"Свободу громадянину України": прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 жовтня, в Києві біля посольства Грузії відбулася акція прихильників Міхеіла Саакашвілі. Вони вимагають звільнити експрезидента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Прихильники експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі пікетували грузинське посольство в Києві. Вони вимагають негайного звільнення та припинення політичного переслідування Саакашвілі. Мітингувальники скандували "Волю Саакашвілі", а також розгорнули плакати зі своїми вимогами: "Free Saakashvili", "Свободу Михайлу Саакашвілі", "Свободу громадянину України", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.