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Корабель компанії Безоса успішно здійснив суборбітальний політ, на борту перебував 90-річний актор "Стартрек" Шетнер. ВIДЕО

Суборбітальний корабель New Shepard компанії Blue Origin бізнесмена Джеффа Безоса зробив другий політ у космос. Одним із пасажирів став 90-річний актор Вільям Шетнер, який грав роль капітана Кірка в перших сезонах "Star Trek".

Крім Шетнера на борту корабля було три туристи: віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, колишній інженер NASA Кріс Босхаузен і підприємець Глен де Вріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Політ тривав близько 11 хвилин. Апарат піднявся на висоту понад 100 кілометрів. Капсула з пасажирами успішно приземлилася, учасники польоту вийшли з неї і відкрили шампанське.

Розробку системи для суборбітальних польотів компанія Blue Origin почала в 2006 році. 20 липня цього року політ на своїй ракеті New Shepard зробив Джефф Безос, власник Amazon і найбагатша людина світу. Ракета піднялася на висоту 107 кілометрів, а потім приземлилася в пустелі Західного Техасу.

11 липня суборбітальний політ здійснив корабель Virgin Galactic компанії британського мільярдера Річарда Бренсона. Його корабель "Юніті" піднявся на висоту 86 кілометрів, це трохи нижче лінії Кармана. Експерти висловлювали сумніви, чи можна політ Бренсона вважати космічним: багато хто вважає, що космос починається зі 100 км над Землею.

Безос і Бренсон не отримали звання астронавтів від Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Як повідомляє ВВС, агентство вперше уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання нагрудної відзнаки за участь у космічних місіях, і відтепер астронавтом може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і "вносить суттєвий внесок в забезпечення безпеки польоту". При цьому формулювання ніяк не пояснюється, тому FFA може на свій розсуд вирішувати, хто вважається астронавтом, а хто ні.

Автор: 

космос (862) Джефф Безос (38)


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Топ коментарі
+15
Наконец то Кирк в космосе на самом деле а не на съемочной площадке
здоровья дедушке!
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13.10.2021 23:38
+9
Респект Шатнеру, у 90 років летіти на ракеті це щось
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13.10.2021 23:33
+8
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13.10.2021 23:38
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Круто! Увльяму Шатнеру окремий респект. Не мій найулюбленіший капітан стартреку, але все одно глиба.
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13.10.2021 23:29 Відповісти
Что-то среднее между Маском и Рогозинским батутом.
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13.10.2021 23:29 Відповісти
пока ваш илон маск майнит люди развивают технологии
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14.10.2021 09:32 Відповісти
и ракета в форме главмокши...хороший троллинг.
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13.10.2021 23:30 Відповісти
ну и кацапы спешат полетать
они уже успешно латают дыры на мкс
но... безуспешно ждут жратву
приходится постоянно выпрашивать сосиски у американских астронавтов
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13.10.2021 23:31 Відповісти
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13.10.2021 23:38 Відповісти
Респект Шатнеру, у 90 років летіти на ракеті це щось
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13.10.2021 23:33 Відповісти
Ну хоть к 90 Кёрк наконец-то слетает в реальный космос, а то в Стартреке его давно уже отправили в Немезис
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13.10.2021 23:45 Відповісти
До реального космоса не долетел 14 километров.
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14.10.2021 00:02 Відповісти
Есть какая-то точная граница "реального космоса"?
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14.10.2021 00:07 Відповісти
NASA сертификат астронавтов им не выдаст.
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14.10.2021 00:15 Відповісти
Вот расстроятся ребятишки.
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14.10.2021 00:15 Відповісти
До статуса Белки и Стрелки ребятишки не дотянули.
Но могут гордиться, что не обкакали скафандр как Терешкова.
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14.10.2021 00:19 Відповісти
Терешкова вообще-то трое суток там была, а не 11 минут
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14.10.2021 00:45 Відповісти
Є доказьі?🤮
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14.10.2021 07:20 Відповісти
Поки гімно Терешкової буде літати по навколоземній орбіті , доти росссія лишатиметься космічною державою !
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14.10.2021 10:10 Відповісти
если не тянет к земле - считай шо ты в космосе
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14.10.2021 00:18 Відповісти
Close enough, though...
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14.10.2021 00:11 Відповісти
Наконец то Кирк в космосе на самом деле а не на съемочной площадке
здоровья дедушке!
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13.10.2021 23:38 Відповісти
Где батутоповелитель? Рогозин, по моему... Его до сих пор из люка в танке не вытащили? Или это тучное тельце уже где-то пухнет на свалке трупов кремлевского карлика?
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13.10.2021 23:40 Відповісти
мож торговую марку трусселей "саюс-ополон" регит помалу...просто нэ заважайтэ.
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13.10.2021 23:43 Відповісти
У него труселя "Союз-Обосрон" только есть в продаже. Прямо из танка. Рабсияне такой эксклюзив с чаем заваривать будут. )))
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13.10.2021 23:46 Відповісти
Ерунда какая. Кацапы Пересильд с режиссёром запустили кино снимать.
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13.10.2021 23:48 Відповісти
Одно радует, многонациональный экипаж МКС снят на фоне фото великого украинца.
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14.10.2021 00:02 Відповісти
Вовоха,все на Цензоре жить продолжаешь?Прикинь сколько часов жизни ты прожил на Цензоре😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌷🌷🌷
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14.10.2021 08:43 Відповісти
Спускаемый аппарат, из которого они вышли, напоминает реквизит
из фильма "Кин-дза-дза".
Транспорт для пацаков.
Илон Маск вытирает слёзы (от хохота).
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13.10.2021 23:54 Відповісти
А що там ватніки, вже скачуть на батуті?
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14.10.2021 00:00 Відповісти
обьявили амнистию на раб силу с узбекистана на восточный 5 тысяч человек отправляют... без них мерзости не могут да и платить кацапам надо а этих можно просто депортировать без оплаты
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14.10.2021 08:52 Відповісти
На орбите так и не побывали - как назвать этот полёт ?
Собака Стрелка по сравнению с ними была реальным космонавтом.
Как и командир экипажа Белка.
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14.10.2021 00:01 Відповісти
Побывал, просто не пролетел её полностью.
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14.10.2021 00:03 Відповісти
100км вполне себе орбита. Спутники-шпионы раньше на ней кружили месяцами.
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14.10.2021 00:19 Відповісти
Безос поднимался на 107 км, но астронавтом не считается.
NASA понимает в этом больше нас, не так ли ?
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14.10.2021 00:24 Відповісти
Нет. Я понимаю в 100 раз лучше НАСЫ, просто не хочу их расстраивать.
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14.10.2021 00:25 Відповісти
Там не через висоту не признали...
Згідно з уточненням, яке FAA внесло в правила, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту.

космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 км від поверхні

https://lb.ua/world/2021/07/24/490132_bezosa_i_brensona_yaki_zlitali.html
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14.10.2021 00:36 Відповісти
Это всё равно, что считать всех пассажиров Боинга пилотами.
Или стюардессами?
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14.10.2021 00:26 Відповісти
Орбита она и есть орбита. Обычно понимается как расстояние от центра планеты, на котором тело может сделать полный оборот без использования двигателей. Вокруг Луны можно и на километре кружить какое-то время, вокруг Земли (из-за атмосферы) 100км вполне себе орбита.
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14.10.2021 00:30 Відповісти
.. от поверхности планеты...
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14.10.2021 00:31 Відповісти
Угу, так куриная тушка в прицепе фуры может считать себя международным дальнобойщиком.
Ведь она вполне себе на трассе.
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14.10.2021 00:59 Відповісти
А мистер Спок!!!
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14.10.2021 00:12 Відповісти
А кацапи хай у відповідь чувака, який грав робота Вертера, пошлють Тільки він мабуть, очкане...
До речі, робота Вертера совки скомуніздили в італійців
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14.10.2021 00:41 Відповісти
Вертера не трожь! (пусть он и одной серии с итальянскими роботами)
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14.10.2021 00:50 Відповісти
почему не трожь? потому что актер Герасимов "свой", гэбнявый?
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14.10.2021 02:24 Відповісти
Какой гебнявий он умер по синьке в 26 лет, в российской глубинке. Бухалс поле армии работал в селе то ли грузчиком, то ли подобное, вобщем тяжелая судьба выпала Коле Герасимову, Википедия подробней расскажет.
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14.10.2021 13:22 Відповісти
Теперь этот кадр выглядит немного иначе
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14.10.2021 02:38 Відповісти
интересно, а чем ответит"вяликая кацмическая недострана", воплотившая в жизнь идеи немца Отто фон Брауна... но на том и остановившаяся... ведь мозги это не только серое вещество, это еще и способность думать... дерьма в головах кацапов много, а мыслить нечем...
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14.10.2021 06:44 Відповісти
Наконец то Безос потешил свое ущемленное самолюбие. А то все только и говорят, что о Маске, о Маске.
"Оценка SpaceX превысила $100 млрд после вторичной продажи акций, а состояние Илона Маска взлетело до $223 млрд"
https://itc.ua/news/oczenka-spacex-prevysila-100-mlrd-posle-vtorichnoj-prodazhi-akczij-a-sostoyanie-ilona-maska-vzletelo-do-223-mlrd/
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14.10.2021 08:27 Відповісти
Це не було цікаво заздалегідь, не цікаво зараз і не буде цікаво ніколи. Маск робить справу, Безос і Бренсон тішать власну пиху.
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14.10.2021 09:19 Відповісти
Радий за Кірка! 90 років!!! Для повноти картини не вистачає, якби він прямо на орбіті оприходував зелену інопланетянку)
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14.10.2021 11:38 Відповісти
 
 