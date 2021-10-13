"Без цензури" в прямому ефірі: Чи вступимо в ЄС? Медведчука посадять? Навіщо Ані Лорак лізе в Україну?. ВIДЕО

Чому угода про "відкрите небо" з ЄС прямо зараз - краще за примарний вступ до Євросоюзу коли-небудь? Які шанси побачити Віктора Медведчука в тюремній камері? З якого дива Ані Лорак рветься в Україну? Чому шкарпетки на 14 жовтня - зло, і як можна вигнати "статеві" свята з українських шкіл та садочків?

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва - про корисне, приємне і скандальне в стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

⚠️Чи вступимо в Європейський Союз?

Нинішній саміт Україна-ЄС приніс довгоочікувану угоду про відкрите небо, обіцянки захмарних інвестицій і підтримку України в протистоянні з Росією на всіх фронтах - і в енергетиці, і в питанні Криму і Донбасу.

Що таке відрите небо? Чому угода була заблокована? І як вона змінить український ринок авіаперевезень?





⚠️Медведчука посадять?

Печерський районний суд Києва обрав 12 жовтня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку. Термін дії запобіжного заходу - до 7 грудня 2021 року. При цьому Медведчук вже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці.

Про що нова справа Медведчука? І чи дійсно є шанси почути обвинувальний вирок?

⚠️Навіщо Ані Лорак лізе в Україну?

Співачка Ані Лорак, яка переїхала з України в Росію, представила нову пісню - вперше за 7 років у неї вийшла композиція українською мовою. Останнім часом Лорак хоче повернути увагу шанувальників з України. З якого дива? Щось пішло не так в Росії?

⚠️Чому шкарпетки на 14 жовтня - ЗЛО?

Шкарпетки чи іграшкові гранати? Батьківські чати у вайберах горять у пошуках подарунків для хлопчиків до 14 жовтня. Кого треба вітати насправді? Чому 14 жовтня - це не свято хлопчиків? І коли нарешті зникне радянських розподіл на "статеві" свята у школах?