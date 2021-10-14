"Схеми" анонсували вихід нового розслідування: воно стосується Зеленського, Шефіра і Курченка. ВIДЕО
Журналісти програми "Схеми" (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") анонсували вихід нового розслідування. Воно буде про те, як Володимир Зеленський і Сергій Шефір сприяли спробам вивести активи з банку втікача Сергія Курченка.
Як передає Цензор.НЕТ, анонс опубліковано на сторінці "Схем" у Facebook.
Топ коментарі
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❗ 60 млрд. м3 газа (2 трлн. кубических футов);
❗ 10 млн. тонн сырой нефти (72 млн. баррелей);
❗ 7 млн. тонн конденсата (54 млн. баррелей).
❗Экономический анализ одной нефтяной и газовой структуры приводит к коэффициенту окупаемости до 35%
❗Для разработки первой эксплуатационной необходимо инвестировать 9 млн$!!!
❗Учитывая наличие законсервированных скважин, добычу возможно начать за 8-12 месяцев.
❗Ориентировочная себистоимость добычи газа оценивается 90$ за 1000 м3.
Теперь ответьте сами себе на вопрос- если стоимость добычи (нашего по Конституции) природного газа, не превышает 3 грн за м3 а его у нас огромные запасы- то почему нам его продают по 8 грн, а в садики, школы и больницы вообще по 30 грн.???
Порошенко через свой банк ВЫВЕЛ актива Януковоща и ничего, у него все норм.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/7197712/