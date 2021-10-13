Корабель компанії Безоса успішно здійснив суборбітальний політ, на борту перебував 90-річний актор "Стартрек" Шетнер. ВIДЕО

Суборбітальний корабель New Shepard компанії Blue Origin бізнесмена Джеффа Безоса зробив другий політ у космос. Одним із пасажирів став 90-річний актор Вільям Шетнер, який грав роль капітана Кірка в перших сезонах "Star Trek".

Крім Шетнера на борту корабля було три туристи: віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, колишній інженер NASA Кріс Босхаузен і підприємець Глен де Вріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Політ тривав близько 11 хвилин. Апарат піднявся на висоту понад 100 кілометрів. Капсула з пасажирами успішно приземлилася, учасники польоту вийшли з неї і відкрили шампанське.

Розробку системи для суборбітальних польотів компанія Blue Origin почала в 2006 році. 20 липня цього року політ на своїй ракеті New Shepard зробив Джефф Безос, власник Amazon і найбагатша людина світу. Ракета піднялася на висоту 107 кілометрів, а потім приземлилася в пустелі Західного Техасу.

11 липня суборбітальний політ здійснив корабель Virgin Galactic компанії британського мільярдера Річарда Бренсона. Його корабель "Юніті" піднявся на висоту 86 кілометрів, це трохи нижче лінії Кармана. Експерти висловлювали сумніви, чи можна політ Бренсона вважати космічним: багато хто вважає, що космос починається зі 100 км над Землею.

Безос і Бренсон не отримали звання астронавтів від Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Як повідомляє ВВС, агентство вперше уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання нагрудної відзнаки за участь у космічних місіях, і відтепер астронавтом може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і "вносить суттєвий внесок в забезпечення безпеки польоту". При цьому формулювання ніяк не пояснюється, тому FFA може на свій розсуд вирішувати, хто вважається астронавтом, а хто ні.