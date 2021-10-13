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Особистий лікар Саакашвілі про голодування політика: Незворотні зміни в його організмі можуть настати сьогодні-завтра, є загроза життю. ВIДЕО

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перебуває в стані голодування фактично вже два тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" його особистий лікар Ніколас Кіпшидзе.

Доктор повідомив, що він не зміг особисто оглянути експрезидента у в'язниці, де той нині перебуває, тому нової інформації про його здоров'я в нього немає.

"Я теж дуже хвилююся. Я в останній раз бачився з президентом, це було в неділю (10 жовтня 2021 року – ред.), і вже мені він не сподобався, чесно кажучи. Я почав хвилюватися і говорив з тюремними лікарями, вони хороші, професіонали. Ми потім домовилися, що я в понеділок (14 жовтня 2021 року – ред.) прийду і подивлюся, що там діється, побачу президента, і потім ми вже будемо робити планування, як лікувати Михайла Саакашвілі надалі. На жаль, я не отримав до президента (доступ –ред.) ні вчора, ні сьогодні. Я там був біля в'язниці, годинами стояв, чекав, але нічого не вийшло. Зараз мені сказали, що напевно завтра (13 жовтня 2021 року – ред.) вийде побачити президента. Але подивимося, подивимося, побачимо. Так що у мене нової інформації немає ніякої", - сказав лікар Саакашвілі.

На питання про те, скільки ще допустимо голодувати Саакашвілі, перш ніж настануть незворотні зміни в його організмі, Ніколас Кіпшидзе відповів, що третій президент Грузії вже на порозі цих змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі сидить в одиночці. Він сам так вирішив, - тюремники

"Ми вже досягнемо цього моменту сьогодні-завтра, потім буде важко. Але це я говорю чисто теоретично, тому що поки я не побачу хворого, я не можу ніяких передбачень, ніяких діагнозів нічого сказати", - сказав доктор, зазначивши, що загроза життю Саакашвілі є.

Що стосується припинення голодування, то, за словами Ніколаса Кіпшидзе, Саакашвілі про це навіть чути не хоче.

"Я говорив з ним два рази, але він не хоче навіть чути, він дуже сильна людина, як ви знаєте, морально. Коли я бачився з ним два рази, він, хоча трошки був слабенький, але був налаштований на голодування, і не хоче чути, ні про які інші варіанти, на жаль",- сказав лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За станом здоров'я Саакашвілі стежитиме спецгрупа медиків, - Мін'юст Грузії

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

голодування (426) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+25
Пусть Надюхе Савченко позвонит для обмена опытом - как голодать и не худеть !
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13.10.2021 11:46
+18
она верит!
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13.10.2021 12:14
+16
Постановка. реально кто то верит что Саака голодает?
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13.10.2021 11:46
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По его фейсу видно что голодание пойдёт на пользу
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13.10.2021 11:44 Відповісти
Шо не новина про Саакашвілі чи Зеленського починається срач , як сніжна лавина. А адмін тіпа цього незамічає...
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13.10.2021 12:43 Відповісти
Постановка. реально кто то верит что Саака голодает?
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13.10.2021 11:46 Відповісти
она верит!
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13.10.2021 12:14 Відповісти
Хинкали наминает)
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13.10.2021 13:16 Відповісти
Пусть Надюхе Савченко позвонит для обмена опытом - как голодать и не худеть !
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13.10.2021 11:46 Відповісти
Не нужно забывать, что савченко "голодала" по согласованию и под наблюдением куратора.
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13.10.2021 12:04 Відповісти
Для сохранения жизни и здоровья такого великаГа человека его нужно покормить....через капельницу...принудительно...
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13.10.2021 11:46 Відповісти
Тому потрібно негайно випустити Саакашвілі і призначити його Президентом Грузії.
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13.10.2021 11:47 Відповісти
це жарт , я так розумію ?
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13.10.2021 19:49 Відповісти
Ага.
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13.10.2021 20:27 Відповісти
Необратимо уйдет жир. Такое впечатление, что ни кто не голодал кроме Саахашвидзе! Галя Савченко тоже "голодала". Сраку отобрала, мама не горюй! Опухла бедная, это тот же фрукт!
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13.10.2021 11:48 Відповісти
Не кипишуй,Кипшидзе.Какие ты там увидел у Карлсона необратимые изменения?Жопа от меда слипнется?
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13.10.2021 11:48 Відповісти
Чувака ломает не по-детски. Где же доктор:

https://www.youtube.com/watch?v=wRmOJ_gLZSg
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13.10.2021 11:50 Відповісти
Сенцов так же голодал, только на пользу пошло.
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13.10.2021 11:50 Відповісти
Таити ...Таити нас и здесь не плохо кормят !
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13.10.2021 11:52 Відповісти
Хватить заливати тут! Він «голодує» з тиждень не більше!
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13.10.2021 11:53 Відповісти
Без вареня может отвалиться несущий винт.
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13.10.2021 11:55 Відповісти
Да как они уже за...ли!!! Всем нас рать!!!!
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13.10.2021 12:04 Відповісти
В студентські часи я якось голодувала 7 днів підряд (навмисне) -прекрасне самопочуття, активний споіб життя,легкість в тілі і ніяких проблем- ходила на пари,їздила великі кінці в транспорті.Вдруге я голодувала вже в літньому віці - 12 днів поспіль (бо втрати ваги майже не було - усього 3,5 кг) -абсолютно задовільне самопочуття -єдине,що -потім важко було звикати до нормального харчування -організм звик до голоду і не хотів засвоювати навіть вівсяну кашу.
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13.10.2021 12:06 Відповісти
На виході з голоду треба починати з розбавлених водою в два рази соків з моркви, буряка і яблук, щоб живність в кишківнику відновилась і апетит розгориться, що стримувати доведеться. А далі каші та овочеві супи зварені на воді, без солі і жиру(нирки ще не готові сіль фільтрувати). Вихід з голоду повинен тривати, в часі(мін) скільки тривав голод.
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13.10.2021 15:55 Відповісти
+, не так страшен голод, как возвращение в обычное русло.
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13.10.2021 16:36 Відповісти
1-2 недели можно голодать без последствий, дальше уже могут быть проблемы.
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13.10.2021 16:35 Відповісти
Незворотні зміни починаються після втрати 25% маси тіла, а це 40 днів+ Лікар бреше.
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13.10.2021 20:10 Відповісти
Мова йде про повне(глибоке голодування). Тільки вода.
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13.10.2021 20:16 Відповісти
Туда и дорога.
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13.10.2021 12:07 Відповісти
Опомнись,Украина,сколько злобы и ненависти в комментариях…зло порождает зло!!
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13.10.2021 12:25 Відповісти
Take it easy. Where the US are you from?
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13.10.2021 12:39 Відповісти
Ши из фром Зажопинск.
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13.10.2021 13:38 Відповісти
вот именно, вспомните что было перед выборами, теперь зебикам и карлсону возвращается
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13.10.2021 14:08 Відповісти
Когда Украина опомнится - она развешает ему подобную шваль на столбах
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13.10.2021 14:09 Відповісти
А лгать постоянно в глаза украинцам- это не зло? Саака, Зеленский и им подобные должны сидеть в местах не столь отдаленных, а не быть у власти! Дерьмо в дерьмо и никак иначе!
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13.10.2021 15:13 Відповісти
Эти твари не украинцы. Это кацапы+порохоботы со своими идеями шовинизма.
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13.10.2021 16:52 Відповісти
Чому як тільки хтось з наших можновладців попадає в тюрму як відразу в нього починаються "нєобратімиє процеси" і вже на ладан дихає?..Чому відразу знаходяться хронічні хвороби і вже маємо свіжого інваліда?..А взагалі це тест на характер,і шкода що цей тест ніхто з топових політиків України не пройшов.І це я кажу про тих,що погодились його пройти - Луценко,Тимошенко...а є такі що взагалі відмовились - Янукович,Шкіль,Лазаренко...
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13.10.2021 12:28 Відповісти
Люто плюсую

Просто клоуни і популісти
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13.10.2021 13:04 Відповісти
Тому в Україців і зло, що приїхав в країну, непогано харчувався з наших податків, трахав баб, ніс ріхну хуню і розтавляв своїх людей, де міг, на потоки. Ми то все бачили і знаєм. А ще за гроші курченка з петром боровся. Ніякого співчуття.
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13.10.2021 12:33 Відповісти
Нехай поставят ему хиты Поплавского Борщ и Сало.Голодовку як рукой снимет.
-Куме,а хiба це,не буде виглядати як пытка?
-Як казав его земляк Берии"Попытка не пытка.
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13.10.2021 12:34 Відповісти
Да и хрен на него!
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13.10.2021 14:09 Відповісти
Саака уже настолько избрехался, что верить ему, это значит себя не уважать, как человека.
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13.10.2021 15:09 Відповісти
Поїхав з України, і Слава Богу. Тепер його витівки не наша проблема. Грузинам співчуваю.
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13.10.2021 15:31 Відповісти
Как только попадают на нары,так тут же у них возникают необратимые последствия со здоровьем. У подавляющего количества людей на свободе хуже медицина и питание,чем у сидящего Михо.
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13.10.2021 16:34 Відповісти
кацапня, подкацапники и воры ненавидят Саакашвили.
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13.10.2021 18:34 Відповісти
Предал Порошенко. А это смертный грех.
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13.10.2021 19:20 Відповісти
предал, но клятвы верности не давал.
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14.10.2021 01:50 Відповісти
Со всем уважением к Михо, однако замечу, что он выбрал очень "хитрую форму" протеста (которую никто серьезно не воспринимает), захотел решить свои личные проблемы с избыточным весом, прикрываясь политическими целями, ведь лечебное голодание ему не только не повредит, но и пойдет на пользу!
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13.10.2021 21:11 Відповісти
Пффф. 2 недели. Какие необратимые последствия ? Жир пропадать стал ?
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13.10.2021 21:59 Відповісти
 
 