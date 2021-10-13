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"Свободу громадянину України": прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 жовтня, в Києві біля посольства Грузії відбулася акція прихильників Міхеіла Саакашвілі. Вони вимагають звільнити експрезидента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Прихильники експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі пікетували грузинське посольство в Києві. Вони вимагають негайного звільнення та припинення політичного переслідування Саакашвілі. Мітингувальники скандували "Волю Саакашвілі", а також розгорнули плакати зі своїми вимогами: "Free Saakashvili", "Свободу Михайлу Саакашвілі", "Свободу громадянину України", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо

Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 01
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 02
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 03
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 04
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 05
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 06
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 07
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 08
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 09
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 10
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 11
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 12
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 13
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 14
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 15
Свободу громадянину України: прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії в Києві 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1846) Київ (19534) пікет (322) посольство (946) протест (2398) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+24
Клоуни...

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13.10.2021 14:17
+23
Саакашвілі, незаконно перетнув кордон Грузії, з метою провокацій. До того ж він був засуджений, на 6 років заочно. Мене одного дістав цей кокаїновий папуга?
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13.10.2021 14:20
+15
Це ще більш упороті ніж Юлькини зомбаки.
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13.10.2021 14:18
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Клоуни...

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13.10.2021 14:17 Відповісти
Додумались же такое идиотство сфарганить ...
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13.10.2021 15:00 Відповісти
Це ще більш упороті ніж Юлькини зомбаки.
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13.10.2021 14:18 Відповісти
Улыбнуло четвертое фото , в листиком на стене-"свободу міші "
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13.10.2021 14:19 Відповісти
Міші та крісі.
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13.10.2021 14:34 Відповісти
Миша попав у Мишеловку))
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13.10.2021 14:37 Відповісти
Та навіть не попав, а сам туди пішов за безкоштовним сиром. Як він завжди ******** ходити на роботу та нічого не робити.
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13.10.2021 15:27 Відповісти
Саакашвілі, незаконно перетнув кордон Грузії, з метою провокацій. До того ж він був засуджений, на 6 років заочно. Мене одного дістав цей кокаїновий папуга?
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13.10.2021 14:20 Відповісти
"кокаїновий папуга" браво!
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13.10.2021 15:52 Відповісти
Чому незаконно ?
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13.10.2021 18:49 Відповісти
Тому що не дотримуючись закону про перетин державного кордону.
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13.10.2021 21:33 Відповісти
А шо делать?( Когда денег нет... пойдёшь на любую акцию. Лишь бы забашляли. Не важно за кого. Хоть за свободу узников Гондураса...

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13.10.2021 14:20 Відповісти
Miska
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13.10.2021 14:21 Відповісти
Ексголову ГУР Бурбу звільнили з військової служби через його свідчення у справі «вагнерівців»

Колишнього голову Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради, яка займається розслідуванням провалу спецоперації із захоплення російських терористів (справа "вагренівців").
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13.10.2021 14:21 Відповісти
"Свободу громадянину України"

Хе-хе. Типу, якщо громадянин України, то не підлягає кримінальній відповідальності ...

Ну, якщо так, то чому у нас громадян України садять? Чи, якщо у нас, то можна, а якщо в іншій країні то зась ... Дивна логіка, дивні лозунги
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13.10.2021 14:21 Відповісти
Не густо з прихильниками! А Єгорка Соболєв з Богуцькою де ?
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13.10.2021 14:22 Відповісти
Більша половина - журналісти.
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13.10.2021 20:16 Відповісти
А в Грузії він був як громадянин України? Він відмовився від громадянства Грузії? Чи Міхо поїхав представляв у Грузії одну з політичних сил на виборах? Якщо не відмовився, то які питання можуть бути у МЗС України до Грузії?
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13.10.2021 14:22 Відповісти
Його і в Україні треба садити за незаконний перетин державного кордонну.
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13.10.2021 14:24 Відповісти
гнати в три шиї цих сєктантів!
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13.10.2021 14:24 Відповісти
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13.10.2021 14:45 Відповісти
Як Саакашвілі грузинів- газом.
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13.10.2021 14:51 Відповісти
Глупейшая и бесполезнейшая новость. Хуже только новость про 15% жинок в збройных сылах.
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13.10.2021 14:25 Відповісти
Тобто вони хочуть,щоб він жив пропиваючи за наші податки? При тому,нічого тут не роблячи.
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13.10.2021 14:28 Відповісти
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13.10.2021 14:29 Відповісти
Уважаемые сторонники Михея, а у Саакашвили что, два гражданства?

так если два - то украинского Михей както автоматически лишается....

ну и нафига митинговать?
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13.10.2021 14:29 Відповісти
та ні, в нас заборонене подвійне громадянство; а потрійне - допускається...
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13.10.2021 15:15 Відповісти
Він такий грузин,як я уругваєць.
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13.10.2021 14:29 Відповісти
Он кондом. Использованный.
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13.10.2021 14:32 Відповісти
Цікаво, чи задавали протестуючи любителі Карлсона собі запитання, що "громадянин України" робив у Грузії і олояне, як він туди потрапив? Адже його з території України точно ніхто не викрадав, як Чауса. Тому цей протест виглядає щонайменше комічно.
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13.10.2021 14:30 Відповісти
Товарища Саа - ах такого жениха не хочуть відпускати, а його коханка та дружина з дітьми очікують.
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13.10.2021 14:31 Відповісти
Что то не много их. Ягория Вонючего-Соболькова не видать, альфонса СерЛеща не вижу да и плешивый пуштун не прибыл. Ну, с Семеном всё понятно, он тоже на киче и тоже "голодает".
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13.10.2021 14:31 Відповісти
Швілі що шукав, те і знайшов. Не заважайте йому насолоджуватись одиночкою.
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13.10.2021 14:37 Відповісти
Карлсона пасадили, надолго, узбагойтесь и идите домой греться. Ну, конечно, если есть чем
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13.10.2021 14:38 Відповісти
)))
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13.10.2021 15:37 Відповісти
Або ПОКИ є чим...
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13.10.2021 21:36 Відповісти
И не только свободу, а и булаву в руки.
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13.10.2021 14:38 Відповісти
у грузин шампур у руке
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13.10.2021 17:24 Відповісти
https://youtu.be/-kSMbrvtcik
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13.10.2021 14:39 Відповісти
Свободу попугаям!

"Пусть всегда будет Вовка,
Пусть всегда буду Я!"
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13.10.2021 14:40 Відповісти
Де анонсовані мільйонні мітинги за звільнення Мухорила в Тбілісі і Києві!?
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13.10.2021 14:42 Відповісти
Так грошей ніхто не забашляв...
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13.10.2021 21:37 Відповісти
Странный митинг, Саакашвили преступник и должен отсидеть срок, согласно решению суда.
Его обвиняют не только в коррупции, но и в убийстве...
Обычно, преступникам не дают гражданство стран ЕС .....
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13.10.2021 14:49 Відповісти
Чекайте, то громадянин України незаконно перебрався через кордон і збирався здійснити в чужій країні державний переворот?
******* дипломатичним скандалом, а то й війною.
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13.10.2021 14:50 Відповісти
А как Миша приезжал. Помню как все тут задыхались от счастья.
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13.10.2021 15:00 Відповісти
Митингующие за освобождение международного афериста удивительно напоминают митинги вкладчиков МММ за Мавроди. Разница лишь в том, что те отдали ему свои деньги, а эти отдали Мише свои мозги. Впрочем, есть у них одно общее. У лохов мозги отсутствуют изначально и таких 73 процента.
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13.10.2021 15:05 Відповісти
миттинг в поддержку саакашвили должен проходить на КРЫШЕ .... а так не зачот )_))))
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13.10.2021 15:13 Відповісти
)))
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13.10.2021 15:38 Відповісти
Каого тогда хрена этот "гражданин Украины" нелегально прибыл в чужое государство и пытался вмешаться в ход выборов в этом государстве? Нары.. И только нары... Чтобы другим неповадно было...
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13.10.2021 15:13 Відповісти
Ех, потрібно було би, щоб їх Аваков відмотиляв по-безпредєлу (нє, вбивати, як це було зроблено за наказом карлсона - це зайве), а потім щоб в Єревані під посольствами проходили мітинги "За свободу..."
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13.10.2021 15:13 Відповісти
а при чем тут Армения ????
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13.10.2021 15:26 Відповісти
думаєш, ні при чому? Нема в Авакова громадянства Вірменії? А я не впевнений.
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13.10.2021 15:33 Відповісти
Дурні бо бідні,бідні бо дурні
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13.10.2021 15:53 Відповісти
Провокатор, саакашв... , сейчас . Поднял стану? Да. До него 20000 сидельцев, при нем стало 200000, + или - это, не знаю.
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13.10.2021 15:55 Відповісти
По поводу отравленного депутата Полякова соросятина митинг не организовала. Оне за сбабоду.
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13.10.2021 16:35 Відповісти
Всіх згребти і в психушку. Там їм місце.
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13.10.2021 16:47 Відповісти
Че Гевару просто убили, когда он приехал в чужую страну переворот делать...
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13.10.2021 16:51 Відповісти
дебіли блд...
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13.10.2021 17:14 Відповісти
донатит через посредников--\то цирк уродов
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13.10.2021 17:24 Відповісти
украинский паспорт карлсона следует аннулировать.
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13.10.2021 17:34 Відповісти
Кацапы, подкацапные прихлебатели и ворюги ненавидят Саакашвили.
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13.10.2021 18:26 Відповісти
Ну як довів суд, Міхо і сам ворюга. А за що його ненавидять кацапи? ну так, аби поржать.
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13.10.2021 21:40 Відповісти
ну да, подкацапный суд установил. а за, вы, кацапы ненавидите его, поржать, или ещё почему, - сами думайте.
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14.10.2021 01:47 Відповісти
Тобто відповіді в тебе немає. Тупо ступор.
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15.10.2021 16:12 Відповісти
точно. у тебя тобто відповіді в тебе немає. Тупо ступор.
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20.10.2021 05:51 Відповісти
Когда Саакашвили совершал преступления, за которые теперь сидит, он не был гражданином Украины.

Так что досвидос.
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13.10.2021 18:29 Відповісти
А зачем ему свобода? что он с нею делал?
Жрал, спал с кем попало, получал на шару деньги из украинского бюджета (и не только) и оббрехивал Пороха?
Хай сидит!
Может хоть пару-тройку умных книжек там прочитает, похудеет, может поумнеет, хотя вряд ли...
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13.10.2021 22:34 Відповісти
 
 