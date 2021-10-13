Контррозвідка СБУ затримала у Львові громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку. ВIДЕО

У Львові співробітники контррозвідки СБУ затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Туреччині затриманого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину, поєднаного з погрозами життю працівникові правоохоронного органу зазначеної країни (розбій, вчинений групою осіб, із загрозою життю і здоров'ю співробітника поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї).

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися в нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Наразі іноземцю суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції до Туреччини.

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