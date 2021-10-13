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Глава фракції "СН" Арахамія двічі літав до Відня літаком Фірташа, - ЗМІ. ВIДЕО

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час пандемії, коли кордони з Європою були закриті, двічі літав до Відня літаком олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від наших джерел у правоохоронних органах нам вдалося отримати документи, які свідчать про те, що керівник фракції президента під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною, двічі приватним літаком, який належить структурам, пов'язаним з Дмитром Фірташем", - стверджує Ткач.

Мета обох поїздок, як стверджує сам Арахамія, - особиста.

"Я обіцяв показати вам оф рекордс справжню причину, чому я туди літав. Там немає жодної політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна - це медична причина", - стверджує "слуга народу".

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Михайло Ткач підтвердив, що Арахамія дійсно документально підтвердив мету поїздки. Вартість кожної поїздки - 23 тис. євро. З приводу літака Дмитра Фірташа народний депутат відповів так: "Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь велику авіакомпанію, кількість бортів якої - кілька сотень".

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Нагадаємо, що Дмитро Фірташ із 2014 року перебуває під слідством в Австрії. Олігарха звинувачують у міжнародній корупції. США вимагають екстрадиції Фірташа.

Автор: 

Фірташ Дмитро (894) Арахамія Давид (1104) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+63
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13.10.2021 01:26
+48
Голова фракції наркомана Віслюка Оманського Давид Арахамія літає літаками Фірташа на якого наркоман Зеленський наклав потешні санкції. Оце так боротьба з олігархами
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13.10.2021 02:32
+45
брехливішої партії-фракції, ніж слуги наркомана, в історії українського парламентаризму ще не було
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13.10.2021 02:09
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А чому ви дивуєтеся? Вся "пАРТІЯ" створена на гроші коломоя.
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13.10.2021 09:46 Відповісти
Тут медицина бессильна, тут патология на всегда. Просто хозяин обезьянки живёт в Вене и иногда хочет пошупать животинку.
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13.10.2021 09:50 Відповісти
СОЧНИК !!!
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13.10.2021 09:52 Відповісти
От бомжара! Воно ще й літає на шару. Видно, тему перетерти...
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13.10.2021 10:32 Відповісти
Нихера вы не разбираетесь в борьбе с олигархами.это хитрый коварный план зе-манды. Давидка там насрал посреди салона.пусть знают проклятые олигархи
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13.10.2021 10:44 Відповісти
Накинулися всі на Арахамчика Хломідійовича, ну злітав він до Фірташа на його літаку і що? Просто він являється нянею Фірташа і привіз підписати договори та інші папери, щоб перевести його гроші в офшор. "Слуга" крутиться як може, а журналюги "я тобі не дорогенька" ще посміги гавкати на такого великого патріота і спасителя України.
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13.10.2021 10:45 Відповісти
Продовжимо змінювати ПРІЗВИЩА олігархічних кримінальних кланів-хижаків і далі? А головне те, що це робить сам "мудрий народ" , а от винен хто завгодно ,але не Ми !!! Може хоч раз прочитаємо Вічні Закони Державотворення і включимо Розум і почнемо ці Закони виконувати?
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13.10.2021 10:55 Відповісти
Нє, ну а шо. "Новиє ліца"!

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13.10.2021 11:02 Відповісти
ПОП літав у Вену до Фіташа, Арахамія літав у Вену до Фірташа, співпадіння?
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13.10.2021 11:17 Відповісти
Летал за медицинским канабисом в лечебных целях
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13.10.2021 11:19 Відповісти
Літав запитати Фірташа, чи не буде він проти списання його боргів перед бюджетом на 100млрд.грн, в рамках суворої боротьби з олігархатом 😃
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13.10.2021 11:27 Відповісти
Нехай би хоч почитали щось із Юліана Семенова (правда,останнє,що отії "шпійони" читали-то,мабуть, "Буквар" у першому класі,та й той не до кінця). Так от, Штірліц,йдучи на зустріч із контрагентом, завжди залишав автомобіль за 2-3 квартали від місця її проведення.Того вимагала елементарна конспірація. А отії придурки чи-то зовсім без мозоку,чи-то геть обкурені, або п"яні,що на такеє міроприємство, як конспіративні зустрічі із агентами ворога,йдуть як на базар у неділю. Ну добре, у того мілкого мошеника АраХама мізків немає, ото точно, але в інших? Геть знахабніла уголовщина. Правда, якщо ОП отакеє свиноцтво "кришує", то чого би й ні?
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13.10.2021 11:36 Відповісти
пи...раст
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13.10.2021 12:15 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3696572.html "Беспощадная борьба" ЗЕлёного ублюдка с олигархами - она такая...

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.

Речь об этом идет в https://www.youtube.com/watch?v=iYGzJoExjXI расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача .
"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", - утверждает Ткач.
Стоимость каждой поездки - 23
Вот так , зебобики , развлекаются ваши слуги урода 😆
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13.10.2021 12:19 Відповісти
Стоимость - 23 000 евро
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13.10.2021 12:20 Відповісти
Майбутній президент. 73% уже на нього заточені.
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13.10.2021 17:54 Відповісти
А вы думали, что давиды и иосифы будут думать за Микол та Валилiв!! Ха-ха
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13.10.2021 13:13 Відповісти
Деолігархізація по зебільному
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13.10.2021 13:50 Відповісти
А чего? Кофейку выпить.
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13.10.2021 14:24 Відповісти
походу це таксі для усіх без винятків політиків країни
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13.10.2021 14:24 Відповісти
Причина медицинская должна быть, как у всех в Украине, лечиться в Украине, это когда скорая не приезжает, когда денег нет, чтобы лечиться и вообще запретить гражданам Украины, ОСОБЕННО ЧИНОВНИКАМ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА БУГРОМ, ПОД СТРАХОМ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
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13.10.2021 14:47 Відповісти
Для того что бы понять кто правит бал в стране "невыученных уроков" достаточно просто взглянуть на ФИЗИОНОМИЮ Арахамии... этого НЕДОчеловека...
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13.10.2021 15:30 Відповісти
Сволочи, кругом одно начальство в ***** народа, некого даже на хрен послать...
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13.10.2021 15:41 Відповісти
Когда уже эту обезьянку, опять в лес отправят, а???
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13.10.2021 15:46 Відповісти
Для чого, вона ж така гарнюня.
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13.10.2021 17:52 Відповісти
ну шо зебобики , благодаря вам -
новым небритым литсам
удалось
непагано прибарахлитса !
а как вы там?
цены - не кусаютца?
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13.10.2021 15:47 Відповісти
на 46 тыс евро ему могли пересадку мозга сделать
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13.10.2021 15:56 Відповісти
Цей чєл мені ніколи не подобався.
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13.10.2021 16:54 Відповісти
Яка гарна мавпочка.
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13.10.2021 17:50 Відповісти
То что он на самолете Фирташа летал в Вену где живет Фирташ, это, конечно же, чистой воды совпадение
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13.10.2021 19:29 Відповісти
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