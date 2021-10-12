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Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 7:45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав у машину. Чоловіка поранено в ногу, пошкоджено автомобіль.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нині поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник, і всі обставини стрілянини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція. ФОТО

Відео інциденту оприлюднив телеграм-канал "Київ Оперативний".

На ньому видно, як чоловік у камуфляжі спочатку ходив по двору біля житлового будинку, а коли з нього вийшла сім'я - спробував її розстріляти. Це сталося в той час, коли чоловік і жінка з дитиною сіли в машину. Невідомий зловмисник підійшов впритул до автомобіля і вистрілив у бік водія. Після цього він відразу зник.

Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сімєю: одну людину поранено, - поліція 01
Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сімєю: одну людину поранено, - поліція 02
Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сімєю: одну людину поранено, - поліція 03
Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сімєю: одну людину поранено, - поліція 04
Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сімєю: одну людину поранено, - поліція 05

Автор: 

Київська область (4042) Нацполіція (15198) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+30
видел одного в камуфляже психа...дико кричал,шо он не лох..
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12.10.2021 15:15
+22
если стреляли и попали, но не в Шефира, то это однозначно хулиганка ...
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12.10.2021 15:15
+21
А где толпа собак с ментами ?? Ну та что была когда на шифера типа покушение было??
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12.10.2021 15:15
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Какое хулиганство? Это очевидно, что заказуха.
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12.10.2021 15:13 Відповісти
Нападник дзвонить по мобілці на відео, вже мали знайти його.
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12.10.2021 15:36 Відповісти
Согласен, логи звонков по данной соте, таймлайн есть, 10 минут и круг подозреваемых есть
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12.10.2021 15:53 Відповісти
а может и имитирует звонок...)
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12.10.2021 16:06 Відповісти
перший раз погоджуюся з ІгоремL, та і замовлення роблять не із травмата чи флобера.
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12.10.2021 16:20 Відповісти
возможно он не лох, как и зеленский, мабила может быть выключена
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12.10.2021 18:38 Відповісти
а где наша славная полиция???? Реакции ноль полный пофигизм.... в полной аммуниции камуфляже военного или спецназовца и никакой реакции...
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12.10.2021 15:13 Відповісти
У нас на базарі дядько в камуфляжі рибою торгує. Явно спецназівець.
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12.10.2021 15:26 Відповісти
речной котик
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12.10.2021 15:32 Відповісти
Спецпідрозділ "Карасик".
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12.10.2021 16:10 Відповісти
с кокого иглесиаса она славная?
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12.10.2021 17:25 Відповісти
если стреляли и попали, но не в Шефира, то это однозначно хулиганка ...
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12.10.2021 15:15 Відповісти
видел одного в камуфляже психа...дико кричал,шо он не лох..
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12.10.2021 15:15 Відповісти
А где толпа собак с ментами ?? Ну та что была когда на шифера типа покушение было??
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12.10.2021 15:15 Відповісти
У мужика офшоров нет, вот были бы тогда и собаки и вертолеты...
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12.10.2021 15:22 Відповісти
Буча
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12.10.2021 15:16 Відповісти
Ан нет.Просто похоже очень
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12.10.2021 15:17 Відповісти
Софиевская Борщаговка
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12.10.2021 15:55 Відповісти
Да
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12.10.2021 16:30 Відповісти
сто пудов, патроны венгерские, или как там у шафера
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12.10.2021 15:16 Відповісти
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12.10.2021 17:04 Відповісти
И снова в ногу водителю !!!! Совпадение ? Не верится, водитель кто ? С 95 квартала ...
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12.10.2021 15:17 Відповісти
Ну так через такі надмірні тарифи у наріда сил нема підняти зброю вище
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13.10.2021 01:35 Відповісти
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство)
---------------------
Ох уж эти хулиганы, хулиганят
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12.10.2021 15:21 Відповісти
бо там мабуть зброя, що стріляє шариками і продається в іграшковому магазині.
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13.10.2021 10:12 Відповісти
Мало злочинності в багатих та етнічно гомогенних країнах (Японія, Фінляндія, Норвегія і т.д.), і стволів там у населення немає. В Україні і без стволів кількість вбивств на 100 тис. населення більше ніж в США. В тій же Японії (125 млн. населення) за рік приблизно 350 вбивств, в Україні - 2,700.
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12.10.2021 16:12 Відповісти
Японці... вони бідні не мають часу, треба працювати і при цьому умудритися виспатися, щоб не померти від "кароші" (смерть від перевтоми), їм ніколи займатися злочинами - вони ще не усі комуналку сплатили. І не сплатять ніколи, бо високі тарифи! А в США значно гірша статистика по збройним нападам, у них негри просто серед вулиці можуть на не знайомих людей нападати, і в помешкання вриватися, і це не одиничні випадки.
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12.10.2021 20:51 Відповісти
"В США например, преступник уже бы лежал на асфальте с полным брюхом свинца и луже своей крови пополам с дерьмом"

Брехня...согласнов статистике - в США вооруженных преступников если кто и убивает, то в 99% случаев - это полиция, а не вооруженные граждане. И это правильно - ведь если вооруженные граждане начнут на улице устраивать перестрелку - пострадает много невинных людей - ведь пули летят далеко.
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12.10.2021 15:44 Відповісти
Плохой пример. В разных штатах - разные законы. К слову-

Эффективность самозащиты NRA подтверждает еще более наглядными цифрами. Так, в Вашингтоне запрет на скрытое ношение оружие с 1976 по 1991 годы подействовал катализатором: уровень убийств вырос втрое, хотя за тот же период в целом по стране - только на 12%.

В строгой Калифорнии уровень убийств и насильственных преступлений на 28% и 32% соответственно больше, чем в стране в целом. А в Вирджинии, где разрешение получается прямо в магазине без «испытательного срока», насильственных преступлений совершается на 34,6% меньше, убийств - на 3,7% меньше, ограблений - на 76,9% меньше.

После принятия законов о скрытом ношении оружия, резко сократилось количество жертв массовых убийц. В период с 1977 по 1995 года, эта цифра упала на 91%.
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12.10.2021 17:09 Відповісти
Ох ти ж мамин рембо!
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12.10.2021 15:52 Відповісти
то херня, а вот белый мерс на пешеходном переходе-грубое нарушение ПДД
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12.10.2021 15:30 Відповісти
такие точки это от пневматики что-ли?
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12.10.2021 15:30 Відповісти
Не обязательно.
Может и травмат такое оставить, если патроны маломощные.
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12.10.2021 15:44 Відповісти
Две пули так рядом положить нереально, похоже ето входное и выходное, скорее всего навылет чиркнуло.
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12.10.2021 15:59 Відповісти
Це знову стріляли у Кефіра, а попали у водія.
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12.10.2021 15:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K0w9Lqf7rJg
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12.10.2021 15:33 Відповісти
Полиция не будет 4 квадратных километра окружающей территории прочесывать?
И водолазов надо привлечь, а то вдруг он в канализации прячется.
Ну и всех "ненадежных" владельцев оружия проверить.
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12.10.2021 15:43 Відповісти
И патроны. Из Чехии видать. В ручную уменьшали содержание пороха. Плоскогубцами.
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12.10.2021 15:54 Відповісти
Шофера з Шефиром сплутали?
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12.10.2021 15:44 Відповісти
Кефіра з Зефіром
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13.10.2021 01:37 Відповісти
Надеюсь, уже армия МЧС дивизия Нацгвардии и полк мусоров прочесывают гектары вокруг, водолазы ищут оружие, собаки берут след. спутники ЦРУ задействованы?
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12.10.2021 15:52 Відповісти
Тобто кіллери тепер ********? Яке ***********, якщо це замах на вбивство.
Виходить відносно шефіра було просто ***********?
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12.10.2021 15:53 Відповісти
мабуть с травмата стрелял, поетому хулиганка
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12.10.2021 15:59 Відповісти
С Травмата тоже можно убить,если близко
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12.10.2021 16:44 Відповісти
Самокрутом или с пределанного стартовика - можно, а с легального травмата с легальными патронами нельзя.
Разве шо если им бо башне со всей дури приложиться.
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13.10.2021 10:11 Відповісти
Це наша заскорузла правопохоронна система і "суди" застосовують ще совкову практику судів, наклеслену історичними постановами пленуму верховного суду.
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12.10.2021 16:18 Відповісти
А може все дуже просто: дружина потерпілого є коханкою кілєра, а той несамовито ревнує що вона зраджує йому із законним чоловіком. Отак з любовного трикутника хотіли забрати третього
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12.10.2021 16:04 Відповісти
Які ще трикутники? Це був зебіл, з 2019 ходить там, при Пороху його там не було.
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12.10.2021 16:27 Відповісти
хорошо что много уже камер.... сепарков с рады известных так на место некому поставить,**** слабо так кому то сделать к примеру .а на семьи с детьми стрелять среди бела дня на камеры ума хватает...((
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12.10.2021 16:22 Відповісти
Урод
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12.10.2021 16:42 Відповісти
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12.10.2021 17:02 Відповісти
якби для притомних Громадян був доступний легальний короткоствол для оборони, бики були би "рівніші" і не так би бикували.. та й зекомандА фюрера Зєлі Сраліной - також... особливо під відеофіксацію, яка також заборонена "плівками мельниченка та Кучмою".. отак от і виживаємо у "демократичній" 73%вій державі нелохів-кріпаків..(
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12.10.2021 17:12 Відповісти
та про які короткостволи ви говорите, якщо у нас більшість населення абсолютно не освідчена в цьому плані. у нас думають, що якщо короткоствол дозволити, то наступного дня всі бомжі і алкаші всіх почнуть вбивати. а в приклад приводять гнилу пропагандонську статистику із "сша", яка нічого спільного із реальністю не має. і не забувайте, що у нас жертва, яка відбилася від нападника, сама стає нападником, гнидою і її треба негайно саджати. не можна у нас захищатись, носіть із собою полісмена у кармані
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13.10.2021 00:38 Відповісти
Ну вот зачем нужно было возраст жены указывать?
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12.10.2021 17:32 Відповісти
шыфер в порядке
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12.10.2021 18:41 Відповісти
похоже под действием метамфетамина
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12.10.2021 21:13 Відповісти
А был бы боевой, нога бы отвалилась, а так только синяк.
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12.10.2021 23:19 Відповісти
А ВЫ У ГЛАВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВАРТЫ СПРОСИТЕ !)
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13.10.2021 10:14 Відповісти
 
 