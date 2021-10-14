"Не дай Боже, ви почнете пасувати і впадати у відчай - буде колапс", - Ляшко поспілкувався з медиками на Львівщині. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав реанімацію Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги і поспілкувався з медиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я заявив під час спілкування з медиками Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

"Найцінніше, що є у держави, - це ви. Поки у вас не опускаються руки, поки у вас горять очі, ми реально можемо перемогти. Не дай Боже, ви почнете пасувати і впадати у відчай - буде колапс. ... Просто вірте у світле майбутнє. Нині період важкий. За четвертий день це вже третя реанімація. У всіх те саме. Хтось чимось незадоволений. Але запитайте, хто з них вакцинований ", - сказав глава МОЗ.

Директор лікарні Олег Самчук заявив, що однією з причин візиту міністра охорони здоров'я України стали необ'єктивні матеріали, які днями з'явилися в деяких ЗМІ. Медперсонал Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова звинуватили в неналежному виконанні обов'язків.

"Тільки з пневмоніями у нас зараз 442 пацієнти, 38 - у реанімації. На відео навіть чути, як пищать апарати життєзабезпечення. Цей звук не стихає вже багато місяців. Із головного - Віктор Ляшко підбадьорив наш колектив, попросив не звертати уваги на звинувачення. Також пообіцяв порушити питання перегляду тарифу з коронавірусного пакета. Адже на важких пацієнтів, які понад місяць можуть лежати в лікарні, грошей справді недостатньо", - підкреслив Самчук.

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