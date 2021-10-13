Особистий лікар Саакашвілі про голодування політика: Незворотні зміни в його організмі можуть настати сьогодні-завтра, є загроза життю. ВIДЕО

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перебуває в стані голодування фактично вже два тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" його особистий лікар Ніколас Кіпшидзе.

Доктор повідомив, що він не зміг особисто оглянути експрезидента у в'язниці, де той нині перебуває, тому нової інформації про його здоров'я в нього немає.

"Я теж дуже хвилююся. Я в останній раз бачився з президентом, це було в неділю (10 жовтня 2021 року – ред.), і вже мені він не сподобався, чесно кажучи. Я почав хвилюватися і говорив з тюремними лікарями, вони хороші, професіонали. Ми потім домовилися, що я в понеділок (14 жовтня 2021 року – ред.) прийду і подивлюся, що там діється, побачу президента, і потім ми вже будемо робити планування, як лікувати Михайла Саакашвілі надалі. На жаль, я не отримав до президента (доступ –ред.) ні вчора, ні сьогодні. Я там був біля в'язниці, годинами стояв, чекав, але нічого не вийшло. Зараз мені сказали, що напевно завтра (13 жовтня 2021 року – ред.) вийде побачити президента. Але подивимося, подивимося, побачимо. Так що у мене нової інформації немає ніякої", - сказав лікар Саакашвілі.

На питання про те, скільки ще допустимо голодувати Саакашвілі, перш ніж настануть незворотні зміни в його організмі, Ніколас Кіпшидзе відповів, що третій президент Грузії вже на порозі цих змін.

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"Ми вже досягнемо цього моменту сьогодні-завтра, потім буде важко. Але це я говорю чисто теоретично, тому що поки я не побачу хворого, я не можу ніяких передбачень, ніяких діагнозів нічого сказати", - сказав доктор, зазначивши, що загроза життю Саакашвілі є.

Що стосується припинення голодування, то, за словами Ніколаса Кіпшидзе, Саакашвілі про це навіть чути не хоче.

"Я говорив з ним два рази, але він не хоче навіть чути, він дуже сильна людина, як ви знаєте, морально. Коли я бачився з ним два рази, він, хоча трошки був слабенький, але був налаштований на голодування, і не хоче чути, ні про які інші варіанти, на жаль",- сказав лікар.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.