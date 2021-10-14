УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14506 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
11 270 30

"Не дай Боже, ви почнете пасувати і впадати у відчай - буде колапс", - Ляшко поспілкувався з медиками на Львівщині. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав реанімацію Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги і поспілкувався з медиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я заявив під час спілкування з медиками Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

"Найцінніше, що є у держави, - це ви. Поки у вас не опускаються руки, поки у вас горять очі, ми реально можемо перемогти. Не дай Боже, ви почнете пасувати і впадати у відчай - буде колапс. ... Просто вірте у світле майбутнє. Нині період важкий. За четвертий день це вже третя реанімація. У всіх те саме. Хтось чимось незадоволений. Але запитайте, хто з них вакцинований ", - сказав глава МОЗ.

Директор лікарні Олег Самчук заявив, що однією з причин візиту міністра охорони здоров'я України стали необ'єктивні матеріали, які днями з'явилися в деяких ЗМІ. Медперсонал Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова звинуватили в неналежному виконанні обов'язків.

"Тільки з пневмоніями у нас зараз 442 пацієнти, 38 - у реанімації. На відео навіть чути, як пищать апарати життєзабезпечення. Цей звук не стихає вже багато місяців. Із головного - Віктор Ляшко підбадьорив наш колектив, попросив не звертати уваги на звинувачення. Також пообіцяв порушити питання перегляду тарифу з коронавірусного пакета. Адже на важких пацієнтів, які понад місяць можуть лежати в лікарні, грошей справді недостатньо", - підкреслив Самчук.

Читайте також: Ляшко: Спалах COVID-19 в Україні зараз, як в Італії на початку епідемії

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1288) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Дякуємо наркоману Володимиру Зеленському і його команді чемпіонів по боротьбі з коронавірусом
показати весь коментар
14.10.2021 21:50
+6
Просто верьте в светлое будущее. Источник:

Эпическое заявления бывшего санвредителя... Совок даже не воняет тут, а смердит...
показати весь коментар
14.10.2021 21:54
+4
"Обіцянка - цяцянка, дурному забава". Вірте... угу... Ще б сказав що "за віру свою попадете в Рай". Розумні медики вже давно покинули Україну і працюють там де їх праця цінується офіційно і живуть повноцінним і забезпечним життям.
показати весь коментар
14.10.2021 23:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вин шо, им грошей подкинет мала-мала или обесцянками потчевать будет до маскальской заутрени?
показати весь коментар
14.10.2021 21:47 Відповісти
Garry@Garry5130280

https://twitter.com/Garry51302808/status/1448566980844343296 10 ч



А памятаєте, як ця ***** батальйон "батьківщина" створювало і постановочними відосами кровью торгувало?
Ви памятаєте, шо творила ця мразь в ВР, коли військ.стан хотіли ввести?..
Ви нє? А я памятаю...
показати весь коментар
14.10.2021 21:49 Відповісти
це не той Ляшко. Це - міністр; а той - гомік з вилами
показати весь коментар
14.10.2021 21:57 Відповісти
а это был https://twitter.com/Garry51302808/status/1448566980844343296 ответ к этому заявлению

Олег Ляшко @OVLiashko· 13h

Захисників і захисниць України, всіх українців вітаю з найбільшим нашим святом. Ніхто і ніколи не переможе Україну! Слава Україні!
показати весь коментар
14.10.2021 22:05 Відповісти
Дякуємо наркоману Володимиру Зеленському і його команді чемпіонів по боротьбі з коронавірусом
показати весь коментар
14.10.2021 21:50 Відповісти
ВТОРАЯ ВОЛНА Covid-19 ОДЕССА @Odessa8436



«Туда лучше не ложить».
Народный депутат Сергей Шахов, из группы «Довіра», хочет через доктора Ольгу Голубовскую пристроить своих больным ковидом кумовей в Александровскую больницу.
Голубовская считает, что в Александровскую лучше не ложиться.

показати весь коментар
14.10.2021 22:32 Відповісти
Яблунька@Yablonyka



Ще й фуфломіцином закидають, як внесуть у протокол
Україна визнала «Амізон Макс» протиковідним препаратом. Єдина в світі. Роботи з дослідження препарату належать виключно виробникові АТ «Фармак».
Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська
показати весь коментар
14.10.2021 22:40 Відповісти
Нормальний міністр, це вам не сволота богатирьова!
показати весь коментар
14.10.2021 21:53 Відповісти
Світла пляма на фоні зелених
показати весь коментар
14.10.2021 22:08 Відповісти
Какой кошмар, идите в медицину, и поймёте что одно другое дерьмо.
показати весь коментар
15.10.2021 08:51 Відповісти
ахахха. вот это логика. совковое посещение коллектива, пламенные речи о светлом будущем, пожимание рук, хорошо хоть без брежневских поцелуев, ноль реальных действий - это нормальный министр
показати весь коментар
15.10.2021 10:19 Відповісти
Просто верьте в светлое будущее. Источник:

Эпическое заявления бывшего санвредителя... Совок даже не воняет тут, а смердит...
показати весь коментар
14.10.2021 21:54 Відповісти
Можно ещё гимн спеть.
показати весь коментар
15.10.2021 07:46 Відповісти
Українське "пасувати" в цьому контексті перекладається "отступать"
показати весь коментар
14.10.2021 21:54 Відповісти
Насправді, увесь скандал відбувся через оце відео: https://fb.watch/8EdTlka837/
показати весь коментар
14.10.2021 21:58 Відповісти
Удрал я от всемирного Коронобесия...,на чердаке оборудовал комнату...,что Диоген в бочке буду жить...
показати весь коментар
14.10.2021 21:59 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2021 22:00 Відповісти
"Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс" (c)

Новая курточка мгновенно коллапсирует в фантазиях чемпиона по борьбе с ковидом
показати весь коментар
14.10.2021 22:03 Відповісти
Ковид заходит в палату №6 и спрашивает...где тут лежат СПИДоносцы наркоманы и прочие бараны Шариковы?...Тишина...входит профессор Преображенский....

Таак,пациенты Шариковы...кто хочет вакцину Пффайзер или Фуфломицин Путлера?Тишина...

Доктор Борменталь входит с огромным шприцем типа для Моргунова в Кавказской пленнице,так чуваки...одна доза и домой...,

дохтор правда моментально в море*?

не чувак сразу в океан....
показати весь коментар
14.10.2021 22:10 Відповісти
Почему "самое ценное" а это и медики и энергетики и дворники получают в сотни раз меньше, чем вы? Или вы заслужили большего? Тогда идите и лечите, добывайте. ремонтируйте, убирайте... Бездельники и дармоеды Народу не нужны... Точка.
показати весь коментар
14.10.2021 22:34 Відповісти
Борцуны типа белодед или укронегр получают по 125-85 тыс. долларов призовых не за хер собачий! Пусть и борються с ковидом! Или медик за 5 тыс. должен умирать за Шахова и его кумовей?
показати весь коментар
14.10.2021 23:18 Відповісти
Яблунька@Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka/status/1447944468225789965 12 окт.



Білоруські турфірми почали пропонувати тури для щеплення схваленою в світі вакциною від коронавірусу.
Поїхати пропонують до Львова, Румунії, Туреччини, а в майбутньому і до Хорватії.
Так, білорусам пропонують за 85 євро поїхати до Львова, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer.
показати весь коментар
14.10.2021 22:45 Відповісти
Пока медики могут иметь чтото сверх их минималки, пока они и работают! Посади их на голую ставку и хана медицине! Идиоты во власти! Сколько уволилось медиков?
показати весь коментар
14.10.2021 23:20 Відповісти
"Обіцянка - цяцянка, дурному забава". Вірте... угу... Ще б сказав що "за віру свою попадете в Рай". Розумні медики вже давно покинули Україну і працюють там де їх праця цінується офіційно і живуть повноцінним і забезпечним життям.
показати весь коментар
14.10.2021 23:40 Відповісти
...молодец, успокоил
показати весь коментар
15.10.2021 00:36 Відповісти
цинизм министра зашкаливает. фантастическая тварь
показати весь коментар
15.10.2021 00:38 Відповісти
ласковый наезд
показати весь коментар
15.10.2021 05:00 Відповісти
Поки в вас горять очі...Цей турбодятел з дітьми приїхав говорити,зі студентами?!
показати весь коментар
15.10.2021 06:40 Відповісти
 
 