В Івано-Франківську вперше пересадили нирку: Один чоловік посмертно став донором трьох органів. ВIДЕО

Сьогодні до програми трансплантації приєднався Івано-Франківськ. Там уперше в обласній лікарні пересадили нирку. Серце і печінку вже традиційно трансплантували у Львові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Вікна-Новини".

Нирку пересадили 32-річному чоловікові, який до цього 7 років був на гемодіалізі.

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Печінку пересадили матері двох дітей із Закарпаття, а серце забилося в грудях 29-річного вінничанина, власний орган якого постраждав через ковід. Щоб встигнути доставити органи в інші міста вчасно їх везла патрульна поліція.

Донором став 50-річний чоловік, який помер від важкої травми голови. Дозвіл на донорство дав його брат, який є медиком.

Цього року в Україні пересадили 19 сердець і загалом здійснили понад 200 трансплантацій органів. Усі операції оплачує держава.