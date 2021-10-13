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Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО

Український народ очікує результатів діяльності "Слуги народу".

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі 24 каналу, коментуючи звинувачення в недотриманні Регламенту Верховної Ради під час ухвалення закону про олігархів і звільнення спікера Дмитра Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми прийшли командою президента, за його плечима, за його прізвищем, але ми маємо брати на себе відповідальність. Народ нам сказав: "Дивіться, 73% за вас проголосували. Ми не хочемо коаліціади, спікеріади. Ми не хочемо взагалі нічого чути. Ми вас вибрали. І навіть безпрецедентно - монобільшістю". У нас є можливість не озираючись направо, наліво, не шукати політичної доцільності, ухвалювати рішення. Це безпрецедентно. Це епохально. Ми зобов'язані виконати те, для чого нас сюди поставив український народ. А якщо ми будемо займатися прізвищами, хочу не хочу, можу не можу, буду не буду. Достатньо жувати соплі. Достатньо розповідати про регламент. Достатньо розповідати, що ми чогось не можемо. Знаєте, як поганому танцюристу щось завжди заважає. Регламент? Давайте поміняємо регламент. Якщо ми по 16 тисяч поправок слухаємо і 300 тільки до назви, то хто винен? Нас завтра запитає український народ. Більше того, він вже сьогодні запитує: "То що ви зробили?". Їм байдуже, яким був регламент. Їм потрібен результат", - заявила Верещук.

Також читайте: Верещук мітить на посаду міністра оборони

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, оскільки під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), зокрема і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

У результаті, глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив: "Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. Після цього Разумков заявив: "Моя відставка відбулася з порушенням закону про регламент".

Автор: 

ВР (14994) регламент (115) Разумков Дмитро (1527) Верещук Ірина (683) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+108
Регламент єто правила, предлагаю, тогда не ждать ментов, а мочить на месте условного Трухина с ружбайки, если всем плевать
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13.10.2021 10:36
+89
Результат:
- ЗЕ отмывает ворованные деньги Коломойского;
- Арахамия летает самолетами Фирташа;
- Медведчуку дают домашний арест, а его заправки меняют бренд и успешно работают;
- Верещук вещает, что на законы плевать.
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13.10.2021 10:37
+65
Зелені це недозрілі червоні.(Чекалкін)
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13.10.2021 10:42
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НЕ БЫТЬ ПОДЧИНЕННЫМ НИКАКОМУ ЗАКОНУ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛИШЕННЫМ САМОЙ СПАСИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,

ИБО ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ НАС ЗАЩИЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ ДРУГИХ, НО И ОТ САМОГО СЕБЯ.


Генрих Гейне
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13.10.2021 14:36 Відповісти
ну что ж! повісимо цих зелених без усяких законів! важен результат))))
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13.10.2021 15:46 Відповісти
Будуть красти!
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14.10.2021 12:19 Відповісти
"повісимо цих __________________ (нужное вписать) без усяких законів!" - дурень думкою багатіє.
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19.10.2021 18:46 Відповісти
ИРИНА ВЕРЕЩУК ПОПАЛА В СПИСОК СЛУГИ НАРОДА ПО КВОТЕ СУРКОВА

В 2014-2015 году у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что "на Донбассе война между США и Россией".

Продвигали Верещук близкий к Суркову редактор Русского Репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождение в список Верещук серьезно почистила интернет от своих пророссийских интервью, удалила фотографии из facebook, где она с Ахмедовой.
Даем ссылку на одно из немногих оставшихся незачищенных интервью: http://geworld.ge/ru/5096/&nbsp ;
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik:

https://politdate.com.ua/irina-vereschuk-popala-v-spisok-slugi-naroda-po-kvote-surkova
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13.10.2021 14:43 Відповісти
Ротовая вагина
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13.10.2021 14:46 Відповісти
Регламент - порядок ведення засідань, зборів, конференцій, сесій і з'їздів представницьких органів
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13.10.2021 14:53 Відповісти
Откуда ЗЕленое болото берет этих дегенератов в свое моно-стадо, похоже всех из психушки одной понабирали! А вот эта черноротая хабалка еще в министры обороны метит! Мрак!
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13.10.2021 14:56 Відповісти
хватит жевать сопли зеленому мудаку --- надо зебуинам рассказать за что получил 41 лимон баксов от калломойского ..борец.. с олигархами . чьи квартиры на БЭЙКЕР-СТРИТ в ЛОНДОНЕ . почему не платил налоги ..слуга народа.. ***** слил вагнеровцев . почему 1км дороги в два раза дороже чем при папередниках . почему мертвечук не в сизо по такой тяжелой статье . зачем до ПОРОХА титушню привез --- если зеленые сопли уже не жуются иди ***** в отставку вместе с верещучками . юзиками . безмозглыми-безуглыми с колей-велюровым и всей своей шоблой
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13.10.2021 14:57 Відповісти
Даёшь расстрельные тройки и революционную целесообразность!
Хунвейбины гребаные...
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13.10.2021 14:58 Відповісти
30 лет регламента - минус 8 млн населения.
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14.10.2021 09:09 Відповісти
який саме результат?
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13.10.2021 15:06 Відповісти
взагалі то , з пів-року тому заявлялось що народ має запит на справедливість. може по цій темі за результат іде мова?
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13.10.2021 19:12 Відповісти
негативний результат- теж результат
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13.10.2021 23:11 Відповісти
Поставь дуру у власти - она и лоб расшибет!
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13.10.2021 15:19 Відповісти
дайте вересчучке зельону парасольку-
пусчай палетает !
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13.10.2021 15:22 Відповісти
краще на бочку с порохом посадити)
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13.10.2021 15:48 Відповісти
Вистачить [укр. годі] жувати соплі. © Верещучка
Тобто турборежим вже не задовільняє? Це вже "жувати соплі"?

Шо буде далі? Оголосите "найвеличнішого" анпіратором України? Нє, ну а шо. Мікро-наполеону бути просто президентом вже замало.
Шо? У нас країна за конституцією - парламентсько-президентська держава?
Та POHUY на конституцію. Адже "українському народу 73% байдуже". Тому не соромтесь і не стримуйте себе.
П.С. Як же швидко ми рухаємось назустріч паРаші!

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13.10.2021 15:24 Відповісти
"Годі" або "досить", але ніяк не "вистачить" у даному контексті. Цензор трохи затупив з перекладом ((
"Підлога країни мешкає за рискою зубожіння"
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13.10.2021 19:43 Відповісти
Насправді то не Цензор затупив, а сама Верещучка так сказала, дивись на 0:50.
Дивуюсь, як народжена на Галичині людина могла припуститися такої помилки.
Може, дається взнаки дворічне спілкування з колегами по фракції "Слуг".
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15.10.2021 09:55 Відповісти
Жестяк! Забираю свої слова. Я просто гидую слухати цих нулів, яких піна винесла нагору.
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15.10.2021 14:46 Відповісти
"хватит жевать сопли, нас ждет вторая серия!"-десь я вже це чула
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13.10.2021 15:35 Відповісти
Да она вообще без мозгов
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13.10.2021 15:58 Відповісти
100%
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13.10.2021 23:12 Відповісти
От же тварюка тупая!
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13.10.2021 16:09 Відповісти
Ты шо???Это будущий министр....
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13.10.2021 18:08 Відповісти
Премьер- министр? Или премьер-министрШа?)))))
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13.10.2021 18:41 Відповісти
Хуже.Она метит на пост министра обороны.
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13.10.2021 20:33 Відповісти
А може навіть і президент.
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15.10.2021 09:57 Відповісти
тоесть, зачем закон?! и чего за народ расписываться....а какой регламент им мешал провести судебную реформу, какой регламент мешает бороться с корупцией , а какой регламент им позволяет, как говорят, получать деньги в конвертах! и задолбали с Порошенко! Порошенко поднял разрушенную страну, а эти опять ведут к разрухе
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13.10.2021 16:10 Відповісти
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13.10.2021 16:12 Відповісти
це справедливо, що земерзота верещук говорить від імені українського народу.
бо в 2019 знайшлись 73 дупоголових (13,5млн) схожих на людей
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13.10.2021 16:35 Відповісти
Та що за єпос ******** Ураїни? Подивиться результати голосування. Там 73% від віддавших голос. А голосувало у другому турі 55 відсотків. Тобто 73% від 55% відсотків.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80
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13.10.2021 19:02 Відповісти
Одні прийшли за посадами, інші - за грошима, так що нема що чекати доброго від цих гопників, народу вони вже нічого не обіцяли.
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13.10.2021 16:44 Відповісти
Тоді нехай у відділках опера не збирають законні докази вини підозрюваног, а просто його *********чать, той признається. В суді, на зауваження адвокатів, що докази здобуті неправомірним шляхом, нікого турбувати не мають - головне, що результату досягнуто.
Не потрібно звертатися в суд у разі виникнення спору між двома сторонами - достатньо одному показати силу і забрати, те, що вважає своїм - результат досягнутий.
Ми зібралися в ЄС та НАТО, сраючи на право?
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13.10.2021 16:45 Відповісти
прямо Йуля в молодости!...
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13.10.2021 16:46 Відповісти
Офіс простих рішень - навіщо реформувати суди? Давайте просто рішенням РНБО розстрілювати злодіїв! А злодії вони чи ні, вирішіть особисто пан Зе-Офшорник! За нього ж 73% проголосували!
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13.10.2021 16:56 Відповісти
Тоді вірогідний румунський сценарій. Ті, хто розстрілювати повинен, можуть розстріляти тих, хто дає наказ розстрілювати. Нормальна ситуація при диктатурах.

Так Чаушеску наказав розстріляти не зовсім покірного міністра оборони, на його місце призначив того, хто виконував усі накази генерала Віктора Стенкулеску, який потім дуже швидко піймав Чайшеску з дружиною, призначив трибунал, і розстріляв їх.
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13.10.2021 18:11 Відповісти
жувати соплі...


що за кацапiзми, недолуга? шмарклi! не танцоровi, а танцюристу.

танцюрист шмаркля!

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13.10.2021 17:21 Відповісти
их всех нужно срочно стерилизовать, что бы эта мразь хотя бы не размножилась.
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13.10.2021 17:33 Відповісти
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13.10.2021 17:34 Відповісти
не , лучше сосной
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13.10.2021 18:42 Відповісти
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14.10.2021 11:26 Відповісти
Знов хочуть"ЧК"?
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13.10.2021 17:58 Відповісти
Ок, потвора. Як кажуть: "око за око". Вам насрати на закони - згадаємо, коли будемо вас пи$дити (усе згадаємо).
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13.10.2021 18:02 Відповісти
"Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали" - врет, шо дышит, так как за "слуг" на выборах в Раду проголосовало 43,17% нарiда.

ЗЫ: "О воле народа обычно говорят те, кто ему приказывает." Карел Чапек
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13.10.2021 18:21 Відповісти
Регламент - это правила. Вы сели играть по этим правилам и нарушили правила. Вы шулеры, по сути и де юре! Говорить о законности вы уже не имеете права, де факто.
Но, с другой стороны, вся история, начиная от Древней Греции - это постоянное усовершенствование власти. Законы постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону (как со списками депутатов в ВР и невозможностью их отозвать).
Взять тот же импичмент. Нет реального механизма и еще много копий сломается и нарушится регламентов, пока не достигнут совершенного Законодательства, при котором мошенники будут быстро низложены и наказаны.
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13.10.2021 18:25 Відповісти
Правильно.
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13.10.2021 18:37 Відповісти
Тобто, український народ - зграя беззаконників? Регламент ВР це закон.
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13.10.2021 18:41 Відповісти
Хватіт жєвать соплі? А якщо я скажу, що у разі, якщо я «отимєю» гражданку верещук раком, а українському наріду від цього стане добре, то одночасно українському наріду буде пох, що гражданка верещук була проти?

а якщо я так скажу з приводу гражданкі зєльонской? Може видадіть мені в короткоє пользованіє гр. Зєльонскую? А раптом наріду й справді стане краще? Га? Спообуємо? Почнемо з верещук
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13.10.2021 18:41 Відповісти
Обережно !
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13.10.2021 18:46 Відповісти
Хвора на усю голову ! Нас би з роботи за таке погнали !
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13.10.2021 18:46 Відповісти
Це тому, що ви не вчились на юриста в Кривому Розі!
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13.10.2021 19:46 Відповісти
Біда...
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13.10.2021 18:59 Відповісти
с самого начала подозревал что они партия соплежевателей
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13.10.2021 19:16 Відповісти
якби це заявлялось на самому початку було б якось органічніше. А тепер через 2 роки при владі, коли рейтенги летять у низ, коли рєшал- хабарників при депутатських мандатах вже не сховати ,всі розуміють що такі заяви не що інше як спроба підняти рейтинг пустими заявами
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13.10.2021 19:19 Відповісти
Згідно морального ЗЕкодексу якщо вам потрібні гроші то не треба працювати, а йдіть красти та грабувати.
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13.10.2021 19:26 Відповісти
Мы обязаны исполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. Источник:

Так они уже все исполнили человек запамятовал - 2 года прошло, в США в Конгресс каждые 2 года довыборы в Германии -закон,кого уличили в коррупционном скандале - уходят в отставку, а тут на 5 лет избрали и можно творить , что хочу, а хотят они немало: приняли закон о скупке Земли по 10 тыс га в одни руки , после чего последует сгон населения в резервации, а под это что бы накопить капиталы продолжают отмывать бюджет на ОВГЗ плюс стали отмывать на дорогах, не подготовились к отопительному сезону, не закачав газ до самого низкого значения и это при том что СП-2 достроен - наверное совпадение или державна зрада?, а теперь надо переплатить с бюджета если цена будет по 30 тыс. 5 мллрд.евро., потому кислорода в больницах по прежнему не хватает, банкротят государственную атомную энергетику в угоду "зеленому" тарифу , частному бизнесу, а где у нас бюджет дотирует частный бизнес? по конституции запрещено если Украина рыночное , социальное государство - рыночное,должны быть созданы одинаковые для всех конкурентные условия дл бизнеса и плати налог,субсидии только на социалку а тут установили фиксированный тариф и зарабатывают олигархи и иностранцы к тому же по цене 13 евро центов за квт, в то время как в самой Европе 4,5 - неплохо отоварились на всех этих тратах бюджета этак минимум на 250 миллрд. грн. в год.
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13.10.2021 19:30 Відповісти
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13.10.2021 20:20 Відповісти
Так вана всралася з переляку! Курва з Рава-Руської панелі
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14.10.2021 13:24 Відповісти
это чучело будущий министр обороны, будет на зеленом зонтике летать, ахахаха, ну чё хуже уже не будет, да зелебобики?
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13.10.2021 20:25 Відповісти
Не будет. Ето ее влажньіе мечтьі. Я не могу представить офіцера, тем более боевого, которьій стерпит такое надругательство над ВСУ и обороной страньі.
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13.10.2021 20:48 Відповісти
Надо найти и дисквалифицировать врача дурдома, который выпустил Верещук из психбольницы... Это ж надо иметь такой мусорник вместо мозга! И, ведь она, действительно верит, в то, что говорит! Просто уму непостижимо - где можно было найти столько необразованных дебилов и собрать их в одну "типа партию".
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13.10.2021 20:54 Відповісти
Она до этого воровала в Раве-Русской.
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14.10.2021 07:31 Відповісти
Я вот думаю, с кем верещук будет делить камеру в тюрьме для гос. изменников?
У кого какие предложения?
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13.10.2021 21:00 Відповісти
С безумной
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13.10.2021 23:30 Відповісти
Опять эта дура Верещук, что вякнула! Что мало наворовала на предыдущей работе??Лучше покатайся на веревке, может нечаянно повесишся!!
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13.10.2021 21:22 Відповісти
Хвойда Верещучка відкрила свою брудну пащеку. Паскуда брудна!
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13.10.2021 21:22 Відповісти
Очередной зашквар или провокация. Верещучка хотя бы пару минут подумала прежде чем рот свой дурной раскрывать. И она ещё метит в министры обороны. В "Слугох народа" есть хотя бы кто-нибудь один вменяемый?
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13.10.2021 22:03 Відповісти
У нас теперь любую минетчицу могут министром сделать
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14.10.2021 07:10 Відповісти
Украинскому народу безразлично

Блин, опять расписываются за весь народ.

Когда ж это уже закончитя!))
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13.10.2021 22:52 Відповісти
Когда воровка расписывается за весь украинский народ, то получается, что и мы тоже воры.
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14.10.2021 07:29 Відповісти
"Цель оправдьіваєт срєдства - давай
Убівай,насілуй,клєвєщі,прєдавай
Раді свєтлого,свєтлого,свєтлого,свєтлого
Свєтлого зданія идєй Чучхе..."
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14.10.2021 00:28 Відповісти
мабуть Верещук вже тошнотворно від політики більшості. чи думала вона що владна більшість не означає її адекватності ?
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14.10.2021 01:58 Відповісти
Мрази. Больше 400 человек мрут в день, потому что эти твари не хотят и не могут организовать ничего. Крысы, которые отбирают возможность выжить. Задушили тарифами, людям и лекарство не за что купить. Что же вы падлы не подавитесь.
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14.10.2021 07:08 Відповісти
А добиться результат не нарушая Законы и регламент слабо? Может забить на Конституцию Украины и т.д., потому что так хочет Верещук? Предлагаю Верещук засунуть головой в унитаз и постричь потом налысо и сказать: "так и было", зачем нам придерживаться норм морали".
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14.10.2021 07:30 Відповісти
цирк клоунів продовжуеться доки...
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14.10.2021 07:34 Відповісти
Мадам, відпустіть з рук парасольку. Може знести вітром. На фіг і з кінцями. В Україні час від часу такі вітри зриваються. Краще мовчки міцно сісти на ж..у і покласти в кишені кілька цеглин, аби не знесло к юхам...
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14.10.2021 07:58 Відповісти
Результат это ахметка,беня,потрох,беня и фирбаш в тюрьме и полностью обкофискованы,но пока не видно даже желания это сделать,разумчика можете тоже посадить,нам плевать.
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14.10.2021 08:23 Відповісти
Регламент, це процедура, тобто порядок дій...
Давай хірург тобі апендицит виріже, прямо через пальто - головне ж видалитит той отросток, а пальто потім знімуть...
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14.10.2021 09:10 Відповісти
А ще один хірург-лор мигдалини вирізав через анальний отвір.
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14.10.2021 22:09 Відповісти
Одним словом: не мешайте воровать.
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14.10.2021 09:32 Відповісти
Первый этап они уже сделали для народа - подняли в 2 раза цены.
Как давно говорили к власти пришел гегемон. Ну и попали вы, тупые украинцы. И это только начало.
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14.10.2021 09:32 Відповісти
Це називається революційна доцільність. Не виходить у зелених вичавлювати із себе совка. Ідемо до диктатури та вождя. Схоже, що і цих прийдеться викорчовувати із влади. Самі точно не підуть.
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14.10.2021 10:26 Відповісти
з морозами маємо вичистити зелену плісняву поки в країні не засмерділося виключно геть усе
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14.10.2021 10:33 Відповісти
Лети, мери, лети, лети высоко, лети глубоко!
БГГ.
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14.10.2021 11:15 Відповісти
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