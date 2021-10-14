У Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 жовтня, в День захисників і захисниць у Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Урочиста літургія по захисниках, які загинули за свободу і незалежність України, відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні.
Після закінчення літургії присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні, а також до Меморіалу пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС на розі вулиці Грушевського та Петровської алеї.
Також у пам'ять про Героїв пролунав військовий салют.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
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Мені не подобається.
Навіть марш нової армії забутий. На параді ЖОДНОЇ упівської пісні. І тут совок...
із святом всіх Захисників України !
Слава Україні !
Героям Слава !
Ітого із фоторепортажу:
народ отдєльно від мухи ЗЕ-ЗЕ
це гарно !
Ви ж раби. Вам поняття свободи невідоме.
за печкоюв Америке
Потому что темнота тьі не культурная.
Висоцький.
все СМИ так боятся это транслировать - ОПЯТЬ ИДЁМ В СОВОК ???
https://youtu.be/J55pTchR3dE
https://youtu.be/aNRJWOkEz6g
Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов
не думаю впрочем шо наш уряд шлет жалобы на ролики. хотя реально же пишет там так как вы и сказал
и странно шо Ютуб бы им позволил обман - мол это правительство наклацало кляюзу? реально непонятно. может к.анал просто зареган как российский, ну, указана "страна" эта - и тогда да - правительство там пишет кляузы аж бегом. Даже билла Гейтса вроде штрафом обложили
до обеда то.
это как высрать - Жигуль = Мерседес - чо, 4 колеса, руль, педали, сиденья - это же Мерин, не? тьху!
Слава Українi!
Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!
.
Сонце їх вижарює,
Дощ затоплює.
Не буде у ворога України,
Ні що їсти, ні що пити,
Ні в чому ходити, ні на що сподіватись.
Все їх життя руйнується,
Як листок під градом,
Всі справи згорають,
Як дрова в печі.
Доброго здоров'я патриотам України!
Героям України Слава!
ты достал уже своими слюнями с бобами и сцарствами. сектант.
Ти країна для нас рідна!
Дім єдиний українців!
Земля надії для арійців!
ты хотя бы в курсе кто такие "арийцы" то?
1. любители группы "Ария"
2. какие-то индо-иранские дикари. да и то мифические
ты бы сказал еще что "атланты" - звучит круто же.
які в біса "арійці"? може готи, то ще б зрозумів, сармато-скіфо-гунно-готи - ось як можливо точно б назвати. а то - якісь блін "арійці", навіть розумна людина, тобто "Фюрер" - і то подумав шо європейський народ - якісь там типу "арійці", дебіл.
ви б ще вставив вірш про рожевих однорогів та фей блін