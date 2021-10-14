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У Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 жовтня, в День захисників і захисниць у Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Урочиста літургія по захисниках, які загинули за свободу і незалежність України, відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні.

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Після закінчення літургії присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні, а також до Меморіалу пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС на розі вулиці Грушевського та Петровської алеї.

Також у пам'ять про Героїв пролунав військовий салют.

У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 01
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 02
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 03
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 04
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 05
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 06
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 07
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 08
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 09
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 10
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 11
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 12
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 13
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 14
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 15
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 16
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 17
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 18
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 19
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 20
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 21
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 22
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 23
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 24
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 25
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 26
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 27
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 28
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 29
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 30
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 31
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 32
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 33
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 34
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 35
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 36
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 37
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 38
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 39
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 40
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 41
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 42
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 43
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 44
У Києві вшанували память загиблих за свободу і незалежність України 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19541) пам’ять (1189) День захисників і захисниць України (157) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+15
Сегодня день создания УПА .

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14.10.2021 13:28
+11
Цензор, почему не транслируете важное событие - МАРШ В ЧЕСТЬ УПА ???

все СМИ так боятся это транслировать - ОПЯТЬ ИДЁМ В СОВОК ???
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14.10.2021 13:27
+8
Свободна і незалежна Україна - не заздріть
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14.10.2021 13:18
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Увімкнули пісню степом...сов'єтчина.
Мені не подобається.
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14.10.2021 13:07 Відповісти
Сьогодні день такий, а ви тут сидите і поради як завжди роздаєте. Слава нашим воїнам!
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14.10.2021 13:16 Відповісти
Так сценарій же писали в ОПі. Чому дивуватись?
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14.10.2021 13:18 Відповісти
Так отож. З 2014 в нас з'явилось стільки нового, нині ж все повернулось у совок.
Навіть марш нової армії забутий. На параді ЖОДНОЇ упівської пісні. І тут совок...
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14.10.2021 13:20 Відповісти
Зате є нова література = ******* мілітарна проза від ТПГ https://www.youtube.com/watch?v=oh40RMkpm7Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=oh40RMkpm7Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

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14.10.2021 13:22 Відповісти

із святом всіх Захисників України !
Слава Україні !
Героям Слава !

Ітого із фоторепортажу:

народ отдєльно від мухи ЗЕ-ЗЕ
це гарно !
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14.10.2021 13:48 Відповісти
Свободна і незалежна Україна - не заздріть
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14.10.2021 13:18 Відповісти
Точно не на кацапів.
Ви ж раби. Вам поняття свободи невідоме.
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14.10.2021 13:19 Відповісти
Не понять тебе там за печкою в Америке
Потому что темнота тьі не культурная.

Висоцький.
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14.10.2021 13:24 Відповісти
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14.10.2021 13:25 Відповісти
Сегодня день создания УПА .

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14.10.2021 13:28 Відповісти
Цензор, почему не транслируете важное событие - МАРШ В ЧЕСТЬ УПА ???

все СМИ так боятся это транслировать - ОПЯТЬ ИДЁМ В СОВОК ???
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14.10.2021 13:27 Відповісти
Марш УПА

https://youtu.be/J55pTchR3dE
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14.10.2021 13:37 Відповісти
посилання на марш УПА -

https://youtu.be/aNRJWOkEz6g
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14.10.2021 14:22 Відповісти
Видео недоступно
Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов
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14.10.2021 17:55 Відповісти
Агент "Е" постарался?
не думаю впрочем шо наш уряд шлет жалобы на ролики. хотя реально же пишет там так как вы и сказал
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15.10.2021 17:10 Відповісти
Я же вроде добавлял еще один комент) Я тоже как и вы подумал, что зюзики банят каналы патриотов... А оказалось, что я изначально не обратил внимание, на КАКОМ канале это видео))) Посмотрите, это мертвечуковский "ньюз ван" и поэтому логично, что его блокируют независимо от контента)
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15.10.2021 17:31 Відповісти
а, ОК. правда вот - зачем они тогда выложили шоб потом "забанить"?
и странно шо Ютуб бы им позволил обман - мол это правительство наклацало кляюзу? реально непонятно. может к.анал просто зареган как российский, ну, указана "страна" эта - и тогда да - правительство там пишет кляузы аж бегом. Даже билла Гейтса вроде штрафом обложили
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15.10.2021 17:37 Відповісти
Только что посмотрел, а их канал ПОЛНОСТЬЮ заблокирован))) Наверное вчера его ютуб и забанил) Причем написано, что только для просмотра в нашей стране заблокирован, а я именно для этого вчера и включал впн, через впн он тоже не работает)))
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15.10.2021 17:49 Відповісти
А, вспомнил... Я пытался вчера добавить еще один комент, а мне выдавало что я заблокирован админом) Ну такое бывает иногда, когда пользуешься впн)
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15.10.2021 17:40 Відповісти
и да, это же новость вчерашняя, просто из правой стороны "видео", ее выложили в центральную строку. я вчера не писал почти, поглотил 4+ баночки "боярки" просто.... зверское самочувствие было сегодня
до обеда то.
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15.10.2021 17:45 Відповісти
Мне сейчас советуют чакушкчку навернуть, чтобы не переться в аптеку за антибиотиками)))
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15.10.2021 17:53 Відповісти
Не доступно. Обидно
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14.10.2021 20:35 Відповісти
Потрібно накінець вже в Києві біля стіни з портретами бійців поставити напис "Світла пам,ять героям, які загинули у війні з російсько -фашистськими загарбниками за свободу та незалежність України." Про владу, яка перша це зробить можна буде почати думати, що вона проукраїнська. До сих пір в нас жодного проукраїнського президента та жодної такої влади не було. Одне паразитовання на патріотизмі.
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14.10.2021 13:32 Відповісти
дебил - русне до фашистов(итальянцев) - как тебе до моргенштерна. не обижайся, но как же достали совки, срав.нивающие большевиков с муссолиновцами... да и близко нету фашизма на рашке то. - копируют много - ну и шо?
это как высрать - Жигуль = Мерседес - чо, 4 колеса, руль, педали, сиденья - это же Мерин, не? тьху!
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15.10.2021 17:13 Відповісти

Слава Українi!

Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!

.
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14.10.2021 14:19 Відповісти
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14.10.2021 16:55 Відповісти
громадян на снимке багато було
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14.10.2021 15:10 Відповісти
Град піде - посіви б'є,
Сонце їх вижарює,
Дощ затоплює.
Не буде у ворога України,
Ні що їсти, ні що пити,
Ні в чому ходити, ні на що сподіватись.
Все їх життя руйнується,
Як листок під градом,
Всі справи згорають,
Як дрова в печі.

Доброго здоров'я патриотам України!
Героям України Слава!
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14.10.2021 15:35 Відповісти
А де криворогий? Вирішив тиждень на Хортиці відсидітись?
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14.10.2021 16:53 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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14.10.2021 17:00 Відповісти
"царство" где было в 32-33-х? христиан тупо, как скот, морили голодом красножопые упыри .... эээ, нельзя же говорить кто, скажем, "интернационалисты" - где твое сцарство и твой Бок были?
ты достал уже своими слюнями с бобами и сцарствами. сектант.
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15.10.2021 17:15 Відповісти
Україна- наша вічна!
Ти країна для нас рідна!
Дім єдиний українців!
Земля надії для арійців!

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14.10.2021 17:00 Відповісти
ахаха, Украина - родина слонов.
ты хотя бы в курсе кто такие "арийцы" то?
1. любители группы "Ария"
2. какие-то индо-иранские дикари. да и то мифические

ты бы сказал еще что "атланты" - звучит круто же.
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15.10.2021 17:18 Відповісти
В вірші "арійці" - представники білої європеоідной раси. Зрозуміло, Юра Кузнецов?
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15.10.2021 17:50 Відповісти
і нафіг такий вірш, шо мене обзиває ірано-індусом, га?
які в біса "арійці"? може готи, то ще б зрозумів, сармато-скіфо-гунно-готи - ось як можливо точно б назвати. а то - якісь блін "арійці", навіть розумна людина, тобто "Фюрер" - і то подумав шо європейський народ - якісь там типу "арійці", дебіл.
ви б ще вставив вірш про рожевих однорогів та фей блін
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15.10.2021 18:00 Відповісти
 
 