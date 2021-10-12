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СБУ запобігла ввезенню в Україну 400 тис. наркотичних таблеток: "товар" намагалися провезти у відрах з-під морозива. ВIДЕО

СБУ запобігла ввезенню в Україну прекурсора для виготовлення психотропних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Як зазначається, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" викрито групу, яка намагалася ввезти в Україну оптову партію псевдоефедрину – прекурсору для виготовлення психотропів.

У п’яти зловмисників вилучено майже 80 кг "товару". Його вартість на чорному ринку становить, у середньому, 12 млн грн.

Майже 400 тис. наркотичних пігулок контрабандисти приховали у власному багажі серед особистих речей, у тому числі у відрах з-під морозива.

Встановлено, що ділки переправляли прекурсори з однієї з африканських країн для продажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області, представниками Державної митної служби, групи портового контролю в аеропорту "Бориспіль" у взаємодії з Держприкордонслужбою та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Автор: 

наркотики (1449) СБУ (12851)


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Неужели таблетки пересчитали ?
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12.10.2021 19:34 Відповісти
СБУ протестувала їх на Полякові ? а потім узяла їх свій контродль для наступних лєросів?
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12.10.2021 19:37 Відповісти
И на Банковую!!
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12.10.2021 19:50 Відповісти
шо нам таки от детства осталось маржо полизать и два пальца в рот..
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12.10.2021 20:17 Відповісти
ума нет перемолоть и в тайд засыпать, эфедринщики хреновы
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13.10.2021 08:03 Відповісти
Я смотрю Вы в теме )))))
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13.10.2021 09:36 Відповісти
 
 