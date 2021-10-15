Невідомі зірвали показ фільму про Голодомор у московському офісі "Меморіалу": Наказали всім лежати і обзивали "фашистами". ВIДЕО

У Москві група невідомих людей із закритими обличчями увірвалася на захід в офісі правозахисного центру "Меморіал". У той час там показували фільм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в українському прокаті - "Ціна правди").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України. Перегляд був організований спільно з польським культурним центром.

Приблизно через 10 хвилин після початку фільму до залу увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що це захоплення заручників. Потім нападники зайшли на сцену і почали назвати присутніх "фашистами" і викрикувати гасла "Геть!" та "Йди!".

До приїзду поліції вдалося затримати трьох осіб. Їх забрали до відділу.

Подробиць про нападників і причини їхнього вчинку поки немає.

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" - некомерційна організація, що займається дослідженням політичних репресій у СРСР і сучасній Росії. Мін'юст РФ визнав правозахисний центр "іноагентом" у 2014 році. Історико-просвітницьке товариство було визнано іноагентом у 2016-му..

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