Невідомі зірвали показ фільму про Голодомор у московському офісі "Меморіалу": Наказали всім лежати і обзивали "фашистами". ВIДЕО
У Москві група невідомих людей із закритими обличчями увірвалася на захід в офісі правозахисного центру "Меморіал". У той час там показували фільм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в українському прокаті - "Ціна правди").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI— ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021
Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України. Перегляд був організований спільно з польським культурним центром.
Приблизно через 10 хвилин після початку фільму до залу увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що це захоплення заручників. Потім нападники зайшли на сцену і почали назвати присутніх "фашистами" і викрикувати гасла "Геть!" та "Йди!".
До приїзду поліції вдалося затримати трьох осіб. Їх забрали до відділу.
Подробиць про нападників і причини їхнього вчинку поки немає.
Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" - некомерційна організація, що займається дослідженням політичних репресій у СРСР і сучасній Росії. Мін'юст РФ визнав правозахисний центр "іноагентом" у 2014 році. Історико-просвітницьке товариство було визнано іноагентом у 2016-му..
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Также я вижу, совершенно тупых и ничего непонимающих молодых молодчиков, которые настолько тупы, и далеки от всего этого (хоть и поучаствовали, от делать нефиг, в этой "драме"), что даже комментировать их действия, считаю глупым занятием.
https://www.unian.net/russianworld/smogut-li-russkie-povtorit-esli-fashisty-pereodenutsya-dagestancami-novosti-rossii-11573662.html ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
...русский человек в Москве с плакатом "В Дагестан за дагестанками", не говоря уже про чеченок, проживет не больше пяти минут, дружба народов есть дружба народов..
И они еще удивляются, почему украинцы их не любят...
Геннадий Андреевич ваша партия уничтожила в 20 веке 100 млн людей.скажите зачем так много?...Зюганов ответил...враги Мировой революции не спят и видят как захватить дохлый Ссср... кругом враги Владимир Вольфович...