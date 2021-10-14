"Не дай Боже, ви почнете пасувати і впадати у відчай - буде колапс", - Ляшко поспілкувався з медиками на Львівщині. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав реанімацію Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги і поспілкувався з медиками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я заявив під час спілкування з медиками Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.
"Найцінніше, що є у держави, - це ви. Поки у вас не опускаються руки, поки у вас горять очі, ми реально можемо перемогти. Не дай Боже, ви почнете пасувати і впадати у відчай - буде колапс. ... Просто вірте у світле майбутнє. Нині період важкий. За четвертий день це вже третя реанімація. У всіх те саме. Хтось чимось незадоволений. Але запитайте, хто з них вакцинований ", - сказав глава МОЗ.
Директор лікарні Олег Самчук заявив, що однією з причин візиту міністра охорони здоров'я України стали необ'єктивні матеріали, які днями з'явилися в деяких ЗМІ. Медперсонал Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова звинуватили в неналежному виконанні обов'язків.
"Тільки з пневмоніями у нас зараз 442 пацієнти, 38 - у реанімації. На відео навіть чути, як пищать апарати життєзабезпечення. Цей звук не стихає вже багато місяців. Із головного - Віктор Ляшко підбадьорив наш колектив, попросив не звертати уваги на звинувачення. Також пообіцяв порушити питання перегляду тарифу з коронавірусного пакета. Адже на важких пацієнтів, які понад місяць можуть лежати в лікарні, грошей справді недостатньо", - підкреслив Самчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Garry51302808/status/1448566980844343296 10 ч
А памятаєте, як ця ***** батальйон "батьківщина" створювало і постановочними відосами кровью торгувало?
Ви памятаєте, шо творила ця мразь в ВР, коли військ.стан хотіли ввести?..
Ви нє? А я памятаю...
Олег Ляшко @OVLiashko· 13h
Захисників і захисниць України, всіх українців вітаю з найбільшим нашим святом. Ніхто і ніколи не переможе Україну! Слава Україні!
«Туда лучше не ложить».
Народный депутат Сергей Шахов, из группы «Довіра», хочет через доктора Ольгу Голубовскую пристроить своих больным ковидом кумовей в Александровскую больницу.
Голубовская считает, что в Александровскую лучше не ложиться.
Ще й фуфломіцином закидають, як внесуть у протокол
Україна визнала «Амізон Макс» протиковідним препаратом. Єдина в світі. Роботи з дослідження препарату належать виключно виробникові АТ «Фармак».
Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська
Эпическое заявления бывшего санвредителя... Совок даже не воняет тут, а смердит...
Новая курточка мгновенно коллапсирует в фантазиях чемпиона по борьбе с ковидом
Таак,пациенты Шариковы...кто хочет вакцину Пффайзер или Фуфломицин Путлера?Тишина...
Доктор Борменталь входит с огромным шприцем типа для Моргунова в Кавказской пленнице,так чуваки...одна доза и домой...,
дохтор правда моментально в море*?
не чувак сразу в океан....
https://mobile.twitter.com/Yablonyka/status/1447944468225789965 12 окт.
Білоруські турфірми почали пропонувати тури для щеплення схваленою в світі вакциною від коронавірусу.
Поїхати пропонують до Львова, Румунії, Туреччини, а в майбутньому і до Хорватії.
Так, білорусам пропонують за 85 євро поїхати до Львова, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer.