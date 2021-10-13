Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО
Український народ очікує результатів діяльності "Слуги народу".
Про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі 24 каналу, коментуючи звинувачення в недотриманні Регламенту Верховної Ради під час ухвалення закону про олігархів і звільнення спікера Дмитра Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми прийшли командою президента, за його плечима, за його прізвищем, але ми маємо брати на себе відповідальність. Народ нам сказав: "Дивіться, 73% за вас проголосували. Ми не хочемо коаліціади, спікеріади. Ми не хочемо взагалі нічого чути. Ми вас вибрали. І навіть безпрецедентно - монобільшістю". У нас є можливість не озираючись направо, наліво, не шукати політичної доцільності, ухвалювати рішення. Це безпрецедентно. Це епохально. Ми зобов'язані виконати те, для чого нас сюди поставив український народ. А якщо ми будемо займатися прізвищами, хочу не хочу, можу не можу, буду не буду. Достатньо жувати соплі. Достатньо розповідати про регламент. Достатньо розповідати, що ми чогось не можемо. Знаєте, як поганому танцюристу щось завжди заважає. Регламент? Давайте поміняємо регламент. Якщо ми по 16 тисяч поправок слухаємо і 300 тільки до назви, то хто винен? Нас завтра запитає український народ. Більше того, він вже сьогодні запитує: "То що ви зробили?". Їм байдуже, яким був регламент. Їм потрібен результат", - заявила Верещук.
Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, оскільки під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), зокрема і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.
Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
У результаті, глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив: "Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант".
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. Після цього Разумков заявив: "Моя відставка відбулася з порушенням закону про регламент".
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ИБО ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ НАС ЗАЩИЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ ДРУГИХ, НО И ОТ САМОГО СЕБЯ.
Генрих Гейне
В 2014-2015 году у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что "на Донбассе война между США и Россией".
Продвигали Верещук близкий к Суркову редактор Русского Репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождение в список Верещук серьезно почистила интернет от своих пророссийских интервью, удалила фотографии из facebook, где она с Ахмедовой.
Даем ссылку на одно из немногих оставшихся незачищенных интервью: http://geworld.ge/ru/5096/  ;
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik:
https://politdate.com.ua/irina-vereschuk-popala-v-spisok-slugi-naroda-po-kvote-surkova
Хунвейбины гребаные...
пусчай палетает !
Тобто турборежим вже не задовільняє? Це вже "жувати соплі"?
Шо буде далі? Оголосите "найвеличнішого" анпіратором України? Нє, ну а шо. Мікро-наполеону бути просто президентом вже замало.
Шо? У нас країна за конституцією - парламентсько-президентська держава?
Та POHUY на конституцію. Адже "
українському народу73% байдуже". Тому не соромтесь і не стримуйте себе.
П.С. Як же швидко ми рухаємось назустріч паРаші!
"Підлога країни мешкає за рискою зубожіння"
Дивуюсь, як народжена на Галичині людина могла припуститися такої помилки.
Може, дається взнаки дворічне спілкування з колегами по фракції "Слуг".
бо в 2019 знайшлись 73 дупоголових (13,5млн) схожих на людей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80
Не потрібно звертатися в суд у разі виникнення спору між двома сторонами - достатньо одному показати силу і забрати, те, що вважає своїм - результат досягнутий.
Ми зібралися в ЄС та НАТО, сраючи на право?
Так Чаушеску наказав розстріляти не зовсім покірного міністра оборони, на його місце призначив того, хто виконував усі накази генерала Віктора Стенкулеску, який потім дуже швидко піймав Чайшеску з дружиною, призначив трибунал, і розстріляв їх.
що за кацапiзми, недолуга? шмарклi! не танцоровi, а танцюристу.
танцюрист шмаркля!
ЗЫ: "О воле народа обычно говорят те, кто ему приказывает." Карел Чапек
Но, с другой стороны, вся история, начиная от Древней Греции - это постоянное усовершенствование власти. Законы постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону (как со списками депутатов в ВР и невозможностью их отозвать).
Взять тот же импичмент. Нет реального механизма и еще много копий сломается и нарушится регламентов, пока не достигнут совершенного Законодательства, при котором мошенники будут быстро низложены и наказаны.
а якщо я так скажу з приводу гражданкі зєльонской? Може видадіть мені в короткоє пользованіє гр. Зєльонскую? А раптом наріду й справді стане краще? Га? Спообуємо? Почнемо з верещук
Так они уже все исполнили человек запамятовал - 2 года прошло, в США в Конгресс каждые 2 года довыборы в Германии -закон,кого уличили в коррупционном скандале - уходят в отставку, а тут на 5 лет избрали и можно творить , что хочу, а хотят они немало: приняли закон о скупке Земли по 10 тыс га в одни руки , после чего последует сгон населения в резервации, а под это что бы накопить капиталы продолжают отмывать бюджет на ОВГЗ плюс стали отмывать на дорогах, не подготовились к отопительному сезону, не закачав газ до самого низкого значения и это при том что СП-2 достроен - наверное совпадение или державна зрада?, а теперь надо переплатить с бюджета если цена будет по 30 тыс. 5 мллрд.евро., потому кислорода в больницах по прежнему не хватает, банкротят государственную атомную энергетику в угоду "зеленому" тарифу , частному бизнесу, а где у нас бюджет дотирует частный бизнес? по конституции запрещено если Украина рыночное , социальное государство - рыночное,должны быть созданы одинаковые для всех конкурентные условия дл бизнеса и плати налог,субсидии только на социалку а тут установили фиксированный тариф и зарабатывают олигархи и иностранцы к тому же по цене 13 евро центов за квт, в то время как в самой Европе 4,5 - неплохо отоварились на всех этих тратах бюджета этак минимум на 250 миллрд. грн. в год.
У кого какие предложения?
Блин, опять расписываются за весь народ.
Когда ж это уже закончитя!))
Убівай,насілуй,клєвєщі,прєдавай
Раді свєтлого,свєтлого,свєтлого,свєтлого
Свєтлого зданія идєй Чучхе..."
Давай хірург тобі апендицит виріже, прямо через пальто - головне ж видалитит той отросток, а пальто потім знімуть...
Как давно говорили к власти пришел гегемон. Ну и попали вы, тупые украинцы. И это только начало.
БГГ.