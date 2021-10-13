Водій не випустив із маршрутки поліцейського, який перевіряв дотримання карантину. Тепер його судитимуть за спротив владі. ВIДЕО
Поліцейський зайшов у салон, щоб перерахувати пасажирів і переконатися, що їх не більше, ніж дозволено карантинними правилами. Водій закрив двері і поїхав.
Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 13 жовтня в Новобаварському районі міста. Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах. На ньому більшість пасажирів підтримують водія і кричать на поліцейського.
"У мене час, чоловіче. Я людей везу!" - пояснює водій, чому не зупинився.
"Не відволікайте водія!" - закликають пасажири.
"Та тому що вони звільняться, і нас ніхто нах#й возити не буде!" - переконує поліцейського одна з пасажирок.
"Ви зрозумійте, я так само катаюся, я їжджу так само маршруткою!" - намагається переконати пасажирів поліцейський.
На водія склали протокол за порушення правил карантину, за яким він має заплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн.
Його також судитимуть за статтею 342 (спротив працівникові правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.
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