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Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ, спільно з військовослужбовцями Збройних Сил, затримали на лінії розмежування російського терориста так званої "ЛНР". Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ.

Російський найманець грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права перебувати на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у межах Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

Також дивіться: За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув'язнення засуджено найманця РФ, який обстрілював позиції українських військовослужбовців. ФОТО

У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Нагадаємо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Затримання та документування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 01
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 02
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 03
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 04
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 05
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 06
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 07
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 08
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 09
Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування 10

Автор: 

затримання (4343) контррозвідка (470) СБУ (12860) Донбас (22356) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+25
Ну так в чем вопрос? Пустить его на поля - пусть займется своим делом, разминирует пару квадратных метров. Побегает, пользу принесет.
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14.10.2021 15:56
+13
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14.10.2021 15:59
+10
що не можна було прикопати по тихому і не витрачати tape?
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14.10.2021 16:00
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Наглая морда )) Не ожидал ? ))
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14.10.2021 15:52 Відповісти
Те кто хочет слиться с рашкой в брежневском засосе - посмотрите на форму ваших обожателей )) Вот уж дебильное изделие....Шо покров. Шо расцветка.Как оно убого ваще смотрится ! Качество одноразовое для смертников .И мужика в дебила превращает.Ботиночки как детские или у слесаря.- Уже по одному этому следует сделать вывод - как государство относится к своим типа защитникам )) - Как к мусору. Который не жаль выбросить.
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14.10.2021 15:58 Відповісти
Камуфляж РФ темно зеленый. Не годится для Украины вообще. Темное пятно, хорошо в прицел ложится. Они начали, кстати, наши цвета использовать в новых разработках. Но, слава Б. не производят еще такую форму.
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14.10.2021 21:30 Відповісти
Ну так в чем вопрос? Пустить его на поля - пусть займется своим делом, разминирует пару квадратных метров. Побегает, пользу принесет.
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14.10.2021 15:56 Відповісти
Боже, якє кончєне.
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14.10.2021 15:56 Відповісти
дякую, ви мене випередили, реально кончений уйобок, потомок кацапських переселенців, після геноциду українців голодомором
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14.10.2021 18:41 Відповісти
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14.10.2021 15:58 Відповісти
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14.10.2021 15:59 Відповісти
що не можна було прикопати по тихому і не витрачати tape?
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14.10.2021 16:00 Відповісти
Теж про це подумав! Таку шалупонь й на обмін не поставиш, бо й *********** воно не потрібне!"
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14.10.2021 16:14 Відповісти
обмінний фонд
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14.10.2021 16:38 Відповісти
по документам лейтенант а после пыток в окопе вырос до подоконника.
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14.10.2021 20:32 Відповісти
Попытка побега ,,,,,не хер кормить гной
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14.10.2021 15:59 Відповісти
Називається: собираніє алкашні і іншого наркоманья в попиткє реабілітації по просраной операції з ''вагнерівцями''.
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14.10.2021 15:59 Відповісти
піанєр-гєрой
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14.10.2021 16:01 Відповісти
А СЦКК підтверджує що дане "тіло" входить до її складу?
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14.10.2021 16:03 Відповісти
Интересный вопрос) Ну судя по действиям наших, то легитимность "той стороны", после того как из нее вышли кацапы и попытались всунуть лугандонов, никем кроме кацапов не признана)))
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14.10.2021 16:54 Відповісти
.

чмо-кIзяк ?

.
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14.10.2021 16:13 Відповісти
Я-я, натюрліх!
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14.10.2021 16:16 Відповісти
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14.10.2021 16:30 Відповісти
Убийца украинцев.Хороший кандидат в патию "слуга урода".Там таких любят.
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14.10.2021 16:26 Відповісти
До речі про розмінування, зустрічав "датську" місію по розмінуванню, а в ній багато хто по-мацковськи акали говорячи кацапською
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14.10.2021 16:34 Відповісти
«Абсолютна більшість німців - 73 відсотки - заявили, що "засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму" (саме так авори опитування сформулювали запитання)»

УКРАІНСЬКИЙ КОНФЛІКТ В КРИМУ !!!!!!

МІДу пора посла Германии вызвать и вручить ноту .
ВОТ ТАК РАША ОБРАБАТЫВАЕТ МОЗГИ ЕВРОПЕЙЦЕВ
ссылка https://www.dw.com/uk/nimtsi-zasudzhuiut-dii-rf-v-ukraini-ale-proty-posylennia-nato-na-skhodi-opytuvannia-a-59503597/a-59503597?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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14.10.2021 17:09 Відповісти
"Затриманий - виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році."- пересічний гражданін лугандона!
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14.10.2021 17:23 Відповісти
Ого, цельный подполковник прибыл. Быстро карьеру сделал от убийцы до комбата.
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14.10.2021 17:32 Відповісти
на війні завжди так
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14.10.2021 17:42 Відповісти
Ну, как минимум, не рядовой тупень. Начинали то с ним тысячи, да дожили до таких чинов единицы.
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14.10.2021 17:59 Відповісти
проста роботи більше немає...
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14.10.2021 17:41 Відповісти
Оно замужем . кольцо есть на руке
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14.10.2021 17:44 Відповісти
Ты чего там белькочешь, инфузория мокшанская
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14.10.2021 19:19 Відповісти
Давно пора хряснути чимсь по тому ростову щоб атаман платов в домовині перевернувся.
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14.10.2021 19:57 Відповісти
 
 