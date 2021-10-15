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Невідомі зірвали показ фільму про Голодомор у московському офісі "Меморіалу": Наказали всім лежати і обзивали "фашистами". ВIДЕО

У Москві група невідомих людей із закритими обличчями увірвалася на захід в офісі правозахисного центру "Меморіал". У той час там показували фільм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в українському прокаті - "Ціна правди").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI

— ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України. Перегляд був організований спільно з польським культурним центром.

Приблизно через 10 хвилин після початку фільму до залу увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що це захоплення заручників. Потім нападники зайшли на сцену і почали назвати присутніх "фашистами" і викрикувати гасла "Геть!" та "Йди!".

До приїзду поліції вдалося затримати трьох осіб. Їх забрали до відділу.

Подробиць про нападників і причини їхнього вчинку поки немає.

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" - некомерційна організація, що займається дослідженням політичних репресій у СРСР і сучасній Росії. Мін'юст РФ визнав правозахисний центр "іноагентом" у 2014 році. Історико-просвітницьке товариство було визнано іноагентом у 2016-му..

Читайте на "Цензор.НЕТ": У московський офіс Google прийшли пристави через заборону на пошукову видачу словосполучення "розумне голосування"

Автор: 

голодомор (402) москва (1257) фільми (281)


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Топ коментарі
+52
Ублюдки они а не смешньіе...
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15.10.2021 02:41
+42
Смешные они и убогие одновременно. Всех вокруг фашистами называют, хотя сами себя ведут как настоящие фашисты...
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15.10.2021 02:10
+19
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15.10.2021 08:12
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Коалиция Гитлер-Тельман март 1933 года...видишь хорошо?
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15.10.2021 04:19 Відповісти
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15.10.2021 04:23 Відповісти
Тебе лечиться надо от дебилизма.... не в обиду...
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15.10.2021 04:25 Відповісти
Северный поток говорите?...ну ну...
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15.10.2021 04:03 Відповісти
В 2013 году польсий режиссер Януш Заорский снял крутой фильм "Польская Сибириада"...о тысячах поляков попавших в советский ГУЛАГ джугашвили....
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15.10.2021 04:31 Відповісти
А про попавших туда после 1830 года еще не снимали?
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15.10.2021 06:51 Відповісти
Я вижу на видео интеллигентных пенсов(москвичей), которые наверняка, много и часто дискутируют между собой на эти темы. Обязательно, с "искреннем" негодованием и серьёзными лицами ( ) . Но никогда и пукнуть что-то громкое против своих бояр боялись. И даже не пытались никогда в жизни уехать, например, со столь "ненавистной" для них страны.
Также я вижу, совершенно тупых и ничего непонимающих молодых молодчиков, которые настолько тупы, и далеки от всего этого (хоть и поучаствовали, от делать нефиг, в этой "драме"), что даже комментировать их действия, считаю глупым занятием.
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15.10.2021 04:34 Відповісти
https://www.unian.net/russianworld/smogut-li-russkie-povtorit-esli-fashisty-pereodenutsya-dagestancami-novosti-rossii-11573662.html Смогут ли русские повторить, если фашисты переоденутся дагестанцами?
https://www.unian.net/russianworld/smogut-li-russkie-povtorit-esli-fashisty-pereodenutsya-dagestancami-novosti-rossii-11573662.html ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

...русский человек в Москве с плакатом "В Дагестан за дагестанками", не говоря уже про чеченок, проживет не больше пяти минут, дружба народов есть дружба народов..
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15.10.2021 04:51 Відповісти
"Если бы он крикнул "Хайль Гитлер!", я бы его застрелил", - https://tsargrad.tv/news/sergej-bezrukov-esli-by-on-kriknul-hajl-gitler-ja-by-ego-zastrelil_426471 заявил Сергей. В то же время, если бы тот оделся дагестанцем и крикнул: ""Сыйчас савсэм пыйзды палучишь нахвуй!" - Сергей бы ее, очевидно, получил, причем, без малейших колебаний.

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15.10.2021 07:55 Відповісти
Не "неизвестные" а "потомки вертухаїв ГуЛагу"! Їм же все життя розказували що їх діди і прадіди "герои" а у тому фільмі вони показані як справжні кати власного народу!
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15.10.2021 05:16 Відповісти
https://youtu.be/wtHXCJXs56o стрим Марк Фейгин-и наш Роман Цимбалюк
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15.10.2021 05:50 Відповісти
********* скаже що це були вороніжські "біндьоровці".
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15.10.2021 07:04 Відповісти
yo please stop any news from laptestan, let them be, who cares?
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15.10.2021 07:05 Відповісти
Пока вы троллите рашку фильмами, про Украину в мире узнают по таким новостям. Украинский хоккеист изображал как ест банан перед темнокожим американским хоккеистом Джаленом Смереком.

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15.10.2021 07:06 Відповісти
А может он это какому-то россиянину показывал.
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15.10.2021 08:14 Відповісти
А якщо б він це показував перед лілейно-білим, то все було б ОК? Ти, мабуть, з тих фанів бандита та наркомана Флойда, які черевики негрів цілували, коли його везли на цвинтар в позолоченій труні. Ой, звиняй, у нас кажуть негр, а не якийсь афро-американець. І завжди так казали.
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15.10.2021 08:27 Відповісти
Ну що ж - все логічно.
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15.10.2021 07:09 Відповісти
Логично это когда твои высеры не видно,унижайся дальше😂🌷×××
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15.10.2021 08:41 Відповісти
Sweet Igorechek, please keep your wet dreams to yourself, ok.
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15.10.2021 07:15 Відповісти
Ivan, are you a proud German? I think you are a fucking refugee laptenogij, a parasite burden to EU taxpayers, no? Refugees from Iraq and Afghanistan are better than you.
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15.10.2021 07:27 Відповісти
Вспомнилось: в 1930-м году нацисты пытались сорвать кинопоказ антивоенного фильма по Ремарку - "На западном фронте без перемен". С тех пор кое-что изменилось: теперь фашисты ещё и обзывают зрителей фашистами. Гибридные технологии, однако.
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15.10.2021 07:27 Відповісти
вспомнилось, что на рынке "держи вора " громче всех орёт сам вор...
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15.10.2021 08:42 Відповісти
Это внуки и правнуки приходили тех, кто этот Голодомор устроил. Нужно сказаь что евреи быстро самоорганизовываются.
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15.10.2021 08:06 Відповісти
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15.10.2021 08:12 Відповісти
мда, одни жиды!
И они еще удивляются, почему украинцы их не любят...
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15.10.2021 09:24 Відповісти
Ні дати, ні взяти партія "слуга урода".
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15.10.2021 10:19 Відповісти
100%! И этот факт жизни, пусть и прошедшей, о многом говорит.
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15.10.2021 14:23 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331970-korukivka-zlocin-bez-pokaanna.html Про злочини угорських окупантів на українській землі під час Другої світової війни. Про Корюківку нагадати, скромний райцентр в Чернігівській області, де за два березневі дні 1943 року окупантами було вбито і спалено 6700 людей - переважно дітей, жінок і людей похилого віку. У матеріалах до Нюрнберзького процесу Корюківську трагедію визначено як найбільше масове знищення місцевого мирного населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни.
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15.10.2021 08:11 Відповісти
Государственная власть в РФ - это фашизм 99,9 пробы. Остальное 0,1% - фиговый листочек типа выборов и "оппозиционных" партий Зюгана и Жирика
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15.10.2021 08:31 Відповісти
Хлопці, "піздєть,- нє мєшкі ворочать" Що це ви срання розійшлися і взагалі, чому ви не на роботі🤔🧐😁 А ну марш до праці, потрібно "давать странє угля... хоть мєлкого, но много", ми на порозі енергетичної кризи, а ви тут розтікаєтесь "мислію по дрєву", випендрюєтесь один перед одним, все намагаєтесь з'ясувати питання "висоти над уровнєм моря" 😁 Скушниє ви, піду вмию хоботок, почищу ікла та й буду збиратись у гастроном, скоро 10, країна прокинеться, куплю віскі,- буду відмічати Покрови, чого і вам бажаю😁 Припиняйте срач... скучно... чесне піонерське, .... б.я 😝😝😝😝😜🤪
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15.10.2021 08:45 Відповісти
ну если у тебя в гастрономе вискарь с 10-00, тогда понятно откуда ты.
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15.10.2021 10:30 Відповісти
Нету места правде на кацапстане!
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15.10.2021 08:46 Відповісти
Ну нєт так нєт🤔🧐😁 На нєт і суда нєт😅😂🤣 Чого ти вз'єрошілся срання, йди на роботу, або як я - за випивкою, а сотрясать воздух і марать бумагу... толку 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.10.2021 08:56 Відповісти
Тебе бы в самом деле похмелиться...
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15.10.2021 08:58 Відповісти
Ось що таке рашизм і вони когось фашистами називають ,це імперія зла.
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15.10.2021 08:57 Відповісти
Неизвестные фашисты обзывали всех фашистами.... ну да, при Гитлере было так же
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15.10.2021 08:57 Відповісти
Кажись в 2007 году была такая программа на РАБссии "Поединок" вел ее ненбеызвестный Хмырь Вовик Салавьев...,в одном из передач в поединке участвовали Зюганов-Жириножопский...,Жирик в горячке справшивает Зюгангова...

Геннадий Андреевич ваша партия уничтожила в 20 веке 100 млн людей.скажите зачем так много?...Зюганов ответил...враги Мировой революции не спят и видят как захватить дохлый Ссср... кругом враги Владимир Вольфович...
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15.10.2021 09:11 Відповісти
Фашизм и его признаки хоть знаете? Фашизма не было даже в Испании генерала Франко...граница была открыта и в Испанию ехали все кому не лень во время войны 1936 года...,Фашизм Бенито Муссолини в Италии это совсем другом расклад...,Муссолини единственный в Мире чувак который победил итальянскую мафию...,правда при этом расстрелял 2 итальянцев...
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15.10.2021 09:17 Відповісти
2 млн итальяшек...Sorry
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15.10.2021 09:21 Відповісти
Сколько советских мафиози расстрелял Йося Сралин в Сссре за 32 года у реальной власти?
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15.10.2021 09:19 Відповісти
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15.10.2021 09:20 Відповісти
Не хочуть кацапи свою провину визнавати в геноциді українців.
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15.10.2021 09:29 Відповісти
Ось таким клоун розповідав про сеньйора-голодомора і їм це подобалось.
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15.10.2021 09:30 Відповісти
Тут фишкап в другом....,В Екатеринославской губернии (сегодня Днепр обл)в 1903 году проживало только купцов свыше 700 000 человек...,а населения было больше 5 млн...,но после мировой революции чЛенина-Сралина население по факту исчезло...,в смысле греки,немцы и прочие народы бывшей дохлой империи...,куда делись люди после 1917 года загадка истории...
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15.10.2021 09:35 Відповісти
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15.10.2021 13:15 Відповісти
"Россия- самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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15.10.2021 18:18 Відповісти
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15.10.2021 22:14 Відповісти
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15.10.2021 22:20 Відповісти
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