"Я вижив під Луганськом, вижив під Донецьком. Я навчився жити після війни у Львові" - Павло, колишній боєць 24 Королівської бригади ЗСУ. ВIДЕО
Сьогоднішній репортаж "Окопной війни" ведемо з міста Лева. Гостем рубрики є колишній військовий, причетний до операції українських спецслужб щодо терориста Цемаха.
Про це і не тільки - сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Львів'янин Павло до російсько-української війни був військовим. Він навіть брав участь у миротворчій місії українських військ в Іраку. Як тільки росіяни почали відкриту агресію проти нашої країни, Павло пішов добровольцем на фронт.
Спочатку були важкі бої під Луганськом, де він дивом вижив. У 2019 чоловік вже був на Донецькому напрямку.
Крайній підрозділ Павла дислокувався в місті Мар'їнка, Донецької області. Павло був водієм медико-евакуаційного автомобіля і йому досить часто доводилося вивозити важко поранених українських воїнів, моментами і загиблих.
Надовго Павло запам'ятає літо 2019 року. Одного разу надійшов сигнал тривоги і екіпаж чоловіка помчав на виклик. Два наші бійці-розвідники були важко поранені. Одному відірвало частину ноги, інший - посічений мінними осколками. Цими розвідниками були справжні герої України Олександр Колодяжний (Кол) і Дмитро Гержан (Тритон). Хлопці прикривали перехід бійців ГУР через ворожі позиції, куди вони вели захопленого терориста Цемаха. На жаль, під час операції Тритон і Кол зазнали важких поранень. Саме їх вивозив Павло на своєму реанімобілі...
Довгі роки війни, контузії позначилися. Павло змушений був покинути військову службу.
"Що робити в мирній частині країни, як вижити, коли немає поруч бойових побратимів, підтримки, як не спитися чи не потрапити в тюрму?". Павло отримав підтримку від своєї сім'ї і роботи, в яку він занурився з головою.
Робота дуже цікава. Павло зібрав доволі самобутній самокат (дивіться відео) і тепер намагається налагодити його серійне виробництво. Львівська обласна рада навіть виділила йому грант на цю роботу. Тепер Павло працює над вдосконаленням винаходу.
В майбутньому Павло мріє знайти кошти, щоб удосконалити медичний автомобіль, який вивозить поранених з поля бою. Павло гідно воював за Україну. Тепер він продовжує працювати на свою країну, приносячи їй величезну користь.
Дивіться рубрику "Окопна війна", читайте Цензор.Коментарі та дізнавайтеся правду про наших героїв.
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удачи Вам, Павел...
Героям слава !
https://www.youtube.com/watch?v=gASBE0F8inM