всех "ненадежных" владельцев оружия проверить.
Виходить відносно шефіра було просто ***********?
Разве шо если им бо башне со всей дури приложиться.