У Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 жовтня, в День захисників і захисниць у Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Урочиста літургія по захисниках, які загинули за свободу і незалежність України, відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський біля Стіни пам'яті у Києві вшанував загиблих за Україну. ФОТОрепортаж

Після закінчення літургії присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні, а також до Меморіалу пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС на розі вулиці Грушевського та Петровської алеї.

Також у пам'ять про Героїв пролунав військовий салют.



























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ