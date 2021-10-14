"Схеми" анонсували вихід нового розслідування: воно стосується Зеленського, Шефіра і Курченка. ВIДЕО

Журналісти програми "Схеми" (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") анонсували вихід нового розслідування. Воно буде про те, як Володимир Зеленський і Сергій Шефір сприяли спробам вивести активи з банку втікача Сергія Курченка.

Як передає Цензор.НЕТ, анонс опубліковано на сторінці "Схем" у Facebook.

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