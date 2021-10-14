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"Схеми" анонсували вихід нового розслідування: воно стосується Зеленського, Шефіра і Курченка. ВIДЕО

Журналісти програми "Схеми" (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") анонсували вихід нового розслідування. Воно буде про те, як Володимир Зеленський і Сергій Шефір сприяли спробам вивести активи з банку втікача Сергія Курченка.

Як передає Цензор.НЕТ, анонс опубліковано на сторінці "Схем" у Facebook.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

журналістика (1770) Зеленський Володимир (23984) розслідування (2273) Курченко Сергій (424) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+64
Сейчас Вовочку порвет, а зелебобики зайдутся в экстазе. Только вот это почти все было известно еще до выборов. И умные люди предупреждали.
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14.10.2021 17:55
+37
"Не кради !" - седьмая заповедь Божия

а ЗЕ-крыса и его корефаны воровали !
за 14-й год заплатил налогов - 0 (прописью - нифига)
за 15-й - 2 (две !!!) тысячи, т.е как с "минималки" за месяц !
а он за год !!!!
будучи долларовым миллионером !!!

он воровал не только у бюджетников и пенсионеров, эта гнида воровала у АРМИИ !!!!
воровала в самые тяжелые годы !!
в то время, когда был введен спец военный налог,
когда волонтеры покупали за свои деньги каски-бронежилеты
в то время, когда украинцы клали продукты бойцам в тележки в супермаркетах
я, как и многие украинцы, установил для себя тогда правило - десятая часть покупки с чека идет в корзину Армии.
корзина в моем супермаркете уже к обеду была полной.
в супермаркете ЗЕ-ленского и им подобных, я уверен, корзины не было, потому что воевала не их Армия и не за их Державу.
ЗЕленские и сейчас живут на чемоданах - деньги в офшорах, заводов-пароходов не имеют. Даже дом свой продал - в случае чего, ноги в руки и налегке, без КАМАЗов с кэшем за кордон

это - ЗЕ-льоная перелетная саранча, сожрет страну и полетит дальше....
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14.10.2021 18:27
+34
приймай, Вовачка шкварочки
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14.10.2021 18:03
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Радио Свобода. Зеленский явно не нравится американцам.
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14.10.2021 20:20 Відповісти
і це добре.
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14.10.2021 21:22 Відповісти
Самый хитрожопый ещё попытается разыграть антисимитскую КАРТУ, как дымовую завесу офшорам и убийству Полякова.
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14.10.2021 20:44 Відповісти
Полетел голубь. В свете зимнего экономического кризиса спишут на зеленского все 30 лет грабежа. Поверте шушер будет неимоверный!
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14.10.2021 21:08 Відповісти
не потірбно узагальнювати, спишуть те що він просрав за 2.5 роки. І, надіюсь, притягнуть до відповідальності тупого блазня.
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14.10.2021 21:23 Відповісти
ох і буде рвати сраки в тупорилих зебобиків. Будуть спихати на пороха, пох, що клоун втирав, що не такий.
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14.10.2021 21:22 Відповісти
Хлопці, їба..те цю потвору, яка прикидалсь "вчителем" на веліку!
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14.10.2021 21:30 Відповісти
Давайте, давите эту клоунскую офшорную гниду! Чем быстрее она окажется на нарах - тем быстрее страна начнет развиваться
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14.10.2021 21:37 Відповісти
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере после публикации статьи Pandora Papers . Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers The Guardian.

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244340527_623590772343898_3438765982755467982_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=oN7zhC9LYUEAX_KeLS0&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=85dd73271a1a11d16501c78d54c6e279&oe=618CB6A5
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14.10.2021 21:56 Відповісти
Исходя из проведенной международной Евроэкспертизы, вероятные оценки извлекаемых запасов показывают, что на территории Харьковской области находится:

❗ 60 млрд. м3 газа (2 трлн. кубических футов);
❗ 10 млн. тонн сырой нефти (72 млн. баррелей);
❗ 7 млн. тонн конденсата (54 млн. баррелей).

❗Экономический анализ одной нефтяной и газовой структуры приводит к коэффициенту окупаемости до 35%
❗Для разработки первой эксплуатационной необходимо инвестировать 9 млн$!!!

❗Учитывая наличие законсервированных скважин, добычу возможно начать за 8-12 месяцев.
❗Ориентировочная себистоимость добычи газа оценивается 90$ за 1000 м3.

Теперь ответьте сами себе на вопрос- если стоимость добычи (нашего по Конституции) природного газа, не превышает 3 грн за м3 а его у нас огромные запасы- то почему нам его продают по 8 грн, а в садики, школы и больницы вообще по 30 грн.???
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14.10.2021 22:18 Відповісти
Новый вид "преступления" - СПОСОБСТВОВАЛИ ПОПЫТКАМ!!!
Порошенко через свой банк ВЫВЕЛ актива Януковоща и ничего, у него все норм.
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14.10.2021 23:12 Відповісти
Документы в студию.
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14.10.2021 23:51 Відповісти
По ссылке есть видео расследования программы "Схемы" Радио Свобода
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/7197712/
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14.10.2021 23:55 Відповісти
Так я сразу обратил на это внимание ещё в 2018 году.
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15.10.2021 08:26 Відповісти
Як же почали вибухати пукани!!!!! Де були "СХЕМИ" три роки (і більше) тому? Питання риторичне. Хто платить той того і танцюєєє!!!!!
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15.10.2021 09:57 Відповісти
Всё так: у власти команда не только невежд, а и жуликов! А рейтинг всё равно 32%! Ау, народ!
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15.10.2021 12:27 Відповісти
Зюзя дуже вправний учень.20 років на замовлення олігархів і фсб агентури вести шоу по знищенню одної людини. За часів її прем"єрства куб газу коштував 46 коп.для усіх тверезих і працьовитих українців.Зато зараз ціна на газ вважается за щастя 8гр.Але і її нема.

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15.10.2021 14:56 Відповісти
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