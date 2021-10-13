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Водій не випустив із маршрутки поліцейського, який перевіряв дотримання карантину. Тепер його судитимуть за спротив владі. ВIДЕО

Поліцейський зайшов у салон, щоб перерахувати пасажирів і переконатися, що їх не більше, ніж дозволено карантинними правилами. Водій закрив двері і поїхав.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 13 жовтня в Новобаварському районі міста. Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах. На ньому більшість пасажирів підтримують водія і кричать на поліцейського.

"У мене час, чоловіче. Я людей везу!" - пояснює водій, чому не зупинився.

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"Не відволікайте водія!" - закликають пасажири.

"Та тому що вони звільняться, і нас ніхто нах#й возити не буде!" - переконує поліцейського одна з пасажирок.

"Ви зрозумійте, я так само катаюся, я їжджу так само маршруткою!" - намагається переконати пасажирів поліцейський.

На водія склали протокол за порушення правил карантину, за яким він має заплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн.

Його також судитимуть за статтею 342 (спротив працівникові правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Автор: 

карантин (18172) маршрутки (347) Нацполіція (15207) Харків (5635)


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Топ коментарі
+21
А мент показал ковид сертификат? Перед тем как зашёл в маршрутку
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13.10.2021 19:38
+20
Интересно, а сам полицейский вакцинированный? Вот в чем вопрос. Добрый вечер
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13.10.2021 19:46
+19
Быдло за рулем добыковалось, теперь пусть платит.
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13.10.2021 20:01
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место на кладбище и водиле и пассажирам припасено =)
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14.10.2021 16:22 Відповісти
Угу, злочинця зловили... особливо небезпечного. Екіпаж на допомогу, а краще одразу роту і БТР обов'язково. І на три роки роботягу. За те, що намагається елементарно дотримуватися розкладу і не має часу на те, щоб чекати.
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14.10.2021 17:23 Відповісти
мусорка за руль и пусть катает людей. но сперва заплевать
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15.10.2021 10:15 Відповісти
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