"Не всі захисники України є чоловіками і не всі чоловіки є захисниками України", - Зеленський. ВIДЕО

Україна захищатиме людей, які захищають нашу країну на суші, у воді, в повітрі, в кіберпросторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у Маріуполі під час промови з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Глава держави навів слова німецького і французького історика Жан-Бенуа Шерера: "Виховані як спартанці і призвичаєні до війни як римляни, вони ніколи не прагнули завойовувати чужих земель, лише до захисту своїх вівтарів і домашніх вогнищ, з чим вони ніколи не могли примиритися, так це з несвободою".

Цими словами він описував у своєму літописі запорізьких козаків.

"Мета новітнього війська України - наслідувати і примножувати славетні традиції Запорізької Січі. Мислити ширше, ширше будь-яких стереотипів, що козаки - це тільки вуса, чуб, люлька та шаровари", - підкреслив Зеленський.

"Всім треба усвідомити речі, про які давно йде мова в суспільстві. Не всі захисники України є чоловіками і не всі чоловіки є захисниками України. Не всі українці її захищають і не всі, хто її захищає, є українцями", - додав президент.

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Глава держави підкреслив, що сьогодні потрібно подякувати всім, хто в 2014 році виявив "бажання і готовність захистити свою рідну українську землю від російської агресії хоч чимось - хоч палицею, хоч голими руками". А також волонтерам, які весь час допомагають українським воїнам.

"Наша держава захищатиме людей, які захищають нашу країну на суші, у воді, в повітрі, в кіберпросторі. Заради нас із вами, заради майбутнього, заради миру, заради майбутнього миру", - сказав Зеленський.