Контррозвідка СБУ затримала у Львові громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку. ВIДЕО
У Львові співробітники контррозвідки СБУ затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У Туреччині затриманого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину, поєднаного з погрозами життю працівникові правоохоронного органу зазначеної країни (розбій, вчинений групою осіб, із загрозою життю і здоров'ю співробітника поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї).
За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися в нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Наразі іноземцю суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції до Туреччини.
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Арсен Геловани
показати весь коментар13.10.2021 17:44 Відповісти Мені подобається 1
Денис Александров #481246
показати весь коментар13.10.2021 18:18 Відповісти Мені подобається 0
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