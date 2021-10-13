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"Без цензури" в прямому ефірі: Чи вступимо в ЄС? Медведчука посадять? Навіщо Ані Лорак лізе в Україну?. ВIДЕО

Чому угода про "відкрите небо" з ЄС прямо зараз - краще за примарний вступ до Євросоюзу коли-небудь? Які шанси побачити Віктора Медведчука в тюремній камері? З якого дива Ані Лорак рветься в Україну? Чому шкарпетки на 14 жовтня - зло, і як можна вигнати "статеві" свята з українських шкіл та садочків?

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва - про корисне, приємне і скандальне в стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

⚠️Чи вступимо в Європейський Союз?

Нинішній саміт Україна-ЄС приніс довгоочікувану угоду про відкрите небо, обіцянки захмарних інвестицій і підтримку України в протистоянні з Росією на всіх фронтах - і в енергетиці, і в питанні Криму і Донбасу.

Що таке відрите небо? Чому угода була заблокована? І як вона змінить український ринок авіаперевезень?


⚠️Медведчука посадять?

Печерський районний суд Києва обрав 12 жовтня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку. Термін дії запобіжного заходу - до 7 грудня 2021 року. При цьому Медведчук вже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці.

Про що нова справа Медведчука? І чи дійсно є шанси почути обвинувальний вирок?

⚠️Навіщо Ані Лорак лізе в Україну?

Співачка Ані Лорак, яка переїхала з України в Росію, представила нову пісню - вперше за 7 років у неї вийшла композиція українською мовою. Останнім часом Лорак хоче повернути увагу шанувальників з України. З якого дива? Щось пішло не так в Росії?

⚠️Чому шкарпетки на 14 жовтня - ЗЛО?

Шкарпетки чи іграшкові гранати? Батьківські чати у вайберах горять у пошуках подарунків для хлопчиків до 14 жовтня. Кого треба вітати насправді? Чому 14 жовтня - це не свято хлопчиків? І коли нарешті зникне радянських розподіл на "статеві" свята у школах?

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+7
Не лише безмізка лорачка лізе в Україну.
Безсоромна істота, яка вітала можливих вбивць українців особисто.
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13.10.2021 20:56
+6
молотить надо организаторов концертов...куйок просто тупая ватная овца...
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13.10.2021 22:54
+5
і чим таракани кароліни куйок суттєво відрізняються від світогляду офіса на мендельштрасе?
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13.10.2021 21:05
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Не лезут в нее, лезет она. Что ей еще остается?
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13.10.2021 20:51 Відповісти
Не лише безмізка лорачка лізе в Україну.
Безсоромна істота, яка вітала можливих вбивць українців особисто.
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13.10.2021 20:56 Відповісти
і чим таракани кароліни куйок суттєво відрізняються від світогляду офіса на мендельштрасе?
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13.10.2021 21:05 Відповісти
пошли в опу со всем этим, видите, даже коментариев нет
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13.10.2021 21:38 Відповісти
А ты что, не комментарий? Или тебя тоже нет?
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14.10.2021 07:21 Відповісти
шо там филя -румин,
вже перестав любити наш куйок?
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13.10.2021 22:13 Відповісти
молотить надо организаторов концертов...куйок просто тупая ватная овца...
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13.10.2021 22:54 Відповісти
Не дезавуює. Все норм.
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14.10.2021 07:24 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: вступим ли в ЕС? Медведчука посадят?
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Даю ответ на поставленные вопросы:
1. В ЕС мы не вступим.
2. Медведчука не посадят.
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14.10.2021 12:16 Відповісти
1. Украина имеет все шансы вступить в ЕС.
2. Мертвячука нужно обобрать до последней нитки чтобы до него всё дошло.
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14.10.2021 12:28 Відповісти
Но это не точно...
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14.10.2021 12:39 Відповісти
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14.10.2021 12:20 Відповісти
Просто куйок є жертвою пєдофіла фальоси. Так получілось. Батьки викинули до інтернату, а добрий дядя Юра підібрав, обігрів. Змалечку за їжу продавалася. Чого від неї можна чекати?! Тільки пожаліти...

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14.10.2021 12:47 Відповісти
Який ЄС? Нас не візмуть в ЄС поки йде війна.
З нашими олігархами олігофренами також. З нашою корупцією.
Просто гляньте на потвору зайцеву. Скільки років получила худоба?
Лише 7. Між тим хтось "побожний"-сатанист поміг цій тваринці. Експерти "не смагли" виявити наркоту в крові. Тому це зовсім інше.
А в нормальній країні ця худобитна би отримала довічне, або її тупо розстріляли би як в Китаї.
В нас вона відсидить в комфортних умовах та вийде, молодою. А 6 трупів згниють. Ось хтось може повірити, що з цими гівнами нас візмуть в ЄС? І це лише пісчинка.
Навіть нещасні "апарти" наші рукавадітелі не можуть закрити. Який ЄС ау?
Та й самим олігархам це не треба. ТАМ каломойша разом з іншим жидом давно би сидів, сиділи би й посадові особи, які це допустили .
Як добре, що в нас "демократія". У зебілів цілий виводок каломойшат, вірних псів жида каломойші, лбителя руцкага міра.
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17.10.2021 10:05 Відповісти
 
 