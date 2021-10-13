"Свободу громадянину України": прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 жовтня, в Києві біля посольства Грузії відбулася акція прихильників Міхеіла Саакашвілі. Вони вимагають звільнити експрезидента.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Прихильники експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі пікетували грузинське посольство в Києві. Вони вимагають негайного звільнення та припинення політичного переслідування Саакашвілі. Мітингувальники скандували "Волю Саакашвілі", а також розгорнули плакати зі своїми вимогами: "Free Saakashvili", "Свободу Михайлу Саакашвілі", "Свободу громадянину України", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" тощо.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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Колишнього голову Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради, яка займається розслідуванням провалу спецоперації із захоплення російських терористів (справа "вагренівців").
Хе-хе. Типу, якщо громадянин України, то не підлягає кримінальній відповідальності ...
Ну, якщо так, то чому у нас громадян України садять? Чи, якщо у нас, то можна, а якщо в іншій країні то зась ... Дивна логіка, дивні лозунги
так если два - то украинского Михей както автоматически лишается....
ну и нафига митинговать?
"Пусть всегда будет Вовка,
Пусть всегда буду Я!"
Его обвиняют не только в коррупции, но и в убийстве...
Обычно, преступникам не дают гражданство стран ЕС .....
******* дипломатичним скандалом, а то й війною.
Так что досвидос.
Жрал, спал с кем попало, получал на шару деньги из украинского бюджета (и не только) и оббрехивал Пороха?
Хай сидит!
Может хоть пару-тройку умных книжек там прочитает, похудеет, может поумнеет, хотя вряд ли...