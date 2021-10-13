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Журналісти знайшли есбеушника Новікова, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського. ВIДЕО

Олександр Новіков намагався зірвати показ фільму-розслідування "Офшор 95". Тепер він говорить, що "Вирішував робочі питання".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Слідство.Інфо".

Два високопоставлені джерела в КМДА підтвердили, що за день до показу їм подзвонив чоловік, який представився співробітником СБУ. І спробував зірвати прем'єру фільму про офшори президента Зеленського і його оточення.

"Дзвонили людям, які мають стосунок до Малої опери. І, по суті, просили не проводити цей захід, попереджаючи про потенційну якусь відповідальність, якщо його буде проведено. Фізично не погрожували, а натякали, що можуть бути проблеми, якщо відбудеться цей показ", - розповів радник мера Олексій Гриценко.

Номер, з якого дзвонили київським чиновникам, додатки для ідентифікації визначають як "Олександр Новіков СБУ". Цей же телефон вказано при реєстрації банківського рахунку на ім'я Олександра Новікова.

"Я з погрозами не телефонував. Чесно кажу. У мене є робочі питання, а робочі питання - це робочі питання. А з погрозами не телефонував", - сказав Новіков журналістам.

В СБУ на запитання "слідства" по суті не відповіли, обмежившись заявами, що "не втручаються в діяльність журналістів".

Журналісти знайшли есбеушника Новікова, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського 01

Автор: 

журналістика (1769) офшор (497) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+58
***, в що ці скоти СБУ перетворили !
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13.10.2021 22:49
+44
- Можете охарактеризовать в двух словах ситуацию в стране?
- Могу одним словом.
- ...?
- Б##дство!
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13.10.2021 22:51
+44
Олег Леусенко@leusenko1



Ганапольський на "Прямий" перебив Тараса Чорновола, який казав про ймовірну вербовку ФСБ Зеленського - "Ця тема не для моєї передачі".
Це пораженська позиція опозиційного ЗМІ, яке боїться навіть розглядати вірогіднішу версію про цілком ймовірну вербовку Москвою буратіна з КВК.
На Москві нікому з чужинців не дадуть розвинути бізнес без ФСБшного даху. А Зеленському навіть з держбюджету РФ гроші виділяли на його проекти.
До речі, Коломойський у 1980-ті перші свої мільйони заробив теж на Москві. Здогадайтесь, під чим патронатом...
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13.10.2021 23:42
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