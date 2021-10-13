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В Івано-Франківську вперше пересадили нирку: Один чоловік посмертно став донором трьох органів. ВIДЕО

Сьогодні до програми трансплантації приєднався Івано-Франківськ. Там уперше в обласній лікарні пересадили нирку. Серце і печінку вже традиційно трансплантували у Львові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Вікна-Новини".

Нирку пересадили 32-річному чоловікові, який до цього 7 років був на гемодіалізі.

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Печінку пересадили матері двох дітей із Закарпаття, а серце забилося в грудях 29-річного вінничанина, власний орган якого постраждав через ковід. Щоб встигнути доставити органи в інші міста вчасно їх везла патрульна поліція.

Донором став 50-річний чоловік, який помер від важкої травми голови. Дозвіл на донорство дав його брат, який є медиком.

Цього року в Україні пересадили 19 сердець і загалом здійснили понад 200 трансплантацій органів. Усі операції оплачує держава.

Автор: 

Джерело:  органов.
донор (73) Івано-Франківськ (522) трансплантація (118) Тодуров Борис (24)


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Топ коментарі
+3
Я правильно понял --- нахожу доноров для своего брата, потом у него ,,случайная травма,, и от меня разрешение. А как быть с людьми после детского дома ??? Там и разрешение от родни не требуется, раз нет отказа значит можно что хочешь делать с человечками....
Очень прибыльный бизнес....
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13.10.2021 16:08
+2
Продай нирку- заплати за газ і переживи зиму!
ЗЕ!
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13.10.2021 15:55
+1
А сколько же лет это давно грохочет в ближних странах---у белоруссов например. Сколько же нашего народу только туда переездили за последние 10 лет?! Сколько бабла отлистали зря на перевозки, долги, взятки, смертельные опоздания, трагедии в семьях и подобное?! И никто так и не ответил, кто, кому это было нужно и выгодно здесь у нас? Сколько нормальных били в колокола, добивались, пробивали и зря! Только то началось.
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13.10.2021 16:04
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Багато пересадок вже поробили.
Прям на потік справа пішла.
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13.10.2021 15:43 Відповісти
Прибуткова справа.
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13.10.2021 15:55 Відповісти
не ну лучше конечно чтобы все это в земле сгнило, вместе с тремя людьми вслед.
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13.10.2021 16:41 Відповісти
А чому не вставити відео з ютюб Вікна-Новини? Замість того, щоб, по-перше, без прав перезаливати на свій плеєр відео програми і ставити своє лого, по-друге, псувати якість і розширення відео.
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13.10.2021 15:45 Відповісти
Продай нирку- заплати за газ і переживи зиму!
ЗЕ!
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13.10.2021 15:55 Відповісти
А сколько же лет это давно грохочет в ближних странах---у белоруссов например. Сколько же нашего народу только туда переездили за последние 10 лет?! Сколько бабла отлистали зря на перевозки, долги, взятки, смертельные опоздания, трагедии в семьях и подобное?! И никто так и не ответил, кто, кому это было нужно и выгодно здесь у нас? Сколько нормальных били в колокола, добивались, пробивали и зря! Только то началось.
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13.10.2021 16:04 Відповісти
Я правильно понял --- нахожу доноров для своего брата, потом у него ,,случайная травма,, и от меня разрешение. А как быть с людьми после детского дома ??? Там и разрешение от родни не требуется, раз нет отказа значит можно что хочешь делать с человечками....
Очень прибыльный бизнес....
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13.10.2021 16:08 Відповісти
От бы З"****** мозги от порядочного человека пересадить. Хотя... Профессор Преображенский уже пробовал... Не, не нужно, не в коня корм, да и порядочного человека было бы жаль.
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13.10.2021 16:18 Відповісти
Мы еще разок попробуем, если не получится, заменим голубчика)
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13.10.2021 16:32 Відповісти
Профессор, Вам одного Шарикова мало ???
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13.10.2021 17:38 Відповісти
Люди с 2х значным айкью, поймите - в Украине в дтп в месяц столько людей гибнут, что за месяц можно всю потребность в органах перекрыть. И никого для этого не надо бить по голове. Тем более человека в 50 лет. А мужик брат молодец-спас 3 человек, эти органы все равно бы сгнили в земле.
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13.10.2021 16:45 Відповісти
Не замітили цікаву річ? Чомусь ніхто, ніде і ніколи в Україні ще не сказав ЯК І СКІЛЬКИ ці люди живуть з чужими пересадженими органами? Сходили би борзо-писаки до Станіславської клініки через місяць, квартал, півріччя (більше ходити, мабуть би і не знадобилося...), та й поцікавилися долею пацієнтів. А, заодно, спитали би адресу ... адреса була би одна.
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13.10.2021 20:21 Відповісти
 
 