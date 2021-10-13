Глава фракції "СН" Арахамія двічі літав до Відня літаком Фірташа, - ЗМІ. ВIДЕО
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час пандемії, коли кордони з Європою були закриті, двічі літав до Відня літаком олігарха Дмитра Фірташа.
Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від наших джерел у правоохоронних органах нам вдалося отримати документи, які свідчать про те, що керівник фракції президента під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною, двічі приватним літаком, який належить структурам, пов'язаним з Дмитром Фірташем", - стверджує Ткач.
Мета обох поїздок, як стверджує сам Арахамія, - особиста.
"Я обіцяв показати вам оф рекордс справжню причину, чому я туди літав. Там немає жодної політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна - це медична причина", - стверджує "слуга народу".
Михайло Ткач підтвердив, що Арахамія дійсно документально підтвердив мету поїздки. Вартість кожної поїздки - 23 тис. євро. З приводу літака Дмитра Фірташа народний депутат відповів так: "Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь велику авіакомпанію, кількість бортів якої - кілька сотень".
Нагадаємо, що Дмитро Фірташ із 2014 року перебуває під слідством в Австрії. Олігарха звинувачують у міжнародній корупції. США вимагають екстрадиції Фірташа.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3696572.html "Беспощадная борьба" ЗЕлёного ублюдка с олигархами - она такая...
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.
Речь об этом идет в https://www.youtube.com/watch?v=iYGzJoExjXI расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача .
"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", - утверждает Ткач.
Стоимость каждой поездки - 23
Вот так , зебобики , развлекаются ваши слуги урода 😆
новым небритым литсам
удалось
непагано прибарахлитса !
а как вы там?
цены - не кусаютца?